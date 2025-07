Programación Sábado 5 de Julio

00.00

Trasnoche Jazz

Brandon Sanders

Softly, as in a morning sunrise

Body and soul

Voyage

Ganna Gryniva

Primavera

Marcada

La cantante

John Scofield

TV Band

George Mraz y Roland Hanna

Summertime

It ain’t necessary so

Boz Scaggs

What’s new

Bewitched, bothered and bewildered

Never let me go

01.00

La Trasnoche Clásica

Johann Sebastian Bach

Obertura para clave en estilo francés en si menor, BWV 831

Glenn Gould, piano

Gabriel Fauré

Madrigal a cuatro voces, op.35

Grupo Vocal de Francia / John Alldis

Franz Schubert

Sinfonía Nº3 en Re mayor, D.200

Orquesta Filarmónica de Budapest / Janos Kovacs

Felix Mendelssohn

Sonata para chelo y piano Nº2 en Re mayor, op.58

Martin Ostertag, chelo

Roland Keller, piano

Sergei Prokofiev

Sarcasmos, op.17

Boris Berman, piano

Jeremiah Clarke

Blest be those sweet regions

Concerto Vocale / René Jacobs

Johannes Brahms

Sinfonía Nº3 en Fa mayor, op.90

Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº3 en Do mayor, op.2, Nº3

Wilhelm Kempff, piano

Arcangelo Corelli

Sonata en trío para dos violines y bajo continuo en la menor, op.4, Nº5

Cuarteto Purcell

Camille Saint-Saëns

Concierto para violín y orquesta Nº3 en si menor, op.61

Joshua Bell, violín

Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit

Jean Françaix

Pequeño cuarteto para dos clarinetes, corno di basetto y clarinete bajo

Eddie Daniels, Sabine Meyer, clarinetes

Wolfgang Meyer, corno di basetto

Reiner Wehle, clarinete bajo

Carl Maria von Weber

Sonata para piano en re menor, op.49, Nº3

Sviatoslav Richter, piano

Giuseppe Verdi

Cuarteto en mi menor

Cuarteto Vermeer

Jean Sibelius

Concierto para violín y orquesta en re menor, op.47

Shlomo Mintz, violín

Orquesta Filarmónica de Berlín / James Levine

Johann Joachim Quantz

Concierto para flauta y orquesta Nº187 en Si mayor

Johannes Walter, flauta

Solistas de Cámara de Dresde

Luigi Cherubini

Cuarteto Nº2 en Do mayor

Cuarteto David

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para piano y orquesta Nº26 en Re mayor, K.537, "Coronación"

Maria João Pires, piano

Orquesta de Cámara de la Fundación Gulbenkian de Lisbonne / Theodor Guschlbauer

07.00

Momentos Musicales

Daniel François Auber

Obertura de la ópera El caballo de bronce

Orquesta Sinfónica de Detroit / Paul Paray

Antonio Vivaldi

Concierto para oboe y orquesta en Do mayor, R.450

Xenia Löffler, oboe

Academia de Música Antigua de Berlín / Georg Kallweit

Ferdinand Ries (alemán, 1784-1838)

Trío en do menor, op.143

Trío Mendelssohn de Berlín

Bedrich Smetana

“El Moldava”, poema sinfónico del ciclo Mi Patria

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

08.00



Jacques Ibert

Concierto para flauta y orquesta de cámara

Susan Milan, flauta

City of London Sinfonia / Richard Hickox

Johan Peter Emilius Hartmann (compositor y organista danés, 1805-1900)

Sonata para piano en Fa mayor

Nina Gade, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Divertimento para cuerdas Nº1 en Re mayor K.136

Orquesta de Cámara de Viena / Philippe Entremont

09.00



Hector Berlioz

Obertura de la ópera Benvenuto Cellini

Orquesta Sinfónica de Baltimore / David Zinman

Franz Schubert

Sonata para arpeggione y piano en la menor, D.821

Jean-Guihen Queyras, chelo

Alexandre Tharaud, piano

Ralph Vaughan Williams

Concierto para oboe y orquesta

Cecilia Nicklin, oboe

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

10.00

Felix Mendelssohn

Sinfonía Nº3 en la menor, op.56, "Escocesa"

Orquesta de Cámara de Europa / Yannick Nézet Séguin

Arcangelo Corelli

Sonata para violín y continuo Nº6 en Sol mayor, op.5, Nº6

Ensamble Convivium

Charles-Valentin Alkan (compositor y pianist francés: 1813-1888)

El tambor suena en los campos, op.50

Ronald Smith, piano

11.00



Alexander Glazunov

Cuarteto para cuerdas Nº4 en la menor, op.64

Cuarteto Shostakovich

George Frideric Handel

Concerto grosso en Fa mayor, op.6, Nº2

Academia de Música Antigua de Berlín

Charles Goounod

Aria de Romeo, de la ópera Romeo y Julieta

Jules Massenet

“Pourquoi me réveiller”, de la ópera Werther

Jonas Kaufmann, tenor

Orquesta de la Opera Estatal de Baviera / Bertrand de Billy

12.00

Antonín Dvorák

Concierto para violín y orquesta en la menor, op.53

Julia Fischer, violín

Orquesta Tonhalle de Zurich / David Zinman

Claude Debussy

En blanco y negro

Daniele y Maurizio Pollini, dúo de pianos

Anónimo

Cachúa (Improvisación sobre una melodía recogida por Baltasar Martínez de Compañón, Obispo de la Diócesis de Trujillo, en el siglo 18)

Hespèrion XXI / Jordi Savall

13.00

Una Hora, un Artista

Hoy: Kronos Quartet

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard)

19.00

Música para Bailar

Manolis Kalomiris

“Tsakonikos. Danza de Tsakonia”, de Tres danzas griegas

Orquesta del Estado de Atenas / Byron Fidetzis

Johann Sebastian Bach

“Corrente”, de la Partita para violín Nº2 en re menor, BWV 1004

Daniel Lozakovich, violín

Ernesto Lecuona

Vals azul, para piano

Pierre Solot, piano

Antonín Dvořák

Danza eslava en La mayor, op.46, N°5 (Skocná)

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Rafael Kubelik

Antoine Dauvergne

“Minués I y II” y “Contradanza”, de la ópera cómica Los trocadores

Cappella Coloniensis / William Christie

Louis Moreau Gottschalk

Danza, op.33, para piano

Martin Jones, piano

Dimitri Shostakovich

“Galop. Qué buena será la vida”, de la música para la película Solo (reconstrucción de Mark Fitz-Gerald)

Orquesta Filarmónica de la BBC / Vassyly Sinaisky

Anónimo

Danzas del Manuscrito de Appponyi

Collegium Musicum de Budapest

Karol Szymanowski

“Polonesa”, N°4 de Cuatro danzas polacas para piano

Marc-André Hamelin, piano

Jules Massenet

“Navarresa”, de la música de ballet de la ópera El Cid

Orquesta de Filadelfia / Eugene Ormandy

Paul Hindemith

“Boston”, de la Suite 1922, para piano

Hans Petermandl, piano

Antonio Lauro

Seis por derecho, joropo al estilo del arpa criolla

Adam Holzman, guitarra

Henry Purcell

“Chacona. Danza del chino y de la china”, de la semi-ópera La reina de las hadas

Hespèrion XX / Jordi Savall

Alberto Ginastera

“Danza final. Malambo”, del ballet Estancia

Orquesta Sinfónica de Londres / Giselle Ben Dor

20.00

Momentos Musicales