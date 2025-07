Programación Viernes 11 de Julio

00.00

Trasnoche Jazz

Pete Zimmer

Judgment

Dust settles

Trem Azul

Amígdala

Brenda Earle Stokes

The endless wait

The strength of a woman

00.30

La Trasnoche Clásica

Gabriel Fauré

Quinteto con piano Nº1 en do menor, op.89

Maureen Jones, piano

Quinteto Fauré de Roma

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº32 en do menor, op.111

Alfred Brendel, piano

Alberto Ginastera

Pampeana Nº2 para chelo y piano, op.21

Roger Drinkal, chelo

Dian Baker, piano

Max Bruch

Concierto para clarinete, viola y orquesta en mi menor, op.88

Gérard Caussé, viola

Paul Meyer, clarinete

Orquesta de la Ópera de Lyon / Kent Pagano

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº62 en Mi bemol mayor, Hob.XVI:52

Alfred Brendel, piano

Sergei Rachmaninov

Danzas sinfónicas, op.45

Orquesta Sinfónica de la NDR / John Eliot Gardiner

Francis Poulenc

Las veladas de Nazelles

Pascal Rogé, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para violín y piano Nº19 en Mi bemol mayor, K.302

Itzhak Perlman, violín

Daniel Barenboim, piano

Edvard Grieg

Suite lírica, op.54

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

Johann Sebastian Bach

Partita para clave Nº5 en Sol mayor BWV 829

András Schiff, piano

Nicolai Rimsky-Korsakov

Trío en do menor

Trío de Moscú

Fanny Mendelssohn

Sonata para piano en sol menor

Liana Serbescu, piano

06.00

Y la mañana va

Georg Friedrich Handel

Sinfonía del oratorio “Samson”

The English Concert / Trevor Pinnock



Felix Mendelssohn

Rondó caprichoso, op.14

Murray Perahia, piano

Joseph Haydn

Sinfonía Nº47 en Sol mayor, Hoboken 1, Nro.47

Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

Joaquín Turina

Sonata para violín y piano Nº2, op.82

Felix Ayo, violín

Bruno Canino, piano

07.00

Antonio Salieri

Sinfonía en Re mayor, "El día de cumpleaños"

London Mozart Players / Matthias Bamert

Elfrida Andrée (compositora y directora sueca, 1841-1929)

Sonata para violín y piano en Mi bemol mayor

Annette-Barbara Vogel, violín

Durval Cesetti, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto Nº12 en Si bemol mayor, K.172

Cuarteto Festetics



08.00



Reynaldo Hahn (compositor y pianista nacido en Venezuela y nacionalizado francés, que vivió entre 1874 y 1947)

Concierto para piano y orquesta en Mi mayor

Stephen Coombs, piano

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Jean-Yves Ossonce

Benedetto Marcello

Sonata para flauta dulce y continuo Nº4 en mi menor

René Clemencic, flauta dulce

Alexandra Bachtiar, chelo

Christiane Jaccottet, clave

Piotr Ilich Chaikovsky

Romanza para piano en fa menor, op.5

Mijail Pletnev, piano

09.00

Robert Schumann

Sinfonía Nº2 en Do mayor, op.61

Orquesta Filarmónica de Viena / Leonard Bernstein

Bohuslav Martinu

Variaciones para chelo y piano sobre un tema eslovaco

Dietrich Panke, chelo

Viola Mokrosh, piano

10.00



Hubert Parry

Una suite inglesa

Capella Istropolitana / Adrian Leaper

Johann Sebastian Bach

Chacona de la Partita para violín solo en re menor, BWV 1004. Transcripción para piano de Ferruccio Busoni.

Artur Rubinstein, piano

Carl Maria von Weber

Concertino para corno y orquesta en mi menor, op.45

Zdenek Tylsar, corno

Orquesta Filarmónica Checa / Vaclav Neumann

11.00

Los Caminos del Barroco

Johann Sebastian Bach

Suite en La mayor para violín y laúd obligado sobre una sonata para laúd de Sylvius Leopold Weiss, BWV 1025

Johannes Pramsohler, violín

Jadran Duncumb, laúd

Johann Sebastian Bach

Transcripción para órgano del concierto para dos violines en la menor de Antonio Vivaldi, BWV 593

Reitze Smits, órgano

Johann Sebastian Bach

Transcripción para clavecín del concierto para violín, cuerdas y continuo en sol menor de Georg Philipp Telemann, BWV 985

Pieter Dirksen, clavecín

12.00

El Clásico del Mediodía

Franz Schubert

Trío Nº2 en Mi bemol, D.929

Trío Beaux Arts

Franz Schubert

Impromptu para piano en do menor, D.899, Nº1

Alfred Brendel, piano

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (El Clasicismo)

Joaquín Rodrigo

Música para un jardín (1935)

Orquesta Filarmónica Real / Enrique Bátiz

Benjamin Britten

Sonata para chelo y piano en Do mayor (1960)

Gautier Capuçon, chelo

Frank Braley, piano

Henri Dutilleux (1916-2013)

Le temps l’horloge (El tiempo y el reloj), con texto sde Jean Tardieu

Renée Fleming, soprano

Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Franz Berwald

Dúo para chelo y piano en Si bemol mayor, op.7

Mats Lidström, chelo

Bengt Forsberg, piano

Antonin Dvorák

La rueca de oro, op.109

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Sergei Rachmaninov

Vocalise

Ekaterina Lekhina, soprano

Peter Dmitriev, piano

19.00

Giovanni Mossi (compositor del barroco italiano, 1680 – 1742)

Concierto para cuatro violines y orquesta en mi menor, op.4, Nº11

Simon Standage, Miles Golding, Catherine Martin y Persephone Gibbs, violines

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

Ernö Dohnányi

Serenata para trío de cuerdas en Do mayor, op.10

Dénes Kovács, violín

László Bársony, viola

Károly Botvay, chelo

François Devienne

Sonata para fagot y bajo continuo en Do mayor, op.24, Nº4

Klaus Thunemann, fagot

Klauss Stoll, violone

Jörg Ewald Dähler, fortepiano

Carl Philipp Emanuel Bach

Sinfonía Hamburgo Nº1 en Sol mayor

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

20.00

La Gran Aldea (Italia)

Ottorino Respighi

Concerto all’antica para violín y orquesta

Ingolf Turban, violín

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Marcello Viotti

Giuseppe Martucci

Selección de La canción del recuerdo

Rachel Yakar, soprano

Orquesta Philharmonia / Francesco D’Avalos

Nicolò Paganini

Cantabile y vals para violín y guitarra

Scott St. John, violín

Simon Wynberg, guitarra

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional

Franz Liszt

Balada N°2 para piano en si menor

Natalia González Figueroa, piano

Vincenzo Bellini

Final del tercer acto de I Puritani

Eduardo Ayas, tenor

Eliana Bayón, soprano

Omar Carrión, barítono

Carlos Esquivel, bajo barítono

Coro y Orquesta del Teatro Roma de Avellaneda / Mario de Rose

Jorge Messina

Preludio del sur N°2 y Nordanza

Düo de Guitarras Canal-Messina