Programación Sábado 9 de Mayo

00.00

Trasnoche Jazz

Clifford Brown

Swingin’

Sandu

Cherokee

Michael Mayo

Just friends

Four

Giant steps

Ghost-Note

Revival island

Poundcake

John Scofield & Dave Holland

Easy for you

Anita O’Day

From this moment on

The man I love

Love for sale

01.00

La Trasnoche Clásica

Bedrich Smetana

Cuarteto Nº2 en re menor

Cuarteto Lindsay

Carl Maria von Weber

Concierto para clarinete y orquesta Nº2 en Mi bemol mayor, op.74

Sabine Meyer, clarinete

Staatskapelle de Dresde / Herbert Blomstedt

Robert Fuchs

Serenata para cuerdas Nº3 en mi menor, op.21

Camerata Bern / Thomas Füri

Johann Sebastian Bach

Partita para clave Nº6 en mi menor, BWV 830

Glenn Gould, piano

Robert Schumann

Liederkreis, op.39, Nº5: "Noche de luna"

Olaf Bär, barítono;

Geoffrey Parsons, piano

Franz Liszt

Dos episodios del Fausto de Lenau, S.110

Orquesta Sinfónica de Budapest / Árpád Joó

Franz Xaver Richter

Sonata para flauta, clave y chelo en La mayor

Philippe Allain-Dupré, flauta;

Ute Petersilge, chelo;

Aline Zylberajch, clave

Felix Mendelssohn

Sinfonía Nº5 en Re mayor, op.107, "Sinfonía de la Reforma"

Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado

Jean Marie Leclair

Concierto para violín y orquesta en Fa mayor, op.10, Nº4

Simon Standage, violín

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

Johannes Brahms

Cuatro piezas para piano, op.119

Radu Lupu, piano

Antonin Dvorák

Danzas eslavas para orquesta, op.72

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Rafael Kubelik

Heinrich Schütz

Hodie Christus natus est

London String Players - Philip Jones Brass Ensemble / Roger Norrington

Coro Heinrich Schütz

Franz Danzi

Quinteto para oboe, clarinete, corno, fagot y piano en re menor, op.41

Hagen Wagenheim, oboe;

Hans Schönberger, clarinete;

Olaf Klamand, corno;

Josef Peters, fagot,

Wolfgang Sawallisch, piano

Franz Schubert

Momentos musicales para piano, D.780

Daniel Barenboim, piano

Mijail Glinka

La vida por el Zar. Mazurca

La vida por el Zar. Polonesa

Max Reger

Sonata para clarinete y piano en fa sostenido menor, op.49, Nº2

Nikolaus Friedrich, clarinete;

Thomas Palm, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº8 en Re mayor, K.311

Mitsuko Uchida, piano

07.00

Momentos Musicales

Joaquín Turina

Serenata, op.87. Versión para orquesta de cuerdas

Orquesta de la Ciudad de Granada / Juan de Udaeta

Johannes Brahms

Scherzo para piano en mi bemol menor, op.4

Krystian Zimerman, piano

Antonio Caldara

Sinfonía en Do mayor para vientos, timbales, violín y cuerdas

Ensamble La Serenissima / Adrian Chandler

Frank Bridge

Suite para orquesta de cuerdas

Sinfonieta de Bournemouth / Norman del Mar

08.00

Wolfgang Amadeus Mozart

Dúo para violín y viola en Sol mayor, K.423

Gidon Kremer, violín

Kim Kaskashian, viola

Sergei Prokofiev

Sinfonía Nº1 en Re mayor, op.25, "Clásica"

Orquesta Nacional de Francia / Lorin Maazel

Franz Schubert

Sonata para piano en La mayor, D.664

Claudio Arrau, piano

09.00



Robert Schumann

Cuarteto en La mayor, op.41, Nº3

Cuarteto Melos

Cecile Chaminade (compositora francesa: 1857-1944)

Concertino para flauta y orquesta, op.107

Susan Milan, flauta

City of London Sinfonia / Richard Hickox

Nicolai Rimsky-Korsakov

Capricho español, op.34

Orquesta Sinfónica de la Radio Eslovaca de Bratislava / Keith Clark

10.00

Edvard Grieg

Concierto para piano y orquesta en la menor, op.16

Murray Perahia, piano

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Colin Davis

William Boyce

Sinfonía Nº8 en re menor

The English Concert / Trevor Pinnock

Claude Debussy

Estampas

Sonia Rubinsky, piano

11.00

Va pensiero (Claudio Zin)

12.00

Momentos Musicales

Ludwig van Beethoven

Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.61

Anne-Sophie Mutter, violín

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Kurt Masur

Benedetto Ferrari (compositor italiano: 1597 - 1681)

Udite, amanti

Philippe Jaroussky, contratenor

Ensamble Artaserse

13.00

Una Hora, un Artista

Hoy: el Collegium Vocale Gent

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard)

19.00

Música para Bailar

Anónimo (Italia, s.XIV)

Bellicha, estampida

Ensamble Unicorn

Erik Satie

Los tres valses distinguidos de un dandy delicado, para piano

Alexandre Tharaud, piano

Bedřich Smetana

“Danza de los aldeanos, de la ópera La novia vendida

Orquesta Sinfónica de Londres / Geoffrey Simon

Thomas Simpson

Tres danzas a cinco partes para ensamble de violas da gamba (“Intrada”, “Allemande” y “Courante”)

Ensamble Bourresque

Alberto Ginastera

“Danza de la moza donosa”, de Tres danzas argentinas, op.2, para piano

Alexander Panizza, piano

Georges Enescu

Final de la Rapsodia rumana N°1 en La mayor, op.11, N°1

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

Ludwig van Beethoven

Tres danzas alemanas, WoO14, N°1, 2 y 3

Capella Istropolitana / Oliver von Dohnányi

Louis Moreau Gottschalk

Gran tarantela en re menor, op.67, para piano

Jia Wang, piano.

Sergei Prokofiev

“Danza de las muchachas con lilas”, de Romeo y Julieta, op.64

Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

Erwin Schulhoff

“Charleston”, de Cinco estudios de jazz para piano

Kathyn Sttot, piano

Jules Massenet

“Castellana”, de la música de ballet de la ópera El Cid

Orquesta de Filadelfia / Eugene Ormandy

Thomas Koppel

Danza de Nele N°5

Micala Petri, flauta dulce

Lars Hannibal, laúd

Jean-Henry D’Anglebert

“Gallarda”, de la Suite en re menor

Jacques Ogg, clave

Piotr Ilich Chaikovsky

“Polonesa”, del cuarto movimiento de la Suite N°3 para orquesta en Sol mayor, op.55

Orquesta Filarmónica de Viena / Lorin Maazel

20.00

Momentos Musicales

Ludwig van Beethoven

Obertura Leonora Nº3, op.72

Orquesta del Estado de Berlín / Daniel Barenboim

Johann Nepomuk Hummel

Concierto para fagot y orquesta en Fa mayor, S.63

Gábor Janota, fagot

Orquesta de Cámara Franz Liszt / György Lehel

Frédéric Chopin

Tres nocturnos, op.9

Nelson Goerner, piano

21.00

Dietrich Buxtehude

Sonata en Si bemol mayor, BuxWv, 273

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Gonzalo Grau

Nazareno, para dos pianos y orquesta sobre motivos de ‘La Pasión según San Marcos’ de Osvaldo Golijov

Katia y Marielle Labèque, pianos

Raphaël Séguinier, percusión

Orquesta Sinfónica de Londres / Simon Rattle

Luigi Boccherini

Quinteto para guitarra y cuerdas en Mi mayor

Pepe Romero, guitarra

Academy of St.Martin in the Fields Ensamble

22.00

Franz Léhar

Selección de la opereta “El país de las sonrisas”

Anneliese Rothenberger, soprano

Heinz Hoppe, tenor

Coro y Orquesta Sinfónica de la Radio del Norte de Alemania / Richard Müller-Lampertz

Johann Melchior Molter

Sinfonía en La mayor

Orquesta Barroca del Meno

Johannes Brahms

Trío para clarinete, chelo y piano en la menor, op.114

Charles West, clarinete

Roger Drinkall, chelo

Dian Baker, piano

23.00

Maurice Ravel

Sonata para violín y piano Nº2 en Sol mayor

Patricia Kopatchinskaja, violín

Fazil Say, piano

Johann Baptist Vanhal

Concierto para contrabajo y orquesta en Re mayor

Ludwig Streicher, contrabajo

Orquesta de Cámara de Innsbruck / Othmar Costa

Johann Strauss (hijo)

Selección de valses y poleas

Orquesta Sinfónica de Viena / Robert Stolz