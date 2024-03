Programación Sábado 9 de Marzo

00.00

La Trasnoche de La 96.7

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para flauta y orquesta Nº1 en Sol mayor, K.313

Claude Monteux, flauta

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Johannes Brahms

Cuarteto Nº1 en do menor, op.51, Nº1

Cuarteto Melos

Sergei Prokofiev

Visiones fugitivas, op.22

Boris Berman, piano

Tomaso Albinoni

Concierto para oboe y orquesta en re menor, op.9, Nº2

Nicholas Daniel, oboe

Orquesta de cuerdas de Peterborough / Nicholas Daniel

Vincent D'Indy

Pequeña sonata, según la forma clásica, op.9

Michael Schäfer, piano

Giovanni Battista Pergolesi

Salve Regina en fa menor

Andreas Scholl, contratenor

Les Talens Lyriques / Christophe Rousset

Witold Lutoslawski

Variaciones sobre un tema de Paganini para dos pianos

Martha Argerich, piano;

Nelson Freire, piano

François Couperin

Les Goûts-réünis. Concierto Nº6

Ensamble Música Ad Rhenum / Jed Wentz

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº54 en Sol mayor, Hob.XVI:40

Alfred Brendel, piano

Maurice Ravel

Tzigane para violín y piano

Vilmos Szabadi, violín;

Márta Gulyás, piano

Felix Mendelssohn

Sinfonía Nº5 en Re mayor, op.107, "Sinfonía de la Reforma"

Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado

Giulio Caccini

Le Nuove Musiche. Tutto 'I di piango

Montserrat Figueras, soprano;

Hopkinsons Smith, laúd;

Jordi Savall, viola da gamba;

Frédéric Chopin

Polonesa para piano Nº5 en fa sostenido menor, op.44

Nelson Goerner, piano

John Adams

Berceuse elegíaca (arreglo para orquesta de cámara de la Elegía Nº4 para piano de Busoni)

London Sinfonietta / Kent Nagano

Sergei Rachmaninov

Sonata para chelo y piano en sol menor, op.19

Lynn Harrell, chelo;

Vladimir Ashkenazy, piano

Erik Satie

Cinco nocturnos

Aldo Ciccolini, piano

Amy Beach

No me des amor, op.61

Lauren Flanigan, soprano;

Paul Groves, tenor;

Christopher O'Riley, piano

Tomaso Albinoni

Concierto para oboe y orquesta en Si bemol mayor, op.9, Nº11

Anthony Robson, oboe

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

Ludwig van Beethoven

Sinfonía Nº6 en Fa mayor, op.68, "Pastoral"

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

Joseph Bodin de Boismortier

Sonata flauta, violín y continuo en Re mayor, op.41 Nº2

Le Petit Trianon

Giuseppe Ferlendis

Concierto para oboe y orquesta Nº1 en Fa mayor

Heinz Holliger, oboe

Academy of St. Martin in the Fields / Kenneth Sillito

Claudio Monteverdi

Gloria a siete voces

Les Arts Florissants / William Christie

Franz Schubert

Tres piezas para piano, D.946

Maria João Pires, piano

07.00

Música de Verano

William Sterndale Bennett

Las ninfas del bosque, obertura, op.20

Orquesta Filarmónica de Londres / Nicholas Braithwaite

Franz Liszt

“La bendición de Dios en la soledad”, de las Armonías poéticas y religiosas

Leslie Howard, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto Nº23 en Fa mayor, K.590

Cuarteto Alban Berg

08.00



Arnold Bax

Una leyenda, poema sinfónico

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson

Ferdinand Ries (compositor alemán, 1784-1838)

Gran sonata fantasía en fa sostenido menor, op.26, “El desdichado”

Alexandra Oehler, piano

Darius Milhaud

Concierto para chelo y orquesta Nº1, op.136

Mstislav Rostropovich, chelo

Orquesta Sinfónica de Londres / Kent Nagano

09.00



Carl Maria von Weber

Obertura de la ópera “El cazador furtivo”

The Hanover Band / Roy Goodman

Moritz Moszkowski

Danzas españolas, Libro Nº1, op.12

Orquesta Sinfónica de Londres / Ataulfo Argenta

Johann Nepomuk Hummel

Sonata para piano Nº4 en fa sostenido menor, op.81

Danielle Laval, piano

10.00

Richard Strauss

Concierto para corno y orquesta Nº2 en mi bemol mayor

Hermann Baumann, corno

Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Kurt Masur

Mauro Giuliani

Sonata brillante en Do mayor, op.15

Reinbert Evers, guitarra

Gaspard Fritz

Sinfonía en Fa mayor, op.6, Nº5

La Stagione Frankfurt / Michael Schneider

11.00

Jean Françaix

Concierto para dos pianos y orquesta

Jean y Claude Françaix, pianos

Orquesta Sinfónica de la Radio del Sudoeste de Alemania / Pierre Stoll

George Frideric Handel

“Mi palpita il cor”, cantata

Drew Minter, contratenor

Collegium Musicum de Budapest

Bohuslav Martinu

“Tres caballeros”, para cuarteto de cuerdas

Cuarteto Martinu

12.00

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº53 en mi menor, Hob.XVI:34

Alfred Brendel, piano

Antonin Dvorák

Cuarteto con piano en Re mayor, op.23

Josef Kod'ousek, viola

Trío Suk

Edward Elgar

Elegía para orquesta de cuerdas, op.58

Orpheus Chamber Orchestra

13.00

Johannes Brahms

Sonata para viola y piano Nº1 en fa menor, op.120, Nº1

Lars Anders Tomter, viola

Leif Ove Andsnes, piano

Johann Sebastian Bach

El Espíritu ayuda a nuestra debilidad, motete, BWV 226

English Baroque Soloists / John Eliot Gardiner

Coro Monteverdi

Wolfgang Amadeus Mozart

Rondo para piano Nº3 en la menor, K.511

Mitsuko Uchida, piano

Frank Bridge

Cereza madura (de: Dos antiguas canciones inglesas, Nº2)

Cuarteto Delmé

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard

19.00

Música de Verano

23.00

Música para Bailar

Claude Gervaise

Gallarda Nº4, Pavane dell’ Estarpe y Alemanda Nº4

Claude Sermisy

Basse danse “Dont vient cela” (arreglo de Attaingnant)

Pierre Phalèse

Branles alegres

Ensemble Doulce Mémoire / Denis Raisin Dadre

Luigi Arditi

Bolero

Marylin Horne, mezzosoprano

Orquesta Sinfónica de Londres / Richard Bonynge

Robert Casadeus

Tres danzas mediterráneas para dos pianos op.36

(gobég y gabí casadesú) Robert y Gaby Casadesus, piano

Ludwig van Beethoven

Tercer movimiento del Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.61

Stephanie Chase, violín

The Hanover Band / Roy Goodman

Carlos Guastavino

Tres sonatinas para piano. “Sobre ritmos de la manera popular argentina”

Alejandro Cremaschi, piano

Benjamin Britten

“Introducción y Danza del incinerador” y “Danza de la araña”, de la música incidental para Johnson over Jordan

Orquesta Sinfónica de Bournemouth / Richar

d HIckox