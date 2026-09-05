PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

05/09/2026

Programación sábado 5 de septiembre

00.00
Trasnoche Jazz

01.00
La Trasnoche Clásica

Erik Satie
Cinéma. Entreacto sinfónico del ballet Relache
Yuji Takahashi y Alain Planès, piano

Gustav Mahler
Las canciones del caminante
Thomas Hampson, barítono
David Lutz, piano

Ludwig van Beethoven
Trío Nº6 en Mi bemol mayor, op.70, Nº2
Trío Beaux Arts

Piotr Ilich Chaikovsky
Variaciones sobre un tema rococó para chelo y orquesta, op.33
Mstislav Rostropovich, chelo
Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

Juan Cabanilles
Tiento de falsas
Hespèrion XX / Jordi Savall

Carl Friedrich Abel
Sinfonía en Mi bemol mayor, op.7, Nº6
Ensamble Cantilena / Adrian Shepherd

Edvard Grieg
Sonata para piano en mi menor, op.7
Leif Ove Andsnes, piano

Maurice Ravel
Sonata para violín y piano Nº2 en Sol mayor
Shlomo Mintz, violín
Yefim Bronfman, piano

Alessandro Scarlatti
Concerto grosso Nº2 en do menor
Europa Galante / Fabio Biondi

Enrique Granados
Seis piezas sobre cantos populares españoles
Alicia de Larrocha, piano

Thomas Arne
Obertura Nº8 en sol menor, de Ocho oberturas a ocho partes
The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Felix Mendelssohn
Concierto para violín y orquesta de cuerdas en re menor
Gidon Kremer, violín
Orpheus Chamber Orchestra

Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano Nº11 en La mayor, K.331
Zoltán Kocsis, piano

Heitor Villa-Lobos
Quinteto en forma de choros
William Bennett, flauta
Neil Black, oboe
Janice Knight, corno inglés
Thea King, clarinete
Robin O'Neill, fagot

Johannes Brahms
Cuarteto con piano Nº1 en sol menor, op.25
Murray Perahia, piano
Miembros del Cuarteto Amadeus

George Frideric Handel
Zadok el sacerdote, HWV 258. Anthem de coronación
English Baroque Soloists / John Eliot Gardiner
Coro Monteverdi

Christoph Willibald Gluck
Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor
Peter-Lukas Graf, flauta
Camerata Zürich / Räto Tschupp

Robert Schumann
Sonata para piano Nº1 en fa sostenido menor, op.11
Maurizio Pollini, piano

Anton Arensky
Variaciones para orquesta de cuerdas sobre un tema de Chaikovsky, op.35a
Orquesta Sinfónica de Londres / Antal Dorati

Antonio Lotti
Concierto para oboe d'amore y orquesta en La mayor
Heinz Holliger, oboe d'amore
I Musici

Florent Schmitt
Dos espejos para piano, op.70
Pascal Le Corre, piano

07.00
Momentos Musicales

11.00
Va pensiero

12.00
Momentos Musicales

13.00
Una Hora, un Artista

14.00
Una Tarde en la Ópera

19.00
Música para Bailar

Louis Couperin
Gallarda
Jacques Ogg, clave

Hugo Alfvén
Sarabanda
Stig Westerberg / Orquesta de la Radio de Suecia

Alfredo Casella
Giga
Ivo Bartoli, piano

Alexander Glazunov
Raymonda
Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Camargo Guarnieri
Danza salvaje
Eduardo Valdés / Orquesta Sinfónica Simón Bolívar

Castellanos
La puñalada
Baltazar Benítez y Alfredo Marcucci, bandoneones

Anton Arensky
La bailarina
Stephen Coombs, piano
Ian Munro, piano

Richard Mills
Danza de la costa
Orquesta Sinfónica de Tasmania / Richard Mills

Robert de Visée
Courante
Xavier Díaz-Latorre

Sándor Veress
Dobbantús
Thomas Zehetmair, violín
Camerata Bern

Aram Jachaturián
Espartaco
Eduard Serov / Orquesta Filarmónica de San Petersburgo

Paul Hindemith
Polca de Arbuckle
Sergei Nakariakov, trompeta
Alexander Markovich, piano

Wolfgang Amadeus Mozart
Contradanza
Willi Boskovsky / Ensamble Mozart de Viena

Alexandre Tansman
Oberek
Alain Prévost, piano

Carl Nielsen
Danza india
Herbert Blomstedt / Orquesta Sinfónica de San Francisco

Gioachino Rossini
La danza
I Salonisti

Aaron Copland
Rodeo
Antal Dorati / Orquesta Sinfónica de Detroit

Alberto Ginastera
Danza del gaucho matrero
Mirian Conti, piano

20.00
Momentos Musicales

Piotr Ilich Chaikovski
Manfredo. Sinfonía programática en cuatro cuadros, op.58
Orquesta Filarmónica de la República Checa / Semyon Bychkov

21.00

Clara Schumann
Tardes musicales para piano, op.6
Yoshiko Iwai, piano

Biagio Marini
Sonata “Variada”
Ensamble Convivium

Joseph Haydn
Concierto para violín, clave y orquesta en Fa mayor, Hob.XVIII:6
János Rolla, violín
Zsuzsa Pertis, clave
Orquesta de Cámara Franz Liszt de Budapest / János Rolla

22.00

Giacomo Puccini
“Recondita Armonia” y “E Lucevan le Stelle” de la ópera Tosca
Marcelo Álvarez, tenor
Staatskapelle Dresden / Marcello Viotti

Johannes Bernardus van Bree
Cuarteto para cuerdas N°2 en la menor
Cuarteto de cuerdas de Utrecht

Jules Massenet
Fantasía para chelo y orquesta
Sophie Rolland, chelo
Orquesta Filarmónica de la BBC / Gilbert Varga

23.00
Georg Philipp Telemann
Selección de danzas polacas del Manuscrito de Rostock, TWV 45
Orkiestra Czasów Zarazy / Paweł Iwaszkiewicz

Franz Schubert
Adagio y rondó concertante para cuarteto con piano
Rochester Chamber Players

Nicolò Paganini
Terceto concertante para violín, guitarra y chelo en Re mayor, op.69
Trío Paganini