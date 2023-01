Programación Viernes 13 de Enero

00.00

La Trasnoche de La 96.7

Edward Elgar

Falstaff. Estudio sinfónico en do menor, op.68

Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit

Clara Schumann

Trío en sol menor, op.17

Trío Clara Wieck

Antoine Dauvergne

Concierto de sinfonías a cuatro partes en Fa mayor, op.3, Nº2

Capella Coloniensis / William Christie

Darius Milhaud

Scaramouche, suite para dos pianos op.165b

Liliana Sainz y Jorge Bergaglio, pianos

Antonio Martín y Coll

Diferencias sobre la Folia

Jordi Savall, viola da gamba; Rolf Lislevand, vihuela; Arianna Savall, arpa triple; Adela González-Campa, castañuelas

Vincent D'Indy

Poema de las orillas, op.77

Orquesta Filarmónica de Luxemburgo / Emmanuel Krivine

Ernö Dohnányi

Variaciones sobre una canción infantil para piano y orquesta, op.25

András Schiff, piano

Orquesta Sinfónica de Chicago / Georg Solti

Johann Sebastian Bach

Sonata para flauta en la menor, BWV 1013

Peter-Lukas Graf, flauta

Frédéric Chopin

Nocturno para piano Nº6 en sol menor, op.15, Nº3

Maria João Pires, piano

Max Reger

Variaciones y fuga sobre un tema de Johann Adam Hiller, op.100

Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam/ Neeme Järvi

Antonio Salieri

Concierto para violín, oboe y chelo y orquesta en Re mayor

Heinz Holliger, oboe

Thomas Füri, violín

Thomas Demenga, chelo

Camerata Bern / Thomas Füri

Franz Schubert

Quinteto con piano en La mayor, D. 667, "La Trucha"

András Schiff, piano

miembros del Cuarteto Hagen

Alois Posch, contrabajo

Claude Debussy

Imágenes, L.110 (Libro Nº1)

Philippe Entremont, piano

Joseph Haydn

Sinfonía Nº103 en Mi bemol mayor, Hob.I:103, "Drum roll"

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Ernesto Nazareth

A maré encheu

Valsa da Dor

Impresiones del sertȃo

El polichinela

Sergio Barcelos, piano

Saverio Mercadante

Concierto para flauta y orquesta Nº2 en mi menor, op.57

Jean-Pierre Rampal, flauta

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Robert Schumann

Escena de cuentos de hadas, op.113

Lars Anders Tomter, viola;

Leif Ove Andsnes, piano

07.00

Y la mañana va

Heinrich Marschner

“La montaña de Kyffhauser”, obertura

Orquesta de Càmara de Pardubice, República Checa / Darío Salvi

Felix Mendelssohn

Sonata para piano Nº3 en Si bemol mayor, op.106

Martin Jones, piano

Giulio Briccialdi

Quinteto para vientos en Re mayor, op.124

Quinteto de Vientos Avalon

Georges Bizet

Juegos de niños, op.22. Versión orquestal.

Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam / Bernard Haitink

08.00

Christoph Graupner

Suite para viola d’amore, fagot, cuerdas y continuo en Sol mayor

Orquesta Barroca de Finlandia / Sirkka Liisa Kaakinen Pilch

Fazil Say (pianista y compositor turco, nacido en 1970)

Sonata para violín y piano, op.7

Patricia Kopatchinskaja, violín

Fazil Say, piano

Luigi Boccherini

Concierto para chelo y orquesta de cuerdas Nº4 en Do mayor

David Geringas, chelo

Orchestra da Camera di Padova e del Veneto / Bruno Giurana

09.00

Sergei Prokofiev

Sinfonía Nro.5 en Si bemol mayor, op.100

Orquesta Filarmónica de Leningrado / Mariss Jansons

Franciszek Lessel

Sonata para piano en Do mayor, op.2, Nº1

Marcin Lukaszewski, piano

10.00

Alfred Hill

Cuarteto para cuerdas Nº1 en Si bemol mayor, "Maorí"

Dominion Quartet

Isaac Albéniz

Suite de la ópera “El ópalo mágico”

Orquesta Filarmónica de la BBC / Juanjo Mena

Jean Marie Leclair

Concierto para violín y orquesta en Fa mayor, op.10, Nº4

Simon Standage, violín y dirección

Collegium Musicum 90

11.00

Música de Verano

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para corno y orquesta Nº2 en Mi bemol mayor, K. 417

Michael Thompson, corno

Bournemouth Sinfonietta / Michael Thompson

Fanny Mendelssohn

Sonata para piano en sol menor

Liana Serbescu, piano

Michael Tippett

Cuarteto Nº2

Cuarteto Lindsay

12.00

Ernest Chausson

Sinfonía en Si bemol mayor, op.20

Orquesta del Capitolio de Toulouse / Michel Plasson

Luis Gianneo

Cinco piezas para violín y piano

Pablo Saraví, violín

Alicia Belleville, piano

Francesco Cavalli (1602-1676)

“Alto giove”, de la ópera Polifemo

Philippe Jaroussky, contratenor

Orquesta Barroca de Venecia / Andrea Marcon

13.00

Actualidad Musical

Betsy Jolas

Latest, création (Estreno Mundial) ultima, creación?

Orquesta de París / Klaus Mäkelä

Auditorio Philarmonie de Paris 30 de noviembre de 2022

Giuseppe Verdi

“Obertura y Oh, tu che in seno agli angeli” de La forza del destino

Jonas Kaufmann, tenor

Orquesta Filarmónica de Berlín / Kirill Petrenko

Auditorio de la Filarmónica de Berlín 31 de diciembre de 2022

Riccardo Zandonai

"Giulietta! Son io!” de la ópera Giulietta e Romeo

Jonas Kaufmann, tenor

Orquesta Filarmónica de Berlín / Kirill Petrenko

Sergei Prokofiev

“Muerte de Tebaldo” del ballet Romeo y Julieta

Orquesta Filarmónica de Berlín / Kirill Petrenko

Auditorio de la Filarmónica de Berlin 31 de diciembre de 2022

Umberto Giordano

"Un di all'azzurro spazio” de la ópera Andrea Chénier

Jonas Kaufmann, tenor

Orquesta Filarmónica de Berlín / Kirill Petrenko

Pietro Mascagni

"Intermezzo y escena final” de la ópera Cavalleruia Rusticana

Jonas Kaufmann, tenor

Orquesta Filarmónica de Berlín / Kirill Petrenko

14.00

Nino Rota

“Suite orquestal de La strada

"È arrivato Zampanò” de Nozze in campagna

“Fragmentos musicales de I tre suonatori e il Matto sul filo

“Parla piu piano” de la película El Padrino

Jonas Kaufmann, tenor

Orquesta Filarmónica de Berlín / Kirill Petrenko

Auditorio de la Filarmónica de Berlin 31 de diciembre de 2022

Pyotr Ilyich Chaikovsky

Capriccio italiano, op. 45

Orquesta Filarmónica de Berlín / Kirill Petrenko

Auditorio de la Filarmónica de Berlín 31 de diciembre de 2022

Reinhard Schwarz-Schilling (compositor alemán 1904-1985)

Sonata para piano compuesta en 1968

Hugo Schuler, piano

Leonardo Vinci (compositor italiano 1690-1730)

“Tres escenas de la ópera” Alessandro nell’Indie

Franco Fagioli, contratenor

Orquesta del Festival Barroco de Bayreuth / Martyna Pasztuszka

Teatro Margravial Opera House 7 de septiembre 2022

15.00

Kurt Weill

Concierto para violín y Orquesta

Christian Tetzlaff, violín

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Vladimir Jurowsky

Konzerthaus de Berlin 10 de diciembre pasado

Lucio Dalla

Caruso

Vittorio Grigolo, tenor

Orquesta del teatro Reggio di Parma / Pier Giorgio Morandi

Renato Rascel

Arrivederci Roma

Vittorio Grigolo, tenor

Orquesta del teatro Reggio di Parma / Pier Giorgio Morandi

Enrico Cannio

O soldato nnamurato

Vittorio Grigolo, tenor

Daniele Bonaviri, mandolina

Coro y Orquesta del teatro Reggio di Parma / Pier Giorgio Morandi

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Música de Verano

Carl Czerny

Gran sonata brillante

Duo Tal & Groethusen

George Frideric Handel

Concierto para oboe y orquesta Nº3 en sol menor, HWV 287

Emilia Csánky, oboe

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Darius Milhaud

Suite provenzal, op.152d

Orquesta del Capitolio de Toulouse / Michel Plasson

19.00

Dora Pejačević (compositora croata, 1885 – 1923)

Cuarteto con piano en re menor, op.25

Oliver Triendl, piano

Miembros del Cuarteto Sine Nomine

Nicolò Paganini

Sonata Varsavia, variaciones para violín y orquesta sobre un tema de Elsner

Gidon Kremer, violín

Orquesta Filarmónica de Viena / Riccardo Muti

Domenico Zipoli

In hoc mundo, cantata en honor a San Juan (manuscrito encontrado en Bolívia, utilizado en las misiones Jesuíticas)

Rodrigo del Pozo, tenor

L’Harmonie des Saisons / Eric Milnes

John Duarte

Sonatina del sur

María Isabel Siewers, guitarra

20.00

Carl Nielsen

Tres canciones: - Estudio sobre la naturaleza, Fs.82

-Oh flor, inclina tu cabeza, op.21

-Flor del manzano

Solveig Faringer, soprano

Nanette Nowels-Stenholm, piano

Gabriel Fauré

Pelléas et Mélisande, suite op.80

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Georg Philipp Telemann

Concierto para trompeta, violín y orquesta en Re mayor

Friedemann Immer, trompeta

Reinhard Goebel, violín

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº12 en La bemol mayor, op.26

Rudolf Buchbinder, piano

21.00

Heinrich Franz von Biber

La batalla

Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

Georges Bizet

Juegos de niños, op. 22

Katia y Marielle Labècque, dúo de pianos

Boris Blacher (Alemania 1903-1975)

Variaciones sobre un tema de Paganini, op.26

Orquesta Filarmónica de Viena / Georg Solti

Joseph Haydn

Tres canzonettas inglesas sobre textos de Anne Hunter:

-Canción de la sirena

-Ella nunca me habló de su amor

-Una canción pastoral

Adrienne Csengery, soprano

Malcolm Bilson, fortepiano

22.00

Jean-Philippe Rameau

Música de ballet de la ópera Dárdano (1739)

Orquesta Barroca de la Unión Europea / Roy Goodman

Ferenc Erkel

“Csárdás”, de la ópera (úniodi) Hunyadi László (1844)

Orquesta del Estado de Hungría / János Ferencsik

Igor Stravinsky

Música del ballet Petruskka (versión original de 1911)

Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado

23.00

Industria Nacional

Max Reger

Cuatro poemas sinfónicos según pinturas de Arnold Böcklin, op.128

(“El ermitaño y su violín”, “El juego de las olas”, “La isla de los muertos” y “Bacanal”)

Orquesta Música de las Luces / Facundo Agudín

Graciela Jiménez (1965)

En los ojos de las llamas, para piano (2013)

Dora De Marinis, piano

María Cristina Kasem

Niebla y luz (2006)

María Cristina Kasem, violín

Rolando Budini

Atemporal y Dancing fugue

Cuarteto de Saxofones 4mil

Claude Delangle, saxofonista invitado

Grabado en vivo en el Auditorio de Radio Nacional el 25 de octubre del año 2013