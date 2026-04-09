Programación Viernes 10 de Abril

Viernes 10-04-2026

00.00

La Trasnoche Clásica

Johannes Brahms

Balada para piano en re menor, op.10, Nº1

Balada para piano en si menor, op.10, Nº3

Grigory Sokolov, piano

Francis Poulenc

Les chemins del amour

Judith Mok, soprano;

Fernando Pérez, piano

Ludwig van Beethoven

Sinfonía Nº7 en La mayor, op.92

Orquesta de Cámara de Europa / Nikolaus Harnoncourt

Franz Schubert

Trío Nº2 en Mi bemol, D.929

Isaac Stern, violín;

Leonard Rose, chelo;

Eugene Istomin, piano

Johann Baptist Georg Neruda

Concierto para trompeta y orquesta en Mi bemol mayor

Tine Thing Helseth, trompeta

Orquesta de Cámara de Noruega / Terje Tonnesen

Johann Sebastian Bach

Variaciones Goldberg para clave, BWV 988

Rosalyn Tureck, piano

Dmitri Shostakovich

Concierto para violín y orquesta Nº1 en la menor, op.77

Vadim Repin, violín

Orquesta Hallé / Kent Pagano

Valerius Otto

Danzas

Música Bohémica / Jaroslav Krecek

Franz Xaver Richter

Sonata para flauta, clave y chelo en La mayor

Philippe Allain-Dupré, flauta;

Ute Petersilge, chelo;

Aline Zylberajch, clave

Gabriel Fauré

Réquiem, op.48

Agnes Mèllon, soprano;

Peter Kooy, barítono

Ensamble Música Oblicua / Philippe Herreweghe

La Chapelle Royale y Les Petits Chanteurs de Saint-Louis

Pietro Antonio Locatelli

Concierto para violín y orquesta en do menor, de El Arte del Violín, op. 3, Nº2

Giuliano Carmignola, violín

Orquesta Barroca de Venecia / Andrea Marcon

Robert Schumann

Estudios sinfónicos para piano, op.13

Alfred Brendel, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº41 en Do mayor, K.551, "Júpiter"

Orquesta Filarmónica de Viena / Herbert von Karajan

Franz Schubert

Momentos musicales para piano, D.780

Daniel Barenboim, piano

07.00

Y la mañana va

Hilding Rosenberg

Obertura de la ópera cómica “Los carruajes en fuga”

Orquesta de la Suiza Italiana / Howard Griffiths

Franz Schubert

Tres piezas para piano, Deutsch 946

Maurizio Pollini, piano

Reinhold Gliere

“Phoenix”, de la suite del ballet La Amapola Roja

Orquesta del Teatro Bolshoi / Yuri Fayer

Giovanni Francesco Giuliani

Cuarteto para violín, viola, mandolina y laúd en Rel mayor

Cuarteto Plectr’Archi

08.00

Alexander Scriabin

Sonata para piano en mi bemol menor

Bern Glemser, piano

Bernhard Romberg

Concertino para dos chelos y orquesta en La mayor, op.72

Antonio Meneses y Werner Thomas-Mifune, chelos

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Georg Schmöhe

Gustav Holst

Suite de Moorside

London Brass Virtuosi / David Honeyball

09.00



Emil Nikolaus von Reznicek

Sinfonía Nro.5, “Sinfonía de danza”

Orquesta Sinfónica de Berna / Frank Beermann

Joaquín Turina

“Círculo”, fantasía para violín, chelo y piano

Trío Bekova

10.00

Jan Novak (compositor checo, 1921-1984)

Variaciones sobre un tema de Bohuslav Martinu

Orquesta Sinfónica de la Radio de Praga / Marek Sedivy

Sergei Prokofiev

Sonata para piano Nº7 en Si bemol mayor, op.83

Boris Berman, piano

Arthur Somervell (compositor y pedagogo inglés, 1863-1937)

Quinteto con clarinete en Sol mayor

Thea King, clarinete

Cuarteto Aeolian

11.00

Los Caminos del Barroco

Antonio Vivaldi

Sinfonia, coro inicial y arias de la primera parte de la serenata “La Senna festeggiante”, RV 693

Gwendoline Blondeel, soprano

Lucile Richardot, mezzosoprano

Luigi De Donato, bajo

William Boyce

Tres arias de la serenata “Solomon”

Howard Crook, tenor

The Parley of Instruments / Roy Goodman

Johann Sebastian Bach

Aria “El rebaño puede pacer en paz”, de la Cantata de la Caza, (catálogo Bach) BWV 208

Els Bongers, soprano

Orquesta Barroca de Ámsterdam / Ton Koopman

12.00

Al Mediodía

Federico Moreno Torroba

Sonatina para guitarra

David Russel, guitarra

Alexander Glazunov

Poema lírico, op.12, para orquesta

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Neeme Järvi

Leopold Kozeluch

Cuarteto en Mi bemol mayor para clarinete y trío de cuerdas, op.32, Nº3

Dieter Klöckert, clarinete

Trío de Cuerdas de Alemania

Boris Blacher

Música concertante

Orquesta Filarmónica de Dresde / Herbert Kegel

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (Siglos XX y XXI)

Heitor Villa-Lobos

Cuarteto simbólico, para flauta, saxo alto, arpa, celesta y coro femenino

(1921)

Toninho Carrasqueira, flauta

Dílson Florêncio, saxo

Maria Elisa Risarto, celesta

Silas Lima, arpa

Ensamble Vocal

Gil Jardim, dirección

Giacinto Scelsi

Tercera pieza de las Cuatro piezas sobre una nota (1959)

Orquesta Sinfónica de la Radio de Viena / Peter Rundel

Giya Kancheli

“Mínimo”, “Kin-Dza-Dza”, “Don Quijote”, “Círculo de tiza caucasiano” y “Ricardo III”, de Treinta y tres miniaturas para piano (2009)

George Vatchnadze, piano

Unsuk Chin

Frontispicio, para orquesta (2019)

Orquesta Filarmónica Real de Estocolmo / Alan Gilbert

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Frederic Lamond (compositor y pianista escocés, 1868 – 1948)

Sinfonía en La mayor

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins

Arcangelo Corelli

Sonata para violín y continuo en re menor, op.5, Nº12, “La Follia”

Eduard Melkus, violín

Capella Académica de Viena

Michael Haydn

Concertino para trompeta y orquesta en Re mayor

Wynton Marsalis, trompeta

English Chamber Orchestra / Raymond Leppard

19.00

Domenico Cimarosa

"Agitata in tanta pene" de la ópera La virgen del sol

Cecilia Bartoli, mezzosoprano

I Barocchisti / Diego Fasolis

Bedřich Smetana

Cuarteto Nº1 en mi menor, "De mi vida"

Cuarteto de Cuerdas Lindsay

Arnold Bax

En las colinas de las hadas

Orquesta Filarmónica de la BBC / Vernon Handley

20.00

Momentos Musicales

Max Bruch

Fantasía escocesa, op.46

Maxim Fedotov, violín

Orquesta Filarmónica de Rusia / Dmitry Yablonsky

Wolfgang Amadeus Mozart

Diez variaciones para piano sobre un tema de Gluck, K.455

Mitsuko Uchida, piano

Joseph Bodin de Boismortier

Sonata N°4 para flauta, violín y bajo continuo en sol menor, op.41

Le Petit Trianon

21.00

Giovanni Bottesini

Gran concierto para contrabajo en fa sostenido menor

Thomas Martin, contrabajo

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Andrew Litton

Malcolm Arnold

Tres shanties para quinteto de vientos, op.4

Quinteto de Vientos de Bergen

Charles Gounod

Sinfonía N°1 en Re mayor

Orquesta Sinfónica de Islandia / Yan Pascal Tortelier

22.00

Industria Nacional

Juan José Castro

Martín Fierro. Cantata sobre el texto de Miguel Hernández (1944)

Luciano Garay, barítono

Coro Polifónico de la Provincia de Santa Fe

Coro de la Universidad Nacional del Litoral

Orquesta Sinfónica de Santa Fe / Carlos Cuesta

23.00

Complemento musical

Johannes Brahms

Concierto para piano y orquesta Nº2 en Si bemol mayor, op.83

Nelson Goerner, piano

Orquesta Sinfónica NHK / Tadaaki Otaka

Wolfgang Amadeus Mozart

Adagio para clarinete y tres cornos de basetto en Fa mayor, K.580a (Anh 94)

Clarinetistas suizos