Programación Sábado 6 de Marzo

00.00

Después del Concierto

01.00

Trasnoche Jazz

Thomas Faist Quartet

You call we fly

Nina

Jacqui Naylor

The thrill is gone

Speak low

Like someone in love

Trío Ibarburu

El zorro

Mandala

Al Haig

Mighty like a rose

Is wonderful

Gloria Lynne

The folks who live on the hill

I wish you love

Am I blue

02.00

La Trasnoche de La 96.7

Seré curioso (Pablo Milrud)

03.00

Mijail Glinka

Vals-Fantasía

Orquesta Filarmónica de Plovdiv / Rouslan Raichev

Ludwig van Beethoven

Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.61

Anne-Sophie Mutter, violín

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Barajan

Max Reger

Variaciones y fuga sobre un tema de Mozart, op.132

Orquesta Filarmónica de Berlín / Karl Böhm

Béla Bartók

Concierto para piano y orquesta Nº2, Sz 95

András Schiff, piano

Orquesta del Festival de Budapest / Iván Fischer

Johann Sebastian Bach

Suite para chelo Nº5 en do menor, BWV 1011

Mstislav Rostropovich, chelo

Saverio Mercadante

Concierto para flauta y orquesta Nº6 en Re mayor

Jean-Pierre Rampal

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Claudio Scimone

Nicolai Rimsky-Korsakov

Trío en do menor

Trío de Moscú

Frédéric Chopin

Fantasía para piano en fa menor, op.49

Vladimir Ashkenazy, piano

George Frideric Handel

Concerto Grosso en sol menor, op.6, Nº6: Musette

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

07.00

Momentos Musicales

Antonio Salieri

Sinfonía en Si bemol mayor

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Charles Gounod

Música de ballet de la ópera Fausto

Orquesta Sinfónica de Londres / Alfred Scholz

Wolfgang Amadeus Mozart

Primer movimiento (Allegro) del Quinteto de cuerdas Nº3 en Do mayor, K.515

Cuarteto Takács

Dénes Koromzay, viola

Jean-Philippe Rameau

Selección de la suite de “Las fiestas de Hébé”

Les Arts Florissants / William Christie

08.00

Desde Aquí (Guillermo Zalcman)

09.00

Según pasan los temas (Pablo Kohan)

11.00

Clásicos Desatados (Jessica Fainsod)

12.00

Camarín de las Musas (Gabriel Senanes)

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris)

18.00

Cuatro Cuerdas (Pablo Saraví)

19.00

Juegos de Cartas (Sandra de la Fuente & Laura Novoa)

20.00

Feria de antigüedades (Susana Antón)

21.00

Divertimento de sábado de la noche (Nicolás Pichersky)

23.00

Final de Juego (Adán Rowies)