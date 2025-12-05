Programación Sábado 6 de Diciembre

00.00
Trasnoche Jazz
Doug Webb
The message
New beginning
Jo Harrop
The heart wants what the heart want
I think you’d better go
Red Mary Janes and a brand new hat
Ely
Dust
Karpouzie boogie
Rob Van Bavel Trío
Manhattan
Day dream
Denise King
Back to black
Georgia on my mind
Fly me to the moon
01.00
La Trasnoche Clásica
Johann Sebastian Bach
Obertura para clave en estilo francés en si menor, BWV 831
Glenn Gould, piano
Gabriel Fauré
Madrigal a cuatro voces, op.35
Grupo Vocal de Francia / John Alldis
Franz Schubert
Sinfonía Nº3 en Re mayor, D.200
Orquesta Filarmónica de Budapest / Janos Kovacs
Felix Mendelssohn
Sonata para chelo y piano Nº2 en Re mayor, op.58
Martin Ostertag, chelo
Roland Keller, piano
Sergei Prokofiev
Sarcasmos, op.17
Boris Berman, piano
Jeremiah Clarke
Blest be those sweet regions
Concerto Vocale / René Jacobs
Johannes Brahms
Sinfonía Nº3 en Fa mayor, op.90
Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado
Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº3 en Do mayor, op.2, Nº3
Wilhelm Kempff, piano
Arcangelo Corelli
Sonata en trío para dos violines y bajo continuo en la menor, op.4, Nº5
Cuarteto Purcell
Camille Saint-Saëns
Concierto para violín y orquesta Nº3 en si menor, op.61
Joshua Bell, violín
Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit
Jean Françaix
Pequeño cuarteto para dos clarinetes, corno di basetto y clarinete bajo
Eddie Daniels, Sabine Meyer, clarinetes
Wolfgang Meyer, corno di basetto
Reiner Wehle, clarinete bajo
Carl Maria von Weber
Sonata para piano en re menor, op.49, Nº3
Sviatoslav Richter, piano
Giuseppe Verdi
Cuarteto en mi menor
Cuarteto Vermeer
Jean Sibelius
Concierto para violín y orquesta en re menor, op.47
Shlomo Mintz, violín
Orquesta Filarmónica de Berlín / James Levine
Johann Joachim Quantz
Concierto para flauta y orquesta Nº187 en Si mayor
Johannes Walter, flauta
Solistas de Cámara de Dresde
Luigi Cherubini
Cuarteto Nº2 en Do mayor
Cuarteto David
Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para piano y orquesta Nº26 en Re mayor, K.537, "Coronación"
Maria João Pires, piano
Orquesta de Cámara de la Fundación Gulbenkian de Lisbonne / Theodor Guschlbauer
07.00
Momentos Musicales
Pietro Mascagni
Mi primer vals
Sergey Galaktionov, violín
Orquesta “Filarmónica 900” del Teatro Regio de Torino / Gianandrea Noseda
Carlos Guastavino
Tonada y cueca, para clarinete y piano
Paquito D'Rivera, clarinete
Aldo Antognazzi, piano
Camille Saint-Saëns
Seis estudios para la mano izquierda
Michel Beroff, piano
Jean Philippe Rameau
Suite de la ópera "Dardanus"
Orquesta Barroca de la Unión Europea / Roy Goodman
08.00
Franz Schubert
Cuarteto para cuerdas en Sol mayor, D.887
Cuarteto Melos
Arturo Márquez
Danzón Nº2
Orquesta Filarmónica Iberoamericana / Enrique Barrios
09.00
Carl Maria von Weber
Sonata para piano N°1 en Do mayor, op.24
Alexander Paley, piano
Charles Gounod
“La noche de Walpurgis”, ballet de la ópera Fausto
Orquesta Sinfónica de la Radio Televisión de Luxemburgo / Louis de Froment
Antonio Vivaldi
Concierto para violín y orquesta en La mayor, op.4, Nº5
Simon Standage, violín
The English Concert / Trevor Pinnock
10.00
Felix Mendelssohn
Sinfonía Nº4 en La mayor, op.90, "Italiana"
Orquesta de Cámara de Europa / Yannick Nézet-Séguin
André Caplet
Leyenda para saxo, oboe, clarinete y quinteto de cuerdas
Ensamble Initium
Georg Philipp Telemann
Cuarteto París Nº2, para flauta, violín, viola da gamba y bajo continuo
Consort de la Orquesta Barroca de Friburgo
11.00
Ludwig van Beethoven
Concierto para piano y orquesta Nº3 en do menor, op.37
Maurizio Pollini, piano
Orquesta Filarmónica de Viena / Karl Böhm
Mateo Flecha el Viejo
La Negrina
Ensamble Huelgas / Paul van Nevel
Agustín Barrios Mangoré
Vals N°3
John Williams, guitarra
12.00
Georges Bizet
Sinfonía en Do mayor
Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner
Joseph Haydn
Cuarteto Nº63 en Si bemol mayor, op.76, Nº4, "Aurora"
Cuarteto Amadeus
13.00
Una Hora, un Artista
Hoy: Heinz Holliger
14.00
Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard)
19.00
Música para Bailar
Pancho Vlagiderov
“Gran ronda”, N°7 de Siete danzas sinfónicas búlgaras
Orquesta de la Radio Nacional del Bulgaria / Alexander Vlagiderov
Ernesto Halffter
“Habanera”, de Dos piezas cubanas
Guillermo González, piano
Johann Sebastian Bach
“Minué I y II”, de las Suite para orquesta N°1 en Do mayor, BWV 1067
The English Concert / Trevor Pinnock
Henryk Wieniawski
Kujawiak, para violín y piano
Piotr Janowski, violìn
Wolfgang Plagge, piano
Jean-Fèry Rebel
“Bourrée”, “Rigaudon” y “Bourée”, de Los placeres campesinos
La Pette Bande / SIgiswald Kuijken
Edvard Grieg
“Halling”, de Piezas líricas, op.47, Nº4
Emil Gilels, piano
Sándor Veress
“Lassu”, N°1 de Cuatro danzas transilvanas
Camerata Bern / Thomas Zehetmair
Francesco Corbetta
“Chacona”, de Varii scherzi di sonate
Jakob Lindberg, guitarra barroca
Priotr Ilich Chaikovsky
“Vals”, del ballet La bella durmiente, op.66
Orquesta Filarmónica de Liverpool / Vasily Petrenko
Paul Hindemith
“Fox trot”, de En una noche, op.18
Hans Petermandl, piano
Jorge Morel
Danza en mi menor
Jason Vieux, guitarra
Jacob Gade
Tango Celos
Orquesta Boston Pops / Arhtur Fiedler
Honorio Siccardi
Pericón
María Emilia Greco, piano
Bedřich Smetana
“Furiant”, de la ópera La novia vendida
Orquesta de Cleveland / George Szell
Arnold Bax
Danza del salvaje irravel
Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson
Léo Delibes
Las muchachas de Cádiz, canción
Cecilia Bartoli, mezzosoprano
Myung Whun Chung, piano
20.00
Momentos Musicales
Claude Debussy
Sonata para chelo y piano, L.135
Roger Drinkal, chelo
Dian Baker, piano
Robert Schumann
Sinfonía Nº2 en Do mayor, op.61
Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Neville Marriner
Richard Strauss
Tres canciones, op.29
Roberta Alexander, soprano
Tan Crone, piano
21.00
Erik Satie
Tres Gnossiennes
Angela Brownridge, piano
Antonio Vivaldi
Concierto para violín y orquesta en re menor, op.9, Nº8
Simon Standage, violín
The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood
Johannes Brahms
Quinteto con clarinete en si menor, op.115
Paul Mayer, clarinete
Cuarteto Capucon
22.00
Piotr Ilich Chaikovsky
Sinfonía Nº5 en mi menor, op.64
Orquesta Filarmónica Real de Liverpool / Vassily Petrenko
Joseph Haydn
Sonata para piano Nº54 en Sol mayor, Hob.XVI:40
Alfred Brendel, piano
23.00
Franz Schubert
Cuarteto Nº13 en la menor, D.804
Cuarteto Melos
Franz Krommer
Concierto para oboe y orquesta en Fa mayor, op.52
Pierre Feit, oboe
Orquesta Sinfónica de Bamberg / Martin Turnovsky