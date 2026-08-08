Programación sábado 8 de agosto

Sábado 08-05-2026

00.00

Trasnoche Jazz

01.00

La Trasnoche Clásica

Ludwig van Beethoven

Trío Nº11 en Sol mayor, variaciones sobre una canción de Wenzel Muller, op.121ª

Trío Beaux Arts

Edvard Grieg

Concierto para piano y orquesta en la menor, op.16

Murray Perahia, piano

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Colin Davis

Cecile Chaminade

Concertino para flauta y orquesta, op.107

Susan Milan, flauta

City of London Sinfonia / Richard Hickox

Marin Marais

Suite para viola y bajo continuo en mi menor

Laurence Dreyfus, viola da gamba;

Ketil Haugsand, clave

Robert Schumann

Sinfonía Nº4 en re menor, op.120

Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam / Bernard Haitink

Jan Baptist Verrijt

Currite pastores

Katelijne Van Leathem, soprano

Anne Mertens, soprano

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Bernhard Romberg

Sonata para chelo y piano Nº1 en Mi bemol mayor, op.5, Nº1

Anner Bysma, chelo;

Stanley Hoogland, fortepiano

Heinrich Franz von Biber

Sonata Nº12 de las Sonatas Tam aris quam aulis servientes

The Rare Fruits Council

Richard Wagner

El ocaso de los Dioses, WWV 86D. "Viaje de Sigfrido por el Rin" (transcripción para piano de Glenn Gould)

Glenn Gould, piano

Frédéric Chopin

Introducción y polonesa brillante para chelo y piano en Do mayor, op.3

Mstislav Rostropovich, chelo;

Martha Argerich, piano

Joseph Haydn

Concierto para flauta y cuerdas en Re mayor, Hob.VIIf:D1

Jean-Pierre Rampal, flauta;

Pierre Pierlot, oboe

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Jean Sibelius

Sinfonía Nº7 en Do mayor, op.105

Orquesta Sinfónica de Boston / Colin Davis

Franz Liszt

Fantasía sobre temas folclóricos húngaros para piano y orquesta, S.123

Jenö Jando, piano

Orquesta Sinfónica de Budapest / András Ligeti

Johannes Brahms

Quinteto con clarinete en si menor, op.115

Karl Leister, clarinete

Cuarteto Amadeus

Ástor Piazzolla

Cinco piezas para guitarra

Víctor Villandangos, guitarra

Hector Berlioz

Tristia, op.18

Orquesta Sinfónica de Londres / Colin Davis

John Alldis Choir

Arcangelo Corelli

Sonata para violín y continuo en re menor, op.5, Nº12, "la Folia" (transcripción para viola da gamba)

Jordi Savall, viola da gamba

Bruno Cocset, bajo de violín

Michael Behringer, clave

Alexander Borodin

Pequeña suite

Marco Rapetti, piano

07.00

Momentos Musicales

Edouard Laló

Divertimentos para orquesta, de la ópera “Fiesque, la conspiración genovesa”

Orquesta Sinfónica de Basilea / Giancarlo Andretta

Isaac Albéniz

El otoño, op.170, vals para piano

Albert Guinovart, piano

Baldassare Galuppi

Sonata para flauta, oboe y continuo

Ensamble L'Opera Stravagante

Carl Ditters von Dittersdorf

Sinfonía Nº5 en Re mayor, "La petrificación de Phineaus y sus amigos"

Sinfonietta de Viena / Kurt Rapf



8.00

Félix Blumenfeld

Allegro de concierto para piano y orquesta en La mayor, op.7

Evgeny Soifertis, piano

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Alexander Titov

Pauline Viardot

Tres canciones para soprano y guitarra: “Hai Luli”, “Lamento” y “Las hijas de Cádiz”

Cristina Bayón, soprano

Jesús Pineda, guitarra

Ludwig van Beethoven

Cuarteto Nº16 en Fa mayor, op.135

Cuarteto Juilliard

9.00



Piotr Ilich Chaikovsky

Sinfonía Nº2 en do menor, op.17, "Pequeña Rusia"

Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

Frederic Chopin

Tres nocturnos para piano, op.9

Jan Lisiecki, piano



10.00



Hans Pfitzner

Dúo para violín, chelo y pequeña orquesta, op.43

Gergana Gergova, violín

Alban Gerhardt, chelo

Orquesta de la Radio y Televisión de Berlín / Sebastian Weigle

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto con oboe en Fa mayor, K.370

Ingo Goritzki, oboe

Miembros del Cuarteto de Berna

Granville Bantock

“Dante y Beatriz”, poema para orquesta

Orquesta Filarmónica Real / Vernon Handley

11.00

Va pensiero (Claudio Zin)





12.00

Momentos Musicales



Wiily Burkhard (compositor y pedagogo suizo, 1900-1955)

Concierto para violín y orquesta Nº2, op.69

Sibylle Tschopp, violín

Orquesta de Winterthur, Suiza / Nicholas Carthy

Louise Farrenc

Canción rusa variada, op.17

Konstanze Eickhorst, piano

Béla Bartók

Suite del ballet "El mandarín maravilloso”, op.19

Orquesta Filarmónica de Helsinki / Susanna Mälkki

13.00

Una Hora, un Artista

Hoy: Hélène Grimaud

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard)

19.00

Música para Bailar

Jean-Philippe Rameau

“Allemande”, de la Suite en la menor, de las Nuevas piezas para clave

Christophe Rousset, clave

Sergei Rachmaninov

“Danza de los hombres”, de la ópera Aleko

Orquesta Sinfónica de Cincinnati & Paavo Järvi

Ernesto Lecuona

Vals de los mares

Thomas Tirino, piano

Anónimo (Perú, s XVIII)

Lanchas para bailar

Ensamble Música Temprana / Adrián Rodríguez Van der Spoel

Arthur Bliss

“Danza de los peones rojos”, del ballet Jaque mate

Orquesta Real Nacional de Escocia / David Lloyd Jones

Arthur Honegger

Danza de la cabra, para flauta

Emmanuel Pahud, flauta

Johannes Brahms

Danza húngara Nº2 en re menor

Orquesta Filarmónica de Viena / Claudio Abbado

Landgraf Moritz von Hessen

Pavana alemana, para laúd

Konrad Raggosnig, laúd

Wolfgang Amadeus Mozart

Contradanza en Sol mayor, de Cinco contradanzas, K.609, “Non più andrai"

Ensamble Mozart de Viena / Willi Boskovsky

Frédéric Chopin

Mazurca en si bemol menor para piano, op.24, Nº4

Vladimir Ashkenazy, piano

Santiago de Murcia

Tarantela española

Cappella Mediterranea / Leonardo García Alarcón

Edvard Grieg

Danzas sinfónicas, op.64, Nº2

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

Claude Debussy

“Danza de Puck”, del Primer libro de preludios

Maurizio Pollini, piano

Carlos Salzedo

“Gavota”, Nº1 de Suite de ocho danzas para arpa

Sara Schuster Ericsron, arpa

Leonard Bernstein

“Times Square Ballet”, de Tres episodios de danza de “On the Town”

Orquesta Filarmónica de Israel / Leonard Bernstein

20.00

Momentos Musicales

Aaron Copland

Primavera en los Apalaches

Orquesta Filarmónica de Los Ángeles / Leonard Bernstein

Bernhard Henrik Crusell

Concierto para clarinete y orquesta Nº1 en Mi bemol mayor, op.1

Thea King, clarinete

Orquesta Sinfónica de Londres / Alun Francis

Carlos López Buchardo

“Prendiditos de la mano”, “Si lo hallas”, “Canción del carretero”

Víctor Torres, barítono

Jorge Ugartamendía, piano

21.00

Josef Suk

Trío en do menor, op.2

Trío Joachim

Francesco Antonio Rosetti

Concierto para dos cornos y orquesta en Mi bemol mayor

Zdeněk Tylšar y Bedřich Tylšar, cornos

Capella Istropolitana / František Vajnar

Johann Sebastian Bach

Suite para orquesta Nº1 en Do mayor, BWV 1066

Orquesta de Cámara Franz Liszt / Janos Rolla

22.00

César Franck

Sonata para violín y piano en La mayor, M.8

Tedi Papavrami, violín

Nelson Goerner, piano

Georges Bizet

“Habanera”; “Seguidilla” y “Canción del torero” de la ópera Carmen

Angela Gheorghiu, soprano

Roberto Alagna, tenor

Thomas Hampson, barítono

Coro Les Éléments

Orquesta Nacional del Capitolio de Toulouse / Michel Plasson

Edvard Grieg

Cuarteto Nº2 en Fa mayor (inconcluso)

Cuarteto de Noruega

23.00

Antonio Vivaldi

El otoño, concierto para violín y orquesta en Fa mayor, op.8, Nº3

Janine Jansen, violín solista

Ensamble Amigos de Janine Jansen

Ottorino Respighi

Los pájaros, suite para pequeña orquesta

Sinfonietta de Bournemouth / Tamás Vásáry

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para dos pianos en Re mayor, K.448

Daniel Barenboim y Martha Argerich, dúo de pianos