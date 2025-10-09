Programación Viernes 10 de Octubre

00.00

Trasnoche Jazz

Bert Rosengren Octet

Summertime

I loves you, Porgy

Flying Island

The whole family would like this

Emily McEwan

Time after time

End of a love affair

00.30

La Trasnoche Clásica

Camille Saint-Saëns

Suite para chelo y piano, op.16

Dúo Drinkall-Baker

Robert Schumann

Escenas del bosque para piano, op.82

Vladimir Ashkenazy, piano

Georg Philipp Telemann

Concierto para flauta, oboe d'amore, viola d'amore y orquesta, TWV 53:E1

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Dmitri Shostakovich

El sol resplandece sobre nuestra madre patria, op.90

Orquesta Sinfónica Nacional de Estonia / Paavo Järvi

Coro Concertante de Estonia y Coro de Niños de Narva

Edvard Grieg

Cuarteto Nº1 en sol menor, op.27

Cuarteto Guarneri

Fernando Sor

Recuerdo de amistad, fantasía op.46

Jeffrey McFadden, guitarra

Antonio Salieri

Veintiséis variaciones sobre la folia de España

London Mozart Players / Matthias Bamert

Claude Debussy

Sonata para violín y piano en sol menor, L.140

Lorraine McAslan, violín;

John Blakely, piano

Giuseppe Verdi

Música de ballet de la ópera Jerusalén (I Lombadi alla Prima Crocciata)

Orquesta Nacional de la Ópera de Monte Carlo / Antonio de Almeida

Franz Schubert

Sonata para piano en Si bemol mayor, D.960

Maurizio Pollini, piano

Alessandro Scarlatti

Concerto grosso Nº4 en sol menor

Europa Galante / Fabio Biondi

John Ireland

Marcha épica

Orquesta Sinfónica de Londres / Richard Hickox

Ludwig van Beethoven

Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.61

Anne-Sophie Mutter, violín

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

George Frideric Handel

Zadok el sacerdote, HWV 258. Anthem de coronación

English Baroque Soloists / John Eliot Gardiner

Coro Monteverdi

Franz Liszt

Paráfrasis para piano sobre Serenata de Schubert, S.558, N9

Evgeny Kissin, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto Nº16 Mi bemol mayor, K.428, "Cuarteto Haydn Nº3"

Cuarteto del Mozarteum de Salzburgo

06.00

Y la mañana va

Charles Villiers Stanford

Rapsodia irlandesa Nº5 en sol menor, op.147

Orquesta del Ulster / Vernon Handley

Jean-Philippe Rameau

Pieza para clave en concierto Nº3 en La mayor

Jean-Pierre Rampal, flauta

Isaac Stern, violín

John Steele Ritter, clave

Edvard Grieg

Escenas de la vida campestre, op.19

Eva Knardahl, piano

Joseph Haydn

Sinfonía Nº2 en Do mayor, Hoboken 1, Nro.2

Orquesta Cantilena / Adrian Shepherd



07.00



William Walton

Introducción y marcha, de la música para la película “La batalla de Britania”

Academy of St.Martin in the Fields / Neville Marriner

Franz Liszt

Scherzo y marcha, Nº3 de las Leyendas para piano

Jeno Jando, piano

Luigi Boccherini

Quinteto para flauta y cuerdas en La mayor, op.55 Nº4

Loic Poulain, flauta

Cuarteto Dolezal de Praga

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para violín y orquesta Nº1 en Si bemol mayor, K.207

Gidon Kremer, violín

Orquesta Filarmónica de Viena / Nikolaus Harnoncourt

08.00

Cesar Cui

Siete preludios para piano, op.64

Jeffrey Biegel, piano

Charles Gounod

Sinfonía Nº1 en Re mayor

Orquesta de Cámara de Saint Paul / Christopher Hogwood

Saverio Mercadante

Concierto para corno y cuerdas en re menor

Luciano Giuliani, corno

I Solisti Aquilani / Vittorio Antonellini

09.00

Clara Wieck

Soirees musicales, op.6

Yoshiko Imai, piano

Ambroise Thomas

"A vos jeux, mes amis ...", aria de Ofelia, de la ópera Hamlet

Sumi Jo, soprano

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Giuliano Carella

Leopold Kozeluch

Sinfonía en Do mayor

Concerto Köln / Werner Ehrhardt

10.00

Amanda Maier (violinista y compositora sueca, 1853-1894)

Concierto para violín y orquesta en re menor

Gregory Maytan, violín

Orquesta Sinfónica de Helsingborg / Andreas Stoehr

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº28 en La mayor, op.101

Wilhelm Kempff, piano

Johann Adolf Hasse

“Chori angelici laetantes”, motete en Do mayor

Bernarda Fink, mezzosoprano

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

11.00

Los Caminos del Barroco

12.00

El Clásico del Mediodía

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (Siglos XX y XXI)

Manuel de Falla

Psyché, para soprano, flauta, arpa, violín, viola y cello, con texto de Jean-Aubry (1927)

Victoria de Los Ángeles, soprano

Miembros de la Orquesta de Cámara del Teatro Lliure

Frank Martin

Concierto para siete instrumentos de viento, timbales, percusión y orquesta (1949)

Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Riccardo Chailly

Cergio Prudencio

Umbrales (1994)

Beatriz Balzi, piano

Einojuhani Rautavaara

La isla de la dicha (1995)

Orquesta Filarmónica de Helsinki / Leif Segerstam

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

20.00

La Gran Aldea (Austria)

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional

Franz Schubert

Sonata para piano en Sol mayor, D.894

Daniel Levy, piano

Mario Perusso (1936)

Más rápido que la fiebre, canción

Paula Almerares, soprano

Viviana Almerares, cello