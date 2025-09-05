Programación Sábado 6 de Septiembre

00.00

Trasnoche Jazz

Echoes of Swing

Blue & naughty

The blue medicine

Blue pepper

Tedeschi Trucks Band

Let me get by

Hear me

Laugh about it

Subjam

Pointerslang

Thank you next week

Dave Pike

Little girl blue

Tendin’ to business

Nancy Wilson

The things we did last summer

Born to be blue

The nearness of you

Let’s live again

01.00

La Trasnoche Clásica

Johann Sebastian Bach

Obertura para clave en estilo francés en si menor, BWV 831

Glenn Gould, piano

Gabriel Fauré

Madrigal a cuatro voces, op.35

Grupo Vocal de Francia / John Alldis

Franz Schubert

Sinfonía Nº3 en Re mayor, D.200

Orquesta Filarmónica de Budapest / Janos Kovacs

Felix Mendelssohn

Sonata para chelo y piano Nº2 en Re mayor, op.58

Martin Ostertag, chelo

Roland Keller, piano

Sergei Prokofiev

Sarcasmos, op.17

Boris Berman, piano

Jeremiah Clarke

Blest be those sweet regions

Concerto Vocale / René Jacobs

Johannes Brahms

Sinfonía Nº3 en Fa mayor, op.90

Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº3 en Do mayor, op.2, Nº3

Wilhelm Kempff, piano

Arcangelo Corelli

Sonata en trío para dos violines y bajo continuo en la menor, op.4, Nº5

Cuarteto Purcell

Camille Saint-Saëns

Concierto para violín y orquesta Nº3 en si menor, op.61

Joshua Bell, violín

Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit

Jean Françaix

Pequeño cuarteto para dos clarinetes, corno di basetto y clarinete bajo

Eddie Daniels, Sabine Meyer, clarinetes

Wolfgang Meyer, corno di basetto

Reiner Wehle, clarinete bajo

Carl Maria von Weber

Sonata para piano en re menor, op.49, Nº3

Sviatoslav Richter, piano

Giuseppe Verdi

Cuarteto en mi menor

Cuarteto Vermeer

Jean Sibelius

Concierto para violín y orquesta en re menor, op.47

Shlomo Mintz, violín

Orquesta Filarmónica de Berlín / James Levine

Johann Joachim Quantz

Concierto para flauta y orquesta Nº187 en Si mayor

Johannes Walter, flauta

Solistas de Cámara de Dresde

Luigi Cherubini

Cuarteto Nº2 en Do mayor

Cuarteto David

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para piano y orquesta Nº26 en Re mayor, K.537, "Coronación"

Maria João Pires, piano

Orquesta de Cámara de la Fundación Gulbenkian de Lisbonne / Theodor Guschlbauer

07.00

Momentos Musicales

Giacomo Meyerbeer

Marcha de la coronación

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Caspar Richter

Johann Christian Schickhardt (alemán, 1682-1762)

Concierto para flauta, dos oboes, cuerdas y bajo continuo en sol menor

Ensamble "Musica Ad Rhenum"

Frédéric Chopin

Doce estudios, op.25

Jan Lisiecki, piano

08.00

Franz Liszt

Dos piezas para violín y piano: Epithalam y Elegía Nº2

András Kiss, violín

István Lantos, piano

Jean-Philippe Rameau

Final del tercer acto de la ópera “Castor et Pollux”

Philippe Huttenlocher, barítono

Judith Rees, soprano

English Bach Festival Singers and Baroque Orchestra / John Farncombe

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para piano y orquesta Nº9 en Mi bemol mayor, K.271

Mitsuko Uchida, piano

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Jeffrey Tate

09.00

Johann Sebastian Bach

Suite para laúd Nº1 en mi menor, BWV 996. Transcripción para guitarra del intèrprete

Eduardo Fernández, guitarra

Daniel-Francois Auber

Obertura de la ópera Masaniello

Orquesta Sinfónica de Detroit / Paul Paray

Franz Schubert

Fantasía para piano en Do mayor, D.760, “Fantasía del caminante”

Bertrand Chamayou, piano

Arcangelo Corelli

Concerto Grosso en Re mayor, op.6, Nº7

La Petite Bande / Sigiswald Kuijken

10.00

Antonin Dvorák

Concierto para chelo y orquesta en si menor, op.104

Mstislav Rostropovich, chelo

Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

Claude Debussy

Suite bergamasque

Claude Helffer, piano

11.00

Ludwig van Beethoven

Sinfonía Nº3 en Mi bemol mayor, op.55, "Heroica"

Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam / Bernard Haitink

Mateo Flecha

Negrilla

Capella Reial de Catalunya y ensamble Hespèrion XXI / Jordi Savall

12.00

Piotr Ilich Chaikovsky

Concierto para piano y orquesta Nº1 en si bemol menor, op.23

Beatrice Rana, piano

Orquesta de la Academia de Santa Cecilia de Roma / Antonio Pappano

Matthew Locke

Música incidental para La tempestad

Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

13.00

Una Hora, un Artista

Hoy: el Cuarteto Modigliani

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard)

19.00

Música para Bailar

Johann Nepomuk Hummel

Final del ballet Safo de MItelene

London Mozart Players / Howard Shelley

Ernesto Nazareth

Ameno Resedá, polca

Polly Ferman, piano

Igor Stravinsky

“Vals”, de la Suite N°2 para pequeña orquesta

London Sinfonietta / Riccardo Chailly

Antonín Dvořák

“Dumka (Elegía)”, del Sexteto para cuerdas en Sola mayor, op.48

Ensamble Raphael

Antonio Soler

Fandango

Andreas Staier, clave

Modest Mussorgsky

“Danza de las esclavas”, de la ópera Jovanchina

Orquesta Sinfónica de la Unión Soviética / Yevgeni Svetlanov

Carlo Ambrogio Lonati

“Giga”, de la Sonata N°8 para violín y continuo

Musica Antigua Köln

Edvard Grieg

Danza noruega, op.35, N°2

Orquesta Nacional de Estonia / Paavo Järvi

Henry Purcell

“Danza de las furias”, “Música suave” y “Danza”, de la música incidental para La profetiza

Le Concert des Nations / Jordi Savall

Jean Françaix

“Malambeando” y “Rock ‘n´roll”, de Danzas exóticas (versión para vientos)

Ensamble de Vientos de Maguncia / Klaus Rainer Schöll

Maria Szymanowska

“Cuadrilla en Mi bemol mayor”, N°15 de Dieciocho danzas de diferentes géneros

Sławomir Dobrzański, piano

Zoltán Kodály

Final de las Danzas de Marosszék

Orquesta del Festival de Budapest / Iván Fischer

George Gershwin

Ondas del Rialto

William Bolcom, piano

20.00

Momentos Musicales

Claude Debussy

Sonata para chelo y piano, L.135

Roger Drinkal, chelo

Dian Baker, piano

Robert Schumann

Sinfonía Nº2 en Do mayor, op.61

Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Neville Marriner

Richard Strauss

Tres canciones, op.29

Roberta Alexander, soprano

Tan Crone, piano

21.00

Erik Satie

Tres Gnossiennes

Angela Brownridge, piano

Antonio Vivaldi

Concierto para violín y orquesta en re menor, op.9, Nº8

Simon Standage, violín

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Johannes Brahms

Quinteto con clarinete en si menor, op.115

Paul Mayer, clarinete

Cuarteto Capucon

22.00

Piotr Ilich Chaikovsky

Sinfonía Nº5 en mi menor, op.64

Orquesta Filarmónica Real de Liverpool / Vassily Petrenko

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº54 en Sol mayor, Hob.XVI:40

Alfred Brendel, piano

23.00

Franz Schubert

Cuarteto Nº13 en la menor, D.804

Cuarteto Melos

Franz Krommer

Concierto para oboe y orquesta en Fa mayor, op.52

Pierre Feit, oboe

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Martin Turnovsky