Programación Sábado14 de Marzo

00.00
La Trasnoche Clásica
Gabriel Fauré
Sonata para violín y piano en mi menor, op.108
Shlomo Mintz, violín
Yefim Bronfman, piano
Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº19 en sol menor, op.49, Nº1
Emil Gilels, piano
Francisco Tárrega
Cinco preludios para guitarra
Eduardo Fernández, guitarra
Johannes Brahms
Cuarteto para cuerdas en do menor, op.51, Nº1
Cuarteto Melos
Domenico Scarlatti
Sonata para teclado en Si bemol mayor
María Tipo, piano
Giovanni Paisiello
Concierto para mandolina, cuerdas y clave en Mi bemol mayor
I Solisti Veneti / Claudio Scimone
Peter von Winter
Concierto para fagot y orquesta en do menor
László Hara, fagot
Orquesta de Cámara de la Academia Franz Liszt / Ervin Lukács
Jean Sibelius
En Saga, poema sinfónico op.9
Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi
Franz Liszt
Polonesa melancólica en do menor
Leslie Howard, piano
Marc-Antoine Charpentier
Il faut rire et chanter - Dispute de bergers, H.484
Les Arts Florissants / William Christie
Joseph Haydn
Cuarteto para cuerdas en Si bemol mayor, op.76, Nº4, "Aurora"
Cuarteto Amadeus
Benjamín Britten
Sinfonía simple, op.4
Academy of St.Martin in the Fields / Kenneth Sillito
Tommaso Albinoni
Sinfonía para cuerdas en Sol mayor
I Solisti Veneti / Claudio Scimone
Felix Mendelssohn
Rondo caprichoso para piano en Mi mayor, op.14
Murray Perahia, piano
Nicolò Paganini
Concierto para violín y orquesta Nº4 en re menor
Gidon Kremer, violín
Orquesta Filarmónica de Viena / Riccardo Muti
Johann Sebastian Bach
Concierto Nº1 para tres claves y orquesta en re menor, BWV 1063
Zoltán Kocsis, piano
Sándor Falvai, piano
András Schiff, piano
Hector Berlioz
Romeo y Julieta, op.17: "Escena de amor"
Orquesta Sinfónica de Baltimore / David Zinman
Bohuslav Martinu
Sexteto de cuerdas
Academy Chamber Ensamble
Franz Schubert
Sonata para piano en Do mayor, D.840 (inconclusa)
Alfred Brendel, piano
Antonio Vivaldi
In turbato mare irato, R.627
Emma Kirkby, soprano
Orquesta Barroca Tafelmusik / Jean Lamon
Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para violín y piano Nº32 en Si bemol mayor, K.454
Arthur Grumiaux, violín
Walter Klein, piano
Robert Schumann
Sinfonía Nº1 en Si bemol mayor, op.38, "Primavera"
Orquesta Filarmónica de Viena / Leonard Bernstein
Frédéric Chopin
Polonesa para piano en fa menor, op.44
Maurizio Pollini, piano
07.00
Momentos Musicales
Karl Goldmark
Sakuntala, obertura op.13
Orquesta Filarmónica de Budapest / Ándras Kórodi
Pietro Antonio Locatelli
Sonata para violín y bajo continuo en re menor, op.6, Nº12
Chouchanne Siranossian, violín
Jos van Immerseel, clave
Heitor Villa-Lobos
Tres danzas africanas para piano
Alfred Heller, piano
Frederic Lamónd
Danza de la espada
Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins
8.00
Ferdinando Carulli
Concierto para flauta, guitarra y orquesta en Sol mayor, op.8
Jean-Pierre Rampal, flauta
Alexander Lagoyá, guitarra
Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla
Jean Sibelius
Trece piezas para piano, op.76
Håvard Gimse, piano
Allan Stephenson (compositor sudafricano, 1949-2021)
Divertimento para cuarteto de fagotes
Cuarteto The Nuts
9.00
Johannes Brahms
Quinteto con piano en fa menor, op.34
Pavel Kowalski, piano
Cuarteto de Silesia
Dmitri Shostakovich
Suite de ballet Nº1
Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi
10.00
11.00
Va pensiero (Claudio Zin)
12.00
Momentos Musicales
Antonio Montanari (compositor y violinista italiano, 1676-1737)
Concierto para violín y orquesta en mi menor, op.1, Nº7
Simon Standage, violín y dirección
Collegium Musicum 90
Florent Schmitt
Piezas románticas para piano, op.42
Pascál Le Corre , piano
Wilhelm Stenhammar
Snöfrid, balada para tres voces, coro y orquesta sobre textos de Viktor Rydberg, op.5
Solistas, Coro y Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi
13.00
Una Hora, un Artista
Hoy: Cathy Berberian (mezzosoprano)
14.00
Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard)
Benbenuto Cellini de Hector Berlioz
19.00
Música para Bailar
Anónimo (s.XIII)
Primera estampida real
Hespèrion XXI con Jordi Savall
Maurice Ravel
Segundo Vals noble y sentimentale
Chamanyou
Edvard Grieg
Danza noruega N°3
Peter Sakari y la Sinfónica de Islandia
Gaspar Sanz
Paradetas
Rolf Lislevand, Eduardo Eguez y percusión
Ludvig van Beethoven
Minué en Sol mayor
I Musici
John Hartmann
Polca de Arbuckle
Sergei Nakariakov y Alexander Markovich, piano:
Silvestro Ganassi
Danza baja La Brosse
Le Concert Brisé con William (donyuá) Dongois
Zoltan Kodály
Danzas de Marosszék
Orquesta del Festival de Budapest / Iván Fischer
Piotr Ilich Chaikovsky
“Farándola” de La bella durmiente
Pleltnev y la Nacional de Rusia
Leopold Weiss
Allemande
Michel Cardin
Henry Purcell
Minué, Hornpipe y Bourée
François Lazarevitch con Les Musiciens de Saint Julien
Carlos Salzedo
Rumba
Sarah Schuster Ericsson
Yuzo Toyama
“Danza de los celestiales”, de la Suite del ballet Yugen
Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons
Toivo Kuula
Danza escocesa
Adam Johnson, piano
Astor Piazzolla
Milongón festivo
Orquesta Sinfónica de Würtemberg / Gabriel Castagna
20.00
Momentos Musicales
Felix Mendelssohn
Octeto para cuatro violines, dos violas y dos chelos en Mi bemol mayor, op.20
Academy Chamber Ensemble
Maurice Ravel
Le tombeau de Couperin (arreglo para oboe y orquesta de Joachim Schmeisser)
Albrecht Mayer, oboe
Orquesta Sinfónica de Londres / Jakub Hrůša
21.00
Johann Sebastian Bach
Concierto Brandenburgués Nº1 en Fa mayor, BWV 1046
Orquesta de Cámara de Berlín / Peter Wohlert
Johannes Brahms
Variaciones para piano sobre un tema de Paganini, op.35
Evgeny Kissin, piano
Alberto Nepomuceno
Selección de canciones
André Vidal, tenor
Gisele Pires Mota, piano
22.00
Camille Saint-Saëns
Concierto para violín y orquesta Nº3 en si menor, op.61
Joshua Bell, violín
Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit
Nicolò Paganini
Cuarteto con guitarra en Do mayor, op.4, Nº2
Rainer Kussmaul, violín
Ulrich Koch, viola
Sonja Prunnbauer, guitarra
Marçal Cervera, chelo
Gaetano Donizetti
"Voglio dire” de la ópera L'elisir d'amore
Rolando Villazón, tenor
Ildar Abdrazakov, bajo
Orquesta Metropolitana de Montreal / Yannick Nézet-Séguin
23.00
Cecile Chaminade
Trío Nº2 en la menor, op.34
Trío Tzigane
Johann Pachelbel
Canon y giga para tres violines y continuo en Re mayor
English Chamber Orchestra / Raymond Leppard
Eric Coates
Suite ‘Las tres isabeles’
East of London Orchestra / Malcolm Nabarro