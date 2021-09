Programación Sábado 4 de Septiembre

00.00

Después del Concierto

01.00

Trasnoche Jazz

Arnett Cobb

Flying home

Party time

Billy Porter

Everything’s coming up roses

I am changing

But the world goes ‘round

James Taylor Quartet

Cleo’s mood

Don’t mess with Mr.T

Money

J.J.Johnson

You’re mine you

Pennies from heaven

Portrait of Jennie

Betty Carter

By the bend of the river

Babe’s blues

You’re getting to be a habit with me

02.00

La Trasnoche de La 96.7

Seré curioso (Pablo Milrud)

03.00

Heitor Villa-Lobos

Bachianas brasileiras Nº1 para ocho chelos

Los doce chelistas de la Orquesta Filarmónica de Berlín

Ludwig van Beethoven

Concierto para piano y orquesta Nº3 en do menor, op.37

Stephen Bishop Kovacevich, piano

Orquesta Sinfónica de la BBC / Colin Davis

Francis Poulenc

Sonata para dos clarinetes

Eddie Daniels y Sabine Meyer, clarinete

Jacques Offenbach

Obertura de La bella Elena

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Alessandro Scarlatti

“Caro sposo, prole amata” aria del oratorio Il primo omicidio

Dorotea Röschmann, soprano

Academia de Música Antigua / René Jacobs

Franz Schubert

Rondó en La mayor, op.107, D.951

Artur Schnabel, piano

Jean Sibelius

Sinfonía Nº4 en la menor, op.63

Orquesta Philharmonia / Vladimir Ashkenazy

Paul Hindemith

Sonata para chelo y piano, op.11, Nº3

Julius Berger, chelo

Siegfried Mauser, piano

Muzio Clementi

Sinfonía Nº1 en Do mayor, WoO32

The Philharmonia / Francesco D’ Avalos

John Duarte

Suite inglesa para guitarra

Manuel López Ramos, guitarra

Jacques Ibert

Concierto para flauta y orquesta de cámara

Susan Milan, flauta

City of London Sinfonia / Richard Hickox

Frank Bridge

Cereza madura, Aire de Londonderry y Sir Roger de Coverley, tres canciones populares irlandesas

Cuarteto Delmé

Johan Svendsen

Dos melodías de Islandia para orquesta de cuerdas

Orquesta Sinfónica de Islandia / Petri Sakari

Camille Saint-Saëns

Concierto para piano y orquesta para piano y orquesta Nº4 en do menor, op.44

Pascal Rogé, piano

Orquesta Phiharmonia / Charles Dutoit

Anónimo

Dos negro spirituals: El gran día y Él tiene a todo el mundo

Jessye Norman, soprano

Geoffrey Parsons, piano

07.00

Momentos Musicales

Giacomo Meyerbeer

Marcha de la coronación

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Caspar Richter

Joseph Lanner

Danzas de Estiria, op.163

Orquesta Sinfónica de Berlín / Robert Stolz

Capel Bond

Concierto Nº2 en La mayor, de Seis conciertos a siete partes

The Parley of Instruments Baroque Orchestra / Roy Goodman

Gioachino Rossini

Obertura de “La urraca ladrona”

Orquesta de la Ópera de Roma / Tulio Serafín

George Frideric Handel

Concerto grosso en Sol mayor, op.6, Nº1

Akademie für Alte Musik Berlin / Bernhard Forck

Franz Liszt

Rapsodia húngara Nº4 en re menor (versión orquestal de Liszt de la Nº12)

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

08.00

Desde Aquí (Guillermo Zalcman)

09.00

Según pasan los temas (Pablo Kohan)

11.00

Clásicos Desatados (Jessica Fainsod)

12.00

Camarín de las Musas (Gabriel Senanes)

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris)

18.00

Cuatro Cuerdas (Pablo Saraví)

19.00

Juegos de Cartas (Sandra de la Fuente & Laura Novoa)

20.00

Feria de antigüedades (Susana Antón)

21.00

Divertimento de sábado de la noche (Nicolás Pichersky)

23.00

Final de Juego (Adán Rowies)