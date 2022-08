Programación Viernes 12 de Agosto

00.00

Después del Concierto (Martín Wullich)

01.00

Trasnoche Jazz

Fabio TIralongo

Blues for Trane

Greenwood

Phileas Fogg Trío

Lefty Lucy

Meta Roos

All of me

Dream a little dream

Goody goody

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Hacedoras de música (Margarita Pollini)

02.30

Cuatro cuerdas (Pablo Saraví)

03.30

Erik Satie

Tres piezas en forma de pera

Yuji Takahashi y Alain Planès, piano a cuatro manos

Julius Fučik

Tormentas de invierno. Vals, op.184

Orquesta Filarmónica Checa / Vaclav Neumann

Gabriel Fauré

Otoño, op.18, Nº3

El secreto, op.23, Nº3

Canción de amor, op.27, Nº1

Barbara Hendricks, soprano;

Michel Dalberto, piano

Richard Strauss

Muerte y transfiguración, op.24

Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado

Felix Mendelssohn

Octeto para cuatro violines, dos violas y dos chelos en Mi bemol mayor, op.20

Academy Chamber Ensamble

Piotr Ilich Chaikovsky

Sinfonía Nº3 en Re mayor, op.29, "Polaca"

Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

Jean-Philippe Rameau

Suite para clave en Sol mayor

Alexandre Tharaud, piano

Antonin Dvorák

Concierto para violín y orquesta en la menor, op.53

Thomas Zehetmair, violín

Orquesta Philharmonia / Eliahu Inbal

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía concertante para oboe, clarinete, corno, fagot en Mi bemol mayor, K.297b

Walter Lehmayer, oboe;

Peter Schmidl, clarinete;

Gunther Hogner, corno;

Fritz Faltl, fagot

Orquesta Filarmónica de Viena / Karl Böhm

07.00

Y la mañana va

Edvard Grieg

Aire matinal, de la Suite Nº1 op.46 de Peer Gynt

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert Von Karajan

Carl Philipp Emanuel Bach

Concierto para chelo y cuerdas en La mayor

Nicolas Alstaedt, chelo

Ensamble “Arcangelo” / Jonathan Cohen

Joseph Haydn

Variaciones en fa menor, Hoboken 17, Nº6

Jean-Efflam Bavouzet, piano

John Ireland

Ocho canciones, para coro solista

The Carice Singers / George Parris

08.00



Franz Liszt

Sueños de amor, tres nocturnos para piano

Daniel Barenboim, piano

Johan Svendsen

Sinfonía N°1 en Re mayor, op.4

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

09.00

Agustín Barrios Mangoré

Un sueño en la Floresta

John Williams, guitarra

Antonio Salieri

Concierto para piano y orquesta en Si bemol mayor

Paul Badura Skoda, piano

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Ignaz Pleyel

Octeto para vientos en Mi bemol mayor

Ensamble Consortium Classicum

10.00

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para violín y piano Nº26 en Si bemol mayor, K.378

Maxim Vengerov, violín

Itamar Golan, piano

Antón Webern

Seis piezas para gran orquesta, op.56

Orquesta Filarmónica de Berlín / Pierre Boulez

George Frideric Handel

Concerto grosso Nº11 en La mayor, op.6, Nº11

I Musici

11.00

Bailando en el Titanic (Fabián Persic)

12.00

Con Bombos y Platillos (Jessica Calzado Linage)

13.00

Artista de Moda

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Buenos Vecinos (Mauro Apicella)

20.00

Transmisiones de Orquestas de todo el País

22.00

En Frasco Chico (Norberto Lara)

23.00

