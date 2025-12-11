Programación Viernes 12 de Diciembre

00.00

Trasnoche Jazz

Claude Luter y Barney Bigard

Struttin' with some barbecue

Promenade aux Champs-Elysées

Andrew Hill

Tripping

Gabriela Martina

On my way

Narcissus

00.30

La Trasnoche Clásica

Bedrich Smetana

Mi Patria. El Moldava

Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Václac Neumann

Gabriel Fauré

Quinteto para piano y cuerdas en do menor, op.115

Jean Hubeau, piano

Cuarteto Via Nova

Michel Richard Delalande

Tercer capricho

Orquesta de Cámara Jean-François Paillard / Jean-François Paillard

Sergei Rachmaninov

Concierto para piano y orquesta Nº3 en re menor, op.30

Jean-Yves Thibaudet, piano

Orquesta de Cleveland / Vladimir Ashkenazy

Baldassare Galuppi

Sonata para flauta, oboe y continuo

L'Opera Stravagante / Ivano Zanenghi

Victor Herbert

Concierto para chelo y orquesta Nº2 en mi menor, op.30

Lynn Harrell, chelo

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Jean Sibelius

Sinfonía Nº4 en la menor, op.63

Orquesta Philharmonia / Vladimir Ashkenazy

Johann Sebastian Bach

Preludio con fugueta en re menor, BWV 899

Preludio con fugueta para teclado en mi menor, BWV 900

Preludio con fugueta para teclado en la menor, BWV 895

Maria Tipo, piano

Ludwig van Beethoven

Cuarteto Nº6 en Si bemol mayor, op.18, Nº6

Cuarteto de Cleveland

Francis Poulenc

Sonata para chelo y piano

Truls Mörk, chelo;

Hakon Austbö, piano

Piotr Ilich Chaikovsky

Sinfonía Nº6 en si menor, op.74, "Patética"

Orquesta Filarmónica de Viena / Claudio Abbado

Carl Ditters von Dittersdorf

Concierto para oboe y orquesta en Sol mayor

Heinz Holliger, oboe

Camerata Bern / Thomas Füri

Mili Balakirev

En Bohemia. Obertura sobre temas checos

Orquesta Sinfónica de Singapur / Chooy Hoey

Jean-Marie Leclair

Sonata para dos violines sin bajo en Re mayor, op.3, Nº6

Dominique D'Arco, Raymond D'Arco, violines

06.00

Y la mañana va

Edward Elgar

“Cockaigne”, obertura de concierto, op.40

Orquesta Filarmónica de Londres / Georg Solti

Muzio Clementi

Sonata para piano en Re mayor, op.25, Nº6

Donatella Failoni, piano

Carl Philipp Emanuel Bach

Sonata para viola da gamba y continuo en Re mayor

Cuarteto Purcell

Ralph Vaughan Williams

Variaciones para orquesta de vientos

Ensamble de vientos Eastman / Donald Hunsberger

07.00



Francesco Maria Veracini

Obertura Nº3 en Si bemol mayor

Academia “I Filarmonici” / Alberto Martini

Georg Philipp Telemann

Concierto para tres cornos de caza y cuerdas en Re mayor

Ensamble Capella Istropolitana / Frantisek Vajnar

Wolfgang Amadeus Mozart

Variaciones para violín y piano sobre la canción " La bergère Célimène" (la pastora Celimene), K.359

Isabelle van Keulen, violín

Ronald Brautigan, piano

Gerard Victory (compositor irlandés, 1921-1995)

Tres retratos de Irlanda

Sinfonietta de la Radio y Televisión de Irlanda / Proinnsias Ó Duinn

08.00



Theodor von Schacht (compositor alemán, 1748-1823)

Concierto para clarinete y orquesta en Si bemol mayor

Dieter Klöcker, clarinete

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Hans Stadlmair

Máximo Pujol (argentino, 1957)

Tres piezas rioplatenses: “Don Julián”, “Septiembre” y “Rojo y negro”

María Isabel Siewers, guitarra

Xin Huguang (compositor chino, 1933-2011)

“Gada Meilin”, poema sinfónico

Orquesta Sinfónica de la Radio de Bratislava / Adrian Leaper

09.00

Felix Mendelssohn

Sonata para piano Nº3 en Si bemol mayor, op.106

Martin Jones, piano

Nikolai Rimsky Korsakov

Suite de la ópera “La doncella de nieve”

Orquesta Sinfónica de la Radio Eslovaca / Donald Johanos

Béla Bartók

Concierto para viola y orquesta

Karen Elaine, viola

Orquesta Sinfónica de Paraíba / Eleazar de Carvalho

10.00

Ludwig van Beethoven

Cuarteto Nº 10 en Mi bemol mayor, op.74, "Arpas"

Cuarteto Alban Berg

Ferruccio Busoni

Sonatina para piano Nº2

Geoffrey Douglas Madge, piano

Paul-Agricole Genin

Carnaval de Venecia, op.14

Marc Grauwels, flauta

Orquesta de cámara de Waterloo / Ulysse Waterlot

11.00

Los Caminos del Barroco

Santiago de Murcia

Fandangos

Miguel Rincón, guitarra barroca

Lodovico Roncalli

Sonata Nº7

Hideki Yamaya, guitarra barroca

Guillaume Morlaye

- Pavanne et Villanesque

- Conte Clare

Ernesto Quezada, guitarra renacentista

Robert de Visée

Suite en re menor

Brandon Acker, guitarra barroca

Giovanni Paolo Foscarini

Toccata en re menor y Pass e mezzo en re menor

Ensemble Kapsberger / Rolf Lislevand

12.00

El Clásico del Mediodía

Johannes Brahms

Quinteto con clarinete en si menor, op.115

Paul Mayer, clarinete

Cuarteto Capuçon

Johannes Brahms

Dieciséis valses piano a cuatro manos, op.39

Dúo Crommelynck, piano

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (Siglos XX y XXI)

Zoltán Kódaly

Psalmus hungaricus op 13 (1923)

Tamás Daróczy, tenor;

Coro de la Radio y Televisión de Hungría

Coro de Niños de la Radio y Televisión de Hungría; Coro de la Radio y Televisión de Hungría

Orquesta del Festival de Budapest / Georg Solti

Mario Lavista

Cuarteto N°2, “Reflejos de la noche”

Cuarteto Latinoamericano

Detlev Glanert (1960)

Frenesia (2013)

Orquesta Real del Concertgebouw / Xian Zhang

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

João de Sousa Carvalho

“Obertura” de la ópera Perseo

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Victor Herbert

Concierto para chelo y orquesta Nº1 en Re mayor, op.8

Lynn Harrell, chelo

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Johann Sebastian Bach

Sonata para flauta y continuo en mi menor, BWV 1034

Marc Beaucoudray, flauta

William Christie, clave

Ernesto Nazareth

Odeón (transcripción para trío de guitarras)

Trío Oblongo

19.00

Jean Sibelius

Karelia, suite para orquesta op.11

Orquesta Filarmónica de Helsinki / Okko Kamu

Johann Nepomuk Hummel

Trío Nº6 en Mi mayor, op.83

Trío Parnassus

Vincenzo Righini

"Ove son- Qual'aure io spiro" de la ópera El nacimiento de Apolo

Diana Damrau, soprano

Le Cercle de l'Harmonie / Jérémie Rhorer

20.00

La Gran Aldea (Australia)

Miriam Hyde

Concierto para piano y orquesta Nº2 en do sostenido menor

Miriam Hyde, piano

Orquesta Sinfónica del Oeste de Australia / Geoffrey Simon

Alfred Hill

Cuarteto para cuerdas Nº3 en la menor, “Carnaval”

Dominion String Quartet

Erkki Veltheim

Melodía para el Silvereye (decirlo en inglés, “Silver Eye” – es un pequeño pájaro que se caracteriza por el color dorado alrededor de su ojo).

Marshall McGuire, arpa

Genevieve Lacey, flauta

21.00

Industria Nacional

Mariano Pablo Rosquellas

La batalla de Ayacucho. Sinfonía a doble orquesta (1832)

Orquesta Sinfónica / Lucio Bruno Videla

Maurice Ravel

Tres canciones para coro (“Nicolette”, “Tres belas aves del paraíso” y “Ronda”)

Coro de Cámara de la Municipalidad de Morón / Guillermo Raúl Tesone

Carlos Florit Servetti

Transparencias, op.14 (1993)

Alejandro Beresi, oboe

Carlos Beresi, vibráfono

Antonio Bertali

Chacona en Do mayor, para violín y continuo

Manfredo Kraemer, violín

The Rare Fruits Council / Manfredo Kraemer

22.00

Complemento musical