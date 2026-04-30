Programación Viernes 1 de Mayo

00.00
Trasnoche Jazz
Joshua Redman
Right back round again
Floppy diss
Thelonious Monk
Round midnight
Charenee Wade
Offering
Ain't no such thing as Superman
00.30
Trasnoche Clásica
Sergei Prokofiev
Música para niños, op.65
Boris Berman, piano
Frederick Delius
Canciones del atardecer, para voces, coro y orquesta
Sally Burgess, mezzosoprano
Bryn Terfel, barítono
Miembros del Coro Sinfónico de Bournemouth
Orquesta Sinfónica de Bournemouth / Richard Hickox
Claude Gervaise
Danzas del Renacimiento francés
Mandel Quartet
Ferruccio Busoni
Suite para clarinete y piano, op.10
Aldo Orvieto, piano
Davide Teodoro, clarinete
Richard Strauss
Sonata para piano en si menor, op.5
Glenn Gould, piano
Franz Schubert
Trío Nº1 en Si bemol mayor, D.898
Hansheinz Schneeberger, violín
Thomas Demenga, chelo
Jörg Ewald Dähler, piano
Alexander Borodin
Danzas polovtsianas
Orquesta Sinfónica de Londres / Georg Solti
Arnold Bax
Sonata para piano Nº3 en sol sostenido menor
Eric Parkin, piano
Heitor Villa-Lobos
Cuarteto Nº17
Cuarteto de Brasilia
Domenico Scarlatti
Sonatas para clave Nº502, Nº 460 y Nº 461 del catálogo Kirkpatrick
Trevor Pinnock, clave
Maurice Ravel
Concierto en sol mayor
Arturo Bendetti Michelangeli, piano
Orquesta Philharmonia de Londres / Ettore Gracis
Johann Joachim Quantz
Concierto para flauta y orquesta Nº187 en Si mayor
Johannes Walter, flauta
Solistas de Cámara de Dresde
Frédéric Chopin
Vals para piano Nº7 en do sostenido menor, op.64, Nº2
Evgeny Kissin, piano
Ludwig van Beethoven
Sonata para violín y piano Nº2 en La mayor, op.12, Nº2
Anne-Sophie Mutter, violín;
Lambert Orkis, piano
Luigi Boccherini
Sinfonía en Re mayor, op.12, Nº1
Orquesta New Philharmonia / Raymond Leppard
Johannes Brahms
Sinfonía Nº2 en Re mayor, op.73
Staatskapelle Berlín / Daniel Barenboim
Anónimo
Sibila Galaica (fragmento)
Montserrat Figueras, soprano
La Capella Reial de Catalunya / Jordi Savall
Felix Mendelssohn
Sonata para piano Nº1 en Mi mayor, op.6
Murray Perahia. Piano
Wolfgang Amadeus Mozart
Quinteto para clarinete y cuerdas en La mayor, K.581
Jack Brymer, clarinete
Cuarteto Allegri
07.00
