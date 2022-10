Programación Sábado 8 de Octubre

00.00

Después del Concierto

01.00

Trasnoche Jazz

Sonny Rollins

If ever would I leave you

Paul Marinaro

That old black magic

I have dreamed

Devil may care

Alex Malheiros

Telegramas para Arp

Al Di Meola

In my life

She’s leaving home

If I fell

Diana Panton

That old feeling

In the wee small hours

Isn’t this a lovely day

02.00

La Trasnoche de La 96.7

Seré curioso (Pablo Milrud)

03.00

Christoph Graupner

Obertura en la menor, GWV 322

L'arpa festante / Rien Voskuilen

Camille Saint-Saëns

Concierto para piano y orquesta para piano y orquesta Nº5 en Fa mayor, op.103, "Egipcio"

Pascal Rogé, piano

Orqiesta Filarmónica Real / Charles Dutoit

Carl Nielsen

Concierto para violín y orquesta, op.33, FS 61

Lisa Jacobs, violín

Orquesta Filarmónica de Bremen / Mikhail Agrest

Gustav Mahler

Canciones tempranas

Thomas Hampson, barítono;

David Lutz, piano

Nicolò Paganini

Sonata concertata en La mayor (arr. para dos guitarras de A. Lagoya)

Ida Presti - Alexandre Lagoya, dúo de guitarras

Wolfgang Amadeus Mozart

Quinteto con oboe en do menor, K.406 (original para quinteto de cuerdas)

Ingo Goritzki, oboe

Cuarteto de Berna

Arcangelo Corelli

Concerto grosso Nº8 en sol menor, op.6, Nº8, "Concierto de Navidad"

Orquesta de Cámara de Württemberg / Jörg Faerber

Joseph Haydn

Sinfonía Nº45 en fa sostenido menor, Hob.I:49, "La despedida"

L´estro armonico / Derek Solomons

Igor Stravinsky

La consagración de la primavera (versión piano a cuatro manos)

Daniel Barenboim y Martha Argerich, piano a 4 manos

John Field

Concierto para piano y orquesta Nº7 en do menor, H.58

John O'Connor, piano

Nueva Orquesta de Cámara de Irlanda / Janos Fürst

07.00

Momentos Musicales

Jean-Philippe Rameau

Selección de Castor et Pollux

English Bach Festival Baroque Orchestra / John Farncombe

Karl Goldmark

Obertura Prometeo encadenado

Orquesta Filarmónica de Budapest / Ándras Kórodi

Wolfgang Amadeus Mozart

Obertura de Lucio Silla

Concentus Musicus de Viena / Nokolaus Harnoncourt

Alexander Borodin

Danzas polovtsianas de la ópera El príncipe Igor

Coro de a Ciudad de Birmingham

Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham / Sergiu Comisiona

Gabriel Fauré

-Pieza de concurso para flauta y piano en Fa mayor

- Fantasía para flauta y piano en Do mayor, op.79

Susan Milan, flauta

Ian brown, piano

Carl Maria von Weber

Obertura de Euryanthe, op.81

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Luigi Boccherini

Allegro moderato del Concierto para chelo y orquesta Nº9 en Si mayor, G.482

David Geringas, chelo

Orquesta de Cámara de Padua y del Veneto / Bruno Ciurana

Léo Delibes

Danza de « Lakmé »

Orquesta Sinfónica de la Radio Televisión de Luxemburgo / Louis de Froment

Joseph Haydn

Divertimento para sexteto de vientos en Fa mayor, Hob.II:15

Péter Pongrácz, Bertalan Hock, oboes

András Medveczky, Deszö Mesterházy, cornos

Tibor Fülemile, András Nagy, fagotes

Giacomo Puccini

Preludio sinfónico en La mayor

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Riccardo Chailly

Edward Elgar

Seis Promenades

Ensamble Athenas

Ludwig van Beethoven

Cinco variaciones en Re mayor sobre “Rule Britannia”

Alfred Brendel. piano

09.00

Latinoamericana Académica (Ariel Campero)

10.00

Desde Aquí (Asociación Argentina de Compositores)

11.00

Clásicos Desatados (Jessica Fainsod)

12.00

Camarín de las Musas (Gabriel Senanes)

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris)

18.00

Cuatro Cuerdas (Pablo Saraví)

19.00

Juegos de Cartas (Laura Novoa)

20.00

Complemento musical

21.00

Divertimento de sábado de la noche (Nicolás Pichersky)

23.00

Final de Juego (Adán Rowies)