Programación Sábado 7 de Febrero

00.00

La Trasnoche Clásica

Richard Strauss

Sonata para piano en si menor, op.5

Glenn Gould, piano

Antonin Dvorák

Sexteto para cuerdas en La mayor, op.48

Academy of St. Martin in the Fields

Vincenzo Bellini

Concierto para oboe y orquesta en Mi bemol mayor

Roger Lord, oboe

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Marc-Antoine Charpentier

Medea, H.491, suite

Les Arts Florissants / William Christie

Sergei Prokofiev

Quinteto, op.39

Solistas de Berlín

Louis-Claude Daquin

El cucú

Jean-Philippe Rameau

Tambourin para clave

Georges Cziffra, piano

Charles Koechlin

Sonata para piano y flauta, op.52

Philippe Racine, flauta;

Daniel Cholette, piano

Henry Purcell

Te Deum y Jubilate Deo, Verse Anthem in D, Z. 232

Collegium Vocale de Gantes / Philippe Herreweghe

Edvard Grieg

Concierto para piano y orquesta en la menor, op.16

Claudio Arrau, piano

Orquesta Sinfónica de Boston / Colin Davis

Fernando Sor

Fantasía homenaje a Ignace Pleyel, op.7

Göran Söllscher, guitarra

Orlando Gibbons

Fantasías a 3, Nº5, Nº6, Nº7, Nº8 y Nº9

The Parley of instruments / Peter Holman

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº10 en Sol mayor, op.14, Nº2

Emil Gilels, piano

Leos Janácek

Suite de Desde la casa de los muertos

Orquesta Filarmónica Checa / Frantisek Jilek

Gabriel Fauré

Quinteto con piano Nº1 en do menor, op.89

Maureen Jones, piano

Quinteto Fauré de Roma

Antonio Martín y Coll

Diferencias sobre la Folia

Jordi Savall, viola da gamba;

Rolf Lislevand, vihuela;

Arianna Savall, arpa triple;

Adela González-Campa, castañuelas

Gustav Mahler

Canciones tempranas

Thomas Hampson, barítono;

David Lutz, piano

Carl Philipp Emanuel Bach

Concierto para flauta y orquesta en re menor, Wq 22, H.425 (original para clave y orquesta)

Emmanuel Pahud, flauta

Academia de Cámara de Potsdam / Trevor Pinnock

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº17 en Si bemol mayor, K.570

Mitsuko Uchida, piano

Louis Moreau Gottschalk

Sinfonía Nº1, "La noche en los trópicos", RO255

Orquesta de la Ópera del Estado de Viena / Igor Buketoff

Louis Spohr

Doble cuarteto para cuerdas Nº1 en re menor, op.65

Cuarteto Eder

07.00

Momentos Musicales

Wolfgang Amadeus Mozart

Dos marchas en Re mayor, K.335

Orquesta del Mozarteum de Salzburgo / Hans Graf

Maurice Ravel

Mi madre la oca

Michel Béroff y Jean-Philippe Collard, piano a cuatro manos

Francesco Geminiani

Sonata para guitarra, chelo y clave en Re mayor, Nº3 de “El arte de tocar la guitarra”

Lászlo Szendrey-Karper, guitarra

Ede Banda, chelo

János Sebestyén, clave

Nicolai Rimsky-Korsakov

Suite de la opera El Zar Saltán

Orquesta Filarmónica de Armenia / Yuri Boghosian

08.00

Felix Mendelssohn

Concierto Nº1 para piano y orquesta en sol menor, op.25

Cyprien Katsaris, piano

Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Kurt Masur

Gioachino Rossini

“Cessa di più resistere”, de la ópera El barbero de Sevilla

Javier Camarena, tenor

Les Musiciens du Prince / Gianluca Capuano

Arturo Márquez

Danzón Nº2

Orquesta Sinfónica Simón Bolívar / Gustavo Dudamel

Johann Sebastian Bach

Suite inglesa para clave Nº2 en la menor, BWV 807

Martha Argerich, piano

09.00

Piotr Ilich Chaikovsky

El lago de los cisnes, suite op.20a

Orquesta Filarmónica de Berlín / Mstislav Rostropovich

Sergei Prokofiev

Sonata para piano Nº5 en Do mayor, op.38

Boris Berman, piano

Georg Philipp Telemann

Concierto para flauta, oboe d'amore, viola d'amore y orquesta, número de catálogo 53

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

10.00

Franz von Suppé

Obertura de la opereta Poeta y aldeano

Orquesta Filarmónica de Viena / Zubin Mehta

Joseph Haydn

Cuarteto para cuerdas Nº60 en Sol mayor, op.76

Cuarteto Amadeus

Aram Jachaturián

Concierto-rapsodia para piano y orquesta en Re bemol mayor, op.102

Oxana Yablonskaya, piano

Orquesta Sinfónica de Moscú / Dmitri Yablonsky

11.00

Franz Schubert

Cuatro momentos musicales, D.780: Nros.2,4,5 y 6

Daniel Barenboim, piano

Edouard Lalo

Sinfonía española para violín y orquesta en re menor, op.21

Joshua Bell, violín

Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit

12.00

Ludwig van Beethoven

Sinfonía Nº5 en do menor, op.67

Orquesta Filarmónica de Viena / Georg Solti

Henry Vieuxtemps

Sonata para viola y piano en Si bemol mayor, op.36

Lars Anders Tomter, viola

Havard Gimse, piano

13.00

Una Hora, un Artista

Hoy: Cathy Berberian

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard)

19.00

Momentos Musicales