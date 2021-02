Programación Sábado 6 de Febrero

00.00

Después del Concierto

01.00

Trasnoche Jazz

Hal Singer y Charlie Shavers

Fancy pants

Windy

Dianne Reeves

I want you (Marvin Gaye)

Long road ahead

Dreams (Fleetwood Mac)

The Baldwin Brothers

Right on

Go from there

Herbie Mann y Bill Evans

Lover man

Gymnopedie (Satie)

Dida

Our love is here to stay

After you’ve gone

Can’t take my eyes off you

02.00

La Trasnoche de La 96.7

Seré curioso (Pablo Milrud)

03.00

Franz Hoffmeister

Concierto para flauta y orquesta en Re mayor

Ingrid Dingfelder, flauta

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Charles Mackerras

Nino Rota

Música de películas de Fellini (Strada, Bocaccio, Amarcord, 8 y 1/2)

I salonisti

Johannes Brahms

Rapsodia para piano en si menor, op.79, Nº1

Radu Lupu, piano

Marin Marais

Pieza en trío en sol menor

Ensamble Rebel

Ralph Vaughan Williams

Seis estudios sobre canciones populares inglesas (versión para clarinete y piano)

Janet Hilton, clarinete

Keith Swallow, piano

Hugo Wolf

Canciones sobre poemas de Eduard Mörike

Olaf Bar, barítono

Geoffrey Parsons, piano

Johann Sebastian Bach

Partita para clave Nº5 en Sol mayor BWV 829

András Schiff, piano

Claude Debussy

Tres nocturnos para orquesta

Orquesta Sinfónica de Montreal/ Charles Dutoit

Coro de la Orquesta Sinfónica de Montreal

Wilhelm Kaiser-Lindemann

Los 12 en bossa-nova

Los doce chelistas de la Orquesta Filarmónica de Berlín

William Byrd

In Angel´s Leed

Tessa Bonner, soprano

Rose Consort of viols

Edvard Grieg

Concierto para piano y orquesta en la menor, op.16

Murray Perahia, piano

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Colin Davis

Jean-Christophe Naudot

Sonata en trío en Do mayor

Mandel Quartet

Antonin Dvorák

Concierto para chelo y orquesta en si menor, op.104

Mstislav Rostropovich, chelo

Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

George Frideric Handel

Concierto para oboe y orquesta Nº1 en Si bemol mayor, HWV 301

David Reichenberg, oboe

The English Concert / Trevor Pinnock

Ludwig van Beethoven

Sonata para violín y piano Nº6 en La mayor, op.30, Nº1

Gidon Kremer, violín

Martha Argerich

07.00

Momentos Musicales

Carl Maria von Weber

Primer movimiento (Allegro) del Concierto para clarinete y orquesta Nº2 en Mi bemol mayor, op.74

Sabine Meyer, clarinete

Staatskapelle de Dresde / Herbert Blomstedt

Frédéric Chopin

Cuatro valses:

Vals para piano Nº14 en mi menor, op. post

Vals para piano Nº16 en La bemol mayor, op. post

Vals para piano Nº15 en Mi mayor, op. post

Vals para piano Nº18 en Mi bemol mayor, op. post

Jean-Marc Luisada, piano

Giuseppe Verdi

Obertura de la ópera La battaglia di Legnano

Orquesta Sinfónica de Sofía / Vassil Stefanov

Jean-Philippe Rameau

Selección de la ópera “Los boréadas”:

-Entrada de Polimnia

-Gavotas para las horas y los zéfiros, rigodones

-Melodías muy alegres

English Baroque Soloists / John Eliot Gardiner

Piotr Ilich Chaikovsky

Capricho italiano, op.45

Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

Giovanni Porta

Sinfonía para orquesta y continuo en Re mayor

Academia de Música Antigua de Berlín / Georg Kallweit

08.00

Desde Aquí (Guillermo Zalcman)

09.00

Según pasan los temas (Pablo Kohan)

11.00

Clásicos Desatados (Jessica Fainsod)

12.00

Camarín de las Musas (Gabriel Senanes)

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris)

18.00

Cuatro Cuerdas (Pablo Saraví)

19.00

Juegos de Cartas (Sandra de la Fuente & Laura Novoa)

20.00

Feria de antigüedades (Susana Antón)

21.00

Divertimento de sábado de la noche (Nicolás Pichersky)

23.00

Final de Juego (Adán Rowies)