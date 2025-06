Programación Viernes 13 de Junio

00.00

Trasnoche Jazz

Ron Carter’s Great Big Band

The golden striker

Opus one point five

Loose change

Mario Laginha

Fado

Eddie Jefferson

Take the “A” train

Body and soul

Billie’s bounce

00.30

La Trasnoche Clásica

Ferruccio Busoni

Variaciones y fuga sobre el Preludio op.28, Nº20 de Chopin, op.22 BV 213

Geoffrey Douglas Madge, piano

Ludwig van Beethoven

Trío Nº2 en Sol mayor, op.1, Nº2

Trío Beaux Arts

Johann Nepomuk Hummel

Adagio y variaciones para oboe y orquesta, op.102

Pierre Feit, oboe

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Martin Turnovsky

Manuel Cardoso

Magnificat secundi toni

European Vocal Ensamble / Philippe Herreweghe

Claude Debussy

Dos arabesques para piano, L.66

Philippe Entremont, piano

Charles Villiers Stanford

Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.74

Anthony Marwood, violín

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins

Joseph Haydn

Las estaciones. El otoño

Edith Mathis, soprano;

Siegfrid Jerusalem, tenor;

Dietrich Fischer-Dieskau, barítono

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Dmitri Shostakovich

Cuarteto Nº8 en do menor, op.110

Cuarteto Kronos

Johannes Brahms

Siete fantasías para piano, op.116

Evgeny Kissin, piano

Felix Mendelssohn

Variaciones concertantes para chelo y piano en Re mayor, op.17

Martin Ostertag, chelo;

Roland Keller, piano

Alexander Borodin

Petite suite (orquestación de Glazunov)

Orquesta Filarmónica Real de Estocolmo / Gennady Roszdestvensky

Robert Schumann

Concierto para piano y orquesta en la menor, op.54

Murray Perahia, piano

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Colin Davis

Jean-Marie Leclair

Sonata para dos violines en mi menor, op.3, Nº5

Dominique D'Arco, Raymond D'Arco, violines

Arnold Bax

Nympholept

Orquesta Filarmónica de la BBC / Vernon Handley

Leopold Kozeluch

Sinfonía concertante en Mi bemol mayor

Werner Genuit, piano;

Akashi Ochi, mandolina;

Siegfried Goethel, trompeta;

Walter Meuter, contrabajo

Consortium Classicum; Academy of St. Martin in the Fields / Iona Brown

06.00

Y la mañana va

Eugen D’Albert

Obertura para el drama “Esther”, op.8

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins

Heinrich Von Biber

Sonata para violín y bajo continuo Nº6 en do menor

Ricercar Consort

Robert Schumann

Tres romanzas, op.94

Jean-Pierre Rampal, flauta

Robert Veyron-Lacroix, piano

Selim Palmgren (pianista, compositor y director finlandés, 1878 - 1951)

Retratos de Finlandia, op.24

Orquesta Filarmónica de Turku / Jacques Mercier



07.00

Sergei Rachmaninov

Scherzo para orquesta en Re mayor

Orquesta Sinfónica Académica de la Unión Soviética / Yevgeny Svetlanov

Conrad Friedrich Hurlebusch (alemán, 1695-1765)

Concierto para dos oboes, violín y orquesta en la menor

Ensamble "Musica Ad Rhenum"

Gabriel Fauré

Sonata para chelo y piano Nº1 en re menor, op.109

Arto Noras, chelo

Bruno Rigutto, piano

Gioacchino Rossini

Sonata para cuerdas Nro.6 en Re mayor. Arreglo para orquesta de cuerdas

The Academy of St.Martin in the Fields / Neville Marriner

08.00

Jean-Baptiste Lully

Divertimento para cuerdas, voz y bajo continuo Nº2

Ensamble “Capriccio Stravagante” / Skip Sempé

Franz Liszt

Elegía sobre temas del Príncipe Louis Ferdinand de Prusia

Leslie Howard, piano

Béla Bartók

Concierto para violín y orquesta Nº1

Vilde Frang, violín

Orquesta Filarmónica de Radio France / Mikko Franck



09.00

Sergei Prokofiev

Suite del ballet La flor de piedra, op.118

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Alexandre Tansman

Dos piezas para guitarra: Mazurka y Pieza en modo antiguo

Alain Prévost, guitarra

Joseph Horovitz (compositor y director británico, 1926-2022)

Sonatina para clarinete y piano

Gervase De Peyer, clarinete

Gwenneth Pryor, piano

10.00

Samuel Barber

Knoxville, verano de 1915

Renée Fleming, soprano

Orquesta Filarmónica Real de Estocolmo / Sakari Oramo

Antonio Salieri

Concierto para flauta, oboe y orquesta en Do mayor

Clementine Hoogendoorn, flauta

Pietro Borgonovo, oboe

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Carl Nielsen

Tres movimientos de la Suite para piano op.45

Christian Eggen, piano

11.00

Los Caminos del Barroco

Antonio Vandini

Concierto para cello, cuerdas y bajo continuo en Re mayor

Mario Brunello, violoncello piccolo

Accademia dell’Annunciata / Riccardo Doni

Leonardo Leo

Concierto para cello, cuerdas y bajo continuo en La mayor

Anner Bylsma, cello piccolo

Tafelmusik / Jeanne Lamon

Carl Friedrich Abel

Sonata para cello piccolo y bajo continuo en Sol mayor, WKO 147

Elinor Frey, cello piccolo

Lorenzo Ghielmi, fortepiano

Johann Sebastian Bach

Alemana de la suite para cello N°6

Bejun Mehta, contratenor

Akademie für Alte Musik Berlin / René Jacobs

12.00

El Clásico del Mediodía

Antonin Dvorák

Trío Nº4 en mi menor, op.90, B.166, "Dumky"

Trío de Oslo

Antonin Dvorák

Suite Americana, op.98b

Orquesta Filarmónica Real / Antal Dorati

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (Siglos XX y XXI)

William Walton

Fragmentos de Façade (1922)

Susana Walton y Robert Baker, recitantes

The City of London Sinfonia / Richard Hickox

Alan Hovhanness

Sinfonía N°6, “La puerta celestial”, op.173 (1959)

I Fiaminghi / Robert Werthen

Karlheinz Stockhausen

Modelos N°47, 48 y 49 de Stimmung, para seis vocalistas y seis micrófonos

Ensamble Vocal Singcircle / Gregory Rose

Jimmy López

América salvaje (2006)

Orquesta de la Radio de Noruega / Miguel Harth Bedoya

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Franz von Suppé

Obertura de la opereta Poeta y Aldeano

Orquesta Sinfónica de Bulgaria / Ivan Velmos

Clara Schumann

Sonata para piano en sol menor

Yoshiko Iwai, piano

César Cui

Suite concertante para violín y orquesta, op.25

Takako Nishizaki, violín

Orquesta Filarmónica de Hong Kong / Kenneth Schermerhorn

19.00

Arrigo Boito

"Son lo spirito che nega" y "Strano figlio del caos" de la ópera Mefistófeles

Rolando Villazón, tenor

Ildar Abdrazakov, bajo

Orquesta Metrolopitana de Montreal / Yannick Nézet-Séguin

Louis Spohr

Cuarteto Nº1 en Do mayor, op.4, Nº1

Nuevo Cuarteto de Budapest

Johann Pachelbel

Partita para orquesta en Sol mayor

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Darius Milhaud

Scaramouche, suite para saxo y orquesta op.165

Sohre Rahbari, saxo

Orquesta Filarmónica de la Radio y Televisión de Bélgica / Alexander Rahbari

20.00

La Gran Aldea (México)

Manuel Ponce

Sonatina Meridional para guitarra

Silviu Stoica, guitarra

Silvestre Revueltas

La noche de los mayas

Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México / Enrique Bátiz

Blas Galindo

Sones de mariachi

Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México / Enrique Bátiz

Juan García de Zéspedes

Convidando está la noche

Grupo de Canto Coral / Néstor Andrenacci

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional

Claudia Montero

Cuarteto para Buenos Aires

American String Quartet

Bejamin Britten

Guía orquestal para la juventud. Variaciones y fuga sobre un tema de Henry Purcell

Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Juan Carlos Zorzi

Grabado en vivo en el Teatro Colón, Buenos Aires, el 17 de noviembre de 1988

Martha Lambertini

Gymel, para flauta y guitarra (1977)

Dúo Eterno Retorno (Sebastián Tellado, flauta y Manuel Moreno, guitarra