Programación Viernes 12 de Febrero

00.00

Después del Concierto (Martín Wullich)

01.00

Trasnoche Jazz

Buddy DeFranco

Gerry’s tune

You go to my head

Nícolas Meier

Night and day

Mona Lisa

Keith Canvas

Gotta let you know

That’s when I found

Dancing on the ceiling

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Hacedoras de música (Margarita Pollini)

2.30

Cuatro Cuerdas (Pablo Saraví)

3.30

Sergei Prokofiev

Alexander Nevsky, cantata para mezzosoprano, coro y orquesta, op.78

Ekaterina Semenchuk, mezzosoprano

Coro de la Radio Nacional de Dinamarca

Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional de Dinamarca / Dmitri Kitajenko

Henry Vieuxtemps

Sonata para violín y piano en Si bemol mayor, op.36

Lars Anders Tomter, violín

Havard Gimse, piano

Georg Abraham Schneider

Sinfonía concertante en Re mayor, op.19

Consortium Classicum

Academy of St. Martin in the Fields / Iona Brown

Georges Enescu

Cuarteto con piano Nº1 en Re mayor, op.16

Anton Diaconu, violín

George Haag, viola

Dan Prelipcean, chelo

Ivonne Piedemonte, piano

Andrea Gabrieli

Aria della Battaglia

London Brass / Philip Pickett

Robert Schumann

Sinfonía Nº3 en Mi bemol mayor, op.97, “Renana”

Orquesta New Philharmonia / Eliahu Inbal

Béla Bartók

Sonata para piano, Sz 80

Martha Argerich, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Quinteto para piano, oboe, clarinete, fagot y corno en Mi bemol, K.452

Sándor Falvai, piano

Quinteto de Vientos de Hungría

Marc-Antoine Charpentier

Una selección de La piedra filosofal

Sophie Daneman, Patricia Petibon, Adèle Eikenes, soprano

Paul Agnew, Andrew Sinclair, contratenores

François Piolino, tenor

David Le Monnier, barítono

Alan Ewing, bajo

Les Arts Florissants / William Christie

Karol Szymanowski

Dos Mazurkas, op.50 nos.3 y 4

Arthur Rubinstein, piano

07.00

Y la mañana va

Richard Wagner

Marcha para el Centenario Americano

Orquesta Filarmónica de Hong Kong / Varujan Kojian

Edvard Grieg

Seis piezas líricas, op.43

Zoltan Kocsis, piano

Erik Satie

Gymnopedies Nº1 y Nº3. Orquestación de Claude Debussy

Orquesta del Capitolio de Toulouse / Michel Plasson

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para violín y orquesta Nº6 en La mayor, K.219

Isabelle Faust, violín

il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

Juan Crisóstomo de Arriaga

Cuarteto Nº3 en Mi bemol mayor

Cuarteto de Ginebra

Henry Purcell

Acto I de la ópera Dido y Eneas

Véronique Gens, soprano

Nathan Berg, bajo-barítono

Sophie Marin-Degor, soprano

Les Arts Florissants / William Christie

Mikolajus Čiurlionis (compositor lituano, 1875-1911)

Siete preludios para piano

Mũza Rubackyté, piano

Ernst John Moeran

Serenata en Sol mayor

Orquesta del Ulster / Vernon Handley

Pietro Antonio Locatelli

Sonata para dos violínes y bajo continuo en La mayor, op.8, Nº7

Rachel Isserlis, violín

Trío Locatelli

Joseph Haydn

“Ariadna en Naxos”, cantata para voz solista y piano

Anne Sofie von Otter, mezzosoprano

Melvyn Tan, fortepiano

Berthold Goldschmidt (alemán, 1903-1996)

Concierto para clarinete y orquesta

Sabine Meyer, clarinete

Orquesta de la Ópera Cómica de Berlín / Yakov Kreizberg

Alexander Scriabin

Sonata para piano Nº10, op.70

Yuja Wang, piano

Jules Massenet

Música de ballet de la ópera “El Cid”

Orquesta Sinfónica de la Radio Eslovaca de Bratislava / Keith Clark

Carl Maria von Weber

Obertura de “Oberon”

The Hanover Bad / Roy Goodman

11.00

Bailando en el Titanic (Fabián Persic)

12.00

Con Bombos y Platillos (Jessica Calzado Linage)

13.00

Artista de Moda

14.00

Complemento musical

Antonin Dvorák

Cuarteto Nº12 en Fa mayor, op.96, “Americano”

Cuarteto Bartók

Piotr Ilich Chaikovsky

Capricho italiano, op.45

Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

Johann Sebastian Bach

Sonata para violín y clave Nº6 en Sol mayor, BWV 1019

Péter Czaba, violín

Zoltán Kocsis, piano

15.00

De Segovia a Yupanqui (Sebastián Domínguez)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Buenos Vecinos (Mauro Apicella)

20.00

Transmisiones de Orquestas de todo el país (Boris)

22.00

En Frasco Chico (Norberto Lara)

23.00

Después del Concierto