Programación Sábado 5 de Marzo

00.00

Después del Concierto

01.00

Trasnoche Jazz

Thomas Faist Quartet

You call we fly

Nina

Jacqui Naylor

The thrill is gone

Speak low

Like someone in love

Trío Ibarburu

El zorro

Mandala

Al Haig

Mighty like a rose

Is wonderful

Gloria Lynne

The folks who live on the hill

I wish you love

Am I blue

02.00

La Trasnoche de La 96.7

Seré curioso (Pablo Milrud)

03.00

Frédéric Chopin

Sonata para piano Nº3 en si menor, op.58

Vladimir Ashkenazy, piano

Alexander Borodin

Quinteto para cuerdas en fa menor

Otto Kérstesz, chelo

Nuevo Cuarteto Budapest

Claude Debussy

Iberia, del ciclo Imágenes para orquesta

Orquesta Sinfónica de la BBC del Norte / Raymond Leppard

Franz Schubert

Rondo para violín y cuarteto en La mayor, D.438

Vera Beths, violín

Lisa Rautenberg, violín

Steven Dann, viola

Kenneth Slowik, chelo

Anner Bylsma, chelo

Muzio Clementi

Sonata para piano en Do mayor op.37, Nº1

Donatella Failoni, piano

Ludwig van Beethoven

Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.61

Itzhak Perlman, violín

Orquesta Philharmonia / Carlo Maria Giulini

Louis Clérambault

La musa de la ópera o los Caracteres líricos, cantata

Noémi Rime, soprano

Les Arts Florissants / William Christie

Gioachino Rossini

Introdución, tema y variaciones para clarinete y cuerdas en Mi bemol mayor

Vincenzo Mariozzi, clarinete

I Solisti Aquilani / Vittorio Antonellini

Joseph Haydn

Concierto para piano y orquesta Nº4 en Sol mayor, Hob.XVIII:4

Philippe Entremont, piano

Orquesta de Cámara de Viena / Philippe Entremont

Alberto Ginastera

Sonata para guitarra, op.47

Eduardo Fernández, guitarra

Zoltán Kodály

Siete piezas para piano, op.11

Kornél Zempléni, piano

07.00

Momentos Musicales

Antonin Dvorák

Dos Danzas eslavas para orquesta, op.46:

-Nº1 en Do mayor

-Nº2 en mi menor

Orquesta Real del Concertgebouw de Ámsterdam / Bernard Haitink

Wolfgang Amadeus Mozart

Divertimento para cuerdas Nº2 en Si bemol mayor, K.137

Orquesta de Cámara de Noruega / Iona Brown

Richard Wagner

Obertura “Rule Britannia”

Orquesta Filarmónica de Hong Kong / Varujan Kojian

Michele Stratico

Allegro assai del Concierto para violín y orquesta en sol menor

Giugliano Carmignola, violín

Orquesta Barroca de Venecia / Andrea Marcon

Gabriel Fauré

Dolly, suite para piano a cuatro manos, op.56

Tove Lonskov, piano

Rodolfo Llambías, piano

Claude Gervaise

Branle

Collegium Aureum

08.00

Desde Aquí

09.00

Según pasan los temas (Pablo Kohan)

11.00

Clásicos Desatados (Jessica Fainsod)

12.00

Camarín de las Musas (Gabriel Senanes)

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris)

18.00

Cuatro Cuerdas (Pablo Saraví)

19.00

Juegos de Cartas (Laura Novoa)

20.00

Feria de antigüedades (Susana Antón)

21.00

Divertimento de sábado de la noche (Nicolás Pichersky)

23.00

Final de Juego (Adán Rowies)