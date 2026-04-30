PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

30/04/2026

Programación Viernes 1 de Mayo

00.00
Trasnoche Jazz

Joshua Redman
Right back round again
Floppy diss

Thelonious Monk
Round midnight

Charenee Wade
Offering
Ain't no such thing as Superman

00.30
Trasnoche Clásica

Sergei Prokofiev
Música para niños, op.65
Boris Berman, piano

Frederick Delius
Canciones del atardecer, para voces, coro y orquesta
Sally Burgess, mezzosoprano
Bryn Terfel, barítono
Miembros del Coro Sinfónico de Bournemouth
Orquesta Sinfónica de Bournemouth / Richard Hickox

Claude Gervaise
Danzas del Renacimiento francés
Mandel Quartet

Ferruccio Busoni
Suite para clarinete y piano, op.10
Aldo Orvieto, piano
Davide Teodoro, clarinete

Richard Strauss
Sonata para piano en si menor, op.5
Glenn Gould, piano

Franz Schubert
Trío Nº1 en Si bemol mayor, D.898
Hansheinz Schneeberger, violín
Thomas Demenga, chelo
Jörg Ewald Dähler, piano

Alexander Borodin
Danzas polovtsianas
Orquesta Sinfónica de Londres / Georg Solti

Arnold Bax
Sonata para piano Nº3 en sol sostenido menor
Eric Parkin, piano

Heitor Villa-Lobos
Cuarteto Nº17
Cuarteto de Brasilia

Domenico Scarlatti
Sonatas para clave Nº502, Nº 460 y Nº 461 del catálogo Kirkpatrick
Trevor Pinnock, clave

Maurice Ravel
Concierto en sol mayor
Arturo Bendetti Michelangeli, piano
Orquesta Philharmonia de Londres / Ettore Gracis

Johann Joachim Quantz
Concierto para flauta y orquesta Nº187 en Si mayor
Johannes Walter, flauta
Solistas de Cámara de Dresde

Frédéric Chopin
Vals para piano Nº7 en do sostenido menor, op.64, Nº2
Evgeny Kissin, piano

Ludwig van Beethoven
Sonata para violín y piano Nº2 en La mayor, op.12, Nº2
Anne-Sophie Mutter, violín;
Lambert Orkis, piano

Luigi Boccherini
Sinfonía en Re mayor, op.12, Nº1
Orquesta New Philharmonia / Raymond Leppard

Johannes Brahms
Sinfonía Nº2 en Re mayor, op.73
Staatskapelle Berlín / Daniel Barenboim

Anónimo
Sibila Galaica (fragmento)
Montserrat Figueras, soprano
La Capella Reial de Catalunya / Jordi Savall

Felix Mendelssohn
Sonata para piano Nº1 en Mi mayor, op.6
Murray Perahia. Piano

Wolfgang Amadeus Mozart
Quinteto para clarinete y cuerdas en La mayor, K.581
Jack Brymer, clarinete
Cuarteto Allegri

07.00
Programación musical especial de música