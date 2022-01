Programación Sábado 8 de Enero

00.00

Después del Concierto

01.00

Trasnoche Jazz

Ira Sullivan

Wilbur’s tune

Blue stroll

Tierney Sutton

Don’t worry ‘bout me

You must believe in spring

Answer me, my love

Forq

Grout

Starky

Red Garland

These foolish things

My last affair

Honi Gordon

Walkin’

ill wind

My Kókomo

02.00

La Trasnoche de La 96.7

Seré curioso (Pablo Milrud)

03.00

Franz Schubert

A la música, D.547

Ian Bostridge, tenor;

Leif Ove Andsnes, piano

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº26 en Mi bemol mayor, op.81a, "Los adioses"

Evgeny Kissin, piano

David Del Tredice

Despedida

Hilary Hahn, violín

Coy Smith, piano

Tobias Hume

Despedida de amor

Jordi Savall, viola da gamba

Robert Schumann

Arribo y partida, op.90, Nº3

Paul Eswood, contratenor;

Nicholas McGegan, piano

Johann Sebastian Bach

Trío sonata sobre el sujeto real de La ofrenda musical

Peter-Lukas Graf, flauta;

Hansheinz Schneeberger, violín;

Rolf Looser, chelo;

Jörg Ewald Dähler, clave

Johannes Brahms

Sinfonía Nº4 en mi menor, op.98

Staatskapelle Berlín / Daniel Barenboim

Frédéric Chopin

Concierto para piano y orquesta Nº1 en mi menor, op.11.

Emanuel Ax, piano

The Philadelphia Orchestra / Eugene Ormandy

Alexander Glazunov

Sinfonía Nº2 en fa sostenido menor, op.16, "A la memoria de Liszt"

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Neeme Järvi

Wolfgang Amadeus Mozart

Réquiem en re menor, K.626. Lacrymosa

Orquesta Filarmónica de Viena / Herbert von Karajan

Piotr Iich Chaikovsky

Trío en la menor, op.50

Itzhak Perlman, violín;

Lynn Harrell, chelo;

Vladimir Ashkenazy, piano

07.00

Momentos Musicales

Aaron Copland

El salón México

Orquesta Sinfónica de Detroit / Antal Dorati

George Frideric Handel

Sinfonía de Agrippina, HWV 6

The English Concert / Trevor Pinnock

Joseph Haydn

Sinfonía Nº3 en Sol mayor

Cantilena / Adrian Shepherd

Jacques Offenbach

Obertura de Barba Azul

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Carl Friedrich Abel

Allegro y presto de la Sinfonía en Mi bemol mayor, op.7, Nº6

Ensamble Cantilena / Adrian Shepherd

George Gershwin

Obertura de la comedia musical Oh, Kay!

Orquesta Filarmónica de Buffalo / Michael Tilson Thomas

Antonio Salieri

Obertura de Les Horaces

Philharmonia Orchestra / Pietro Spada

08.00

Desde Aquí (Guillermo Zalcman)

09.00

Según pasan los temas (Pablo Kohan)

11.00

Clásicos Desatados (Jessica Fainsod)

12.00

Camarín de las Musas (Gabriel Senanes)

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris)

18.00

Cuatro Cuerdas (Pablo Saraví)

19.00

Juegos de Cartas (Sandra de la Fuente & Laura Novoa)

20.00

Feria de antigüedades (Susana Antón)

21.00

Divertimento de sábado de la noche (Nicolás Pichersky)

23.00

Final de Juego (Adán Rowies)