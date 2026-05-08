Programación Sábado 9 de Mayo

00.00
Trasnoche Jazz
Clifford Brown
Swingin’
Sandu
Cherokee
Michael Mayo
Just friends
Four
Giant steps
Ghost-Note
Revival island
Poundcake
John Scofield & Dave Holland
Easy for you
Anita O’Day
From this moment on
The man I love
Love for sale
01.00
La Trasnoche Clásica
Bedrich Smetana
Cuarteto Nº2 en re menor
Cuarteto Lindsay
Carl Maria von Weber
Concierto para clarinete y orquesta Nº2 en Mi bemol mayor, op.74
Sabine Meyer, clarinete
Staatskapelle de Dresde / Herbert Blomstedt
Robert Fuchs
Serenata para cuerdas Nº3 en mi menor, op.21
Camerata Bern / Thomas Füri
Johann Sebastian Bach
Partita para clave Nº6 en mi menor, BWV 830
Glenn Gould, piano
Robert Schumann
Liederkreis, op.39, Nº5: "Noche de luna"
Olaf Bär, barítono;
Geoffrey Parsons, piano
Franz Liszt
Dos episodios del Fausto de Lenau, S.110
Orquesta Sinfónica de Budapest / Árpád Joó
Franz Xaver Richter
Sonata para flauta, clave y chelo en La mayor
Philippe Allain-Dupré, flauta;
Ute Petersilge, chelo;
Aline Zylberajch, clave
Felix Mendelssohn
Sinfonía Nº5 en Re mayor, op.107, "Sinfonía de la Reforma"
Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado
Jean Marie Leclair
Concierto para violín y orquesta en Fa mayor, op.10, Nº4
Simon Standage, violín
Collegium Musicum 90 / Simon Standage
Johannes Brahms
Cuatro piezas para piano, op.119
Radu Lupu, piano
Antonin Dvorák
Danzas eslavas para orquesta, op.72
Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Rafael Kubelik
Heinrich Schütz
Hodie Christus natus est
London String Players - Philip Jones Brass Ensemble / Roger Norrington
Coro Heinrich Schütz
Franz Danzi
Quinteto para oboe, clarinete, corno, fagot y piano en re menor, op.41
Hagen Wagenheim, oboe;
Hans Schönberger, clarinete;
Olaf Klamand, corno;
Josef Peters, fagot,
Wolfgang Sawallisch, piano
Franz Schubert
Momentos musicales para piano, D.780
Daniel Barenboim, piano
Mijail Glinka
La vida por el Zar. Mazurca
La vida por el Zar. Polonesa
Max Reger
Sonata para clarinete y piano en fa sostenido menor, op.49, Nº2
Nikolaus Friedrich, clarinete;
Thomas Palm, piano
Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano Nº8 en Re mayor, K.311
Mitsuko Uchida, piano
07.00
Momentos Musicales
Joaquín Turina
Serenata, op.87. Versión para orquesta de cuerdas
Orquesta de la Ciudad de Granada / Juan de Udaeta
Johannes Brahms
Scherzo para piano en mi bemol menor, op.4
Krystian Zimerman, piano
Antonio Caldara
Sinfonía en Do mayor para vientos, timbales, violín y cuerdas
Ensamble La Serenissima / Adrian Chandler
Frank Bridge
Suite para orquesta de cuerdas
Sinfonieta de Bournemouth / Norman del Mar
08.00
Wolfgang Amadeus Mozart
Dúo para violín y viola en Sol mayor, K.423
Gidon Kremer, violín
Kim Kaskashian, viola
Sergei Prokofiev
Sinfonía Nº1 en Re mayor, op.25, "Clásica"
Orquesta Nacional de Francia / Lorin Maazel
Franz Schubert
Sonata para piano en La mayor, D.664
Claudio Arrau, piano
09.00
Robert Schumann
Cuarteto en La mayor, op.41, Nº3
Cuarteto Melos
Cecile Chaminade (compositora francesa: 1857-1944)
Concertino para flauta y orquesta, op.107
Susan Milan, flauta
City of London Sinfonia / Richard Hickox
Nicolai Rimsky-Korsakov
Capricho español, op.34
Orquesta Sinfónica de la Radio Eslovaca de Bratislava / Keith Clark
10.00
Edvard Grieg
Concierto para piano y orquesta en la menor, op.16
Murray Perahia, piano
Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Colin Davis
William Boyce
Sinfonía Nº8 en re menor
The English Concert / Trevor Pinnock
Claude Debussy
Estampas
Sonia Rubinsky, piano
11.00
Va pensiero (Claudio Zin)
12.00
Momentos Musicales
Ludwig van Beethoven
Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.61
Anne-Sophie Mutter, violín
Orquesta Filarmónica de Nueva York / Kurt Masur
Benedetto Ferrari (compositor italiano: 1597 - 1681)
Udite, amanti
Philippe Jaroussky, contratenor
Ensamble Artaserse
13.00
Una Hora, un Artista
Hoy: el Collegium Vocale Gent
14.00
Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard)
19.00
Música para Bailar
Anónimo (Italia, s.XIV)
Bellicha, estampida
Ensamble Unicorn
Erik Satie
Los tres valses distinguidos de un dandy delicado, para piano
Alexandre Tharaud, piano
Bedřich Smetana
“Danza de los aldeanos, de la ópera La novia vendida
Orquesta Sinfónica de Londres / Geoffrey Simon
Thomas Simpson
Tres danzas a cinco partes para ensamble de violas da gamba (“Intrada”, “Allemande” y “Courante”)
Ensamble Bourresque
Alberto Ginastera
“Danza de la moza donosa”, de Tres danzas argentinas, op.2, para piano
Alexander Panizza, piano
Georges Enescu
Final de la Rapsodia rumana N°1 en La mayor, op.11, N°1
Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein
Ludwig van Beethoven
Tres danzas alemanas, WoO14, N°1, 2 y 3
Capella Istropolitana / Oliver von Dohnányi
Louis Moreau Gottschalk
Gran tarantela en re menor, op.67, para piano
Jia Wang, piano.
Sergei Prokofiev
“Danza de las muchachas con lilas”, de Romeo y Julieta, op.64
Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons
Erwin Schulhoff
“Charleston”, de Cinco estudios de jazz para piano
Kathyn Sttot, piano
Jules Massenet
“Castellana”, de la música de ballet de la ópera El Cid
Orquesta de Filadelfia / Eugene Ormandy
Thomas Koppel
Danza de Nele N°5
Micala Petri, flauta dulce
Lars Hannibal, laúd
Jean-Henry D’Anglebert
“Gallarda”, de la Suite en re menor
Jacques Ogg, clave
Piotr Ilich Chaikovsky
“Polonesa”, del cuarto movimiento de la Suite N°3 para orquesta en Sol mayor, op.55
Orquesta Filarmónica de Viena / Lorin Maazel
20.00
Momentos Musicales
Ludwig van Beethoven
Obertura Leonora Nº3, op.72
Orquesta del Estado de Berlín / Daniel Barenboim
Johann Nepomuk Hummel
Concierto para fagot y orquesta en Fa mayor, S.63
Gábor Janota, fagot
Orquesta de Cámara Franz Liszt / György Lehel
Frédéric Chopin
Tres nocturnos, op.9
Nelson Goerner, piano
21.00
Dietrich Buxtehude
Sonata en Si bemol mayor, BuxWv, 273
Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel
Gonzalo Grau
Nazareno, para dos pianos y orquesta sobre motivos de ‘La Pasión según San Marcos’ de Osvaldo Golijov
Katia y Marielle Labèque, pianos
Raphaël Séguinier, percusión
Orquesta Sinfónica de Londres / Simon Rattle
Luigi Boccherini
Quinteto para guitarra y cuerdas en Mi mayor
Pepe Romero, guitarra
Academy of St.Martin in the Fields Ensamble
22.00
Franz Léhar
Selección de la opereta “El país de las sonrisas”
Anneliese Rothenberger, soprano
Heinz Hoppe, tenor
Coro y Orquesta Sinfónica de la Radio del Norte de Alemania / Richard Müller-Lampertz
Johann Melchior Molter
Sinfonía en La mayor
Orquesta Barroca del Meno
Johannes Brahms
Trío para clarinete, chelo y piano en la menor, op.114
Charles West, clarinete
Roger Drinkall, chelo
Dian Baker, piano
23.00
Maurice Ravel
Sonata para violín y piano Nº2 en Sol mayor
Patricia Kopatchinskaja, violín
Fazil Say, piano
Johann Baptist Vanhal
Concierto para contrabajo y orquesta en Re mayor
Ludwig Streicher, contrabajo
Orquesta de Cámara de Innsbruck / Othmar Costa
Johann Strauss (hijo)
Selección de valses y poleas
Orquesta Sinfónica de Viena / Robert Stolz