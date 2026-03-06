Programación Sábado 7 de Marzo

00.00
Trasnoche Clásica
Antonin Dvorák
Trío Nº3 en fa menor, op.65, B.130
Trío Chung
Carl Philipp Emanuel Bach
Doble concierto para clave, fortepiano y orquesta en Mi bemol mayor
Martin Haselböck, clave;
Richard Fuller, fortepiano
Wiener Akademie auf Originalinstrument / Martin Haselböck
Wolfgang Amadeus Mozart
Fantasía para piano en do menor, K.475
Mitsuko Uchida, piano
Max Bruch
Concierto para clarinete, viola y orquesta en mi menor, op.88
Gérard Caussé, viola;
Paul Meyer, clarinete
Orquesta de la Ópera de Lyon / Kent Nagano
Henry Purcell
I bring you glad tidings
Paul Esswood, contratenor;
Ian Partridge, tenor;
Stafford Dean, bajo
London String Players / Roger Norrington
Coro Heinrich Schütz
Robert Schumann
Sonata para violín y piano Nº2 en re menor, op.121
Gidon Kremer, violín;
Martha Argerich, piano
Benjamin Britten
Suite de la ópera Muerte en Venecia (arreglo de Steuart Bedford)
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Steuart Bedford
Jean-Philippe Rameau
Suite para clave en la menor
Alexandre Tharaud, piano
Felix Mendelssohn
Obertura Sueño de una noche de verano en Mi mayor, op.21
Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado
Frédéric Chopin
Concierto para piano y orquesta Nº2 en fa menor, op.21
Vladimir Ashkenazy, piano
Orquesta Sinfónica de Londres / David Zinman
François Couperin
Las naciones. Ordre Nº3: La imperial
Ensamble Música ad Rhenum / Jed Wentz
Joseph Haydn
Concierto para flauta y cuerdas en Re mayor, Hob.VIIf:D1
Jean-Pierre Rampal, flauta;
Pierre Pierlot, oboe
Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla
César Franck
Sonata para violín y piano en La mayor, M.8 (transcripción para viola y piano de Lars Anders Tomter)
Lars Anders Tomter, viola;
Havard Gimse, piano
Gaetano Donizetti
L'elisir d'amore. "Caro elisir… Trallarallara… Esulti pur la barbara"
Kathleen Battle, soprano;
Plácido Domingo, tenor
Orquesta del Metropolitan Opera House / James Levine
Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº23 en fa menor, op.57, "Appassionata"
Evgeny Kissin, piano
Pietro Antonio Locatelli
Concerto grosso en fa menor, op.1, Nº8
Cappella Gabetta / Andrés Gabetta
Piotr Ilich Chaikovsky
Variaciones sobre un tema rococó para chelo y orquesta, op.33
Miklós Perényi, chelo
Orquesta Sinfónica de Budapest / Iván Fischer
Maurice Ravel
Le tombeau de Couperin, M.68
Klára Körmendi, piano
07.00
Momentos Musicales
Alexander Glazunov
Vals de concierto Nº1 en Re mayor, op.47
Orquesta Sinfónica de Bamberg / Neeme Järvi
Georges Bizet
Juegos infantiles, pequeña suite para orquesta, op.22
Orquesta Filarmónica de la República Checa / Zdenek (zenek) Kosler
Charles-Valentin Alkan
Dos piezas para piano: Barcarola y El festín de Esopo
Marc-André Hamelin, piano
Frederick Delius
“Paris, canción para una gran ciudad”, nocturno para orquesta
Orquesta Sinfónica de la BBC / Andrew Davis
08.00
Joseph Haydn
Recitativo, aria y dúo final del Acto I de la ópera “Armida”
Cecilia Bártoli, mezzosoprano
Christoph Prégardien, tenor
Concentus Musicus de Viena / Nikolaus Harnoncourt
Muzio Clementi
Sonata para piano en fa sostenido menor, op.25, Nº5
Maria Tipo, piano
Dmitri Shostakovich
Cuarteto Nº8 en do menor, op.110
Cuarteto Eder
09.00
Ottorino Respighi
Concierto para oboe, trompeta, violín, piano y cuerdas
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Marcello Viotti
Robert Schumann
Fantasía para piano en Do mayor, op.17
Nelson Freire, piano
10.00
Gustav Holst
6 canciones sobre “La Princesa”, poema del escritor inglés Alfred Tennyson, op.20
Voces femeninas del coro Holst Singers
Ludwig van Beethoven
Sonata para violín y piano Nº2 en La mayor, op.12, Nº2
Anne-Sophie Mutter, violín
Lambert Orkis, piano
Franz Liszt
Hungaria, poema sinfónico Nº9
Orquesta Académica de Viena / Martin Haselböck
11.00
Luigi Boccherini
Quinteto con guitarra Nº9 en Do mayor
Pepe Romero, guitarra
Ensamble de Cámara de la Academy of St.Martin in the Fields
Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para violín y orquesta Nº5 en La mayor, K.219, "Turco"
Isabelle Faust, violín
Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini
12.00
Carl Reinecke
Sinfonía Nº1 en La mayor, op.79
Orquesta Filarmónica de Renania / Alfred Walter
Sergei Rachmaninov
Tres nocturnos para piano
Howard Shelley, piano
George Frideric Handel
Concerto grosso en Si bemol mayor, op.6, Nº7
I Musici
13.00
Una Hora, un Artista
Ida Haendel
14.00
Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard)
Giuseppe Verdi - Luisa Miller
19.00
Música para Bailar
20.00
Momentos Musicales