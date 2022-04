Programación Sábado 9 de Abril

00.00

Después del Concierto

01.00

Trasnoche Jazz

Stanley Turrentine

Return engagement

Look out

Cecile Verny

No ID

How do I love thee

Amoureuse

Soulive

Evidence

One in seven

Mose Allison

Moon and cypress

Mule

Ruth Price

I love you

They say it’s spring

Nobody else but me

02.00

La Trasnoche de La 96.7

Seré curioso (Pablo Milrud)

03.00

Dario Castello

Sonata a 4 en estilo moderno Nº15

Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

Joseph Haydn

Las estaciones. La primavera

Edith Mathis, soprano;

Siegfrid Jerusalem, tenor;

Dietrich Fischer-Dieskau, barítono

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Anton Arensky

Concierto para violín y orquesta en la menor, op.54

Ilya Gringolts, violín

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Ilan Volkov

Arnold Schoenberg

Tres piezas para piano, op.11

Mitsuko Uchida, piano

Carl Ditters von Dittersdorf

Sinfonía Nº3 en Sol mayor, "La Metamorfosis de Actaeon en ciervo"

Cantilena / Adrian Shepherd

Sergei Rachmaninov

Sonata para chelo y piano en sol menor, op.19

Lynn Harrell, chelo;

Vladimir Ashkenazy, piano

07.00

Momentos Musicales

Manuel de Falla

Interludio y Danza española Nº2 de la ópera La vida breve

Orquesta Sinfónica de la Radio del Sudoeste de Alemania / José Serebrier

Carl Philipp Emanuel Bach

Sinfonía Hamburgo Nº2 en Si bemol mayor

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Carl Nielsen

Serenata in vano

Sally Guenther, chelo

Torbjön Eide, contrabajo

Miembros del Quinteto de Vientos de Bergen

Antonio Vivaldi

Concierto para oboe y orquesta en Do mayor, RV.450

Xnenia Löffler, oboe

Academia de Música Antigua de Berlín / Georg Kallweit

Joseph Haydn

Primer movimiento (Allegro spiritoso) de la Sinfonía Nº83 en sol menor

Il Pomo D'Oro / Riccardo Minasi

Felix Mendelssohn

Canción sin palabras para chelo y piano en Re mayor, op.109

Martin Ostertag, chelo

Roland Keller, piano

Jan Ladislav Dussek

Sonata para arpa en do menor

Anna Lelkes, arpa

Juan Crisóstomo de Arriaga

Obertura “Los esclavos felices”

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Jesús López Cobos

Franz Schubert

Impromptu Nº1 de las 3 piezas para piano, D.946

Claudio Arrau, piano

Evaristo Felice Dall’Abaco

Allegro I y II del Concierto para muchos instrumentos en re mayor, op.5, Nº6

The English Concert / Harry Bicket

Georges Bizet

Allegro vivace I de la Sinfonía en Do mayor

Orquesta Filarmónica Checa / Zdenek Kosler

Piotr Ilich Chaikovsky

Vals de “Eugenio Oneguin”

Staatskapelle Dresden / Hans Vonk

Gioachino Rossini

Obertura de la ópera Semiramide

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

09.00

Latinoamericana (Ariel Campero)

10.00

Desde Aquí (Asociación Argentina de Compositores)

11.00

Clásicos Desatados (Jessica Fainsod)

12.00

Camarín de las Musas (Gabriel Senanes)

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris)

18.00

Cuatro Cuerdas (Pablo Saraví)

19.00

Complemento musical

20.00

Feria de antigüedades (Susana Antón)

21.00

Divertimento de sábado de la noche (Nicolás Pichersky)

23.00

Final de Juego (Adán Rowies)