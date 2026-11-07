Programación Sábado 7 de Noviembre

00.00

Trasnoche Jazz

Lincoln Center Jazz Orchestra

Swinging on the bund

Hot pot

Lyambiko

Things are looking up again

Someday my prince will come

Under a blanket of blue

Mohini Dey

Bombay bong

Meat eater

John Abercrombie y Andy Laverne

Inner voice

My funny valentine

Dinah Washington

Destination moon

Drinking again

Miss you

01.00

La Trasnoche Clásica

Franz Xaver Richter

Sonata para flauta, clave y chelo en La mayor

Philippe Allain-Dupré, flauta

Ute Petersilge, chelo

Aline Zylberajch, clave

Frédéric Chopin

Doce estudios para piano, op.10

Vladimir Ashkenazy, piano

Ludwig van Beethoven

Sonata para violín y piano Nº3 en Mi bemol mayor, op.12, Nº3

Anne-Sophie Mutter, violín

Lambert Orkis, piano

Anónimo inglés

Perdida está mi libertad

Emma Kirkby, soprano

Anthony Rooley, laúd

Heitor Villa-Lobos

Bachianas brasileiras Nº1 para ocho chelos

Los doce chelistas de la Orquesta Filarmónica de Berlín

Franz Schubert

Sinfonía Nº4 en do menor, D.417, "Trágica"

Orquesta de Cámara de Europa / Claudio Abbado

George Frideric Handel

Concierto para trompeta y orquesta en sol menor

Maurice André, trompeta

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Robert Schumann

Cuarteto con piano en Mi bemol mayor, op.47

Glenn Gould, piano

Cuarteto de cuerdas Juilliard

Johann Sebastian Bach

Partita para clave Nº5 en Sol mayor BWV 829

András Schiff, piano

Charles Villiers Stanford

Suite para violín y orquesta en Re mayor, op.32

Anthony Marwood, violín

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins

Wolfgang Amadeus Mozart

Quinteto con clarinete en La mayor, K.581

Reiner Huele, clarinete

Cuarteto de Mannheim

Claude Debussy

Imágenes, L.122, Nº2: "Iberia"

Orquesta Nacional de Francia / Charles Munch

Franz Liszt

Sonata para piano en si menor, S.178

Maurizio Pollini, piano

Erich Wolfgang Korngold

Sexteto para cuerdas en Re mayor, op.10

Sexteto de Berlín

Antonin Dvorák

Piezas románticas para violín y piano, op.75

Josef Suk, violín;

Alfred Holecek, piano

07.00

Momentos Musicales

Karl Goldmark

Sakuntala, obertura op.13

Orquesta Filarmónica de Budapest / Ándras Kórodi

Pietro Antonio Locatelli

Sonata para violín y bajo continuo en re menor, op.6, Nº12

Chouchanne Siranossian, violín

Jos van Immerseel, clave

Heitor Villa-Lobos

Tres danzas africanas para piano

Alfred Heller, piano

Frederic Lamónd

Danza de la espada

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins

08.00

Ferdinando Carulli

Concierto para flauta, guitarra y orquesta en Sol mayor, op.8

Jean-Pierre Rampal, flauta

Alexander Lagoyá, guitarra

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Jean Sibelius

Trece piezas para piano, op.76

Håvard Gimse, piano

Allan Stephenson (compositor sudafricano, 1949-2021)

Divertimento para cuarteto de fagotes

Cuarteto The Nuts

09.00

Johannes Brahms

Quinteto con piano en fa menor, op.34

Pavel Kowalski, piano

Cuarteto de Silesia

Dmitri Shostakovich

Suite de ballet Nº1

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

10.00

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº17 en Sol mayor, K.129

Orquesta Filarmónica de Viena / James Levine

Gabriel Fauré

Sonata para chelo y piano Nº1 en re menor, op.109

Chrístian Poltéra, chelo

Kathryn Scott, piano

Ottorino Respighi

Arias y danzas antiguas para laúd, Suite Nº3. Transcripción para orquesta

Orquesta de Cámara de Lausana / Jesús López Cobos

11.00

Va pensiero (Claudio ZIn)



12.00

Momentos Musicales



Antonio Montanari (compositor y violinista italiano, 1676-1737)

Concierto para violín y orquesta en mi menor, op.1, Nº7

Simon Standage, violín y dirección

Collegium Musicum 90

Florent Schmitt

Piezas románticas para piano, op.42

Pascál Le Corre , piano

Wilhelm Stenhammar

Snöfrid, balada para tres voces, coro y orquesta sobre textos de Viktor Rydberg, op.5

Solistas, Coro y Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

13.00

Una Hora, un Artista

Hoy: Yuja Wang

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard)

19.00

Música para Bailar

20.00

Momentos Musicales

Charles Gounod

Sinfonía Nº1 en Re mayor

Orquesta Sinfónica de Islandia / Yan Pascal Tortelier

Ludwig van Beethoven

Sonata para violín y piano Nº9 en La mayor, op.47, "Kreutzer"

Patricia Kopatchinskaja, violín

Fazil Say, piano

21.00

Richard Strauss

Concierto para corno y orquesta Nº1 en Mi bemol mayor, op.11

Robert Langbein, corno

Staatskapelle Dresden / Christian Thielemann

Edvard Grieg

Sonata para chelo y piano en la menor, op.36

Raphael Wallfisch, chelo

John York, piano

Ralph Vaughan Williams

Suite de canciones folklóricas inglesas para banda militar

Orquesta de Vientos de Londres / Denis Wick

22.00



Marin Marais

Tercera lección de tinieblas

Montserrat Figueras, soprano

María Cristina Kiehr, soprano

Ensamble instrumental dirigido por Jordi Saball

Luigi Boccherini

Quinteto para cuerdas en Sol mayor, op.60, Nº5

Ensamble 415 / Chiara Banchini

Felix Mendelssohn

Concierto para piano y orquesta Nº1 en sol menor, op.25

Ingrid Fliter, piano

Orquesta de Cámara de Escocia / Antonio Méndez

23.00



Wilhelm Friedemann Bach

Sonata para viola y clave en do menor

Tomás Tichauer, viola

Mónica Cosachov, clave

Antonin Dvorák

Danzas eslavas para orquesta, op.46

Orquesta Filarmónica de Eslovaquia / Zdenek Kosler