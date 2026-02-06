Programación Sábado 7 de Febrero

00.00
La Trasnoche Clásica
Richard Strauss
Sonata para piano en si menor, op.5
Glenn Gould, piano
Antonin Dvorák
Sexteto para cuerdas en La mayor, op.48
Academy of St. Martin in the Fields
Vincenzo Bellini
Concierto para oboe y orquesta en Mi bemol mayor
Roger Lord, oboe
Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner
Marc-Antoine Charpentier
Medea, H.491, suite
Les Arts Florissants / William Christie
Sergei Prokofiev
Quinteto, op.39
Solistas de Berlín
Louis-Claude Daquin
El cucú
Jean-Philippe Rameau
Tambourin para clave
Georges Cziffra, piano
Charles Koechlin
Sonata para piano y flauta, op.52
Philippe Racine, flauta;
Daniel Cholette, piano
Henry Purcell
Te Deum y Jubilate Deo, Verse Anthem in D, Z. 232
Collegium Vocale de Gantes / Philippe Herreweghe
Edvard Grieg
Concierto para piano y orquesta en la menor, op.16
Claudio Arrau, piano
Orquesta Sinfónica de Boston / Colin Davis
Fernando Sor
Fantasía homenaje a Ignace Pleyel, op.7
Göran Söllscher, guitarra
Orlando Gibbons
Fantasías a 3, Nº5, Nº6, Nº7, Nº8 y Nº9
The Parley of instruments / Peter Holman
Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº10 en Sol mayor, op.14, Nº2
Emil Gilels, piano
Leos Janácek
Suite de Desde la casa de los muertos
Orquesta Filarmónica Checa / Frantisek Jilek
Gabriel Fauré
Quinteto con piano Nº1 en do menor, op.89
Maureen Jones, piano
Quinteto Fauré de Roma
Antonio Martín y Coll
Diferencias sobre la Folia
Jordi Savall, viola da gamba;
Rolf Lislevand, vihuela;
Arianna Savall, arpa triple;
Adela González-Campa, castañuelas
Gustav Mahler
Canciones tempranas
Thomas Hampson, barítono;
David Lutz, piano
Carl Philipp Emanuel Bach
Concierto para flauta y orquesta en re menor, Wq 22, H.425 (original para clave y orquesta)
Emmanuel Pahud, flauta
Academia de Cámara de Potsdam / Trevor Pinnock
Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano Nº17 en Si bemol mayor, K.570
Mitsuko Uchida, piano
Louis Moreau Gottschalk
Sinfonía Nº1, "La noche en los trópicos", RO255
Orquesta de la Ópera del Estado de Viena / Igor Buketoff
Louis Spohr
Doble cuarteto para cuerdas Nº1 en re menor, op.65
Cuarteto Eder
07.00
Momentos Musicales
Wolfgang Amadeus Mozart
Dos marchas en Re mayor, K.335
Orquesta del Mozarteum de Salzburgo / Hans Graf
Maurice Ravel
Mi madre la oca
Michel Béroff y Jean-Philippe Collard, piano a cuatro manos
Francesco Geminiani
Sonata para guitarra, chelo y clave en Re mayor, Nº3 de “El arte de tocar la guitarra”
Lászlo Szendrey-Karper, guitarra
Ede Banda, chelo
János Sebestyén, clave
Nicolai Rimsky-Korsakov
Suite de la opera El Zar Saltán
Orquesta Filarmónica de Armenia / Yuri Boghosian
08.00
Felix Mendelssohn
Concierto Nº1 para piano y orquesta en sol menor, op.25
Cyprien Katsaris, piano
Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Kurt Masur
Gioachino Rossini
“Cessa di più resistere”, de la ópera El barbero de Sevilla
Javier Camarena, tenor
Les Musiciens du Prince / Gianluca Capuano
Arturo Márquez
Danzón Nº2
Orquesta Sinfónica Simón Bolívar / Gustavo Dudamel
Johann Sebastian Bach
Suite inglesa para clave Nº2 en la menor, BWV 807
Martha Argerich, piano
09.00
Piotr Ilich Chaikovsky
El lago de los cisnes, suite op.20a
Orquesta Filarmónica de Berlín / Mstislav Rostropovich
Sergei Prokofiev
Sonata para piano Nº5 en Do mayor, op.38
Boris Berman, piano
Georg Philipp Telemann
Concierto para flauta, oboe d'amore, viola d'amore y orquesta, número de catálogo 53
The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood
10.00
Franz von Suppé
Obertura de la opereta Poeta y aldeano
Orquesta Filarmónica de Viena / Zubin Mehta
Joseph Haydn
Cuarteto para cuerdas Nº60 en Sol mayor, op.76
Cuarteto Amadeus
Aram Jachaturián
Concierto-rapsodia para piano y orquesta en Re bemol mayor, op.102
Oxana Yablonskaya, piano
Orquesta Sinfónica de Moscú / Dmitri Yablonsky
11.00
Franz Schubert
Cuatro momentos musicales, D.780: Nros.2,4,5 y 6
Daniel Barenboim, piano
Edouard Lalo
Sinfonía española para violín y orquesta en re menor, op.21
Joshua Bell, violín
Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit
12.00
Ludwig van Beethoven
Sinfonía Nº5 en do menor, op.67
Orquesta Filarmónica de Viena / Georg Solti
Henry Vieuxtemps
Sonata para viola y piano en Si bemol mayor, op.36
Lars Anders Tomter, viola
Havard Gimse, piano
13.00
Una Hora, un Artista
Hoy: Cathy Berberian
14.00
Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard)
19.00
Momentos Musicales