Programación Sábado 7 de Noviembre

00.00
Trasnoche Jazz
Lincoln Center Jazz Orchestra
Swinging on the bund
Hot pot
Lyambiko
Things are looking up again
Someday my prince will come
Under a blanket of blue
Mohini Dey
Bombay bong
Meat eater
John Abercrombie y Andy Laverne
Inner voice
My funny valentine
Dinah Washington
Destination moon
Drinking again
Miss you
01.00
La Trasnoche Clásica
Franz Xaver Richter
Sonata para flauta, clave y chelo en La mayor
Philippe Allain-Dupré, flauta
Ute Petersilge, chelo
Aline Zylberajch, clave
Frédéric Chopin
Doce estudios para piano, op.10
Vladimir Ashkenazy, piano
Ludwig van Beethoven
Sonata para violín y piano Nº3 en Mi bemol mayor, op.12, Nº3
Anne-Sophie Mutter, violín
Lambert Orkis, piano
Anónimo inglés
Perdida está mi libertad
Emma Kirkby, soprano
Anthony Rooley, laúd
Heitor Villa-Lobos
Bachianas brasileiras Nº1 para ocho chelos
Los doce chelistas de la Orquesta Filarmónica de Berlín
Franz Schubert
Sinfonía Nº4 en do menor, D.417, "Trágica"
Orquesta de Cámara de Europa / Claudio Abbado
George Frideric Handel
Concierto para trompeta y orquesta en sol menor
Maurice André, trompeta
Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner
Robert Schumann
Cuarteto con piano en Mi bemol mayor, op.47
Glenn Gould, piano
Cuarteto de cuerdas Juilliard
Johann Sebastian Bach
Partita para clave Nº5 en Sol mayor BWV 829
András Schiff, piano
Charles Villiers Stanford
Suite para violín y orquesta en Re mayor, op.32
Anthony Marwood, violín
Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins
Wolfgang Amadeus Mozart
Quinteto con clarinete en La mayor, K.581
Reiner Huele, clarinete
Cuarteto de Mannheim
Claude Debussy
Imágenes, L.122, Nº2: "Iberia"
Orquesta Nacional de Francia / Charles Munch
Franz Liszt
Sonata para piano en si menor, S.178
Maurizio Pollini, piano
Erich Wolfgang Korngold
Sexteto para cuerdas en Re mayor, op.10
Sexteto de Berlín
Antonin Dvorák
Piezas románticas para violín y piano, op.75
Josef Suk, violín;
Alfred Holecek, piano
07.00
Momentos Musicales
Karl Goldmark
Sakuntala, obertura op.13
Orquesta Filarmónica de Budapest / Ándras Kórodi
Pietro Antonio Locatelli
Sonata para violín y bajo continuo en re menor, op.6, Nº12
Chouchanne Siranossian, violín
Jos van Immerseel, clave
Heitor Villa-Lobos
Tres danzas africanas para piano
Alfred Heller, piano
Frederic Lamónd
Danza de la espada
Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins
08.00
Ferdinando Carulli
Concierto para flauta, guitarra y orquesta en Sol mayor, op.8
Jean-Pierre Rampal, flauta
Alexander Lagoyá, guitarra
Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla
Jean Sibelius
Trece piezas para piano, op.76
Håvard Gimse, piano
Allan Stephenson (compositor sudafricano, 1949-2021)
Divertimento para cuarteto de fagotes
Cuarteto The Nuts
09.00
Johannes Brahms
Quinteto con piano en fa menor, op.34
Pavel Kowalski, piano
Cuarteto de Silesia
Dmitri Shostakovich
Suite de ballet Nº1
Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi
10.00
Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonía Nº17 en Sol mayor, K.129
Orquesta Filarmónica de Viena / James Levine
Gabriel Fauré
Sonata para chelo y piano Nº1 en re menor, op.109
Chrístian Poltéra, chelo
Kathryn Scott, piano
Ottorino Respighi
Arias y danzas antiguas para laúd, Suite Nº3. Transcripción para orquesta
Orquesta de Cámara de Lausana / Jesús López Cobos
11.00
Va pensiero (Claudio ZIn)
12.00
Momentos Musicales
Antonio Montanari (compositor y violinista italiano, 1676-1737)
Concierto para violín y orquesta en mi menor, op.1, Nº7
Simon Standage, violín y dirección
Collegium Musicum 90
Florent Schmitt
Piezas románticas para piano, op.42
Pascál Le Corre , piano
Wilhelm Stenhammar
Snöfrid, balada para tres voces, coro y orquesta sobre textos de Viktor Rydberg, op.5
Solistas, Coro y Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi
13.00
Una Hora, un Artista
Hoy: Yuja Wang
14.00
Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard)
19.00
Música para Bailar
20.00
Momentos Musicales
Charles Gounod
Sinfonía Nº1 en Re mayor
Orquesta Sinfónica de Islandia / Yan Pascal Tortelier
Ludwig van Beethoven
Sonata para violín y piano Nº9 en La mayor, op.47, "Kreutzer"
Patricia Kopatchinskaja, violín
Fazil Say, piano
21.00
Richard Strauss
Concierto para corno y orquesta Nº1 en Mi bemol mayor, op.11
Robert Langbein, corno
Staatskapelle Dresden / Christian Thielemann
Edvard Grieg
Sonata para chelo y piano en la menor, op.36
Raphael Wallfisch, chelo
John York, piano
Ralph Vaughan Williams
Suite de canciones folklóricas inglesas para banda militar
Orquesta de Vientos de Londres / Denis Wick
22.00
Marin Marais
Tercera lección de tinieblas
Montserrat Figueras, soprano
María Cristina Kiehr, soprano
Ensamble instrumental dirigido por Jordi Saball
Luigi Boccherini
Quinteto para cuerdas en Sol mayor, op.60, Nº5
Ensamble 415 / Chiara Banchini
Felix Mendelssohn
Concierto para piano y orquesta Nº1 en sol menor, op.25
Ingrid Fliter, piano
Orquesta de Cámara de Escocia / Antonio Méndez
23.00
Wilhelm Friedemann Bach
Sonata para viola y clave en do menor
Tomás Tichauer, viola
Mónica Cosachov, clave
Antonin Dvorák
Danzas eslavas para orquesta, op.46
Orquesta Filarmónica de Eslovaquia / Zdenek Kosler