Programación Viernes 1 de Noviembre

00.00

Trasnoche Jazz

Joe Lovano

Birds’s eye view

Consummation

Marc Copland

Timeless

Simone Kopmajer

How wonderful you are

For once in my life

I’m gonna sit right down and write myself a letter

00.30

La Trasnoche Clásica

06.00

Y la mañana va

Gioachino Rossini

Obertura de la ópera La italiana en Argel

Academy of St. Martin int the Fields / Neville Marriner

Richard Strauss

Burleske para piano y orquesta en re menor

Marc-André Hamelin, piano

Orquesta Sinfónica de la Radio y Televisión de Berlin / ilan Volkov

Marcel Grandjany

Fantasía para arpa

Yolanda Kondonassis, arpa

Richard Wagner

Preludio al Acto I de “Los maestros cantores de Nuremberg

Orquesta de París / Daniel Barenboim

Maurice Ravel

Alborada del gracioso

Dominique Merlet, piano



07.00

Bedrich Smetana

Obertura de la ópera “Libuse”

Orquesta Filarmónica de Praga / Libor Pesek

Franz Berwald

Trío Nº1 en Mi bemol mayor

András Kiss, violín

Csaba Onczay, chelo

Ilonya Prunyi, piano

Pietro Antonio Locatelli

Sonata para flauta y bajo continuo en La mayor, op.2, Nº7

Wilbert Hazelzet, flauta

Richte van der Meer, chelo barroco

Ton Koopman, clave

Julius Fučik

Leyendas del Danubio, vals, op.233

Orquesta Filarmónica Checa / Vaclav Neumann

08.00

Joseph Haydn

Cuarteto Nº3 en Re mayor, op.1, Nº3

Cuarteto Tátrai

William Bolcom (pianista y compositor estadounidense, nacido en 1938)

Sonata para violín y piano Nº4

Solomia Soroka, violín

Arthur Greene, piano

Marc-Antoine Charpentier

Cántico en honor a San Ludovico, rey de Galia

Bernadette Degelin y Dominque Mols, sopranos

David James, contratenor

Jan Caals, tenor

Kurt Widmer, bajo

Coro Cantabile Gent

Orquesta Musica Polyphonica / Louis Devos

09.00



Eduard Napravnik (compositor y director checo, 1839-1916)

Concierto sinfónico para piano y orquesta en la menor, op.27

Evgeny Soifertis, piano

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Alexander Titov

Wolfgang Amadeus Mozart

Quinteto para cuerdas Nº2 en do menor, K.406

Arthur Grumiax y Arpad Gérecz, violines

Georges Janzer y Max Lesueur, violas

Eva Czako, chelo



10.00

Kenneth Fuchs

“Silencio en nuestra tierra”, poema sinfónico

Sinfonia of London / John Wilson

Franz Schubert

Sonata para piano en La mayor, Deutsch 664

Javier Perianes, piano

Sergei Vasilenko (compositor y pedagogo ruso, 1872-1956)

Concierto para trompeta y orquesta en do menor, op.113

Reinhold Friedrich, trompeta

Orquesta Sinfónica de Gotinga, Alemania / Christoph Mathias Muller

11.00

Los Caminos del Barroco

Arcangelo Corelli

Preludio de la sonata en Mi mayor, op. 5 Nº11

Andrew Manze, violín

Richard Egarr, clavecín

Francesco Geminiani

Concerto grosso en Mi mayor, basado en la sonata op. 5 Nº11 de Arcangelo Corelli

Tha Academy of Ancient Music / Andrew Manze

Domenico Scarlatti

Primer movimiento (Grave) de la sonata en Sol mayor, K (Kirkpatrick) 91

Pizzicar Galante

Charles Avison

Concerto grosso Nº1 en La mayor

The Avison Ensemble / Pavlo Beznosiuk

Charles Avison

Concerto grosso Nº 9 en Do mayor

The Avison Ensemble / Pavlo Beznosiuk

Charles Avison

Concerto grosso Nº5 en re menor

Café Zimmermann / Pablo Valetti}

12.00

El Clásico del Mediodía

Franz Schubert

Quinteto con piano en La mayor, D. 667, "La Trucha"

András Schiff, piano

miembros del Cuarteto Hagen;

Alois Posch, contrabajo

Franz Schubert

La trucha, D.550

Ian Partridge, tenor

Jennifer Partridge, piano

Franz Schubert / Franz Liszt

Para cantar sobre el agua, D.774, S.558, Nº2

Daniil Trifonov, piano

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (Siglos XX y XXI)

Erik Satie

Vexations (Vejaciones) (versión reducida) (1895)

Aldo Ciccolini, piano

Erik Satie

Parade (Desfile). Ballet realista sobre una idea de Jean Cocteau (1916)

Orquesta Sinfónica Lírica de Nancy / Jerôme Kaltenbach

Erik Satie

“Retrato de Sócrates (El banquete)”, de Sócrates. Drama sinfónico con texto de El banquete de Platón (1918)

Jean.Paul Fouchecourt, tenor

Ensamble Erwartung / Bernard Desgraupes

Edgar Varèse

Ionización, para trece instrumentos de percusión (1931)

Miembros de la Orquesta Sinfónica de Chicago / Pierre Boulez

Mindaugas Urbaitis

Quietud, para piano, dos violines, viola y chelo (2000)

Sonata Zubovienė, piano

Cuarteto Vilna

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Louis Nicolas Clérambault (compositor francés del Barroco)

La muerte de Hércules

Nicolas Rivenq, barítono

Les Arts Florissants / William Christie

Antonin Dvorák

Piezas románticas para violín y piano, op.75

Itzhak Perlman, violín

Samuel Sanders, piano

Joseph Haydn

Cuarteto Nº20 en Re mayor, op.17, Nº6, Hob.III:30

Cuarteto Tátrai

Johann Strauss (hijo)

Cantos de amor, vals op.114

Orquesta Sinfónica de Berlín / Robert Stolz

19.00

Ernest Chausson

Poema para violín y orquesta, op.25

Julia Fischer, violín

Orquesta Filarmónica de Monte Carlo / Yakov Kreizberg

Muzio Clementi

Sonata para piano en fa menor, op.13, Nº6

Ian Hobson, piano

Henry Purcell

El nudo gordiano desatado, Z.597

The Parley of Instruments / Peter Holman

Richard Strauss

Serenata para 13 instrumentos de viento en Mi bemol mayor, op.7

Músicos de la Staatskapelle Dresden / Christian Tielemann

20.00

La Gran Aldea (Hungría)

Karl Goldmark

Obertura En la primavera, op. 36

Orquesta Filarmónica de Budapest / András Kórody

Laszló Lajtha

Cuarteto para cuerdas Nº7, op.49

Cuarteto Auer

Franz Liszt

Concierto para piano y orquesta Nº1 en Mi bemol mayor, S.124

Martha Argerich, piano

Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional

Sergei Prokofiev

Sonata para piano Nº3 en la menor, op.28

Edith Murano, piano

Ferdinand David

Concierto para trombón y orquesta en Mi bemol mayor

Carlos Ovejero, trombón

Orquesta Sinfónica Nacional / Gabriel Senanes

José Dames

Fuimos

Francisco De Caro

Flores negras

Aquiles Roggero

Mimí Pinzón

Aníbal Arias, guitarra y arreglos

Carlos Micháns

Fénix (Obertura sinfónica) (1997)

Orquesta Van der Oosten / Jurgen Hempel