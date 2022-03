Programación Viernes 11 de Marzo

00.00

Después del Concierto (Martín Wullich)

01.00

Trasnoche Jazz

Christian McBride

Hallelujah

Easy walker

Bugge Wesseltoft

How high the moon

Jason Donovan

I won’t dance

Every time we say goodbye

I only have eyes for you

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Hacedoras de música (Margarita Pollini)

02.30

Cuatro cuerdas (Pablo Saraví)

03.30

Erik Satie

Tres piezas en forma de pera

Yuji Takahashi y Alain Planès, piano a cuatro manos

Julius Fučik

Tormentas de invierno. Vals, op.184

Orquesta Filarmónica Checa / Vaclav Neumann

Gabriel Fauré

Otoño, op.18, Nº3

El secreto, op.23, Nº3

Canción de amor, op.27, Nº1

Barbara Hendricks, soprano;

Michel Dalberto, piano

Richard Strauss

Muerte y transfiguración, op.24

Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado

Felix Mendelssohn

Octeto para cuatro violines, dos violas y dos chelos en Mi bemol mayor, op.20

Academy Chamber Ensamble

Piotr Ilich Chaikovsky

Sinfonía Nº3 en Re mayor, op.29, "Polaca"

Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

Jean-Philippe Rameau

Suite para clave en Sol mayor

Alexandre Tharaud, piano

Antonin Dvorák

Concierto para violín y orquesta en la menor, op.53

Thomas Zehetmair, violín

Orquesta Philharmonia / Eliahu Inbal

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía concertante para oboe, clarinete, corno, fagot en Mi bemol mayor, K.297b

Walter Lehmayer, oboe;

Peter Schmidl, clarinete;

Gunther Hogner, corno;

Fritz Faltl, fagot

Orquesta Filarmónica de Viena / Karl Böhm

07.00

Y la mañana va

Joseph Haydn

Sonata para piano en Sol mayor, Hob.16, Nº40

Alfred Brendel, piano

Oscar Fetrás

Reminiscencias de la ópera “Aída” de Verdi (arreglo para orquesta de salón de Walter Görgel)

Orquesta de Salón de Colonia

Jean Sibelius

Sinfonía Nº6 en re menor, op.104

Orquesta Philharmonia / Vladimir Ashkenazy

Alma Schindler Mahler

Cuatro canciones para voz y piano: “Luz en la noche”, “La felicidad del bosque”, “Arrebato“ y “Canción de la cosecha”

Isabel Lippitz, soprano

Barbara Heller, piano

Camille Saint-Saëns

Concierto para violín y orquesta Nº3 en si menor, op.61

Itzhak Perlman, violín

Orquesta de París / Daniel Barenboim

Arcangelo Corelli

Sonata para violín y continuo Nº3 en Do mayor, op.5, Nº3

Ensamble Convivium

Niels Gade

Movimiento para trío en Si bemol mayor

Trio Tre Musici

Gioachino Rossini

Obertura de la ópera El viaje a Reims

Orquesta Filarmónica de Plovdiv / Rouslan Raytchev

Antonin Dvorak

Rondo para chelo y piano en sol menor, op.94

Heinrich Schiff, chelo

André Previn, piano

Johann Christian Bach

Sinfonía concertante en La mayor, para violín, chelo y orquesta

Eleonora Turovsky, violín

Yuli Turovsky, chelo

I Musici de Montreal / Yuli Turovsky

Ambroise Thomas

Música de ballet, del Acto IV de la ópera “Hamlet”

National Philharmonic Orchestra / Richard Bonynge

David Monrad Johansen (noruego, 1888-1974)

Cuarteto para cuerdas, op.35

Cuarteto de Oslo

Karol Szymanowski

Sonata para piano N°2 en La mayor, op.21

Martin Roscoe, piano

Antonio Vivaldi

Concierto para oboe y orquesta en Do mayor, Ryom 447

Alfredo Bernardini, oboe y direcciónEnsamble Zefiro

11.00

Bailando en el Titanic (Fabián Persic)

12.00

Con Bombos y Platillos (Jessica Calzado Linage)

13.00

Artista de Moda

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Buenos Vecinos (Mauro Apicella)

20.00

Transmisiones de Orquestas de todo el País

22.00

En Frasco Chico (Norberto Lara)

23.00

Después del Concierto