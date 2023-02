Programación Viernes 10 de Febrero

00.00

Trasnoche Jazz

Buddy Rich Septet

Brainwashed

Big leg Mary

Martin Taylor

Embraceable you

Sara Gazarek

Lonely hours

Spinning round

01.00

Sesionistas (Miguel Ángel Tallarita & Lolo Micucci)

02.00

La Trasnoche de la 96.7

Mijail Glinka

Cuarteto en Fa mayor

Cuarteto de la Orquesta Filarmónica de Leningrado

Thomas Arne

Obertura Nº1 en mi menor, de Ocho oberturas a ocho partes

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Sören Nils Eichberg

Levitación

Hilary Hahn, violín;

Coy Smith, piano

Robert Schumann

Luna, amor de mi alma, op.104, Nº1

Canción de la noche, op.96, Nº1

Arribo y partida, op.90, Nº3

Paul Eswood, contratenor;

Nicholas McGegan, piano

Claude Debussy

Juegos, poema danzado L.126

Orquesta Sinfónica de Londres / Michael Tilson Thomas

Francesco Biscogli

Concierto para oboe, trompeta, fagot y orquesta

Gábor Dienes, oboe;

Päl Petz, trompeta;

Läslö Hara, fagot

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Franz Schubert

Momento musical para piano Nº1 en Do mayor, D.780, Nº1

Momento musical para piano Nº2 en La bemol mayor, D.780, Nº2

Momento musical para piano Nº3 en fa menor, D.780, Nº3

Ludwig van Beethoven

Trío Nº9 en Mi bemol mayor, WoO 38

Trío Beaux Arts

Richard Wagner

El ocaso de los Dioses, WWV 86D. "Viaje de Sigfrido por el Rin" (transcripción para piano de Glenn Gould)

Glenn Gould, piano

Hubert Parry

Sinfonía Nº14 en mi menor

Orquesta Filarmónica de Londres / Matthias Bamert

Antonio Vivaldi

Concierto para chelo, cuerdas y continuo en si menor, R.424

Heinrich Schiff, chelo;

Ian Watson, clave

Academy of St Martin in the Fields / Iona Brown

Maurice Ravel

Juegos de agua, M.30

Bertrand Chamayou, piano

Alma Schindler Mahler

Cuatro canciones para voz y piano

Isabel Lippitz, soprano;

Barbara Heller, piano

Saverio Mercadante

Concierto para flauta y orquesta Nº2 en mi menor, op.57

Jean-Pierre Rampal, flauta

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Felix Mendelssohn

Variaciones Serias, op.54

Murray Perahia. Piano

Piotr Iich Chaikovsky

Trío en la menor, op.50

Itzhak Perlman, violín;

Lynn Harrell, chelo;

Vladimir Ashkenazy, piano

Antonio Martín y Coll

Diferencias sobre la Folia

Jordi Savall, viola da gamba;

Rolf Lislevand, vihuela;

Arianna Savall, arpa triple;

Adela González-Campa, castañuelas

07.00

Y la mañana va

Nicolai Rimsky-Korsakov

“La Gran Pascua Rusa”, obertura para gran orquesta op.36

Orquesta Hallé / Vernon Handley

Johannes Brahms

Cuatro piezas para piano, op.119

Gerhard Oppitz, piano

Francesco Antonio Bonporti

Serenata para violín y continuo en la menor, op.12, Nº4

Luigi Mangiocavallo, violín

Claudio Ronco, chelo

Marco Mencoboni, clave

Johann Strauss (hijo)

Diarios de la mañana, vals op.279

Orquesta de la Ópera Popular de Viena / Alfred Sholz

08.00



Johann Melchior Molter

“El pájaro entre las ramas”, para solista y orquesta

Julia Sophie Wagner, soprano

Orquesta de Cámara de San Petersburgo / Werner Erhardt

Joaquín Turina

Trío Nº1 en re menor, op.35

Marianne Thorsen, violín

Lawrence Power, chelo

Ian Brown, piano

Johann Baptist Vanhal

Concierto para fagot y orquesta en Do mayor

John Miller, fagot

St. Mary's Chamber Players / Neville Marriner

09.00



Joseph Haydn

Sinfonía Nro.99 en Mi bemol mayor, Hoboken 1, Nro.99

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Benstein

Ottorino Respighi

Sonata para violín y piano en si menor

Kyung Wha Chung, violín

Krystian Zimerman, piano

10.00

Luigi Boccherini

Concierto para chelo y orquesta de cuerdas Nº7 en Sol mayor, Gerard 480

Yo-Yo Ma, chelo barroco

Orquesta Barroca de Amsterdan / Ton Koopman

Jean Sibelius

Diez pensamientos líricos, op.40

Erik Tawaststjerna, piano

Edward Elgar

“Polonia”, preludio sinfónico, op.76

Orquesta Sinfónica de la BBC del Norte / Andrzej Panufnik

(Grabación realizada en vivo en 1986)

11.00

Bailando en el Titanic (Fabián Persic)

12.00

Jazz Gourmet (Grisel D’Angelo)

13.00

Artista de Moda (Boris, Santiago Otero & Germán Seraín)

15.00

Música Documental (Siglos XX y XXI)

Arnold Schoenberg

“Decapitación” de Pierrot lunaire, op.21 (1912)

Jane Manning, soprano

Ensamble Nash / Simon Rattle

Claude Debussy

“Hojas muertas”, del Primer libro de preludios para piano (1910)

Krystian Zimerman, piano

Arvo Pärt (1935)

Siete antífonas del Magnificat, para coro a capella

Polyphony / Stephen Layton

Thea Musgrave (1928)

Paisajes turbulentos

Orquesta Filarmónica de la BBC / Clark Rundell

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano & Miriam Chames)

18.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

20.00

Transmisiones de Orquestas de todo el País

21.00

En Frasco Chico (Norberto Lara)

22.00

Buenos Vecinos (Mauro Apicella)