Programación Viernes 10 de Octubre

00.00
Trasnoche Jazz
Bert Rosengren Octet
Summertime
I loves you, Porgy
Flying Island
The whole family would like this
Emily McEwan
Time after time
End of a love affair
00.30
La Trasnoche Clásica
Camille Saint-Saëns
Suite para chelo y piano, op.16
Dúo Drinkall-Baker
Robert Schumann
Escenas del bosque para piano, op.82
Vladimir Ashkenazy, piano
Georg Philipp Telemann
Concierto para flauta, oboe d'amore, viola d'amore y orquesta, TWV 53:E1
The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood
Dmitri Shostakovich
El sol resplandece sobre nuestra madre patria, op.90
Orquesta Sinfónica Nacional de Estonia / Paavo Järvi
Coro Concertante de Estonia y Coro de Niños de Narva
Edvard Grieg
Cuarteto Nº1 en sol menor, op.27
Cuarteto Guarneri
Fernando Sor
Recuerdo de amistad, fantasía op.46
Jeffrey McFadden, guitarra
Antonio Salieri
Veintiséis variaciones sobre la folia de España
London Mozart Players / Matthias Bamert
Claude Debussy
Sonata para violín y piano en sol menor, L.140
Lorraine McAslan, violín;
John Blakely, piano
Giuseppe Verdi
Música de ballet de la ópera Jerusalén (I Lombadi alla Prima Crocciata)
Orquesta Nacional de la Ópera de Monte Carlo / Antonio de Almeida
Franz Schubert
Sonata para piano en Si bemol mayor, D.960
Maurizio Pollini, piano
Alessandro Scarlatti
Concerto grosso Nº4 en sol menor
Europa Galante / Fabio Biondi
John Ireland
Marcha épica
Orquesta Sinfónica de Londres / Richard Hickox
Ludwig van Beethoven
Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.61
Anne-Sophie Mutter, violín
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan
George Frideric Handel
Zadok el sacerdote, HWV 258. Anthem de coronación
English Baroque Soloists / John Eliot Gardiner
Coro Monteverdi
Franz Liszt
Paráfrasis para piano sobre Serenata de Schubert, S.558, N9
Evgeny Kissin, piano
Wolfgang Amadeus Mozart
Cuarteto Nº16 Mi bemol mayor, K.428, "Cuarteto Haydn Nº3"
Cuarteto del Mozarteum de Salzburgo
06.00
Y la mañana va
Charles Villiers Stanford
Rapsodia irlandesa Nº5 en sol menor, op.147
Orquesta del Ulster / Vernon Handley
Jean-Philippe Rameau
Pieza para clave en concierto Nº3 en La mayor
Jean-Pierre Rampal, flauta
Isaac Stern, violín
John Steele Ritter, clave
Edvard Grieg
Escenas de la vida campestre, op.19
Eva Knardahl, piano
Joseph Haydn
Sinfonía Nº2 en Do mayor, Hoboken 1, Nro.2
Orquesta Cantilena / Adrian Shepherd
07.00
William Walton
Introducción y marcha, de la música para la película “La batalla de Britania”
Academy of St.Martin in the Fields / Neville Marriner
Franz Liszt
Scherzo y marcha, Nº3 de las Leyendas para piano
Jeno Jando, piano
Luigi Boccherini
Quinteto para flauta y cuerdas en La mayor, op.55 Nº4
Loic Poulain, flauta
Cuarteto Dolezal de Praga
Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para violín y orquesta Nº1 en Si bemol mayor, K.207
Gidon Kremer, violín
Orquesta Filarmónica de Viena / Nikolaus Harnoncourt
08.00
Cesar Cui
Siete preludios para piano, op.64
Jeffrey Biegel, piano
Charles Gounod
Sinfonía Nº1 en Re mayor
Orquesta de Cámara de Saint Paul / Christopher Hogwood
Saverio Mercadante
Concierto para corno y cuerdas en re menor
Luciano Giuliani, corno
I Solisti Aquilani / Vittorio Antonellini
09.00
Clara Wieck
Soirees musicales, op.6
Yoshiko Imai, piano
Ambroise Thomas
"A vos jeux, mes amis ...", aria de Ofelia, de la ópera Hamlet
Sumi Jo, soprano
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Giuliano Carella
Leopold Kozeluch
Sinfonía en Do mayor
Concerto Köln / Werner Ehrhardt
10.00
Amanda Maier (violinista y compositora sueca, 1853-1894)
Concierto para violín y orquesta en re menor
Gregory Maytan, violín
Orquesta Sinfónica de Helsingborg / Andreas Stoehr
Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº28 en La mayor, op.101
Wilhelm Kempff, piano
Johann Adolf Hasse
“Chori angelici laetantes”, motete en Do mayor
Bernarda Fink, mezzosoprano
Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel
11.00
Los Caminos del Barroco
12.00
El Clásico del Mediodía
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (Siglos XX y XXI)
Manuel de Falla
Psyché, para soprano, flauta, arpa, violín, viola y cello, con texto de Jean-Aubry (1927)
Victoria de Los Ángeles, soprano
Miembros de la Orquesta de Cámara del Teatro Lliure
Frank Martin
Concierto para siete instrumentos de viento, timbales, percusión y orquesta (1949)
Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Riccardo Chailly
Cergio Prudencio
Umbrales (1994)
Beatriz Balzi, piano
Einojuhani Rautavaara
La isla de la dicha (1995)
Orquesta Filarmónica de Helsinki / Leif Segerstam
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
20.00
La Gran Aldea (Austria)
21.00
Música Nocturna
23.00
Industria Nacional
Franz Schubert
Sonata para piano en Sol mayor, D.894
Daniel Levy, piano
Mario Perusso (1936)
Más rápido que la fiebre, canción
Paula Almerares, soprano
Viviana Almerares, cello