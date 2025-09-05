Programación Sábado 6 de Septiembre

00.00
Trasnoche Jazz
Echoes of Swing
Blue & naughty
The blue medicine
Blue pepper
Tedeschi Trucks Band
Let me get by
Hear me
Laugh about it
Subjam
Pointerslang
Thank you next week
Dave Pike
Little girl blue
Tendin’ to business
Nancy Wilson
The things we did last summer
Born to be blue
The nearness of you
Let’s live again
01.00
La Trasnoche Clásica
Johann Sebastian Bach
Obertura para clave en estilo francés en si menor, BWV 831
Glenn Gould, piano
Gabriel Fauré
Madrigal a cuatro voces, op.35
Grupo Vocal de Francia / John Alldis
Franz Schubert
Sinfonía Nº3 en Re mayor, D.200
Orquesta Filarmónica de Budapest / Janos Kovacs
Felix Mendelssohn
Sonata para chelo y piano Nº2 en Re mayor, op.58
Martin Ostertag, chelo
Roland Keller, piano
Sergei Prokofiev
Sarcasmos, op.17
Boris Berman, piano
Jeremiah Clarke
Blest be those sweet regions
Concerto Vocale / René Jacobs
Johannes Brahms
Sinfonía Nº3 en Fa mayor, op.90
Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado
Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº3 en Do mayor, op.2, Nº3
Wilhelm Kempff, piano
Arcangelo Corelli
Sonata en trío para dos violines y bajo continuo en la menor, op.4, Nº5
Cuarteto Purcell
Camille Saint-Saëns
Concierto para violín y orquesta Nº3 en si menor, op.61
Joshua Bell, violín
Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit
Jean Françaix
Pequeño cuarteto para dos clarinetes, corno di basetto y clarinete bajo
Eddie Daniels, Sabine Meyer, clarinetes
Wolfgang Meyer, corno di basetto
Reiner Wehle, clarinete bajo
Carl Maria von Weber
Sonata para piano en re menor, op.49, Nº3
Sviatoslav Richter, piano
Giuseppe Verdi
Cuarteto en mi menor
Cuarteto Vermeer
Jean Sibelius
Concierto para violín y orquesta en re menor, op.47
Shlomo Mintz, violín
Orquesta Filarmónica de Berlín / James Levine
Johann Joachim Quantz
Concierto para flauta y orquesta Nº187 en Si mayor
Johannes Walter, flauta
Solistas de Cámara de Dresde
Luigi Cherubini
Cuarteto Nº2 en Do mayor
Cuarteto David
Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para piano y orquesta Nº26 en Re mayor, K.537, "Coronación"
Maria João Pires, piano
Orquesta de Cámara de la Fundación Gulbenkian de Lisbonne / Theodor Guschlbauer
07.00
Momentos Musicales
Giacomo Meyerbeer
Marcha de la coronación
Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Caspar Richter
Johann Christian Schickhardt (alemán, 1682-1762)
Concierto para flauta, dos oboes, cuerdas y bajo continuo en sol menor
Ensamble "Musica Ad Rhenum"
Frédéric Chopin
Doce estudios, op.25
Jan Lisiecki, piano
08.00
Franz Liszt
Dos piezas para violín y piano: Epithalam y Elegía Nº2
András Kiss, violín
István Lantos, piano
Jean-Philippe Rameau
Final del tercer acto de la ópera “Castor et Pollux”
Philippe Huttenlocher, barítono
Judith Rees, soprano
English Bach Festival Singers and Baroque Orchestra / John Farncombe
Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para piano y orquesta Nº9 en Mi bemol mayor, K.271
Mitsuko Uchida, piano
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Jeffrey Tate
09.00
Johann Sebastian Bach
Suite para laúd Nº1 en mi menor, BWV 996. Transcripción para guitarra del intèrprete
Eduardo Fernández, guitarra
Daniel-Francois Auber
Obertura de la ópera Masaniello
Orquesta Sinfónica de Detroit / Paul Paray
Franz Schubert
Fantasía para piano en Do mayor, D.760, “Fantasía del caminante”
Bertrand Chamayou, piano
Arcangelo Corelli
Concerto Grosso en Re mayor, op.6, Nº7
La Petite Bande / Sigiswald Kuijken
10.00
Antonin Dvorák
Concierto para chelo y orquesta en si menor, op.104
Mstislav Rostropovich, chelo
Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa
Claude Debussy
Suite bergamasque
Claude Helffer, piano
11.00
Ludwig van Beethoven
Sinfonía Nº3 en Mi bemol mayor, op.55, "Heroica"
Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam / Bernard Haitink
Mateo Flecha
Negrilla
Capella Reial de Catalunya y ensamble Hespèrion XXI / Jordi Savall
12.00
Piotr Ilich Chaikovsky
Concierto para piano y orquesta Nº1 en si bemol menor, op.23
Beatrice Rana, piano
Orquesta de la Academia de Santa Cecilia de Roma / Antonio Pappano
Matthew Locke
Música incidental para La tempestad
Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini
13.00
Una Hora, un Artista
Hoy: el Cuarteto Modigliani
14.00
Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard)
19.00
Música para Bailar
Johann Nepomuk Hummel
Final del ballet Safo de MItelene
London Mozart Players / Howard Shelley
Ernesto Nazareth
Ameno Resedá, polca
Polly Ferman, piano
Igor Stravinsky
“Vals”, de la Suite N°2 para pequeña orquesta
London Sinfonietta / Riccardo Chailly
Antonín Dvořák
“Dumka (Elegía)”, del Sexteto para cuerdas en Sola mayor, op.48
Ensamble Raphael
Antonio Soler
Fandango
Andreas Staier, clave
Modest Mussorgsky
“Danza de las esclavas”, de la ópera Jovanchina
Orquesta Sinfónica de la Unión Soviética / Yevgeni Svetlanov
Carlo Ambrogio Lonati
“Giga”, de la Sonata N°8 para violín y continuo
Musica Antigua Köln
Edvard Grieg
Danza noruega, op.35, N°2
Orquesta Nacional de Estonia / Paavo Järvi
Henry Purcell
“Danza de las furias”, “Música suave” y “Danza”, de la música incidental para La profetiza
Le Concert des Nations / Jordi Savall
Jean Françaix
“Malambeando” y “Rock ‘n´roll”, de Danzas exóticas (versión para vientos)
Ensamble de Vientos de Maguncia / Klaus Rainer Schöll
Maria Szymanowska
“Cuadrilla en Mi bemol mayor”, N°15 de Dieciocho danzas de diferentes géneros
Sławomir Dobrzański, piano
Zoltán Kodály
Final de las Danzas de Marosszék
Orquesta del Festival de Budapest / Iván Fischer
George Gershwin
Ondas del Rialto
William Bolcom, piano
20.00
Momentos Musicales
Claude Debussy
Sonata para chelo y piano, L.135
Roger Drinkal, chelo
Dian Baker, piano
Robert Schumann
Sinfonía Nº2 en Do mayor, op.61
Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Neville Marriner
Richard Strauss
Tres canciones, op.29
Roberta Alexander, soprano
Tan Crone, piano
21.00
Erik Satie
Tres Gnossiennes
Angela Brownridge, piano
Antonio Vivaldi
Concierto para violín y orquesta en re menor, op.9, Nº8
Simon Standage, violín
The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood
Johannes Brahms
Quinteto con clarinete en si menor, op.115
Paul Mayer, clarinete
Cuarteto Capucon
22.00
Piotr Ilich Chaikovsky
Sinfonía Nº5 en mi menor, op.64
Orquesta Filarmónica Real de Liverpool / Vassily Petrenko
Joseph Haydn
Sonata para piano Nº54 en Sol mayor, Hob.XVI:40
Alfred Brendel, piano
23.00
Franz Schubert
Cuarteto Nº13 en la menor, D.804
Cuarteto Melos
Franz Krommer
Concierto para oboe y orquesta en Fa mayor, op.52
Pierre Feit, oboe
Orquesta Sinfónica de Bamberg / Martin Turnovsky