Programación Sábado 6 de Agosto

00.00

Después del Concierto

01.00

Trasnoche Jazz

Benny Golson

Stablemates

For old time sake

María Pía de Vito

Woodstock

Since your love died

Harlem in Havana

James Taylor Quartet

Baker’s walk

Sun’s in my eyes

Ken Peplowski

A fool such as I

All alone by the telephone

Oscar Peterson

Orange colored sky

Sweet Lorraine

Walkin’ my baby back home

02.00

La Trasnoche de La 96.7

Seré curioso (Pablo Milrud)

03.00

Mijail Glinka

Cuarteto en Fa mayor

Cuarteto de la Orquesta Filarmónica de Leningrado

Frédéric Chopin

Nocturno para piano Nº11 en sol menor, op.37, Nº1

Nocturno para piano Nº12 en Sol mayor, op.37, Nº2

Nocturno para piano Nº13 en do menor, op.48, Nº1

Nocturno para piano Nº14 en fa sostenido menor, op.48, Nº2

Nocturno para piano Nº15 en fa menor, op.55, Nº1

Nelson Goerner, piano

Marin Marais

Couplets de Folies

Jordi Savall, viola da gamba;

Rolf Lislevand, tiorba;

Michael Behringer, clave

Arnold Bax

Desde el ocaso hasta el amanecer

Orquesta Filarmónica de Londres /Bryden Thompson

Ludwig van Beethoven

Trío de cuerdas en Mi bemol mayor, op.3

Anne-Sophie Mutter, violín;

Mstislav Rostropovich, chelo;

Bruno Giurana, viola

Saverio Mercadante

Concierto para flauta y orquesta Nº1 en Mi mayor, op.49

Jean Pierre Rampal, flauta

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº36 en Do mayor, K.425, "Linz"

Orquesta Real del Concertgebouw de Ámsterdam / Nikolaus Harnoncourt

Josef Suk

Cosas vividas y cosas soñadas, op.30

Margaret, Fingerhut, piano

07.00

Momentos Musicales

Wolfgang Amadeus Mozart

Obertura de “La finta semplice”

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Leopold Hager

Piotr Illich Tchaikovsky

Polonesa de “Eugenio Oneguin” (acto III)

Orquesta de la Ópera del Estado Húngaro / János Sándor

Claude Debussy

Dos arabesques para piano, L.66

Zoltán Kocsis, piano

Agostino Steffani

La lucha de Hércules con Aqueloo. Suite

I Barocchisti / Diego Fasolis

Hilda Herrera

-Señales luminosas

-Amanece despacito

Hilda Herrera, piano

Giuseppe Verdi

Aida. Gloria All'egitto

Coro del Teatro alla Scala

Orquesta del Teatro alla Scala / Claudio Abbado

Alexander Glazunov

Gran vals de concierto, op.41

Tatjana Franová, piano

Jean-Philippe Rameau

Concierto Nº4 (transcripción de la Pieza para clave en concierto Nº2 en Sol mayor)

Les Talents Lyriques / Christophe Rousset

Gioachino Rossini

Obertura de “Edoardo e Cristina”

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Antonio Caldara

Sinfonía en Do mayor

La Serenísima / Adrian Chandler

Johann Nepomuk Hummel

Rondo del Concierto para piano y orquesta Nº4 en Mi mayor, op.110 "Los adioses"

Stephen Hough, piano

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Bryden Thomson

Felix Mendelssohn

Obertura Las Hébridas, op.26

Orquesta Barroca de Freiburg / Pablo Heras-Casado

Gabriel Fauré

Masques et bergamasques, op.112

Orquesta Sinfónica de Basilea / Ivor Bolton

09.00

Latinoamericana Académica (Ariel Campero)

10.00

Desde Aquí (Asociación Argentina de Compositores)

11.00

Clásicos Desatados (Jessica Fainsod)

12.00

Camarín de las Musas (Gabriel Senanes)

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris)

18.00

Cuatro Cuerdas (Pablo Saraví)

19.00

Juegos de Cartas (Sandra de la Fuente & Laura Novoa)

20.00

Feria de antigüedades (Susana Antón)

21.00

Divertimento de sábado de la noche (Nicolás Pichersky)

23.00

Final de Juego (Adán Rowies)