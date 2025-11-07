Programación Sábado 8 de Noviembre

00.00
Trasnoche Jazz
The John Dankworth Orchestra
The imaginary mirror
Altisidora
Eleven plus
Mónica Matabuena
Delfines volando
Ahora mismo
Ojos verdes
The RH Factor
Kansas City funk
Distractions 4
Joe Bonner Trío
If I should lose you
I only have eyes for you
Caro Emerald
Dr.Wanna do
A night like this
You don’t love me
01.00
La Trasnoche Clásica
Franz Hoffmeister
Concierto para flauta y orquesta en Re mayor
Ingrid Dingfelder, flauta
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Charles Mackerras
Nino Rota
Música de películas de Fellini (Strada, Bocaccio, Amarcord, 8 y 1/2)
I salonisti
Johannes Brahms
Rapsodia para piano en si menor, op.79, Nº1
Radu Lupu, piano
Marin Marais
Pieza en trío en sol menor
Ensamble Rebel
Ralph Vaughan Williams
Seis estudios sobre canciones populares inglesas (versión para clarinete y piano)
Janet Hilton, clarinete
Keith Swallow, piano
Hugo Wolf
Canciones sobre poemas de Eduard Mörike
Olaf Bar, barítono
Geoffrey Parsons, piano
Johann Sebastian Bach
Partita para clave Nº5 en Sol mayor BWV 829
András Schiff, piano
Claude Debussy
Tres nocturnos para orquesta
Orquesta Sinfónica de Montreal/ Charles Dutoit
Coro de la Orquesta Sinfónica de Montreal
Wilhelm Kaiser-Lindemann
Los 12 en bossa-nova
Los doce chelistas de la Orquesta Filarmónica de Berlín
William Byrd
In Angel´s Leed
Tessa Bonner, soprano
Rose Consort of viols
Edvard Grieg
Concierto para piano y orquesta en la menor, op.16
Murray Perahia, piano
Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Colin Davis
Jean-Christophe Naudot
Sonata en trío en Do mayor
Mandel Quartet
Antonin Dvorák
Concierto para chelo y orquesta en si menor, op.104
Mstislav Rostropovich, chelo
Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa
George Frideric Handel
Concierto para oboe y orquesta Nº1 en Si bemol mayor, HWV 301
David Reichenberg, oboe
The English Concert / Trevor Pinnock
Ludwig van Beethoven
Sonata para violín y piano Nº6 en La mayor, op.30, Nº1
Gidon Kremer, violín
Martha Argerich, piano
Robert Schumann
Carnaval de Viena, op.26
Murray Perahia, piano
Marc-Antoine Charpentier
Medea, H.491, suite
Les Arts Florissants / William Christie
Antonio Salieri
Concierto para violín, oboe y chelo y orquesta en Re mayor, "Concierto triple"
Heinz Holliger, oboe;
Thomas Füri, violín:
Thomas Demenga, chelo
Camerata Bern / Thomas Füri
Franz Liszt
Venecia y Nápoles, cuatro piezas para piano, S.159
Leslie Howard, piano
07.00
Momentos Musicales
Mario Castelnuovo Tedesco
Concierto para guitarra y orquesta Nº1 en Re mayor
Siegfried Behrend, guitarra
Orquesta Filarmónica de Berlín / Reinhard Peters
Félix Mendelssohn
Canciones sin palabras, op.53, Nros.1 a 6
Roberto Prosseda, piano
Antonin Dvorak
Seis piezas del ciclo “Cipreses”
Cuarteto Hagen
08.00
Johann Christoph Friedrich Bach (hijo de Johann Sebastian)
Sonata para flauta, viola y continuo en mi menor
Ensamble Ars Rediviva / Milan Munclinger
Matthijs Vermeulen (compositor holandés, 1888-1967)
Sinfonía Nº4, "Las victorias"
Orquesta Filarmónica de La Haya / Ernest Bour
Gabriel Fauré
Nocturno para piano Nº13 en si menor, op.119
Kathryn Scott, piano
09.00
Carl Reinecke
Suite de la ópera cómica Rey Manfredo, op.93
Orquesta Filarmónica de Renania / Alfred Walter
François Couperin
Ordre Nº3, “La Imperial”, para flauta, violín, viola da gamba y bajo continuo
Ensamble Música ad Rhenum / Jed Wentz
10.00
Felix Blumenfeld (compositor y pianista ruso, 1963-1931)
Allegro de concierto para piano y orquesta en la mayor, op.7
Evgeny Soifertis, piano
Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Alexander Titov
Wolfgang Amadeus Mozart
Quinteto con oboe en do menor, K.406 (original para quinteto de cuerdas)
Ingo Goritzki, oboe
Cuarteto de Berna
Jean Sibelius
Seis canciones para voz y piano, op.50
Jorma Hynninen, barítono
Ralf Gothhóni, piano
11.00
Ralph Vaughan Williams
Sinfonía Nro.4 en fa menor
Orquesta Sinfónica de la BBC / Martyn Brabbins
Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº28 en La mayor, op.101
Alfred Brendel, piano
12.00
Alessandro Rolla
Concertino para viola y orquesta en Mi bemol mayor
Jodi Levitz, viola
I Solisti Veneti / Claudio Scimone
Lee Hoiby (pianista y compositor estadounidense, que vivió entre 1926 y 2011)
Sexteto para quinteto de vientos y piano
Lee Hoiby, piano
Quinteto de Vientos Dorian
Nicolai Miaskovsky
Serenata en Mi bemol mayor, op.32, Nº1
Orquesta Sinfónica de la Unión Soviética / Nicolai Verbitzky
13.00
Una Hora, un Artista
Hoy: Otto Klemperer
14.00
Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard)
19.00
Especial Noche de los Museos