PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

08/05/2026

Programación Sábado 9 de Mayo

00.00
Trasnoche Jazz

Clifford Brown
Swingin’
Sandu
Cherokee

Michael Mayo
Just friends
Four
Giant steps

Ghost-Note
Revival island
Poundcake

John Scofield & Dave Holland
Easy for you

Anita O’Day
From this moment on
The man I love
Love for sale

01.00
La Trasnoche Clásica

Bedrich Smetana
Cuarteto Nº2 en re menor
Cuarteto Lindsay

Carl Maria von Weber
Concierto para clarinete y orquesta Nº2 en Mi bemol mayor, op.74
Sabine Meyer, clarinete
Staatskapelle de Dresde / Herbert Blomstedt

Robert Fuchs
Serenata para cuerdas Nº3 en mi menor, op.21
Camerata Bern / Thomas Füri

Johann Sebastian Bach
Partita para clave Nº6 en mi menor, BWV 830
Glenn Gould, piano

Robert Schumann
Liederkreis, op.39, Nº5: "Noche de luna"
Olaf Bär, barítono;
Geoffrey Parsons, piano

Franz Liszt
Dos episodios del Fausto de Lenau, S.110
Orquesta Sinfónica de Budapest / Árpád Joó

Franz Xaver Richter
Sonata para flauta, clave y chelo en La mayor
Philippe Allain-Dupré, flauta;
Ute Petersilge, chelo;
Aline Zylberajch, clave

Felix Mendelssohn
Sinfonía Nº5 en Re mayor, op.107, "Sinfonía de la Reforma"
Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado

Jean Marie Leclair
Concierto para violín y orquesta en Fa mayor, op.10, Nº4
Simon Standage, violín
Collegium Musicum 90 / Simon Standage

Johannes Brahms
Cuatro piezas para piano, op.119
Radu Lupu, piano

Antonin Dvorák
Danzas eslavas para orquesta, op.72
Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Rafael Kubelik

Heinrich Schütz
Hodie Christus natus est
London String Players - Philip Jones Brass Ensemble / Roger Norrington
Coro Heinrich Schütz

Franz Danzi
Quinteto para oboe, clarinete, corno, fagot y piano en re menor, op.41
Hagen Wagenheim, oboe;
Hans Schönberger, clarinete;
Olaf Klamand, corno;
Josef Peters, fagot,
Wolfgang Sawallisch, piano

Franz Schubert
Momentos musicales para piano, D.780
Daniel Barenboim, piano

Mijail Glinka
La vida por el Zar. Mazurca
La vida por el Zar. Polonesa

Max Reger
Sonata para clarinete y piano en fa sostenido menor, op.49, Nº2
Nikolaus Friedrich, clarinete;
Thomas Palm, piano

Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano Nº8 en Re mayor, K.311
Mitsuko Uchida, piano

07.00
Momentos Musicales

Joaquín Turina
Serenata, op.87. Versión para orquesta de cuerdas
Orquesta de la Ciudad de Granada / Juan de Udaeta

Johannes Brahms
Scherzo para piano en mi bemol menor, op.4
Krystian Zimerman, piano

Antonio Caldara
Sinfonía en Do mayor para vientos, timbales, violín y cuerdas
Ensamble La Serenissima / Adrian Chandler

Frank Bridge
Suite para orquesta de cuerdas
Sinfonieta de Bournemouth / Norman del Mar

08.00

Wolfgang Amadeus Mozart
Dúo para violín y viola en Sol mayor, K.423
Gidon Kremer, violín
Kim Kaskashian, viola

Sergei Prokofiev
Sinfonía Nº1 en Re mayor, op.25, "Clásica"
Orquesta Nacional de Francia / Lorin Maazel

Franz Schubert
Sonata para piano en La mayor, D.664
Claudio Arrau, piano

09.00

Robert Schumann
Cuarteto en La mayor, op.41, Nº3
Cuarteto Melos

Cecile Chaminade (compositora francesa: 1857-1944)
Concertino para flauta y orquesta, op.107
Susan Milan, flauta
City of London Sinfonia / Richard Hickox

Nicolai Rimsky-Korsakov
Capricho español, op.34
Orquesta Sinfónica de la Radio Eslovaca de Bratislava / Keith Clark

10.00

Edvard Grieg
Concierto para piano y orquesta en la menor, op.16
Murray Perahia, piano
Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Colin Davis

William Boyce
Sinfonía Nº8 en re menor
The English Concert / Trevor Pinnock

Claude Debussy
Estampas
Sonia Rubinsky, piano

11.00
Va pensiero (Claudio Zin)

12.00
Momentos Musicales

Ludwig van Beethoven
Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.61
Anne-Sophie Mutter, violín
Orquesta Filarmónica de Nueva York / Kurt Masur

Benedetto Ferrari (compositor italiano: 1597 - 1681)
Udite, amanti
Philippe Jaroussky, contratenor
Ensamble Artaserse

13.00
Una Hora, un Artista

Hoy: el Collegium Vocale Gent

14.00
Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard)

19.00
Música para Bailar

Anónimo (Italia, s.XIV)
Bellicha, estampida
Ensamble Unicorn

Erik Satie
Los tres valses distinguidos de un dandy delicado, para piano
Alexandre Tharaud, piano

Bedřich Smetana
“Danza de los aldeanos, de la ópera La novia vendida
Orquesta Sinfónica de Londres / Geoffrey Simon

Thomas Simpson
Tres danzas a cinco partes para ensamble de violas da gamba (“Intrada”, “Allemande” y “Courante”)
Ensamble Bourresque

Alberto Ginastera
“Danza de la moza donosa”, de Tres danzas argentinas, op.2, para piano
Alexander Panizza, piano

Georges Enescu
Final de la Rapsodia rumana N°1 en La mayor, op.11, N°1
Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

Ludwig van Beethoven
Tres danzas alemanas, WoO14, N°1, 2 y 3
Capella Istropolitana / Oliver von Dohnányi

Louis Moreau Gottschalk
Gran tarantela en re menor, op.67, para piano
Jia Wang, piano.

Sergei Prokofiev
“Danza de las muchachas con lilas”, de Romeo y Julieta, op.64
Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

Erwin Schulhoff
“Charleston”, de Cinco estudios de jazz para piano
Kathyn Sttot, piano

Jules Massenet
“Castellana”, de la música de ballet de la ópera El Cid
Orquesta de Filadelfia / Eugene Ormandy

Thomas Koppel
Danza de Nele N°5
Micala Petri, flauta dulce
Lars Hannibal, laúd

Jean-Henry D’Anglebert
“Gallarda”, de la Suite en re menor
Jacques Ogg, clave

Piotr Ilich Chaikovsky
“Polonesa”, del cuarto movimiento de la Suite N°3 para orquesta en Sol mayor, op.55
Orquesta Filarmónica de Viena / Lorin Maazel

20.00
Momentos Musicales

Ludwig van Beethoven
Obertura Leonora Nº3, op.72
Orquesta del Estado de Berlín / Daniel Barenboim

Johann Nepomuk Hummel
Concierto para fagot y orquesta en Fa mayor, S.63
Gábor Janota, fagot
Orquesta de Cámara Franz Liszt / György Lehel

Frédéric Chopin
Tres nocturnos, op.9
Nelson Goerner, piano

21.00

Dietrich Buxtehude
Sonata en Si bemol mayor, BuxWv, 273
Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Gonzalo Grau
Nazareno, para dos pianos y orquesta sobre motivos de ‘La Pasión según San Marcos’ de Osvaldo Golijov
Katia y Marielle Labèque, pianos
Raphaël Séguinier, percusión
Orquesta Sinfónica de Londres / Simon Rattle

Luigi Boccherini
Quinteto para guitarra y cuerdas en Mi mayor
Pepe Romero, guitarra
Academy of St.Martin in the Fields Ensamble

22.00

Franz Léhar
Selección de la opereta “El país de las sonrisas”
Anneliese Rothenberger, soprano
Heinz Hoppe, tenor
Coro y Orquesta Sinfónica de la Radio del Norte de Alemania / Richard Müller-Lampertz

Johann Melchior Molter
Sinfonía en La mayor
Orquesta Barroca del Meno

Johannes Brahms
Trío para clarinete, chelo y piano en la menor, op.114
Charles West, clarinete
Roger Drinkall, chelo
Dian Baker, piano

23.00

Maurice Ravel
Sonata para violín y piano Nº2 en Sol mayor
Patricia Kopatchinskaja, violín
Fazil Say, piano

Johann Baptist Vanhal
Concierto para contrabajo y orquesta en Re mayor
Ludwig Streicher, contrabajo
Orquesta de Cámara de Innsbruck / Othmar Costa

Johann Strauss (hijo)
Selección de valses y poleas
Orquesta Sinfónica de Viena / Robert Stolz