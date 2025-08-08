PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

08/08/2025

Programación Sábado 9 de Agosto

00.00
Trasnoche Jazz

Mike Clark y Mike Zilber
Footprints
Green Dolphin Street

Tyreek McDole
The backward steps
Somalia rose
The umbrella man

William Carn
Get up
The inertia of complacency

John Stein y Chris White
Sarlat
Switch-a-roo

Rita Reys
It could happen to you
ill wind
Satin doll

01.00
La Trasnoche Clásica

Franz Hoffmeister
Concierto para flauta y orquesta en Re mayor
Ingrid Dingfelder, flauta
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Charles Mackerras

Nino Rota
Música de películas de Fellini (Strada, Bocaccio, Amarcord, 8 y 1/2)
I salonisti

Johannes Brahms
Rapsodia para piano en si menor, op.79, Nº1
Radu Lupu, piano

Marin Marais
Pieza en trío en sol menor
Ensamble Rebel

Ralph Vaughan Williams
Seis estudios sobre canciones populares inglesas (versión para clarinete y piano)
Janet Hilton, clarinete
Keith Swallow, piano

Hugo Wolf
Canciones sobre poemas de Eduard Mörike
Olaf Bar, barítono
Geoffrey Parsons, piano

Johann Sebastian Bach
Partita para clave Nº5 en Sol mayor BWV 829
András Schiff, piano

Claude Debussy
Tres nocturnos para orquesta
Orquesta Sinfónica de Montreal/ Charles Dutoit
Coro de la Orquesta Sinfónica de Montreal

Wilhelm Kaiser-Lindemann
Los 12 en bossa-nova
Los doce chelistas de la Orquesta Filarmónica de Berlín

William Byrd
In Angel´s Leed
Tessa Bonner, soprano
Rose Consort of viols

Edvard Grieg
Concierto para piano y orquesta en la menor, op.16
Murray Perahia, piano
Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Colin Davis

Jean-Christophe Naudot
Sonata en trío en Do mayor
Mandel Quartet

Antonin Dvorák
Concierto para chelo y orquesta en si menor, op.104
Mstislav Rostropovich, chelo
Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

George Frideric Handel
Concierto para oboe y orquesta Nº1 en Si bemol mayor, HWV 301
David Reichenberg, oboe
The English Concert / Trevor Pinnock

Ludwig van Beethoven
Sonata para violín y piano Nº6 en La mayor, op.30, Nº1
Gidon Kremer, violín
Martha Argerich, piano

Robert Schumann
Carnaval de Viena, op.26
Murray Perahia, piano

Marc-Antoine Charpentier
Medea, H.491, suite
Les Arts Florissants / William Christie

Antonio Salieri
Concierto para violín, oboe y chelo y orquesta en Re mayor, "Concierto triple"
Heinz Holliger, oboe;
Thomas Füri, violín:
Thomas Demenga, chelo
Camerata Bern / Thomas Füri

Franz Liszt
Venecia y Nápoles, cuatro piezas para piano, S.159
Leslie Howard, piano

07.00
Momentos Musicales

Wilhelm Stenhammar
Excelsior!, obertura sinfónica op.13
Orquesta Sinfónica de Gotenburgo / Neeme Järvi

Bohuslav Martinú
Nocturnos, cuatro estudios para chelo y piano
Alfia Bekova, chelo
Eleonora Bekova, piano

Franz Danzi
Concierto para fagot y orquesta en Fa mayor
László Hara, fagot
Orquesta de Cámara de la Academia Franz Liszt / Ervin Lukács

08.00

Virgil Thomson
Sinfonía Nº2 en Do mayor
Orquesta Sinfónica de Nueva Zelandia / James Sedares

Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para violín y piano en La mayor, K.526
Hilary Hahn, violín
Natalie Zhu, piano

Jean-Philippe Rameau
Piezas para clave en concierto Nº4
Barthold Kuijken flauta
Sigiswald Kuijken, violín barroco
Wieland Kuijken viola da gamba
Robert Kohnen, clavicordio

09.00

Richard Heuberger
El baile de la ópera, vals
Orquesta Sinfónica de Viena / Robert Stolz

Robert Volkmann
Concierto para chelo y orquesta la menor, op.33
Jörg Baumann, chelo
Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Miltiades Caridis

Frederic Chopin
Scherzo Nº1 en si menor, op.20
Maurizio Pollini, piano

Arcangelo Corelli
Concerto Grosso en Do mayor, op.6, Nº10
Camerata Instrumental de Santa Cecilia

10.00

Claude Debussy
Petite Suite para piano a cuatro manos
Michel Béroff y Jean-Philippe Collard, piano a 4 manos

Georges Enesco
Dos rapsodias rumanas, op.11
Orquesta Filarmónica de Eslovaquia / Kenneth Jean

Franz Krommer
Sexteto para vientos en Mi bemol mayor
Consortium Classicum

11.00

Franz Schreker
Preludio para un drama
Orquesta Real del Concertgebouw de Ámsterdam / Friedrich Cerha

Ernö Dohnányi
Dos rapsodias para piano, op.113
Martin Roscoe, piano

Samuel Wesley
Concierto para violín y orquesta Nº2 en Re mayor
Elizabeth Wallfish, violín
The Parley of Instruments / Peter Holman

12.00

Ludwig Van Beethoven
Sinfonía Nro.2 en Re mayor, op.36
Orquesta Sinfónica de San Francisco / Michael Tilson Thomas
(Grabación realizada en vivo en el Davies Symphony Hall de San Francisco, en mayo de 2013)

Percy Grainger
Bouquet de Lincolnshire
Orquesta de vientos de Londres / Denis Wick

13.00
Una Hora, un Artista

Hoy: Géza Anda

14.00
Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard)

19.00
Música para Bailar

Anónimo
“Danza de la corte de Transilvania”, del Libro para virginal de Sopron
Camerata Hungarica / Láslo Czidra

Carl Nielsen
“Danza negra”, de la Aladino. Suite de concierto, op.34
Coro de la Orquesta Sinfónica de San Francisco
Orquesta Sinfónica de San Francisco / Herbert Blomstedt

Antonio Bibalo
“Danza N°1”, de Cuatro danzas balcánicas
Anders Brunsvik, piano

Piotr Ilich Chaikovsky
“Vals de las flores”, del ballet El cascanueces, op.71
Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

Agustín Barrios Mangoré
Danza paraguaya
Alberto Morelli, guitarrra

Georges Bizet
“Danza bohemia”, de la ópera Carmen
Orquesta Sinfónica de Cincinnati / Jesús López Cobos

Georg Philipp Telemann
“Sarabanda” y “Passepied”, de la Obertura en Mi bemol mayor
Carin van Heerden, flauta dulce
Orquesta Barroca L’Orfeo / Carin van Heerden

Ernesto Lecuona
Danza lucumí
Pierre Solot, piano

Sergei Prokofiev
“Mazurca”, del ballet Cenicienta, op.87
Orquesta de Cleveland / Vladimir Ashkenazy

Antonio Bazzini
La ronda de los duendes. Scherzo fantástico, op.25
Maxim Vengerov, violín
Itamar Golan, piano

Peter Schickele
“Música de danza”, del Cuarteto N°1, ”Sueños americanos”
Cuarteto Audibon

Bedřich Smetana
“Danza de los comediantes”, de la ópera La novia vendida
Orquesta Sinfónica de Londres / Geoffrey Simon

20.00
Momentos Musicales

Franz Liszt
Primer año de Años de peregrinación
Alfred Brendel, piano

Francesco Geminiani
Concerto grosso op.2, Nº6
La Petite Bande / Sigiswald Kuijken

21.00

Béla Bartók
Música para cuerdas, percusión y celesta
Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Luigi Boccherini
Quinteto en Fa mayor, op.20, Nº15
Quinteto Boccherini

Frédéric Chopin
Preludios op.28
Howard Shelley, piano

22.00

Giuseppe Verdi
Arias de las óperas Otello, La forza del destino, Aida e Il Trovatore
Galina Gorchakova, soprano
Orquesta del Kirov de San Petersburgo / Valery Gergiev

Astor Piazzolla
Concierto para bandoneón y orquesta
Daniel Binelli
Orquesta Estable del Teatro Colón / José Carli

23.00

Arcangelo Corelli
Trio sonata en Fa mayor, op.2, Nº7
The Purcell Quartet

Albert Roussel
Sinfonía Nº4 en La mayor, op.53
Orquesta Nacional de Francia / Charles Dutoit

Robert Schumann
Quinteto con piano en Mi bemol mayor, op.44
Leonard Bernstein, piano
Cuarteto Juilliard