Programación sábado 5 de septiembre

00.00
Trasnoche Jazz
01.00
La Trasnoche Clásica
Erik Satie
Cinéma. Entreacto sinfónico del ballet Relache
Yuji Takahashi y Alain Planès, piano
Gustav Mahler
Las canciones del caminante
Thomas Hampson, barítono
David Lutz, piano
Ludwig van Beethoven
Trío Nº6 en Mi bemol mayor, op.70, Nº2
Trío Beaux Arts
Piotr Ilich Chaikovsky
Variaciones sobre un tema rococó para chelo y orquesta, op.33
Mstislav Rostropovich, chelo
Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa
Juan Cabanilles
Tiento de falsas
Hespèrion XX / Jordi Savall
Carl Friedrich Abel
Sinfonía en Mi bemol mayor, op.7, Nº6
Ensamble Cantilena / Adrian Shepherd
Edvard Grieg
Sonata para piano en mi menor, op.7
Leif Ove Andsnes, piano
Maurice Ravel
Sonata para violín y piano Nº2 en Sol mayor
Shlomo Mintz, violín
Yefim Bronfman, piano
Alessandro Scarlatti
Concerto grosso Nº2 en do menor
Europa Galante / Fabio Biondi
Enrique Granados
Seis piezas sobre cantos populares españoles
Alicia de Larrocha, piano
Thomas Arne
Obertura Nº8 en sol menor, de Ocho oberturas a ocho partes
The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood
Felix Mendelssohn
Concierto para violín y orquesta de cuerdas en re menor
Gidon Kremer, violín
Orpheus Chamber Orchestra
Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano Nº11 en La mayor, K.331
Zoltán Kocsis, piano
Heitor Villa-Lobos
Quinteto en forma de choros
William Bennett, flauta
Neil Black, oboe
Janice Knight, corno inglés
Thea King, clarinete
Robin O'Neill, fagot
Johannes Brahms
Cuarteto con piano Nº1 en sol menor, op.25
Murray Perahia, piano
Miembros del Cuarteto Amadeus
George Frideric Handel
Zadok el sacerdote, HWV 258. Anthem de coronación
English Baroque Soloists / John Eliot Gardiner
Coro Monteverdi
Christoph Willibald Gluck
Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor
Peter-Lukas Graf, flauta
Camerata Zürich / Räto Tschupp
Robert Schumann
Sonata para piano Nº1 en fa sostenido menor, op.11
Maurizio Pollini, piano
Anton Arensky
Variaciones para orquesta de cuerdas sobre un tema de Chaikovsky, op.35a
Orquesta Sinfónica de Londres / Antal Dorati
Antonio Lotti
Concierto para oboe d'amore y orquesta en La mayor
Heinz Holliger, oboe d'amore
I Musici
Florent Schmitt
Dos espejos para piano, op.70
Pascal Le Corre, piano
07.00
Momentos Musicales
11.00
Va pensiero
12.00
Momentos Musicales
13.00
Una Hora, un Artista
14.00
Una Tarde en la Ópera
19.00
Música para Bailar
Louis Couperin
Gallarda
Jacques Ogg, clave
Hugo Alfvén
Sarabanda
Stig Westerberg / Orquesta de la Radio de Suecia
Alfredo Casella
Giga
Ivo Bartoli, piano
Alexander Glazunov
Raymonda
Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi
Camargo Guarnieri
Danza salvaje
Eduardo Valdés / Orquesta Sinfónica Simón Bolívar
Castellanos
La puñalada
Baltazar Benítez y Alfredo Marcucci, bandoneones
Anton Arensky
La bailarina
Stephen Coombs, piano
Ian Munro, piano
Richard Mills
Danza de la costa
Orquesta Sinfónica de Tasmania / Richard Mills
Robert de Visée
Courante
Xavier Díaz-Latorre
Sándor Veress
Dobbantús
Thomas Zehetmair, violín
Camerata Bern
Aram Jachaturián
Espartaco
Eduard Serov / Orquesta Filarmónica de San Petersburgo
Paul Hindemith
Polca de Arbuckle
Sergei Nakariakov, trompeta
Alexander Markovich, piano
Wolfgang Amadeus Mozart
Contradanza
Willi Boskovsky / Ensamble Mozart de Viena
Alexandre Tansman
Oberek
Alain Prévost, piano
Carl Nielsen
Danza india
Herbert Blomstedt / Orquesta Sinfónica de San Francisco
Gioachino Rossini
La danza
I Salonisti
Aaron Copland
Rodeo
Antal Dorati / Orquesta Sinfónica de Detroit
Alberto Ginastera
Danza del gaucho matrero
Mirian Conti, piano
20.00
Momentos Musicales
Piotr Ilich Chaikovski
Manfredo. Sinfonía programática en cuatro cuadros, op.58
Orquesta Filarmónica de la República Checa / Semyon Bychkov
21.00
Clara Schumann
Tardes musicales para piano, op.6
Yoshiko Iwai, piano
Biagio Marini
Sonata “Variada”
Ensamble Convivium
Joseph Haydn
Concierto para violín, clave y orquesta en Fa mayor, Hob.XVIII:6
János Rolla, violín
Zsuzsa Pertis, clave
Orquesta de Cámara Franz Liszt de Budapest / János Rolla
22.00
Giacomo Puccini
“Recondita Armonia” y “E Lucevan le Stelle” de la ópera Tosca
Marcelo Álvarez, tenor
Staatskapelle Dresden / Marcello Viotti
Johannes Bernardus van Bree
Cuarteto para cuerdas N°2 en la menor
Cuarteto de cuerdas de Utrecht
Jules Massenet
Fantasía para chelo y orquesta
Sophie Rolland, chelo
Orquesta Filarmónica de la BBC / Gilbert Varga
23.00
Georg Philipp Telemann
Selección de danzas polacas del Manuscrito de Rostock, TWV 45
Orkiestra Czasów Zarazy / Paweł Iwaszkiewicz
Franz Schubert
Adagio y rondó concertante para cuarteto con piano
Rochester Chamber Players
Nicolò Paganini
Terceto concertante para violín, guitarra y chelo en Re mayor, op.69
Trío Paganini