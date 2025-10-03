Programación Sábado 4 de Octubre

00.00

Trasnoche Jazz

Don Grolnick

Spot that man

Heart of darkness

Shola-Adisa Farrar

What a night

Fall in love

I have a dream

Bojan Z

Ashes to ashes

Eric LeLann Quartet

Life on Mars

Delta Saxophone Quartet

Heroes

The Three Sounds

I let a song go out of my heart

When I fall in love

Dodo Green

Not one tear

Jazz in my soul

You don’t know me

01.00

La Trasnoche Clásica

Johannes Brahms

Cuarteto Nº2 en la menor, op.51, Nº2

Cuarteto Melos

Tomaso Albinoni

Concierto para oboe y orquesta en Si bemol mayor, op.7, Nº3

Anthony Robson, oboe

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

Béla Bartók

Sonata para piano, Sz.80

Max Levinson, piano

Luis de Milán

Tiento para vihulea Nº1

Christopher Wilson, vihuela

Carl Maria von Weber

Sonata para flauta y piano en Fa mayor, op.10, Nº5

Aurèle Nicolet, flauta;

Bruno Canino, piano

Igor Stravinsky

Danzas concertantes para orquesta de cámara

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Alexander Gibson

Ludwig van Beethoven

Sonata para violín y piano Nº4 en la menor, op.23

Gidon Kremer, violín;

Martha Argerich

William Byrd

Pavana para seis violas

Gallarda

Rose Consort of viols

Robert Schumann

Sinfonía Nº3 en Mi bemol mayor, op.97, "Renana"

Orquesta New Philharmonia / Eliahu Inbal

Wolfgang Amadeus Mozart

Exsultate, jubilate, K.165

Cecilia Bartoli, mezzosoprano

Orquesta de Cámara de Viena / György Fischer

Vincent D'Indy

Trío para clarinete, chelo y piano, op.29

Pascal Moraguès, clarinete;

Christophe Coin, chelo;

Patrick Cohen, piano

Francisco Tárrega

Gran jota aragonesa

Daniel Küper, guitarra

Heinrich Franz von Biber

Mensa Sonora. Partita Nº6 en sol menor

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Heinrich Baermann

Adagio para clarinete y orquesta en Re bemol mayor

Emma Johnson, clarinete

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Charles Groves

Eric Coates

Suite Londres

Orquesta de Conciertos de la BBC / Adrian Boult

Frédéric Chopin

Sonata para piano Nº3 en si menor, op.58

Vladimir Ashkenazy, piano

Olivier Messiaen

Tema y variaciones para violín y piano

Trond Saeverud, violín;

Einar Röttingen, piano

Felix Mendelssohn

Sinfonía Nº1 en do menor, op.11

Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado

George Enescu

Suite para piano Nº2 en Re mayor, op.10

Aurora Ienei, piano

07.00

Momentos Musicales

Alexander Glazunov

Marcha nupcial, op.21

Orquesta Sinfónica de Moscú / Igor Golovschin

Johann Sebastian Bach

Suite inglesa Nº3 en sol menor, BWV 808

Glenn Gould, piano

Dmitri Shostakovich

Fragmentos de la música incidental de “El Rey Lear”, op.58ª

Nina Romanova, mezzosoprano

Orquesta de Cámara de Leningrado / Eduard Serov

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto con oboe en Fa mayor, K.370

Ingo Goritzki, oboe

Miembros del Cuarteto de Berna

08.00

Edvard Grieg

Peer Gynt, suite para orquesta Nº2, op.55. Arreglo para piano

Eva Knardahl, piano

Giuseppe Tartini

Concierto para violín y orquesta en si menor, D.125

Nadja Zwlener, violín

The English Concert / Harry Bicket

Manuel de Falla

Fragmentos del ballet El sombrero de tres picos

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Lorin Maazel

09.00

Joseph Haydn

Cuarteto para cuerdas en Mi bemol mayor, op.20, N°1

Cuarteto Chiaroscuro

Giuseppe Verdi

Música de ballet de la ópera Don Carlos

Orquesta Nacional de la Ópera de Monte Carlo / Antonio de Almeida

Leopold Godowsky

Danzas antiguas para piano a cuatro manos

Joseph Banowetz y Alton Chan, piano

10.00

Frédéric Chopin

Concierto para piano y orquesta Nº2 en fa menor, op.21

Jan Lisiecki, piano

Sinfonia Varsovia / Howard Shelley

Antonio Caldara

Sinfonía en Do mayor

Ensamble La Serenissima / Adrian Chandler

11.00

Gabriel Fauré

Sonata para violín y piano Nº1 en La mayor, op.13

Shlomo Mintz, violín

Yefim Bronfman, piano

Dmitri Shostakovich

Suite de ballet Nº1 (arreglos de Levon Atovmian)

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Agostino Steffani (1654 - 1728)

Sperate in Deo

Nuria Rial, soprano

Yetzabel Arias Fernandez, soprano

Salvo Vitale, bajo

Coro de la Radio-Televisión Suizo-Italiana

I Barocchisti / Diego Fasolis

12.00

Johannes Brahms

Doble concierto para violín, chelo y orquesta en la menor, op.102

Renaud Capuçon, violín

Gautier Capuçon, chelo

Orquesta Juvenil Gustav Mahler / Myung_Whun Chung

Nicolai Miaskovsky (1881-1950)

Sonata para piano Nº5 en Si bemol mayor, op.64, Nº1

Murray McLachlan, piano

13.00

Una Hora, un Artista

Hoy: Emmanuel Ceysson

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard)

19.00

Música para Bailar

Pierre Phalèse

Pavana sobre la batalla, Gallarda sobre la batalla y Primera branle de la guerra

Currende Consort / Erik van Nevel

Anónimo

Paradetas

Ensamble Chatham Baroque

Heitor Villa-Lobos

“Danza de los indios”, de La selva de Amazonas

Coro y Orquesta Sinfónica del Estado de San Pablo

John Neschling

Karol Szynanowski

Mazurka, op.50, N°16

Krystian Zimmerman, piano

Mikis Theodorakis

“Final”, de la Suite Zorba

Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

Christoph Willibald Gluck

“Danza de los espíritus bienaventurados”, de la ópera Orfeo y Eurídice

Les Musiciens du Louvre / Marc Minkowski

Leo Brouwer

Danza característica

Roberto Aussel., guitarra

Ferry Muhr

Csárdás N°2

I Salonisti

Luigi Boccherini

“Minuetto”, del Sexteto para cuerdas en Si bemol mayor, op.23, N°2

Ensamble 415

Carl Nielsen

“Danza china”, de la Suite Aladino

Orquesta Sinfónica de San Francisco / Herbert Blomstedt

Xavier Montsalvatge

Habanera

Narciso Yepes, guitarra

Leoš Janáček

“Las sierras”, de Danzas laquianas

Orquesta Filarmónica de Brno / František Jílek

Camille Saint-Saëns

“Final”, de El carnaval de los animales

Martha Argerich y Nelson Freire, piano

Gidon Kremer e Isabelle van Keulen, violín

Tabea Zimmermann, viola

Mischa Maisky, chelo

Georg Hörtnagel, contrabajo

Irena Grafenauer, flauta

Eduard Brunner, clarinete

Markus Steckeler, xilofón

20.00

Momentos Musicales