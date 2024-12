Programación Viernes 13 de Diciembre

Viernes 13-12-2024

00.00

Trasnoche Jazz

Niels Wilhelm Knudsen Quintet

Opportunity

Pale down

Double Image

Under the dolphin

Patricia Barber

Shall we dance?

I could have danced all night

00.30

La Trasnoche Clásica

Niels Gade

Sinfonía Nº8 en si menor, op.47

Sinfonietta de Estocolmo / Neeme Järvi

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº23 en fa menor, op.57, "Appassionata"

Maria João Pires, piano

Silvestre Revueltas

Cuarteto Nº4, "Música de feria"

Cuarteto Latinoamericano

Edward Elgar

Concierto para violín y orquesta en si menor, op.61

Itzhak Perlman, violín

Orquesta Sinfónica de Chicago / Daniel Barenboim

Domenico Scarlatti

Sonata para clave en fa menor, L.383

Sonata para clave en re menor, L.413

Dubravka Tomsic, piano

Robert Schumann

Quinteto con piano en Mi bemol mayor, op.44

Emanuel Ax, piano

Cuarteto de Cleveland

Sergei Rachmaninov

Sonata para piano Nº1 en re menor, op.28

Alexis Weissenberg, piano

Johann Sebastian Bach

Suite para orquesta Nº4 en Re mayor, BWV 1069

Orquesta de Cámara de Stuttgart / Karl Münchinger

Vincent D'Indy

Pequeña sonata, según la forma clásica, op.9

Michael Schäfer, piano

Domenico Cimarosa

Concierto para dos flautas y orquesta en Sol mayor

Peter-Lukas Graf - Georges Guéneux, flautas

Camerata Zürich / Räto Tschupp

Carl Ditters von Dittersdorf

Sinfonía Nº4 en Fa mayor, "El rescate de Andrómeda por Perseo"

Cantilena /Adrian Shepherd

Giuseppe Verdi

Stabat Mater

Orquesta Revolucionaria y Romántica / John Elliot Gardiner

Cécile Chaminade

Pierrette, op.41

Cartas azules Nº2, op.122

Minuet para piano, op.23

Eric Parkin, piano

George Frideric Handel

Sonata para flauta dulce y continuo en Do mayor, op.1, Nº7

Lászlo Czidra, flauta dulce;

Zsuzsa Pertis, clave;

József Vajda, fagot

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para clarinete y orquesta en La mayor, K.622

Eric Hoeprich, clarinete

Orquesta del Siglo XVIII / Frans Brüggen

06.00

Y la mañana va

Bedrich Smetana

Obertura de La novia vendida

Orquesta del Teatro Nacional de Praga / Zdenék Chalabala

Pietro Locatelli

Concerto grosso en fa menor, op.1, Nº8

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert Von Karajan

Erik Satie

Jack-in-the-Box

Angela Brownridge, piano

Joseph Haydn

Cuarteto para cuerdas Nº13 en Sol mayor, op.9, Nº3

Cuarteto Tatrai

07.00



William Walton

Capricho burlesco

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson



Edvard Grieg

Libro Nº3 de las Piezas líricas, op.43

Leif Ove Andsnes, piano

Johann Joachim Quantz

Concierto para flauta y orquesta Nº109 en Mi bemol mayor

Johannes Walter, flauta

Solistas de Cámara de Dresde

Darius Milhaud

Suite provenzal, op.152d

Orquesta del Capitolio de Toulouse / Michel Plasson

08.00



Franz Liszt

Danza macabra para piano y orquesta, catálogo Searle 126

Nelson Freire, piano

Orquesta Filarmónica de Dresde / Michel Plasson



Alexander Glazunov

Cuarteto en La mayor, op.39

Cuarteto de cuerdas de Utrecht

Peter Sculthorpe (compositor australiano que vivió entre 1929 y 2014)

Pequeña ciudad

Orquesta Sinfónica de Melbourne / John Hopkins



09.00

Ludwig Van Beethoven

Octeto para vientos en Mi bemol mayor, op.103

Solistas de la Orquesta de Cámara de Europa

Gaspard Fritz

Sinfonía en Sol mayor, op.6, Nº3

La Stagione Frankfurt / Michael Schneider

John Ireland

Tres piezas para piano: Preludio, Balada y Colombina

John Lenehan, piano



10.00

Maurice Ravel

Fragmentos de la ópera cómica “La hora española”

Luca Lombardo, tenor

Marc Barrard, barítono

Isabelle Druet, mezzosoprano

Nicolas Courjal, bajo

Orquesta Nacional de Lyon / Leonard Slatkin

Carl Maria von Weber

Gran dúo concertante para clarinete y piano en Mi bemol mayor, op.48

Emma Johnson, clarinete

Gordon Back, piano

Frank Bridge

Verano, poema sinfónico

Sinfonietta de Bournemouth / Norman del Mar

11.00

Los Caminos del Barroco

George Frideric Handel

Suite Nº2 en Re mayor de la Música Acuática

Les Violons du Roy

Jean-Baptiste Lully

Suites de las óperas “Hipólito y Aricia” y “El templo de la gloria”

Les Talens Lyriques / Christophe Rousset

Johann Sebastian Bach

Aria “Feliz reposo, deseado deleite del alma” de la cantata homónima, BVW 170

Tim Mead, contratenor

La Nuova Musica / David Bates

Michel-Richard de Lalande

Quinta suite de las Sinfonías para las Cenas del Rey

La Chapelle Royale / Philippe Herreweghe

George Frederic Handel

Selección del oratorio “El Mesías”

Paul Elliott, tenor

Coro de la Oxford Christ Church Cathedral

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

12.00

El Clásico del Mediodía

Franz Schubert

Sonata para piano en La mayor, D.959

Maurizio Pollini, piano

Franz Schubert

Impromptu para piano en fa menor, op.142, D.935, Nº1

Maria João Pires, piano

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (Siglos XX y XXI)

Zoltán Kodály

Sonata para chelo solo, op.8 (1915)

Paul Toretelier, chelo

Lars-Erik Larsson

Musica permutatio (1980)

Orquesta Sinfónica de Helsinborg / Andrew Manze

Calliope Tsoupaki (1963)

Negra soy, con texto en griego bizantino del Cantar de los Cantares (2015)

Hanna Blažiková, soprano

Bruce Dickey, corneto

(míneke) Mienecke van der Velden, viol da gamba

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Franz Liszt

Fantasía para piano y orquesta sobre temas húngaros

Jenö Jandó, piano

Orquesta del Estado de Hungría / János Ferencsik

Luigi Boccherini

Trío de cuerdas en La mayor, op.14, Nº3

Trío Flieder

Agustín Barrios Mangoré

Un sueño en la Floresta

John Williams, guitarra

José de Nebra (compositor español, 1702 – 1768)

“Tempestad grande, amigo” de la zarzuela Vendado es amor, no ciego; y “Adiós, prenda de mi amor”, de la ópera Amor aumenta el valor

Nuria Rial, soprano

Accademia del Piacere / Fahmi Alqhai

19.00

Edward Elgar

Suite La corona de la India, op.66

Orquesta Nacional de Escocia / Alexander Gibson

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº8 en do menor, op.13, "Patética"

Daniel Barenboim, piano

Johann Nepomuk Hummel

Adagio y variaciones para oboe y orquesta, op.102

Pierre Feit, oboe

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Martin Turnovsky

20.00

La Gran Aldea (Rusia)

Alexander Borodin

Sinfonía Nº2 en si menor, op.5

Orquesta Sinfónica de la Radio de Moscú / Vladimir Fedoseyev

Sergei Taneyev

Trio en Mi bemol mayor, op.31

Belcanto Strings

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional

Edward Elgar

Nimrod, de las Variaciones Enigma, op.36

Louis Lefébure Wely

Bolero de concierto

Rubén Ferreyra, órgano

En el órgano de la Catedral de Hartford, Connecticut, Estados Unidos

Héctor Panizza

“Intermedio épico y Canción a la bandera”, del segundo acto, y tercer acto de la ópera Aurora (1908)

Darío Volonté, tenor

Cecilia Lapponi, soprano

Ricardo Ortale, barítono

Otros cantantes

Coro Polifónico de Córdoba / Gustavo Maldino

Orquesta Sinfónica Provincial de Córdoba / Fernando Álvarez