Programación Sábado 7 de Marzo

00.00

Trasnoche Clásica

Antonin Dvorák

Trío Nº3 en fa menor, op.65, B.130

Trío Chung

Carl Philipp Emanuel Bach

Doble concierto para clave, fortepiano y orquesta en Mi bemol mayor

Martin Haselböck, clave;

Richard Fuller, fortepiano

Wiener Akademie auf Originalinstrument / Martin Haselböck

Wolfgang Amadeus Mozart

Fantasía para piano en do menor, K.475

Mitsuko Uchida, piano

Max Bruch

Concierto para clarinete, viola y orquesta en mi menor, op.88

Gérard Caussé, viola;

Paul Meyer, clarinete

Orquesta de la Ópera de Lyon / Kent Nagano

Henry Purcell

I bring you glad tidings

Paul Esswood, contratenor;

Ian Partridge, tenor;

Stafford Dean, bajo

London String Players / Roger Norrington

Coro Heinrich Schütz

Robert Schumann

Sonata para violín y piano Nº2 en re menor, op.121

Gidon Kremer, violín;

Martha Argerich, piano

Benjamin Britten

Suite de la ópera Muerte en Venecia (arreglo de Steuart Bedford)

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Steuart Bedford

Jean-Philippe Rameau

Suite para clave en la menor

Alexandre Tharaud, piano

Felix Mendelssohn

Obertura Sueño de una noche de verano en Mi mayor, op.21

Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado

Frédéric Chopin

Concierto para piano y orquesta Nº2 en fa menor, op.21

Vladimir Ashkenazy, piano

Orquesta Sinfónica de Londres / David Zinman

François Couperin

Las naciones. Ordre Nº3: La imperial

Ensamble Música ad Rhenum / Jed Wentz

Joseph Haydn

Concierto para flauta y cuerdas en Re mayor, Hob.VIIf:D1

Jean-Pierre Rampal, flauta;

Pierre Pierlot, oboe

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

César Franck

Sonata para violín y piano en La mayor, M.8 (transcripción para viola y piano de Lars Anders Tomter)

Lars Anders Tomter, viola;

Havard Gimse, piano

Gaetano Donizetti

L'elisir d'amore. "Caro elisir… Trallarallara… Esulti pur la barbara"

Kathleen Battle, soprano;

Plácido Domingo, tenor

Orquesta del Metropolitan Opera House / James Levine

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº23 en fa menor, op.57, "Appassionata"

Evgeny Kissin, piano

Pietro Antonio Locatelli

Concerto grosso en fa menor, op.1, Nº8

Cappella Gabetta / Andrés Gabetta

Piotr Ilich Chaikovsky

Variaciones sobre un tema rococó para chelo y orquesta, op.33

Miklós Perényi, chelo

Orquesta Sinfónica de Budapest / Iván Fischer

Maurice Ravel

Le tombeau de Couperin, M.68

Klára Körmendi, piano

07.00

Momentos Musicales



Alexander Glazunov

Vals de concierto Nº1 en Re mayor, op.47

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Neeme Järvi

Georges Bizet

Juegos infantiles, pequeña suite para orquesta, op.22

Orquesta Filarmónica de la República Checa / Zdenek (zenek) Kosler

Charles-Valentin Alkan

Dos piezas para piano: Barcarola y El festín de Esopo

Marc-André Hamelin, piano

Frederick Delius

“Paris, canción para una gran ciudad”, nocturno para orquesta

Orquesta Sinfónica de la BBC / Andrew Davis

08.00



Joseph Haydn

Recitativo, aria y dúo final del Acto I de la ópera “Armida”

Cecilia Bártoli, mezzosoprano

Christoph Prégardien, tenor

Concentus Musicus de Viena / Nikolaus Harnoncourt

Muzio Clementi

Sonata para piano en fa sostenido menor, op.25, Nº5

Maria Tipo, piano

Dmitri Shostakovich

Cuarteto Nº8 en do menor, op.110

Cuarteto Eder

09.00



Ottorino Respighi

Concierto para oboe, trompeta, violín, piano y cuerdas

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Marcello Viotti

Robert Schumann

Fantasía para piano en Do mayor, op.17

Nelson Freire, piano

10.00

Gustav Holst

6 canciones sobre “La Princesa”, poema del escritor inglés Alfred Tennyson, op.20

Voces femeninas del coro Holst Singers

Ludwig van Beethoven

Sonata para violín y piano Nº2 en La mayor, op.12, Nº2

Anne-Sophie Mutter, violín

Lambert Orkis, piano

Franz Liszt

Hungaria, poema sinfónico Nº9

Orquesta Académica de Viena / Martin Haselböck

11.00

Luigi Boccherini

Quinteto con guitarra Nº9 en Do mayor

Pepe Romero, guitarra

Ensamble de Cámara de la Academy of St.Martin in the Fields

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para violín y orquesta Nº5 en La mayor, K.219, "Turco"

Isabelle Faust, violín

Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

12.00

Carl Reinecke

Sinfonía Nº1 en La mayor, op.79

Orquesta Filarmónica de Renania / Alfred Walter

Sergei Rachmaninov

Tres nocturnos para piano

Howard Shelley, piano

George Frideric Handel

Concerto grosso en Si bemol mayor, op.6, Nº7

I Musici

13.00

Una Hora, un Artista

Ida Haendel

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard)

Giuseppe Verdi - Luisa Miller

19.00

Música para Bailar

20.00

Momentos Musicales