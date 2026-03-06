PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

06/03/2026

Programación Sábado 7 de Marzo

00.00
Trasnoche Clásica

Antonin Dvorák
Trío Nº3 en fa menor, op.65, B.130
Trío Chung

Carl Philipp Emanuel Bach
Doble concierto para clave, fortepiano y orquesta en Mi bemol mayor
Martin Haselböck, clave;
Richard Fuller, fortepiano
Wiener Akademie auf Originalinstrument / Martin Haselböck

Wolfgang Amadeus Mozart
Fantasía para piano en do menor, K.475
Mitsuko Uchida, piano

Max Bruch
Concierto para clarinete, viola y orquesta en mi menor, op.88
Gérard Caussé, viola;
Paul Meyer, clarinete
Orquesta de la Ópera de Lyon / Kent Nagano

Henry Purcell
I bring you glad tidings
Paul Esswood, contratenor;
Ian Partridge, tenor;
Stafford Dean, bajo
London String Players / Roger Norrington
Coro Heinrich Schütz

Robert Schumann
Sonata para violín y piano Nº2 en re menor, op.121
Gidon Kremer, violín;
Martha Argerich, piano

Benjamin Britten
Suite de la ópera Muerte en Venecia (arreglo de Steuart Bedford)
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Steuart Bedford

Jean-Philippe Rameau
Suite para clave en la menor
Alexandre Tharaud, piano

Felix Mendelssohn
Obertura Sueño de una noche de verano en Mi mayor, op.21
Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado

Frédéric Chopin
Concierto para piano y orquesta Nº2 en fa menor, op.21
Vladimir Ashkenazy, piano
Orquesta Sinfónica de Londres / David Zinman

François Couperin
Las naciones. Ordre Nº3: La imperial
Ensamble Música ad Rhenum / Jed Wentz

Joseph Haydn
Concierto para flauta y cuerdas en Re mayor, Hob.VIIf:D1
Jean-Pierre Rampal, flauta;
Pierre Pierlot, oboe
Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

César Franck
Sonata para violín y piano en La mayor, M.8 (transcripción para viola y piano de Lars Anders Tomter)
Lars Anders Tomter, viola;
Havard Gimse, piano

Gaetano Donizetti
L'elisir d'amore. "Caro elisir… Trallarallara… Esulti pur la barbara"
Kathleen Battle, soprano;
Plácido Domingo, tenor
Orquesta del Metropolitan Opera House / James Levine

Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº23 en fa menor, op.57, "Appassionata"
Evgeny Kissin, piano

Pietro Antonio Locatelli
Concerto grosso en fa menor, op.1, Nº8
Cappella Gabetta / Andrés Gabetta

Piotr Ilich Chaikovsky
Variaciones sobre un tema rococó para chelo y orquesta, op.33
Miklós Perényi, chelo
Orquesta Sinfónica de Budapest / Iván Fischer

Maurice Ravel
Le tombeau de Couperin, M.68
Klára Körmendi, piano

07.00
Momentos Musicales

Alexander Glazunov
Vals de concierto Nº1 en Re mayor, op.47
Orquesta Sinfónica de Bamberg / Neeme Järvi

Georges Bizet
Juegos infantiles, pequeña suite para orquesta, op.22
Orquesta Filarmónica de la República Checa / Zdenek (zenek) Kosler

Charles-Valentin Alkan
Dos piezas para piano: Barcarola y El festín de Esopo
Marc-André Hamelin, piano

Frederick Delius
“Paris, canción para una gran ciudad”, nocturno para orquesta
Orquesta Sinfónica de la BBC / Andrew Davis

08.00

Joseph Haydn
Recitativo, aria y dúo final del Acto I de la ópera “Armida”
Cecilia Bártoli, mezzosoprano
Christoph Prégardien, tenor
Concentus Musicus de Viena / Nikolaus Harnoncourt

Muzio Clementi
Sonata para piano en fa sostenido menor, op.25, Nº5
Maria Tipo, piano

Dmitri Shostakovich
Cuarteto Nº8 en do menor, op.110
Cuarteto Eder

09.00

Ottorino Respighi
Concierto para oboe, trompeta, violín, piano y cuerdas
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Marcello Viotti

Robert Schumann
Fantasía para piano en Do mayor, op.17
Nelson Freire, piano

10.00

Gustav Holst
6 canciones sobre “La Princesa”, poema del escritor inglés Alfred Tennyson, op.20
Voces femeninas del coro Holst Singers

Ludwig van Beethoven
Sonata para violín y piano Nº2 en La mayor, op.12, Nº2
Anne-Sophie Mutter, violín
Lambert Orkis, piano

Franz Liszt
Hungaria, poema sinfónico Nº9
Orquesta Académica de Viena / Martin Haselböck

11.00

Luigi Boccherini
Quinteto con guitarra Nº9 en Do mayor
Pepe Romero, guitarra
Ensamble de Cámara de la Academy of St.Martin in the Fields

Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para violín y orquesta Nº5 en La mayor, K.219, "Turco"
Isabelle Faust, violín
Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

12.00

Carl Reinecke
Sinfonía Nº1 en La mayor, op.79
Orquesta Filarmónica de Renania / Alfred Walter

Sergei Rachmaninov
Tres nocturnos para piano
Howard Shelley, piano

George Frideric Handel
Concerto grosso en Si bemol mayor, op.6, Nº7
I Musici

13.00
Una Hora, un Artista
Ida Haendel

14.00
Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard)
Giuseppe Verdi - Luisa Miller

19.00
Música para Bailar

20.00
Momentos Musicales