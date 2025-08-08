Programación Sábado 9 de Agosto

00.00
Trasnoche Jazz
Mike Clark y Mike Zilber
Footprints
Green Dolphin Street
Tyreek McDole
The backward steps
Somalia rose
The umbrella man
William Carn
Get up
The inertia of complacency
John Stein y Chris White
Sarlat
Switch-a-roo
Rita Reys
It could happen to you
ill wind
Satin doll
01.00
La Trasnoche Clásica
Franz Hoffmeister
Concierto para flauta y orquesta en Re mayor
Ingrid Dingfelder, flauta
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Charles Mackerras
Nino Rota
Música de películas de Fellini (Strada, Bocaccio, Amarcord, 8 y 1/2)
I salonisti
Johannes Brahms
Rapsodia para piano en si menor, op.79, Nº1
Radu Lupu, piano
Marin Marais
Pieza en trío en sol menor
Ensamble Rebel
Ralph Vaughan Williams
Seis estudios sobre canciones populares inglesas (versión para clarinete y piano)
Janet Hilton, clarinete
Keith Swallow, piano
Hugo Wolf
Canciones sobre poemas de Eduard Mörike
Olaf Bar, barítono
Geoffrey Parsons, piano
Johann Sebastian Bach
Partita para clave Nº5 en Sol mayor BWV 829
András Schiff, piano
Claude Debussy
Tres nocturnos para orquesta
Orquesta Sinfónica de Montreal/ Charles Dutoit
Coro de la Orquesta Sinfónica de Montreal
Wilhelm Kaiser-Lindemann
Los 12 en bossa-nova
Los doce chelistas de la Orquesta Filarmónica de Berlín
William Byrd
In Angel´s Leed
Tessa Bonner, soprano
Rose Consort of viols
Edvard Grieg
Concierto para piano y orquesta en la menor, op.16
Murray Perahia, piano
Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Colin Davis
Jean-Christophe Naudot
Sonata en trío en Do mayor
Mandel Quartet
Antonin Dvorák
Concierto para chelo y orquesta en si menor, op.104
Mstislav Rostropovich, chelo
Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa
George Frideric Handel
Concierto para oboe y orquesta Nº1 en Si bemol mayor, HWV 301
David Reichenberg, oboe
The English Concert / Trevor Pinnock
Ludwig van Beethoven
Sonata para violín y piano Nº6 en La mayor, op.30, Nº1
Gidon Kremer, violín
Martha Argerich, piano
Robert Schumann
Carnaval de Viena, op.26
Murray Perahia, piano
Marc-Antoine Charpentier
Medea, H.491, suite
Les Arts Florissants / William Christie
Antonio Salieri
Concierto para violín, oboe y chelo y orquesta en Re mayor, "Concierto triple"
Heinz Holliger, oboe;
Thomas Füri, violín:
Thomas Demenga, chelo
Camerata Bern / Thomas Füri
Franz Liszt
Venecia y Nápoles, cuatro piezas para piano, S.159
Leslie Howard, piano
07.00
Momentos Musicales
Wilhelm Stenhammar
Excelsior!, obertura sinfónica op.13
Orquesta Sinfónica de Gotenburgo / Neeme Järvi
Bohuslav Martinú
Nocturnos, cuatro estudios para chelo y piano
Alfia Bekova, chelo
Eleonora Bekova, piano
Franz Danzi
Concierto para fagot y orquesta en Fa mayor
László Hara, fagot
Orquesta de Cámara de la Academia Franz Liszt / Ervin Lukács
08.00
Virgil Thomson
Sinfonía Nº2 en Do mayor
Orquesta Sinfónica de Nueva Zelandia / James Sedares
Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para violín y piano en La mayor, K.526
Hilary Hahn, violín
Natalie Zhu, piano
Jean-Philippe Rameau
Piezas para clave en concierto Nº4
Barthold Kuijken flauta
Sigiswald Kuijken, violín barroco
Wieland Kuijken viola da gamba
Robert Kohnen, clavicordio
09.00
Richard Heuberger
El baile de la ópera, vals
Orquesta Sinfónica de Viena / Robert Stolz
Robert Volkmann
Concierto para chelo y orquesta la menor, op.33
Jörg Baumann, chelo
Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Miltiades Caridis
Frederic Chopin
Scherzo Nº1 en si menor, op.20
Maurizio Pollini, piano
Arcangelo Corelli
Concerto Grosso en Do mayor, op.6, Nº10
Camerata Instrumental de Santa Cecilia
10.00
Claude Debussy
Petite Suite para piano a cuatro manos
Michel Béroff y Jean-Philippe Collard, piano a 4 manos
Georges Enesco
Dos rapsodias rumanas, op.11
Orquesta Filarmónica de Eslovaquia / Kenneth Jean
Franz Krommer
Sexteto para vientos en Mi bemol mayor
Consortium Classicum
11.00
Franz Schreker
Preludio para un drama
Orquesta Real del Concertgebouw de Ámsterdam / Friedrich Cerha
Ernö Dohnányi
Dos rapsodias para piano, op.113
Martin Roscoe, piano
Samuel Wesley
Concierto para violín y orquesta Nº2 en Re mayor
Elizabeth Wallfish, violín
The Parley of Instruments / Peter Holman
12.00
Ludwig Van Beethoven
Sinfonía Nro.2 en Re mayor, op.36
Orquesta Sinfónica de San Francisco / Michael Tilson Thomas
(Grabación realizada en vivo en el Davies Symphony Hall de San Francisco, en mayo de 2013)
Percy Grainger
Bouquet de Lincolnshire
Orquesta de vientos de Londres / Denis Wick
13.00
Una Hora, un Artista
Hoy: Géza Anda
14.00
Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard)
19.00
Música para Bailar
Anónimo
“Danza de la corte de Transilvania”, del Libro para virginal de Sopron
Camerata Hungarica / Láslo Czidra
Carl Nielsen
“Danza negra”, de la Aladino. Suite de concierto, op.34
Coro de la Orquesta Sinfónica de San Francisco
Orquesta Sinfónica de San Francisco / Herbert Blomstedt
Antonio Bibalo
“Danza N°1”, de Cuatro danzas balcánicas
Anders Brunsvik, piano
Piotr Ilich Chaikovsky
“Vals de las flores”, del ballet El cascanueces, op.71
Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa
Agustín Barrios Mangoré
Danza paraguaya
Alberto Morelli, guitarrra
Georges Bizet
“Danza bohemia”, de la ópera Carmen
Orquesta Sinfónica de Cincinnati / Jesús López Cobos
Georg Philipp Telemann
“Sarabanda” y “Passepied”, de la Obertura en Mi bemol mayor
Carin van Heerden, flauta dulce
Orquesta Barroca L’Orfeo / Carin van Heerden
Ernesto Lecuona
Danza lucumí
Pierre Solot, piano
Sergei Prokofiev
“Mazurca”, del ballet Cenicienta, op.87
Orquesta de Cleveland / Vladimir Ashkenazy
Antonio Bazzini
La ronda de los duendes. Scherzo fantástico, op.25
Maxim Vengerov, violín
Itamar Golan, piano
Peter Schickele
“Música de danza”, del Cuarteto N°1, ”Sueños americanos”
Cuarteto Audibon
Bedřich Smetana
“Danza de los comediantes”, de la ópera La novia vendida
Orquesta Sinfónica de Londres / Geoffrey Simon
20.00
Momentos Musicales
Franz Liszt
Primer año de Años de peregrinación
Alfred Brendel, piano
Francesco Geminiani
Concerto grosso op.2, Nº6
La Petite Bande / Sigiswald Kuijken
21.00
Béla Bartók
Música para cuerdas, percusión y celesta
Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla
Luigi Boccherini
Quinteto en Fa mayor, op.20, Nº15
Quinteto Boccherini
Frédéric Chopin
Preludios op.28
Howard Shelley, piano
22.00
Giuseppe Verdi
Arias de las óperas Otello, La forza del destino, Aida e Il Trovatore
Galina Gorchakova, soprano
Orquesta del Kirov de San Petersburgo / Valery Gergiev
Astor Piazzolla
Concierto para bandoneón y orquesta
Daniel Binelli
Orquesta Estable del Teatro Colón / José Carli
23.00
Arcangelo Corelli
Trio sonata en Fa mayor, op.2, Nº7
The Purcell Quartet
Albert Roussel
Sinfonía Nº4 en La mayor, op.53
Orquesta Nacional de Francia / Charles Dutoit
Robert Schumann
Quinteto con piano en Mi bemol mayor, op.44
Leonard Bernstein, piano
Cuarteto Juilliard