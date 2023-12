Programación Sábado 9 de Diciembre

Sábado 09-12-2023

00.00

Trasnoche Jazz

01.00

La Trasnoche de La 96.7

Ludwig van Beethoven

Trío Nº11 en Sol mayor, variaciones sobre una canción de Wenzel Muller, op.121ª

Trío Beaux Arts

Edvard Grieg

Concierto para piano y orquesta en la menor, op.16

Murray Perahia, piano

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Colin Davis

Cecile Chaminade

Concertino para flauta y orquesta, op.107

Susan Milan, flauta

City of London Sinfonia / Richard Hickox

Marin Marais

Suite para viola y bajo continuo en mi menor

Laurence Dreyfus, viola da gamba;

Ketil Haugsand, clave

Robert Schumann

Sinfonía Nº4 en re menor, op.120

Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam / Bernard Haitink

Jan Baptist Verrijt

Currite pastores

Katelijne Van Leathem, soprano

Anne Mertens, soprano

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Bernhard Romberg

Sonata para chelo y piano Nº1 en Mi bemol mayor, op.5, Nº1

Anner Bysma, chelo;

Stanley Hoogland, fortepiano

Heinrich Franz von Biber

Sonata Nº12 de las Sonatas Tam aris quam aulis servientes

The Rare Fruits Council

Richard Wagner

El ocaso de los Dioses, WWV 86D. "Viaje de Sigfrido por el Rin" (transcripción para piano de Glenn Gould)

Glenn Gould, piano

Frédéric Chopin

Introducción y polonesa brillante para chelo y piano en Do mayor, op.3

Mstislav Rostropovich, chelo;

Martha Argerich, piano

Joseph Haydn

Concierto para flauta y cuerdas en Re mayor, Hob.VIIf:D1

Jean-Pierre Rampal, flauta;

Pierre Pierlot, oboe

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Jean Sibelius

Sinfonía Nº7 en Do mayor, op.105

Orquesta Sinfónica de Boston / Colin Davis

Franz Liszt

Fantasía sobre temas folclóricos húngaros para piano y orquesta, S.123

Jenö Jando, piano

Orquesta Sinfónica de Budapest / András Ligeti

Johannes Brahms

Quinteto con clarinete en si menor, op.115

Karl Leister, clarinete

Cuarteto Amadeus

Ástor Piazzolla

Cinco piezas para guitarra

Víctor Villandangos, guitarra

Hector Berlioz

Tristia, op.18

Orquesta Sinfónica de Londres / Colin Davis

John Alldis Choir

Arcangelo Corelli

Sonata para violín y continuo en re menor, op.5, Nº12, "la Folia" (transcripción para viola da gamba)

Jordi Savall, viola da gamba

Bruno Cocset, bajo de violín

Michael Behringer, clave

Alexander Borodin

Pequeña suite

Marco Rapetti, piano

07.00

Momentos Musicales

Carl Maria von Weber

Obertura de El señor de los espíritus, op.27

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Barajan

Johann Pachelbel

Canon y giga en Re mayor

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Joseph Haydn

Primer movimiento (Moderato) de la Sinfonía Nº42 en Re mayor, Hob.I:42

L´estro armonico / Derek Solomons

Hector Berlioz

Segundo movimiento de la Sinfonía fantástica, op.14, "Episodios de la vida de un artista"

Orquesta Sinfónica de San Francisco / Michael Tilson Thomas

Julius Fučik

Vals “Leyendas del Danubio”

Orquesta Filarmónica Checa / Vaclav Neumann

Carl Philipp Emanuel Bach

Sinfonía en La mayor, Wq 182 Nº4

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Fanny Mendelssohn-Hensel

Canción para piano, op. 6 Nº4, “Saltarello romano”

Liana Serbescu, piano

08.00

Cambio de Siglo (Juan Manuel Teseira)

09.00

Latinoamericana Académica (Ariel Campero)

10.00

Desde Aquí (Asociación Argentina de Compositores)

11.00

Clásicos Desatados (Jessica Fainsod)

12.00

Camarín de las Musas (Gabriel Senanes)

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris)

18.00

Juegos de Cartas (Laura Novoa)

19.00

Divertimento de sábado (Nicolás Pichersky)

21.00

Las Dos Carátulas (Nora Massi y elenco)

22.35

Complemento musical

Manuel de Falla

Introducción y Danza española de la ópera La vida breve

Orquesta Sinfónica de Cincinnati / Jesús López Cobos

Gioachino Rossini

Obertura de la ópera Bianca e Faliero

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Frédéric Chopin

Nocturno para piano Nº17 en Si mayor, op.62, Nº1

Nelson Goerner, piano

Fritz Kreisler

Alegría de amor (Liebesfreud)

Shlomo Mintz, violín

Clifford Benson, piano

23.00

Música de Salón

Johannes Brahms

En el calor, Entonces regresé y Por lo que acontece a los hijos de los hombres, canciones en transcripción para chelo y piano

Mischa Maisky, chelo

Pavel Gililov, piano

Jacob van Eyck

Balletto

Robert Jones

Cuando duermo

Marius van Altena, tenor

Camerata Trajectina

Gioachino Rossini

Sonata a cuatro N°6 en Re Mayor

Madeleine Zarry, violín

Astrid Nakamura, violín

San Rim, chelo

Ian Christian, contrabajo

Claude Debussy

“Paisaje sentimental”, “Romanza”, “Canción de Ariel” y “Arrepentimiento”, del Álbum de canciones de Marie-Blanche Vasnier

Dawn Upshaw, soprano

James Levine, piano