Programación Viernes 1 de Octubre

00.00

Después del Concierto (Martín Wullich)

01.00

Trasnoche Jazz

Art Blakey Quintet

Quicksilver

Once in a while

Tom Collier

Double bars

Lisa Ekdahl

Daybreak

Since you’ve been gone

I will be blessed

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Hacedoras de música (Margarita Pollini)

02.30

Cuatro cuerdas (Pablo Saraví)

03.30

Ralph Vaughan Williams

Sinfonía Nº6 en mi menor

Orquesta Sinfónica de Londres / Bryden Tthompson

Franz Schubert

Cuatro impromptus para piano, op.142, D.935

Alfred Brendel, piano

Camille Saint-Saëns

Cuarteto Nº1 en mi menor, op.112

Cuarteto Miami

Sergei Prokofiev

Concierto para piano y orquesta Nº3 en Do mayor, op.26

Vladimir Ashkenazy, piano

Orquesta Sinfónica de Londres / André Previn

Johann Sebastian Bach

Sonata para violín y clave en fa menor, BWV 1018

Péter Czaba, violín;

Zoltán Kocsis, piano

Franz Krommer

Partita-octeto en Fa mayor, op.57

Solistas de la Orquesta de Cámara de Europa

Felix Mendelssohn

Sinfonía Nº3 en la menor, op.56, "Escocesa"

Orquesta de Cámara de Europa / Yannick Nézet-Séguin

07.00

Y la mañana va

François Borne

Fantasía brillante sobre temas de Carmen de Bizet

Jean-Pierre Rampal, flauta

Orquesta Royal Philharmonic / Plácido Domingo

Jean Sibelius

Ocho pequeñas piezas para piano, op.99

Erik Tawaststjerna, piano

George Frideric Handel

Concerto grosso Nº1 en Sol mayor, op.6, Nº1

I Musici

Frederic Cowen (pianista, director y compositor inglés, 1852 – 1935)

Rapsodia india

Orquesta Filarmónica de Checoslovaquia / Adrian Leaper

Darius Milhaud

Cuarteto Nº14

Cuarteto Arcana

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº48 en Do mayor, Hoboken 16, Nº35

Jean-Efflam Bavouzet, piano

Gabriel Faure

Suite de la música incidental para “Pelléas et Mélisande”, op.80

Orquesta Filarmónica de Monte Carlo / Lawrence Foster

Domenico Dragonetti

Andante y rondó para contrabajo y cuerdas

Ludwig Streicher, contrabajo

Orquesta de Cámara de Munich / Hans Stadlmair

Matyas Seiber

Serenata para dos clarinetes, dos fagotes y dos cornos

Solistas de la Orquesta de Cámara de Europa

Carl Nielsen

Sonata para violín y piano Nº2, op.35

Lidia Mordkovitch, violín

Clifford Benson, piano

Ralph Vaughan Williams

En el país de los pantanos, impresión sinfónica

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson

Karol Szymanowski

Concierto para violín y orquesta Nº2, op.61

Chantal Juillet, violín

Orquesta Sinfónica de Montréal / Charles Dutoit

Alexander Scriabin

Nueve mazurcas para piano, op.25

Cyprien Katsaris, piano

Tradicional sefaradí

Si tu vieras

Ensamble Accentus

11.00

Bailando en el Titanic (Fabián Persic)

12.00

Con Bombos y Platillos (Jessica Calzado Linage)

13.00

Artista de Moda

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Buenos Vecinos (Mauro Apicella)

20.00

Transmisiones de Orquestas de todo el País

22.00

En Frasco Chico (Norberto Lara)

23.00

Después del Concierto