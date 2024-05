Programación Viernes 10 de Mayo

00.00

Trasnoche Jazz

Monty Alexander

Aggresion

You can see

The Jazz Defenders

Brown down

Amanda King

Caravan

Sway

Love for sale

00.30

La Trasnoche Clásica

Camille Saint-Saëns

Cuarteto Nº1 en mi menor, op.112

Cuarteto Miami

Edouard Lalo

Concierto para chelo y orquesta en re menor

Yo-Yo Ma, chelo

Orquesta Nacional de Francia / Lorin Maazel

Johan Peter Emilius Hartmann

Sonata para piano en Fa mayor

Nina Gade, piano

Marc-Antoine Charpentier

Letanías de la Virgen, H.83

Les Arts Florissants / William Christie

Franz Xaver Richter

Sonata para flauta, clave y chelo en La mayor

Philippe Allain-Dupré, flauta;

Ute Petersilge, chelo;

Aline Zylberajch, clave

Sergei Prokofiev

Sonata para piano Nº4 en do menor, op.29

Boris Berman, piano

Alessandro Scarlatti

Cantata de Navidad

Mária Zádori, soprano

Capella Savaria / Pál Németh

Granville Bantock

The Cyprian Godess. La diosa de Chipre. Sinfonía Nº3

Orquesta Filarmónica Real / Vernon Handley

Bernhard Romberg

Concertino para dos chelos y orquesta en La mayor, op.72

Antonio Meneses y Werner Thomas-Mifune, chelo

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Georg Schmöhe

Franz Liszt

Valle de Obermann

Alfred Brendel, piano

Antonin Dvorák

Cuarteto Nº12 en Fa mayor, op.96, "Americano"

Cuarteto Cleveland

Ludwig van Beethoven

Sinfonía Nº6 en Fa mayor, op.68, "Pastoral"

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Franz Schubert

Cuarteto Nº6 en Re mayor, D.74

Cuarteto Melos

Louis Nicolas Clérambault

Orfeo, cantata Nº3 del Libro I de cantatas francesas

Noémi Rime, soprano

Les Arts Florissants / William Christie

Max Reger

Seis burlescas para piano a cuatro manos, op.58

Dúo Tal & Groethuysen, piano

06.00

Y la mañana va

Benjamin Godard

Suite para orquesta Nº2, de la ópera “Jocelyn”

Orquesta Nacional Real de Escocia / Martin Yates

Mili Balakirev

Fantasía sobre temas de “La vida por el zar”, de Mikhail Glinka

Alexander Paley, piano

Franz Danzi

Quinteto para vientos en mi menor, op.67, Nº2

Quinteto Aulos

George Frideric Handel

Concerto grosso en Fa mayor, op.3, Nº4

Orquesta de Cámara Franz Liszt / Janos Rolla

07.00

Bedrich Smetana

El campamento de Wallenstein, op.14

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Rafael Kubelik

Robert Schumann

Tres piezas de fantasía, op.111

Jean-Efflam Bavouzet, piano

Pietro Antonio Locatelli

Sonata para flauta y bajo continuo en Sol mayor, op.2, Nº10

Wilbert Hazelzet, flauta

Richte van der Meer, chelo barroco

Ton Koopman, clave

Michael Haydn

Sinfonía Nº14 en Si bemol mayor, Perger 51

Orquesta Filarmónica de Oradea / Ervin Acél

08.00

Edward MacDowell

Concierto para piano y orquesta Nro.2 en re menor, op.23

Van Cliburn, piano

Orquesta Sinfónica de Chicago / Walter Hendl

Wolfgang Amadeus Mozart

Quinteto con corno en Mi bemol mayor, K.407

Ferenc Tarjáni, corno

Cuarteto Kodály

09.00



Sergei Prokofiev

Diez piezas para piano de Romeo y Julieta, op.75

Boris Berman, piano

Paul Hindemith

Música de concierto, para orquesta de cuerdas y metales, op.50

Orquesta Sinfónica de Melbourne / Werner Andreas Albert

10.00

Cecile Chaminade

Trío Nº1 en sol menor, op.11

Trío Tzigane

Georg Philipp Telemann

Concierto para flauta y orquesta de cuerdas en Re mayor

Jean-Pierre Rampal, flauta

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

John Ireland

Suite de las tierras bajas

Orquesta de Cámara de Inglaterra / David Garfoth

11.00

Los Caminos del Barroco

Domenico Gabrielli

Ricercare N°7 en re menor

Anner Bylsma, cello

Jean Barrière

Sonata para cello y bajo continuo en Sol mayor, Libro IV

Bruno Cocset, cello

Les Basses Réunies

Salvatore Lanzetti

Sonata para cello y bajo continuo en la menor, op.1 N°5

Stefano Veggetti, cello

Joachim Held, tiorba

Diana Petech, clavecín

Jakob Klein

Sonata para cello y bajo continuo en la menor, op. 6 N°5

Kristin von der Goltz, cello

Hille Perl, viola da gamba

Lee Santana, laúd

Carl Friedrich Abel

Sonata para viola da gamba y bajo continuo en mi menor, (catálogo de Walter Knape) WK150

Simone Eckert, viola da gamba

Ulrich Wedemeier, tiorba

12.00

El Clásico del Mediodía

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº17 en re menor, op.31, Nº2, "La Tempestad"

Maria João Pires, piano

Ludwig van Beethoven

Cuarteto Nº9 en Do mayor, op.59, Nº3, "Razumovsky Nº3"

Cuarteto Emerson

Ludwig van Beethoven

Canción de expiación, op.48, Nº6

Ian Bostridge, tenor; Richard Burnett, piano

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (Siglos XX y XXI)

Igor Stravinsky

Octeto para vientos (1923)

Ensamble de Solistas de Europa / Vladimir Ashkenazy

Arthur Honegger

Primer movimiento de la Sinfonía Nº5, “Litúrgica” (1946)

Orquesta Filarmónica Checa / Serge Baudo

John Cage

In a Landscape (En un paisaje) (1948)

Stephen Drury, piano

Krzysztof Penderecki

De Natura Sonoris Nº1 (1966)

Orquesta de la Radio Nacional de Polonia / Krzysztof Penderecki

Pěteris Plakidis (1947)

Canción de verano, El espíritu del bosque y En cálido polvo del desierto, para coro a capella

Coro de la Radio de Letonia / Sigvards Klava

Anna Thorvaldottir

Ró, para flauta, clarinete bajo, piano, percusión, dos violines, viola y chelo

(2013)

Ensamble Caput / Guðni Franzson

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano & Miriam Chames)

18.00

El Regreso

Piotr Ilich Chaikovsky

Suite de El lago de los cisnes, op.20

Orquesta Filarmónica de Berlín / Mstislav Rostropovich

Franz Schubert

Sonatina para violín y piano en la menor, op.137, Nº2, D.385

Fabio Biondi, violín

Olga Tverskaya, piano

William Walton

Galop final

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thompson

19.00

Enrique Granados

Allegro de concierto para piano

Alicia de Larrocha, piano

Charles Auguste Beriot (1802-1870)

Concierto Nº8 para violín y orquesta en Re mayor, op.99

Takako Nishizaki, violín

Orquesta Sinfónica de la Radio de Bélgica / Alfred Walter

François Couperin

Lección de tinieblas Nº3

René Jacobs y Vincent Darras, contratenores‎

Concerto Vocale / René Jacobs

20.00

La Gran Aldea

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional

Luis Ángel Machado

Preludio y fuga para dos guitarras

Graciela Pomponio y Edgar Ferrer, guitarras

Arnold Schönberg

Noche transfigurada. Sexteto para cuerdas, op.4

Luis Roggero y Demir Lulja, violines

Benjamín Bru y Roberto Calomarde, viola

María Eugenia Castro y María Eugenia Castro Tarquini, chelo

José Carli (1929-2020)

Cuadros tangueros

Jorge de la Vega, flauta

Diana Schneider, piano