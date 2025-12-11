PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

11/12/2025

Programación Viernes 12 de Diciembre

00.00
Trasnoche Jazz

Claude Luter y Barney Bigard
Struttin' with some barbecue
Promenade aux Champs-Elysées

Andrew Hill
Tripping

Gabriela Martina
On my way
Narcissus

00.30
La Trasnoche Clásica

Bedrich Smetana
Mi Patria. El Moldava
Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Václac Neumann

Gabriel Fauré
Quinteto para piano y cuerdas en do menor, op.115
Jean Hubeau, piano
Cuarteto Via Nova

Michel Richard Delalande
Tercer capricho
Orquesta de Cámara Jean-François Paillard / Jean-François Paillard

Sergei Rachmaninov
Concierto para piano y orquesta Nº3 en re menor, op.30
Jean-Yves Thibaudet, piano
Orquesta de Cleveland / Vladimir Ashkenazy

Baldassare Galuppi
Sonata para flauta, oboe y continuo
L'Opera Stravagante / Ivano Zanenghi

Victor Herbert
Concierto para chelo y orquesta Nº2 en mi menor, op.30
Lynn Harrell, chelo
Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Jean Sibelius
Sinfonía Nº4 en la menor, op.63
Orquesta Philharmonia / Vladimir Ashkenazy

Johann Sebastian Bach
Preludio con fugueta en re menor, BWV 899
Preludio con fugueta para teclado en mi menor, BWV 900
Preludio con fugueta para teclado en la menor, BWV 895
Maria Tipo, piano

Ludwig van Beethoven
Cuarteto Nº6 en Si bemol mayor, op.18, Nº6
Cuarteto de Cleveland

Francis Poulenc
Sonata para chelo y piano
Truls Mörk, chelo;
Hakon Austbö, piano

Piotr Ilich Chaikovsky
Sinfonía Nº6 en si menor, op.74, "Patética"
Orquesta Filarmónica de Viena / Claudio Abbado

Carl Ditters von Dittersdorf
Concierto para oboe y orquesta en Sol mayor
Heinz Holliger, oboe
Camerata Bern / Thomas Füri

Mili Balakirev
En Bohemia. Obertura sobre temas checos
Orquesta Sinfónica de Singapur / Chooy Hoey

Jean-Marie Leclair
Sonata para dos violines sin bajo en Re mayor, op.3, Nº6
Dominique D'Arco, Raymond D'Arco, violines

06.00
Y la mañana va

Edward Elgar
“Cockaigne”, obertura de concierto, op.40
Orquesta Filarmónica de Londres / Georg Solti

Muzio Clementi
Sonata para piano en Re mayor, op.25, Nº6
Donatella Failoni, piano

Carl Philipp Emanuel Bach
Sonata para viola da gamba y continuo en Re mayor
Cuarteto Purcell

Ralph Vaughan Williams
Variaciones para orquesta de vientos
Ensamble de vientos Eastman / Donald Hunsberger

07.00

Francesco Maria Veracini
Obertura Nº3 en Si bemol mayor
Academia “I Filarmonici” / Alberto Martini

Georg Philipp Telemann
Concierto para tres cornos de caza y cuerdas en Re mayor
Ensamble Capella Istropolitana / Frantisek Vajnar

Wolfgang Amadeus Mozart
Variaciones para violín y piano sobre la canción " La bergère Célimène" (la pastora Celimene), K.359
Isabelle van Keulen, violín
Ronald Brautigan, piano

Gerard Victory (compositor irlandés, 1921-1995)
Tres retratos de Irlanda
Sinfonietta de la Radio y Televisión de Irlanda / Proinnsias Ó Duinn

08.00

Theodor von Schacht (compositor alemán, 1748-1823)
Concierto para clarinete y orquesta en Si bemol mayor
Dieter Klöcker, clarinete
Orquesta Sinfónica de Bamberg / Hans Stadlmair

Máximo Pujol (argentino, 1957)
Tres piezas rioplatenses: “Don Julián”, “Septiembre” y “Rojo y negro”
María Isabel Siewers, guitarra

Xin Huguang (compositor chino, 1933-2011)
“Gada Meilin”, poema sinfónico
Orquesta Sinfónica de la Radio de Bratislava / Adrian Leaper

09.00

Felix Mendelssohn
Sonata para piano Nº3 en Si bemol mayor, op.106
Martin Jones, piano

Nikolai Rimsky Korsakov
Suite de la ópera “La doncella de nieve”
Orquesta Sinfónica de la Radio Eslovaca / Donald Johanos

Béla Bartók
Concierto para viola y orquesta
Karen Elaine, viola
Orquesta Sinfónica de Paraíba / Eleazar de Carvalho

10.00

Ludwig van Beethoven
Cuarteto Nº 10 en Mi bemol mayor, op.74, "Arpas"
Cuarteto Alban Berg

Ferruccio Busoni
Sonatina para piano Nº2
Geoffrey Douglas Madge, piano

Paul-Agricole Genin
Carnaval de Venecia, op.14
Marc Grauwels, flauta
Orquesta de cámara de Waterloo / Ulysse Waterlot

11.00
Los Caminos del Barroco

Santiago de Murcia
Fandangos
Miguel Rincón, guitarra barroca

Lodovico Roncalli
Sonata Nº7
Hideki Yamaya, guitarra barroca

Guillaume Morlaye
- Pavanne et Villanesque
- Conte Clare
Ernesto Quezada, guitarra renacentista

Robert de Visée
Suite en re menor
Brandon Acker, guitarra barroca

Giovanni Paolo Foscarini
Toccata en re menor y Pass e mezzo en re menor
Ensemble Kapsberger / Rolf Lislevand

12.00
El Clásico del Mediodía

Johannes Brahms
Quinteto con clarinete en si menor, op.115
Paul Mayer, clarinete
Cuarteto Capuçon

Johannes Brahms
Dieciséis valses piano a cuatro manos, op.39
Dúo Crommelynck, piano

13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00
Música Documental (Siglos XX y XXI)

Zoltán Kódaly
Psalmus hungaricus op 13 (1923)
Tamás Daróczy, tenor;
Coro de la Radio y Televisión de Hungría
Coro de Niños de la Radio y Televisión de Hungría; Coro de la Radio y Televisión de Hungría
Orquesta del Festival de Budapest / Georg Solti

Mario Lavista
Cuarteto N°2, “Reflejos de la noche”
Cuarteto Latinoamericano

Detlev Glanert (1960)
Frenesia (2013)
Orquesta Real del Concertgebouw / Xian Zhang

16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00
El Regreso

João de Sousa Carvalho
“Obertura” de la ópera Perseo
Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Victor Herbert
Concierto para chelo y orquesta Nº1 en Re mayor, op.8
Lynn Harrell, chelo
Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Johann Sebastian Bach
Sonata para flauta y continuo en mi menor, BWV 1034
Marc Beaucoudray, flauta
William Christie, clave

Ernesto Nazareth
Odeón (transcripción para trío de guitarras)
Trío Oblongo

19.00

Jean Sibelius
Karelia, suite para orquesta op.11
Orquesta Filarmónica de Helsinki / Okko Kamu

Johann Nepomuk Hummel
Trío Nº6 en Mi mayor, op.83
Trío Parnassus

Vincenzo Righini
"Ove son- Qual'aure io spiro" de la ópera El nacimiento de Apolo
Diana Damrau, soprano
Le Cercle de l'Harmonie / Jérémie Rhorer

20.00
La Gran Aldea (Australia)

Miriam Hyde
Concierto para piano y orquesta Nº2 en do sostenido menor
Miriam Hyde, piano
Orquesta Sinfónica del Oeste de Australia / Geoffrey Simon

Alfred Hill
Cuarteto para cuerdas Nº3 en la menor, “Carnaval”
Dominion String Quartet

Erkki Veltheim
Melodía para el Silvereye (decirlo en inglés, “Silver Eye” – es un pequeño pájaro que se caracteriza por el color dorado alrededor de su ojo).
Marshall McGuire, arpa
Genevieve Lacey, flauta

21.00
Industria Nacional

Mariano Pablo Rosquellas
La batalla de Ayacucho. Sinfonía a doble orquesta (1832)
Orquesta Sinfónica / Lucio Bruno Videla

Maurice Ravel
Tres canciones para coro (“Nicolette”, “Tres belas aves del paraíso” y “Ronda”)
Coro de Cámara de la Municipalidad de Morón / Guillermo Raúl Tesone

Carlos Florit Servetti
Transparencias, op.14 (1993)
Alejandro Beresi, oboe
Carlos Beresi, vibráfono

Antonio Bertali
Chacona en Do mayor, para violín y continuo
Manfredo Kraemer, violín
The Rare Fruits Council / Manfredo Kraemer

22.00
Complemento musical