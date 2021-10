Programación Sábado 9 de Octubre

00.00

Después del Concierto

01.00

Trasnoche Jazz

Christian McBride Trio

Fried pies

Noemi Nuti

Infanzia

The hum

Charade

Jaco Pastorius

Vampira

The Great Jazz Trío

Dear old Stockholm

Wave

Karrin Allyson

Happy talk

Out of my dreams

When I think of Tom

02.00

La Trasnoche de La 96.7

Seré curioso (Pablo Milrud)

03.00

Ernest Chausson

Poema para violín y orquesta, op.25

Itzhak Perlman, violín

Orquesta Filarmónica de Nueva York /Zubin Mehta

Wolfgang Amadeus Mozart

Trío en re menor, K.442 (completado por Anton Stadler en 1790)

Trío Beaux Arts

Claude Debussy

El rincón de los niños, L.113

Philippe Entremont, piano

Franz Schubert

Sonata para arpeggione y piano en la menor, D.821

Jean-Guihen Queyras, chelo

Alexandre Tharaud, piano

Edward Elgar

Sinfonía Nº1 en La bemol mayor, op.55

Orquesta Sinfónica de la BBC / John Pritchard

Ferdinando Carulli

Fantasía para flauta y guitarra en Sol mayor sobre temas de El pirata, de Bellini, op.337

Jean-Pierre Rampal, flauta

Alexander Lagoya, guitarra

Guillaume Dumanoir

Suite del ballet de Estocolmo

Les Concerts des Nations / Jordi Savall

Antonin Dvorák

Quinteto con piano Nº2 en La mayor, op.81

Sviatoslav Richter, piano

Cuarteto Borodin

Robert Schumann

Sonata para piano Nº1 en fa sostenido menor, op.11

Maurizio Pollini, piano

07.00

Momentos Musicales

Franz Schubert

Rosamunda, D.797: Contradanza

Philharmonia Slavonica / Henry Adolph

Camille Saint-Saëns

Capricho sobre melodías danesas y rusas para flauta, oboe, clarinete y piano, op.79

Catherine Cantin, flauta

Maurice Bourgue, oboe

Michel Portal, clarinete

Pascal Rogé, piano

Mauro Giuliani

Gran obertura en La mayor, op.61

Reinbert Evers, guitarra

Johann Joachim Quantz

Allegretto ma con brio del Concierto para flauta y orquesta Nº116 en Re mayor

Eckart Haupt, flauta

Solistas Barrocos de Dresde

Edvard Grieg

Tres danzas noruegas, op.45

Orquesta Sinfónica de Islandia / Petri Sakari

Gioachino Rossini

Obertura de la ópera “La urraca ladrona”

Orquesta Sinfónica de Londres / Alfred Scholz

08.00

Desde Aquí (Guillermo Zalcman)

09.00

Según pasan los temas (Pablo Kohan)

11.00

Clásicos Desatados (Jessica Fainsod)

12.00

Camarín de las Musas (Gabriel Senanes)

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris)

18.00

Cuatro Cuerdas (Pablo Saraví)

19.00

Juegos de Cartas (Sandra de la Fuente & Laura Novoa)

20.00

Feria de antigüedades (Susana Antón)

21.00

Divertimento de sábado de la noche (Nicolás Pichersky)

23.00

Final de Juego (Adán Rowies)