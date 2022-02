Programación Viernes 11 de Febrero

00.00

Después del Concierto (Martín Wullich)

01.00

Trasnoche Jazz

Benny Bailey

One long string

Pat Metheny y Charlie Haden

Waltz for Ruth

Our spanish love song

Tom Lieberman

That’s why I love you most

Guinea pig

Tee many martoonis

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Hacedoras de música (Margarita Pollini)

02.30

Cuatro cuerdas (Pablo Saraví)

03.30

George Frideric Handel

Concerto grosso en Fa mayor, op.3, Nº4, HWV 315

Orquesta de Cámara Franz Liszt / Janos Rolla

Maurice Ravel

Concierto para piano y orquesta en Sol mayor

Alicia De Larrocha, piano

London Philharmonic Orchestra / Lawrence Foster

Domenico Scarlatti

Sonata para clave en do sostenido menor, K.476 (arreglo para laúd)

Toyohiko Satoh, laúd

Antonin Dvorák

Sinfonía Nº3 en Mi bemol mayor, op.10

Orquesta Filarmónica de Berlín / Rafael Kubelik

Franz Schubert

Sonata para piano en La mayor, D.959

Maurizio Pollini, piano

Ludwig van Beethoven

Cuarteto Nº15 en la menor, op.132

Cuarteto Alban Berg

Jacques Ibert

Concierto para flauta y orquesta de cámara

Susan Milan, flauta

City of London Sinfonia / Richard Hickox

Felix Mendelssohn

Sinfonía Nº4 en La mayor, op.90, "Italiana"

Orquesta Sinfónica del Estado de Hungría / Gyula Németh

07.00

Y la mañana va

Eugen D' Albert

Esther, obertura op.8

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins

Nicoló Pórpora

Sinfonía de cámara en sol menor, op.2 Nº3

Ensamble Artifizii Musicali

Leos Janacek

Dumka para violin y piano

Petr Messieurer, violín

Radoslav Kvapil, piano

Piotr illych Chaikovsky

Romeo y Julieta, obertura fantasía sobre temas de Shakespeare

Orquesta Sinfónica de Boston / Claudio Abbado

William Walton

“A las puertas del palacio del archimago” y “Llegando al palacio del orgullo”, escenas I y II del ballet La búsqueda

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson.

Carl Nielsen

Música para piano para chicos y grandes, Libro 2, op.53

Elisabeth Westenholz, piano

Georg Philipp Telemann

Concierto para 3 violines, cuerdas y bajo continuo en Fa mayor, de la Tafelmusik

Collegium Aureum

Federico Moreno Torroba

Sonatina para guitarra

Ernesto Bitetti, guitarra

Alan Hovhaness

Aleluya y fuga para orquesta de cuerdas, op.40b

Orquesta de cuerdas “I Fiamminghi” / Rudolf Werthen

Jean Sibelius

Sinfonía Nº5 en Mi bemol mayor, op.82

Orquesta Sinfónica de Boston / Colin Davis

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº13 en Mi bemol mayor, op.27, Nº1

John Lill, piano

Astor Piazzolla

Suite del ángel

Cuarteto Artemis

Karl Ditters von Dittersdorf

Concierto para oboe y orquesta en Sol mayor

Heinz Holliger, oboe

Camerata Bern / Thomas Füri

William Vincent Wallace (compositor irlandés, 1812-1865)

Tres piezas para piano: El canto de los pájaros, Vals brillante y A orillas del mar.

Rosemary Tuck, piano

11.00

Bailando en el Titanic (Fabián Persic)

12.00

Con Bombos y Platillos (Jessica Calzado Linage)

13.00

Artista de Moda

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Buenos Vecinos (Mauro Apicella)

20.00

Transmisiones de Orquestas de todo el País

22.00

En Frasco Chico (Norberto Lara)

23.00

