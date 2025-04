Programación Viernes 11 de Abril

00.00

Trasnoche Jazz

Claudio Roditi

Blue moments

Minor X

Jonathan Scales Fourchestra

We came through the storm

Monica Zetterlund y Bill Evans

It could happen to you

Once upon a summertime

Come rain or come shine

00.30

La Trasnoche Clásica

Sergei Rachmaninov

Trío elegíaco Nº1 en sol menor

Beaux Arts Trio

Georg Philipp Telemann

Concierto para flauta, oboe d'amore, viola d'amore y orquesta, TWV 53:E1

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Camille Saint-Saëns

Concierto para piano y orquesta Nº4 en do menor, op.44

Pascal Rogé, piano

Orquesta Phiharmonia / Charles Dutoit

Joseph Haydn

Sinfonía Nº42 en Re mayor, Hob.I:42

L´estro armonico / Derek Solomons

Johannes Brahms

Danza húngara Nº1 en sol menor, WoO1, Nº1 (orquestación de Andreas Hállen)

Danza húngara Nº2 en re menor, WoO1, Nº2 (orquestación de Andreas Hállen)

Danza húngara Nº3 en Fa mayor, WoO1, Nº3 (orquestación de Brahms)

John Jenkins

Fantasía-suite en mi menor

The Parley of instruments / Peter Holman

Robert Schumann

Carnaval de Viena, op.26

Murray Perahia, piano

Franz Xaver Richter

Concierto para flauta y orquesta en mi menor

Barthold Kuijken, flauta

Tafelmusik / Jeanne Lamon

Gustav Mahler

Sinfonía Nº5 en do sostenido menor

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

Charles Auguste De Bériot

Concierto para violín y orquesta en la menor, op.104, Nº9

Takako Nishizaki, violín

Orquesta Sinfónica de la Radio de Bélgica / Alfred Walter

Sergei Prokofiev

Sonata para piano Nº8 en Si bemol mayor, op.82

Boris Berman, piano

Johan Svendsen

Octeto de cuerdas en La mayor, op.3

Ensamble de Cámara de la Academy of St. Martin in the Fields

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº6 en La mayor, op.82

Claudio Arrau, piano

Felix Mendelssohn

Canción sin palabras para chelo y piano en Re mayor, op.109

Martin Ostertag, chelo;

Roland Keller, piano

06.00

Y la mañana va

Georges Bizet

“Patria”, obertura dramática

Orquesta Filarmónica Checa / Zdenek Kosler

Ludwig van Beethoven

Sonata para pìano Nº5 en do menor, op.10, Nº1

Rudolf Buchbinder, piano

Anna Bon di Venezia

Trío para dos flautas y bajo continuo en Sol mayor, op.3, Nº4

Sabine Dreier y Peter Spohr, flautas traversa

Rhoda Patrick, fagot

Tatjana Geiger, clave

Percy Grainger

Popurri de Jutlandia

Orquesta Sinfónica de Melbourne / Geoffrey Simon



07.00

Michael Haydn

Pastoral en Do mayor

Orquesta Filarmónica de Oradea / Ervin Acél



Georg Muffat

Concerto grosso Nº3 en La mayor, del Armonico Tributo

Ensamble 415 / Chiara Banchini

Jean Sibelius

Sonatina para piano en fa sostenido menor, op.67, Nº1

Glenn Gould, piano

Antoni Milwid (compositor y director polaco, 1755-1837)

Sinfonía concertante para oboe y orquesta

Mariusz Pedzialek, oboe

Orquesta Sinfónica de la Radio de Polonia / Jan Krenz



08.00



William Walton

Partita para orquesta

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson

Franz Schubert

Introducción y variaciones para flauta y piano sobre “Flores secas”, del ciclo de canciones “La bella molinera”

Sharon Bezaly, flauta

Ronald Brautigam, piano

Carlo Ricciotti

Concertino para cuerdas en Sol mayor

Ensamble de Cuerdas de Budapest / Béla Bánfalvi



09.00

Johann Sebastian Bach

Fantasía cromática y fuga en re menor BWV 903

Maria Tipo, piano

Alban Berg

Cuarteto para cuerdas, op.3

Cuarteto Alban Berg

Carl Stamitz

Concierto para chelo y orquesta Nº1 en Sol mayor

Claude Starck, chelo

Orquesta de Cámara del Sudoeste de Alemania / Paul Angerer

10.00

Max Bruch

Sinfonía Nº1 en Mi bemol mayor, op.28

Orquesta Sinfónica de Londres / Richard Hickox

Vincent D'Indy

Poema de las montañas, op.15

Michael Schäfer, piano

11.00

Los Caminos del Barroco

Francesco Durante

Concierto para cuerdas “La pazzia”

Concerto Köln / Werner Ehrhardt

Johann Sebastian Bach

Concierto de Brandemburgo Nº6

Orquesta Barroca de Friburgo

Carl Philipp Emanuel Bach

Trío-sonata en Fa mayor para flauta dulce bajo, viola y bajo continuo H. 588

Paradiso Musicale

Georg Philipp Telemann

Concierto para viola, cuerdas y bajo continuo en Sol mayor

Florian Deuter, viola barroca

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

12.00

El Clásico del Mediodía

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para clarinete y orquesta en La mayor, K.622

Emma Johnson, clarinete

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Raymond Leppard

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para dos pianos en Re mayor, K.448

Daniel Barenboim y Martha Argerich, dúo de pianos

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (Siglos XX y XXI)

Dimitri Shostakovich

Trío Nª2 en mi menor, op.67 (1944)

Gidon Kremer, violín

Mischa Maisky, chelo

Martha Argerich, piano

Iannis Xenakis

Metástasis (1954)

Orquesta Sinfónica Nacional de la RAI de Turín / Arturo Tamayo

Arvo Pärt

Fratres (Hermanos) (versión para violín, cuerdas y percusión) (1976)

Daniel Hope, violín

Orquesta de Cámara Alemana de Berlín / Simon Halsey

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Ralph Vaughan Williams

Cinco variantes de Dives y Lazarus para arpa y orquesta de cuerdas

Bournemouth Sinfonietta / Richard Studt

Claude Debussy

Tres nocturnos para orquesta y coro femenino, L.91

Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Bernard Haitink

Robert Schumann

Sonata para piano Nº2 en sol menor, op.22

Martha Argerich, piano

19.00

Pietro Antonio Locatelli

Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op. 3, Nº1

Giuliano Carmignola, violín

Orquesta Barroca de Venecia / Andrea Marcon

Gaetano Donizetti

"Voglio dire” de L'elisir d'amore

Rolando Villazón, tenor

Ildar Abdrazakov, bajo

Orquesta Metrolopitana de Montreal / Yannick Nézet-Séguin

Wolfgang Amadeus Mozart

Trío para clarinete, viola y piano en Mi bemol mayor, K.498 "de los bolos"

Gervase de Peyer, clarinete

Cecil Aronowitz, viola

Lamar Crowson, piano

20.00

La Gran Aldea (Hungría)

Franz Lehár

Oro y plata, vals para orquesta op.79

Orquesta Estatal de Hungría / János Sándor

Ernö Dohnányi

Cuatro piezas para piano, op.2

Martin Roscoe, piano

Zoltán Kodály

Selección de La Hilandera de Transilvania

Erzbelt Komlóssy, contralto

György Melis, barítono

József Simándy, tenor

Coro de la Radio y Televisión de Hungria

Orquesta Filarmónica de Budapest / János Ferencsik

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional

Alberto Williams

Sinfonía N°1 en si menor, op.44

Orquesta Sinfónica Nacional / Emmanuel Siffert

Luis Gianneo

Tres piezas criollas, para cuarteto (“Lamento quechua”, “Triste” y “Criolla”)

Cuarteto Petrus

Anónimo inglés

Danza, Ductia y Cauda

Conjunto Pro Arte de Flautas Dulces