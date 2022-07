Programación Sábado 9 de Julio

00.00

Después del Concierto

01.00

Trasnoche Jazz

Poncho Sanchez

Giant steps

Blue train

Mark Winkler

Don’t be blue

Old enough

Old devil moon

Giacinto Maiorca y Oscar De Caro

Drumbha

Tread

Joe Pass, André Previn y Ray Brown

Smoke gets in your eyes

There’ll never be another you

Ella Fitzgerald

Puttin’ on the Ritz

How deep is the ocean

Top hat, white tie and tails

Cheek to cheek

02.00

La Trasnoche de La 96.7

Seré curioso (Pablo Milrud)

03.00

Frédéric Chopin

Sonata para piano Nº3 en si menor, op.58

Leif Ove Andsnes, piano

Johannes Brahms

Cuarteto Nº1 en do menor, op.51, Nº1

Cuarteto Melos

Domenico Scarlatti

Sonata para clave en fa menor, L.118

Dubravka Tomsic, piano

Béla Bartók

Dos retratos, op.5 Sz 37

Shlomo Mintz, violín

Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abado

Antoine Dauvergne

Concierto de sinfonías a cuatro partes en Fa mayor, op.3, Nº2

Capella Coloniensis / William Christie

Georg Muffat

Florilegium primum

Música Bohémica / Jaroslav Krecek

Bedrich Smetana

Trío en sol menor, op.15

Trío Joachim

Franz Hoffmeister

Concierto para flauta y orquesta en Re mayor

Ingrid Dingfelder, flauta

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Charles Mackerras

Sergei Rachmaninov

Sonata para chelo y piano en sol menor, op.19

Yuli Turovsky, chelo;

Luba Edlina, piano

Claude Debussy

Nocturnos para orquesta

Orquesta New Philharmonia / Pierre Boulez

07.00

Momentos Musicales

Wolfgang Amadeus Mozart

Obertura de “Idomeneo”

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Leopold Hager

Emmanuel Chabrier

Capriccio

Annie D'Arco, piano

Carl Philipp Emanuel Bach

Allegro del Concierto para flauta y orquesta en re menor, Wq 22

Ingrid Dingfelder, flauta

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Laurence Leonard

Franz Schubert

Impromptu para piano Nº4 enfa menor, D.935

Alfred Brendel, piano

Fortunato Celleri

Sinfonía Nº5 en Re mayor

Atalanta Fugiens / Vanni Moretto

Juan José Ramos

-Milonga sureña

-Milonga del Riachuelo

Polly Ferman, piano

Antonin Dvorák

Furiant, presto del Sexteto para cuerdas en La mayor, op.48

Ensamble Raphael

Erik Satie

Gymnopedies Nº1 y Nª2

Aldo Ciccolini, piano

François Couperin

Concierto Real Nº3

Ensamble Música Ad Rhenum / Jed Wentz

Gioachino Rossini

Obertura de “Semiramide”

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Johann Christoph Pezel

Suite a 5 para orquesta de cuerdas

Cantilena / Adrian Shepherd

Antonio Salieri

Sinfonía veneciana

London Mozart Players / Matthias Bamert

Felix Mendelssohn

Allegro vivace de la Sonata para chelo y piano Nº1 en Si bemol mayor, op.45

Martin Ostertag, chelo

Roland Keller, piano

Percy Grainger

Molly on the shore

Bournemouth Sinfonietta / Kenneth Montgomery

09.00

Latinoamericana Académica (Ariel Campero)

10.00

Desde Aquí (Asociación Argentina de Compositores)

11.00

Clásicos Desatados (Jessica Fainsod)

12.00

Camarín de las Musas (Gabriel Senanes)

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris)

18.00

Cuatro Cuerdas (Pablo Saraví)

19.00

Juegos de Cartas (Laura Novoa)

20.00

Complemento musical

21.00

Divertimento de sábado de la noche (Nicolás Pichersky)

23.00

Final de Juego (Adán Rowies)