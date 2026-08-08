Programación sábado 8 de agosto

Sábado 08-05-2026
00.00
Trasnoche Jazz
01.00
La Trasnoche Clásica
Ludwig van Beethoven
Trío Nº11 en Sol mayor, variaciones sobre una canción de Wenzel Muller, op.121ª
Trío Beaux Arts
Edvard Grieg
Concierto para piano y orquesta en la menor, op.16
Murray Perahia, piano
Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Colin Davis
Cecile Chaminade
Concertino para flauta y orquesta, op.107
Susan Milan, flauta
City of London Sinfonia / Richard Hickox
Marin Marais
Suite para viola y bajo continuo en mi menor
Laurence Dreyfus, viola da gamba;
Ketil Haugsand, clave
Robert Schumann
Sinfonía Nº4 en re menor, op.120
Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam / Bernard Haitink
Jan Baptist Verrijt
Currite pastores
Katelijne Van Leathem, soprano
Anne Mertens, soprano
Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel
Bernhard Romberg
Sonata para chelo y piano Nº1 en Mi bemol mayor, op.5, Nº1
Anner Bysma, chelo;
Stanley Hoogland, fortepiano
Heinrich Franz von Biber
Sonata Nº12 de las Sonatas Tam aris quam aulis servientes
The Rare Fruits Council
Richard Wagner
El ocaso de los Dioses, WWV 86D. "Viaje de Sigfrido por el Rin" (transcripción para piano de Glenn Gould)
Glenn Gould, piano
Frédéric Chopin
Introducción y polonesa brillante para chelo y piano en Do mayor, op.3
Mstislav Rostropovich, chelo;
Martha Argerich, piano
Joseph Haydn
Concierto para flauta y cuerdas en Re mayor, Hob.VIIf:D1
Jean-Pierre Rampal, flauta;
Pierre Pierlot, oboe
Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla
Jean Sibelius
Sinfonía Nº7 en Do mayor, op.105
Orquesta Sinfónica de Boston / Colin Davis
Franz Liszt
Fantasía sobre temas folclóricos húngaros para piano y orquesta, S.123
Jenö Jando, piano
Orquesta Sinfónica de Budapest / András Ligeti
Johannes Brahms
Quinteto con clarinete en si menor, op.115
Karl Leister, clarinete
Cuarteto Amadeus
Ástor Piazzolla
Cinco piezas para guitarra
Víctor Villandangos, guitarra
Hector Berlioz
Tristia, op.18
Orquesta Sinfónica de Londres / Colin Davis
John Alldis Choir
Arcangelo Corelli
Sonata para violín y continuo en re menor, op.5, Nº12, "la Folia" (transcripción para viola da gamba)
Jordi Savall, viola da gamba
Bruno Cocset, bajo de violín
Michael Behringer, clave
Alexander Borodin
Pequeña suite
Marco Rapetti, piano
07.00
Momentos Musicales
Edouard Laló
Divertimentos para orquesta, de la ópera “Fiesque, la conspiración genovesa”
Orquesta Sinfónica de Basilea / Giancarlo Andretta
Isaac Albéniz
El otoño, op.170, vals para piano
Albert Guinovart, piano
Baldassare Galuppi
Sonata para flauta, oboe y continuo
Ensamble L'Opera Stravagante
Carl Ditters von Dittersdorf
Sinfonía Nº5 en Re mayor, "La petrificación de Phineaus y sus amigos"
Sinfonietta de Viena / Kurt Rapf
8.00
Félix Blumenfeld
Allegro de concierto para piano y orquesta en La mayor, op.7
Evgeny Soifertis, piano
Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Alexander Titov
Pauline Viardot
Tres canciones para soprano y guitarra: “Hai Luli”, “Lamento” y “Las hijas de Cádiz”
Cristina Bayón, soprano
Jesús Pineda, guitarra
Ludwig van Beethoven
Cuarteto Nº16 en Fa mayor, op.135
Cuarteto Juilliard
9.00
Piotr Ilich Chaikovsky
Sinfonía Nº2 en do menor, op.17, "Pequeña Rusia"
Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons
Frederic Chopin
Tres nocturnos para piano, op.9
Jan Lisiecki, piano
10.00
Hans Pfitzner
Dúo para violín, chelo y pequeña orquesta, op.43
Gergana Gergova, violín
Alban Gerhardt, chelo
Orquesta de la Radio y Televisión de Berlín / Sebastian Weigle
Wolfgang Amadeus Mozart
Cuarteto con oboe en Fa mayor, K.370
Ingo Goritzki, oboe
Miembros del Cuarteto de Berna
Granville Bantock
“Dante y Beatriz”, poema para orquesta
Orquesta Filarmónica Real / Vernon Handley
11.00
Va pensiero (Claudio Zin)
12.00
Momentos Musicales
Wiily Burkhard (compositor y pedagogo suizo, 1900-1955)
Concierto para violín y orquesta Nº2, op.69
Sibylle Tschopp, violín
Orquesta de Winterthur, Suiza / Nicholas Carthy
Louise Farrenc
Canción rusa variada, op.17
Konstanze Eickhorst, piano
Béla Bartók
Suite del ballet "El mandarín maravilloso”, op.19
Orquesta Filarmónica de Helsinki / Susanna Mälkki
13.00
Una Hora, un Artista
Hoy: Hélène Grimaud
14.00
Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard)
19.00
Música para Bailar
Jean-Philippe Rameau
“Allemande”, de la Suite en la menor, de las Nuevas piezas para clave
Christophe Rousset, clave
Sergei Rachmaninov
“Danza de los hombres”, de la ópera Aleko
Orquesta Sinfónica de Cincinnati & Paavo Järvi
Ernesto Lecuona
Vals de los mares
Thomas Tirino, piano
Anónimo (Perú, s XVIII)
Lanchas para bailar
Ensamble Música Temprana / Adrián Rodríguez Van der Spoel
Arthur Bliss
“Danza de los peones rojos”, del ballet Jaque mate
Orquesta Real Nacional de Escocia / David Lloyd Jones
Arthur Honegger
Danza de la cabra, para flauta
Emmanuel Pahud, flauta
Johannes Brahms
Danza húngara Nº2 en re menor
Orquesta Filarmónica de Viena / Claudio Abbado
Landgraf Moritz von Hessen
Pavana alemana, para laúd
Konrad Raggosnig, laúd
Wolfgang Amadeus Mozart
Contradanza en Sol mayor, de Cinco contradanzas, K.609, “Non più andrai"
Ensamble Mozart de Viena / Willi Boskovsky
Frédéric Chopin
Mazurca en si bemol menor para piano, op.24, Nº4
Vladimir Ashkenazy, piano
Santiago de Murcia
Tarantela española
Cappella Mediterranea / Leonardo García Alarcón
Edvard Grieg
Danzas sinfónicas, op.64, Nº2
Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi
Claude Debussy
“Danza de Puck”, del Primer libro de preludios
Maurizio Pollini, piano
Carlos Salzedo
“Gavota”, Nº1 de Suite de ocho danzas para arpa
Sara Schuster Ericsron, arpa
Leonard Bernstein
“Times Square Ballet”, de Tres episodios de danza de “On the Town”
Orquesta Filarmónica de Israel / Leonard Bernstein
20.00
Momentos Musicales
Aaron Copland
Primavera en los Apalaches
Orquesta Filarmónica de Los Ángeles / Leonard Bernstein
Bernhard Henrik Crusell
Concierto para clarinete y orquesta Nº1 en Mi bemol mayor, op.1
Thea King, clarinete
Orquesta Sinfónica de Londres / Alun Francis
Carlos López Buchardo
“Prendiditos de la mano”, “Si lo hallas”, “Canción del carretero”
Víctor Torres, barítono
Jorge Ugartamendía, piano
21.00
Josef Suk
Trío en do menor, op.2
Trío Joachim
Francesco Antonio Rosetti
Concierto para dos cornos y orquesta en Mi bemol mayor
Zdeněk Tylšar y Bedřich Tylšar, cornos
Capella Istropolitana / František Vajnar
Johann Sebastian Bach
Suite para orquesta Nº1 en Do mayor, BWV 1066
Orquesta de Cámara Franz Liszt / Janos Rolla
22.00
César Franck
Sonata para violín y piano en La mayor, M.8
Tedi Papavrami, violín
Nelson Goerner, piano
Georges Bizet
“Habanera”; “Seguidilla” y “Canción del torero” de la ópera Carmen
Angela Gheorghiu, soprano
Roberto Alagna, tenor
Thomas Hampson, barítono
Coro Les Éléments
Orquesta Nacional del Capitolio de Toulouse / Michel Plasson
Edvard Grieg
Cuarteto Nº2 en Fa mayor (inconcluso)
Cuarteto de Noruega
23.00
Antonio Vivaldi
El otoño, concierto para violín y orquesta en Fa mayor, op.8, Nº3
Janine Jansen, violín solista
Ensamble Amigos de Janine Jansen
Ottorino Respighi
Los pájaros, suite para pequeña orquesta
Sinfonietta de Bournemouth / Tamás Vásáry
Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para dos pianos en Re mayor, K.448
Daniel Barenboim y Martha Argerich, dúo de pianos