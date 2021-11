Programación Sábado 6 de Noviembre

00.00

Después del Concierto

01.00

Trasnoche Jazz

Kamasi Washington

My family

Agents of the Multiverse

Kurt Elling

Sassy

Superblue

The seed

Victor Wooten

Brooklyn

A woman’s strength

Stephane Grappelli y Yo-Yo Ma

Easy to love

Nat King Cole y la Big Band de Quincy Jones

Route 66

Sweet Lorraine

Welcome to the club

02.00

La Trasnoche de La 96.7

Seré curioso (Pablo Milrud)

03.00

Franz Schubert

A la música, D.547

Ian Bostridge, tenor;

Leif Ove Andsnes, piano

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº26 en Mi bemol mayor, op.81a, "Los adioses"

Evgeny Kissin, piano

David Del Tredice

Despedida

Hilary Hahn, violín

Coy Smith, piano

Tobias Hume

Despedida de amor

Jordi Savall, viola da gamba

Robert Schumann

Arribo y partida, op.90, Nº3

Paul Eswood, contratenor;

Nicholas McGegan, piano

Johann Sebastian Bach

Trío sonata sobre el sujeto real de La ofrenda musical

Peter-Lukas Graf, flauta;

Hansheinz Schneeberger, violín;

Rolf Looser, chelo;

Jörg Ewald Dähler, clave

Johannes Brahms

Sinfonía Nº4 en mi menor, op.98

Staatskapelle Berlín / Daniel Barenboim

Frédéric Chopin

Concierto para piano y orquesta Nº1 en mi menor, op.11.

Emanuel Ax, piano

The Philadelphia Orchestra / Eugene Ormandy

Alexander Glazunov

Sinfonía Nº2 en fa sostenido menor, op.16, "A la memoria de Liszt"

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Neeme Järvi

Wolfgang Amadeus Mozart

Réquiem en re menor, K.626. Lacrymosa

Orquesta Filarmónica de Viena / Herbert von Karajan

Piotr Iich Chaikovsky

Trío en la menor, op.50

Itzhak Perlman, violín;

Lynn Harrell, chelo;

Vladimir Ashkenazy, piano

07.00

Momentos Musicales

Charles Gounod

Allegro molto de la Sinfonía Nº1 en Re mayor

Orquesta de Cámara de Saint Paul / Christopher Hogwood

Luigi Boccherini

Allegro maestoso del Concierto para chelo y orquesta en Re mayor, G.483

David Geringas, chelo

Orquesta de Cámara de Padua y del Veneto / Bruno Ciurana

Édouard Lalo

Obertura de la ópera “El rey de Ys”

Orquesta Sinfónica de la Radio Televisión de Luxemburgo / Louis de Froment

Joseph Haydn

Divertimento para sexteto de vientos en Fa mayor, Hob.II:23

Péter Pongrácz, Bertalan Hock, oboes

András Medveczky, Deszö Mesterházy, cornos

Tibor Fülemile, András Nagy, fagotes

Tomaso Albinoni

Concierto para dos oboes y orquesta en Fa mayor, op.9 Nº3

Gail Hennessy y Rachel Chaplin, oboes

La Serenísima / Adrian Chandler

Franz Lehár

Vals Oro y plata

Orquesta Estatal de Hungría / János Sándor

08.00

Desde Aquí (Guillermo Zalcman)

09.00

Según pasan los temas (Pablo Kohan)

11.00

Clásicos Desatados (Jessica Fainsod)

12.00

Camarín de las Musas (Gabriel Senanes)

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris)

18.00

Cuatro Cuerdas (Pablo Saraví)

19.00

Juegos de Cartas (Sandra de la Fuente & Laura Novoa)

20.00

Feria de antigüedades (Susana Antón)

21.00

Divertimento de sábado de la noche (Nicolás Pichersky)

23.00

Final de Juego (Adán Rowies)