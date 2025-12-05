Programación Sábado 6 de Diciembre

00.00

Trasnoche Jazz

Doug Webb

The message

New beginning

Jo Harrop

The heart wants what the heart want

I think you’d better go

Red Mary Janes and a brand new hat

Ely

Dust

Karpouzie boogie

Rob Van Bavel Trío

Manhattan

Day dream

Denise King

Back to black

Georgia on my mind

Fly me to the moon

01.00

La Trasnoche Clásica

Johann Sebastian Bach

Obertura para clave en estilo francés en si menor, BWV 831

Glenn Gould, piano

Gabriel Fauré

Madrigal a cuatro voces, op.35

Grupo Vocal de Francia / John Alldis

Franz Schubert

Sinfonía Nº3 en Re mayor, D.200

Orquesta Filarmónica de Budapest / Janos Kovacs

Felix Mendelssohn

Sonata para chelo y piano Nº2 en Re mayor, op.58

Martin Ostertag, chelo

Roland Keller, piano

Sergei Prokofiev

Sarcasmos, op.17

Boris Berman, piano

Jeremiah Clarke

Blest be those sweet regions

Concerto Vocale / René Jacobs

Johannes Brahms

Sinfonía Nº3 en Fa mayor, op.90

Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº3 en Do mayor, op.2, Nº3

Wilhelm Kempff, piano

Arcangelo Corelli

Sonata en trío para dos violines y bajo continuo en la menor, op.4, Nº5

Cuarteto Purcell

Camille Saint-Saëns

Concierto para violín y orquesta Nº3 en si menor, op.61

Joshua Bell, violín

Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit

Jean Françaix

Pequeño cuarteto para dos clarinetes, corno di basetto y clarinete bajo

Eddie Daniels, Sabine Meyer, clarinetes

Wolfgang Meyer, corno di basetto

Reiner Wehle, clarinete bajo

Carl Maria von Weber

Sonata para piano en re menor, op.49, Nº3

Sviatoslav Richter, piano

Giuseppe Verdi

Cuarteto en mi menor

Cuarteto Vermeer

Jean Sibelius

Concierto para violín y orquesta en re menor, op.47

Shlomo Mintz, violín

Orquesta Filarmónica de Berlín / James Levine

Johann Joachim Quantz

Concierto para flauta y orquesta Nº187 en Si mayor

Johannes Walter, flauta

Solistas de Cámara de Dresde

Luigi Cherubini

Cuarteto Nº2 en Do mayor

Cuarteto David

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para piano y orquesta Nº26 en Re mayor, K.537, "Coronación"

Maria João Pires, piano

Orquesta de Cámara de la Fundación Gulbenkian de Lisbonne / Theodor Guschlbauer

07.00

Momentos Musicales

Pietro Mascagni

Mi primer vals

Sergey Galaktionov, violín

Orquesta “Filarmónica 900” del Teatro Regio de Torino / Gianandrea Noseda

Carlos Guastavino

Tonada y cueca, para clarinete y piano

Paquito D'Rivera, clarinete

Aldo Antognazzi, piano

Camille Saint-Saëns

Seis estudios para la mano izquierda

Michel Beroff, piano

Jean Philippe Rameau

Suite de la ópera "Dardanus"

Orquesta Barroca de la Unión Europea / Roy Goodman

08.00

Franz Schubert

Cuarteto para cuerdas en Sol mayor, D.887

Cuarteto Melos

Arturo Márquez

Danzón Nº2

Orquesta Filarmónica Iberoamericana / Enrique Barrios

09.00

Carl Maria von Weber

Sonata para piano N°1 en Do mayor, op.24

Alexander Paley, piano

Charles Gounod

“La noche de Walpurgis”, ballet de la ópera Fausto

Orquesta Sinfónica de la Radio Televisión de Luxemburgo / Louis de Froment

Antonio Vivaldi

Concierto para violín y orquesta en La mayor, op.4, Nº5

Simon Standage, violín

The English Concert / Trevor Pinnock

10.00

Felix Mendelssohn

Sinfonía Nº4 en La mayor, op.90, "Italiana"

Orquesta de Cámara de Europa / Yannick Nézet-Séguin

André Caplet

Leyenda para saxo, oboe, clarinete y quinteto de cuerdas

Ensamble Initium

Georg Philipp Telemann

Cuarteto París Nº2, para flauta, violín, viola da gamba y bajo continuo

Consort de la Orquesta Barroca de Friburgo

11.00

Ludwig van Beethoven

Concierto para piano y orquesta Nº3 en do menor, op.37

Maurizio Pollini, piano

Orquesta Filarmónica de Viena / Karl Böhm

Mateo Flecha el Viejo

La Negrina

Ensamble Huelgas / Paul van Nevel

Agustín Barrios Mangoré

Vals N°3

John Williams, guitarra

12.00

Georges Bizet

Sinfonía en Do mayor

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Joseph Haydn

Cuarteto Nº63 en Si bemol mayor, op.76, Nº4, "Aurora"

Cuarteto Amadeus

13.00

Una Hora, un Artista

Hoy: Heinz Holliger

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard)

19.00

Música para Bailar

Pancho Vlagiderov

“Gran ronda”, N°7 de Siete danzas sinfónicas búlgaras

Orquesta de la Radio Nacional del Bulgaria / Alexander Vlagiderov

Ernesto Halffter

“Habanera”, de Dos piezas cubanas

Guillermo González, piano

Johann Sebastian Bach

“Minué I y II”, de las Suite para orquesta N°1 en Do mayor, BWV 1067

The English Concert / Trevor Pinnock

Henryk Wieniawski

Kujawiak, para violín y piano

Piotr Janowski, violìn

Wolfgang Plagge, piano

Jean-Fèry Rebel

“Bourrée”, “Rigaudon” y “Bourée”, de Los placeres campesinos

La Pette Bande / SIgiswald Kuijken

Edvard Grieg

“Halling”, de Piezas líricas, op.47, Nº4

Emil Gilels, piano

Sándor Veress

“Lassu”, N°1 de Cuatro danzas transilvanas

Camerata Bern / Thomas Zehetmair

Francesco Corbetta

“Chacona”, de Varii scherzi di sonate

Jakob Lindberg, guitarra barroca

Priotr Ilich Chaikovsky

“Vals”, del ballet La bella durmiente, op.66

Orquesta Filarmónica de Liverpool / Vasily Petrenko

Paul Hindemith

“Fox trot”, de En una noche, op.18

Hans Petermandl, piano

Jorge Morel

Danza en mi menor

Jason Vieux, guitarra

Jacob Gade

Tango Celos

Orquesta Boston Pops / Arhtur Fiedler

Honorio Siccardi

Pericón

María Emilia Greco, piano

Bedřich Smetana

“Furiant”, de la ópera La novia vendida

Orquesta de Cleveland / George Szell

Arnold Bax

Danza del salvaje irravel

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson

Léo Delibes

Las muchachas de Cádiz, canción

Cecilia Bartoli, mezzosoprano

Myung Whun Chung, piano

20.00

Momentos Musicales

Claude Debussy

Sonata para chelo y piano, L.135

Roger Drinkal, chelo

Dian Baker, piano

Robert Schumann

Sinfonía Nº2 en Do mayor, op.61

Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Neville Marriner

Richard Strauss

Tres canciones, op.29

Roberta Alexander, soprano

Tan Crone, piano

21.00

Erik Satie

Tres Gnossiennes

Angela Brownridge, piano

Antonio Vivaldi

Concierto para violín y orquesta en re menor, op.9, Nº8

Simon Standage, violín

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Johannes Brahms

Quinteto con clarinete en si menor, op.115

Paul Mayer, clarinete

Cuarteto Capucon

22.00

Piotr Ilich Chaikovsky

Sinfonía Nº5 en mi menor, op.64

Orquesta Filarmónica Real de Liverpool / Vassily Petrenko

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº54 en Sol mayor, Hob.XVI:40

Alfred Brendel, piano

23.00

Franz Schubert

Cuarteto Nº13 en la menor, D.804

Cuarteto Melos

Franz Krommer

Concierto para oboe y orquesta en Fa mayor, op.52

Pierre Feit, oboe

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Martin Turnovsky