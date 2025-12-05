PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

05/12/2025

Programación Sábado 6 de Diciembre

00.00
Trasnoche Jazz

Doug Webb
The message
New beginning

Jo Harrop
The heart wants what the heart want
I think you’d better go
Red Mary Janes and a brand new hat

Ely
Dust
Karpouzie boogie

Rob Van Bavel Trío
Manhattan
Day dream

Denise King
Back to black
Georgia on my mind
Fly me to the moon

01.00
La Trasnoche Clásica

Johann Sebastian Bach
Obertura para clave en estilo francés en si menor, BWV 831
Glenn Gould, piano

Gabriel Fauré
Madrigal a cuatro voces, op.35
Grupo Vocal de Francia / John Alldis

Franz Schubert
Sinfonía Nº3 en Re mayor, D.200
Orquesta Filarmónica de Budapest / Janos Kovacs

Felix Mendelssohn
Sonata para chelo y piano Nº2 en Re mayor, op.58
Martin Ostertag, chelo
Roland Keller, piano

Sergei Prokofiev
Sarcasmos, op.17
Boris Berman, piano

Jeremiah Clarke
Blest be those sweet regions
Concerto Vocale / René Jacobs

Johannes Brahms
Sinfonía Nº3 en Fa mayor, op.90
Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado

Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº3 en Do mayor, op.2, Nº3
Wilhelm Kempff, piano

Arcangelo Corelli
Sonata en trío para dos violines y bajo continuo en la menor, op.4, Nº5
Cuarteto Purcell

Camille Saint-Saëns
Concierto para violín y orquesta Nº3 en si menor, op.61
Joshua Bell, violín
Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit

Jean Françaix
Pequeño cuarteto para dos clarinetes, corno di basetto y clarinete bajo
Eddie Daniels, Sabine Meyer, clarinetes
Wolfgang Meyer, corno di basetto
Reiner Wehle, clarinete bajo

Carl Maria von Weber
Sonata para piano en re menor, op.49, Nº3
Sviatoslav Richter, piano

Giuseppe Verdi
Cuarteto en mi menor
Cuarteto Vermeer

Jean Sibelius
Concierto para violín y orquesta en re menor, op.47
Shlomo Mintz, violín
Orquesta Filarmónica de Berlín / James Levine

Johann Joachim Quantz
Concierto para flauta y orquesta Nº187 en Si mayor
Johannes Walter, flauta
Solistas de Cámara de Dresde

Luigi Cherubini
Cuarteto Nº2 en Do mayor
Cuarteto David

Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para piano y orquesta Nº26 en Re mayor, K.537, "Coronación"
Maria João Pires, piano
Orquesta de Cámara de la Fundación Gulbenkian de Lisbonne / Theodor Guschlbauer

07.00
Momentos Musicales

Pietro Mascagni
Mi primer vals
Sergey Galaktionov, violín
Orquesta “Filarmónica 900” del Teatro Regio de Torino / Gianandrea Noseda

Carlos Guastavino
Tonada y cueca, para clarinete y piano
Paquito D'Rivera, clarinete
Aldo Antognazzi, piano

Camille Saint-Saëns
Seis estudios para la mano izquierda
Michel Beroff, piano

Jean Philippe Rameau
Suite de la ópera "Dardanus"
Orquesta Barroca de la Unión Europea / Roy Goodman

08.00

Franz Schubert
Cuarteto para cuerdas en Sol mayor, D.887
Cuarteto Melos

Arturo Márquez
Danzón Nº2
Orquesta Filarmónica Iberoamericana / Enrique Barrios

09.00

Carl Maria von Weber
Sonata para piano N°1 en Do mayor, op.24
Alexander Paley, piano

Charles Gounod
“La noche de Walpurgis”, ballet de la ópera Fausto
Orquesta Sinfónica de la Radio Televisión de Luxemburgo / Louis de Froment

Antonio Vivaldi
Concierto para violín y orquesta en La mayor, op.4, Nº5
Simon Standage, violín
The English Concert / Trevor Pinnock

10.00

Felix Mendelssohn
Sinfonía Nº4 en La mayor, op.90, "Italiana"
Orquesta de Cámara de Europa / Yannick Nézet-Séguin

André Caplet
Leyenda para saxo, oboe, clarinete y quinteto de cuerdas
Ensamble Initium

Georg Philipp Telemann
Cuarteto París Nº2, para flauta, violín, viola da gamba y bajo continuo
Consort de la Orquesta Barroca de Friburgo

11.00

Ludwig van Beethoven
Concierto para piano y orquesta Nº3 en do menor, op.37
Maurizio Pollini, piano
Orquesta Filarmónica de Viena / Karl Böhm

Mateo Flecha el Viejo
La Negrina
Ensamble Huelgas / Paul van Nevel

Agustín Barrios Mangoré
Vals N°3
John Williams, guitarra

12.00

Georges Bizet
Sinfonía en Do mayor
Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Joseph Haydn
Cuarteto Nº63 en Si bemol mayor, op.76, Nº4, "Aurora"
Cuarteto Amadeus

13.00
Una Hora, un Artista

Hoy: Heinz Holliger

14.00
Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard)

19.00
Música para Bailar

Pancho Vlagiderov
“Gran ronda”, N°7 de Siete danzas sinfónicas búlgaras
Orquesta de la Radio Nacional del Bulgaria / Alexander Vlagiderov

Ernesto Halffter
“Habanera”, de Dos piezas cubanas
Guillermo González, piano

Johann Sebastian Bach
“Minué I y II”, de las Suite para orquesta N°1 en Do mayor, BWV 1067
The English Concert / Trevor Pinnock

Henryk Wieniawski
Kujawiak, para violín y piano
Piotr Janowski, violìn
Wolfgang Plagge, piano

Jean-Fèry Rebel
“Bourrée”, “Rigaudon” y “Bourée”, de Los placeres campesinos
La Pette Bande / SIgiswald Kuijken

Edvard Grieg
“Halling”, de Piezas líricas, op.47, Nº4
Emil Gilels, piano

Sándor Veress
“Lassu”, N°1 de Cuatro danzas transilvanas
Camerata Bern / Thomas Zehetmair

Francesco Corbetta
“Chacona”, de Varii scherzi di sonate
Jakob Lindberg, guitarra barroca

Priotr Ilich Chaikovsky
“Vals”, del ballet La bella durmiente, op.66
Orquesta Filarmónica de Liverpool / Vasily Petrenko

Paul Hindemith
“Fox trot”, de En una noche, op.18
Hans Petermandl, piano

Jorge Morel
Danza en mi menor
Jason Vieux, guitarra

Jacob Gade
Tango Celos
Orquesta Boston Pops / Arhtur Fiedler

Honorio Siccardi
Pericón
María Emilia Greco, piano

Bedřich Smetana
“Furiant”, de la ópera La novia vendida
Orquesta de Cleveland / George Szell

Arnold Bax
Danza del salvaje irravel
Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson

Léo Delibes
Las muchachas de Cádiz, canción
Cecilia Bartoli, mezzosoprano
Myung Whun Chung, piano

20.00
Momentos Musicales

Claude Debussy
Sonata para chelo y piano, L.135
Roger Drinkal, chelo
Dian Baker, piano

Robert Schumann
Sinfonía Nº2 en Do mayor, op.61
Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Neville Marriner

Richard Strauss
Tres canciones, op.29
Roberta Alexander, soprano
Tan Crone, piano

21.00

Erik Satie
Tres Gnossiennes
Angela Brownridge, piano

Antonio Vivaldi
Concierto para violín y orquesta en re menor, op.9, Nº8
Simon Standage, violín
The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Johannes Brahms
Quinteto con clarinete en si menor, op.115
Paul Mayer, clarinete
Cuarteto Capucon

22.00

Piotr Ilich Chaikovsky
Sinfonía Nº5 en mi menor, op.64
Orquesta Filarmónica Real de Liverpool / Vassily Petrenko

Joseph Haydn
Sonata para piano Nº54 en Sol mayor, Hob.XVI:40
Alfred Brendel, piano

23.00
Franz Schubert
Cuarteto Nº13 en la menor, D.804
Cuarteto Melos

Franz Krommer
Concierto para oboe y orquesta en Fa mayor, op.52
Pierre Feit, oboe
Orquesta Sinfónica de Bamberg / Martin Turnovsky