Programación Viernes 13 de Agosto

00.00

Después del Concierto (Martín Wullich)

01.00

Trasnoche Jazz

Tommy Flanagan

Cherokee

Smooth sailing

Nemeth Janos Quartet

Walking in the park with Annu

Betty Bennett

You took advantage of me

You’re driving me crazy

Sidewalks of Cuba

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Hacedoras de música (Margarita Pollini)

02.30

Cuatro cuerdas (Pablo Saraví)

03.30

Frederic Lamond

Sinfonía en La mayor, op.3

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins

Nino Rota

Concierto para piano y orquesta en Mi mayor “Pequeño mundo antiguo”

Giorgia Tomassi, piano

Orquesta Filarmónica De La Scala / Riccardo Muti

Ludwig van Beethoven

Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.61

Itzhak Perlman, violín

Orquesta Philharmonia / Carlo Maria Giulini

Johann Sebastian Bach

Preludio y fuga para clave en Si bemol mayor, BWV 866

Preludio y fuga para clave en Do mayor, BWV 846

Preludio y fuga para clave Nº2 en do menor, BWV 847

Preludio y fuga para clave Nº3 en do sostenido menor, BWV 872

Preludio y fuga para clave en Sol mayor, BWV 884

Rosalyn Tureck, piano

Robert Schumann

Piezas de fantasía para chelo y piano, op.73

Sol Gabetta, chelo;

Hélène Grimaud, piano

Johann Joachim Quantz

Concierto para flauta y orquesta Nº132 en sol menor

Johannes Walter, flauta

Solistas de Cámara de Dresde

Joseph Haydn

Sinfonía Nº88 en Sol mayor, Hob.I:88

Orquesta Filarmónica de Berlín / Wilhelm Furtwängler

Gabriel Fauré

Cuarteto para piano y cuerdas en sol menor, op.45

Jean Hubeau, piano;

Raymond Galois-Montbrun, violín;

Colette Lequien, viola;

André Navarra, chelo

07.00

Y la mañana va

Francesco Antonio Bonporti

Serenata para violín y continuo en Fa mayor, op.12, Nº2

Luigi Mangiocavallo, violín

Claudio Ronco, chelo

Marco Mencoboni, clave

Bohuslav Martinú

Sinfonía Nº2

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Neeme Järvi

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº14 en do menor, K.457

Zoltán Kocsis, piano

Samuel Barber

Primer ensayo para orquesta, op.12

Orquesta Sinfónica de Atlanta / Yoel Levi

Ermanno Wolf-Ferrari

Suite concertino para fagot y orquesta en Fa mayor, op.16

Karen Geoghegan, fagot

Orquesta Filarmónica de la BBC / Gianandrea Noseda

Mili Balakirev

Nocturno para piano N°2 en si menor

Alexander Paley, piano

Zdenek Fibich

Romance de Primavera, cantata para solistas, coro y orquesta, op.23

Nadja Sormová, soprano

Karel Prusa, bajo

Coro y Orquesta Sinfónica de la Radio de Praga / Frantisek Vajnar

Richard Wagner

Obertura de la ópera “El holandés errante”

Orquesta de París / Daniel Barenboim

Muzio Clementi

Sonata para piano en Do mayor, op.37, Nº1

Donatella Failoni, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Adagio para violín y orquesta en Mi bemol mayor, K 261

Isabelle Faust, violín

Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

Johan Peter Emilius Hartmann

Andantino y ocho variaciones en Do mayor, para violín, chelo y piano

Trío “Tre Musici”

Hector Berlioz

Escena de amor de la ópera Romeo y Julieta

Orquesta Sinfónica de Baltimore / David Zinman

Johann Sebastián Bach

Suite inglesa para clave Nº4 en Fa Mayor, BWV 809

Andras Schiff, piano



Johan Severin Svendsen

Romeo y Julieta, fantasía orquestal op.18

Orquesta Philharmonia / Dalia Atlas

Johann Nepomuk Hummel

Sonata para flauta y piano en La mayor, op.64

Lise Daoust, flauta

Carmen Picard, piano

11.00

Bailando en el Titanic (Fabián Persic)

12.00

Con Bombos y Platillos (Jessica Calzado Linage)

13.00

Artista de Moda

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Buenos Vecinos (Mauro Apicella)

20.00

Transmisiones de Orquestas de todo el País

22.00

En Frasco Chico (Norberto Lara)

23.00

Después del Concierto