Programación Sábado 4 de Octubre

00.00
Trasnoche Jazz
Don Grolnick
Spot that man
Heart of darkness
Shola-Adisa Farrar
What a night
Fall in love
I have a dream
Bojan Z
Ashes to ashes
Eric LeLann Quartet
Life on Mars
Delta Saxophone Quartet
Heroes
The Three Sounds
I let a song go out of my heart
When I fall in love
Dodo Green
Not one tear
Jazz in my soul
You don’t know me
01.00
La Trasnoche Clásica
Johannes Brahms
Cuarteto Nº2 en la menor, op.51, Nº2
Cuarteto Melos
Tomaso Albinoni
Concierto para oboe y orquesta en Si bemol mayor, op.7, Nº3
Anthony Robson, oboe
Collegium Musicum 90 / Simon Standage
Béla Bartók
Sonata para piano, Sz.80
Max Levinson, piano
Luis de Milán
Tiento para vihulea Nº1
Christopher Wilson, vihuela
Carl Maria von Weber
Sonata para flauta y piano en Fa mayor, op.10, Nº5
Aurèle Nicolet, flauta;
Bruno Canino, piano
Igor Stravinsky
Danzas concertantes para orquesta de cámara
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Alexander Gibson
Ludwig van Beethoven
Sonata para violín y piano Nº4 en la menor, op.23
Gidon Kremer, violín;
Martha Argerich
William Byrd
Pavana para seis violas
Gallarda
Rose Consort of viols
Robert Schumann
Sinfonía Nº3 en Mi bemol mayor, op.97, "Renana"
Orquesta New Philharmonia / Eliahu Inbal
Wolfgang Amadeus Mozart
Exsultate, jubilate, K.165
Cecilia Bartoli, mezzosoprano
Orquesta de Cámara de Viena / György Fischer
Vincent D'Indy
Trío para clarinete, chelo y piano, op.29
Pascal Moraguès, clarinete;
Christophe Coin, chelo;
Patrick Cohen, piano
Francisco Tárrega
Gran jota aragonesa
Daniel Küper, guitarra
Heinrich Franz von Biber
Mensa Sonora. Partita Nº6 en sol menor
Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel
Heinrich Baermann
Adagio para clarinete y orquesta en Re bemol mayor
Emma Johnson, clarinete
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Charles Groves
Eric Coates
Suite Londres
Orquesta de Conciertos de la BBC / Adrian Boult
Frédéric Chopin
Sonata para piano Nº3 en si menor, op.58
Vladimir Ashkenazy, piano
Olivier Messiaen
Tema y variaciones para violín y piano
Trond Saeverud, violín;
Einar Röttingen, piano
Felix Mendelssohn
Sinfonía Nº1 en do menor, op.11
Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado
George Enescu
Suite para piano Nº2 en Re mayor, op.10
Aurora Ienei, piano
07.00
Momentos Musicales
Alexander Glazunov
Marcha nupcial, op.21
Orquesta Sinfónica de Moscú / Igor Golovschin
Johann Sebastian Bach
Suite inglesa Nº3 en sol menor, BWV 808
Glenn Gould, piano
Dmitri Shostakovich
Fragmentos de la música incidental de “El Rey Lear”, op.58ª
Nina Romanova, mezzosoprano
Orquesta de Cámara de Leningrado / Eduard Serov
Wolfgang Amadeus Mozart
Cuarteto con oboe en Fa mayor, K.370
Ingo Goritzki, oboe
Miembros del Cuarteto de Berna
08.00
Edvard Grieg
Peer Gynt, suite para orquesta Nº2, op.55. Arreglo para piano
Eva Knardahl, piano
Giuseppe Tartini
Concierto para violín y orquesta en si menor, D.125
Nadja Zwlener, violín
The English Concert / Harry Bicket
Manuel de Falla
Fragmentos del ballet El sombrero de tres picos
Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Lorin Maazel
09.00
Joseph Haydn
Cuarteto para cuerdas en Mi bemol mayor, op.20, N°1
Cuarteto Chiaroscuro
Giuseppe Verdi
Música de ballet de la ópera Don Carlos
Orquesta Nacional de la Ópera de Monte Carlo / Antonio de Almeida
Leopold Godowsky
Danzas antiguas para piano a cuatro manos
Joseph Banowetz y Alton Chan, piano
10.00
Frédéric Chopin
Concierto para piano y orquesta Nº2 en fa menor, op.21
Jan Lisiecki, piano
Sinfonia Varsovia / Howard Shelley
Antonio Caldara
Sinfonía en Do mayor
Ensamble La Serenissima / Adrian Chandler
11.00
Gabriel Fauré
Sonata para violín y piano Nº1 en La mayor, op.13
Shlomo Mintz, violín
Yefim Bronfman, piano
Dmitri Shostakovich
Suite de ballet Nº1 (arreglos de Levon Atovmian)
Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi
Agostino Steffani (1654 - 1728)
Sperate in Deo
Nuria Rial, soprano
Yetzabel Arias Fernandez, soprano
Salvo Vitale, bajo
Coro de la Radio-Televisión Suizo-Italiana
I Barocchisti / Diego Fasolis
12.00
Johannes Brahms
Doble concierto para violín, chelo y orquesta en la menor, op.102
Renaud Capuçon, violín
Gautier Capuçon, chelo
Orquesta Juvenil Gustav Mahler / Myung_Whun Chung
Nicolai Miaskovsky (1881-1950)
Sonata para piano Nº5 en Si bemol mayor, op.64, Nº1
Murray McLachlan, piano
13.00
Una Hora, un Artista
Hoy: Emmanuel Ceysson
14.00
Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard)
19.00
Música para Bailar
Pierre Phalèse
Pavana sobre la batalla, Gallarda sobre la batalla y Primera branle de la guerra
Currende Consort / Erik van Nevel
Anónimo
Paradetas
Ensamble Chatham Baroque
Heitor Villa-Lobos
“Danza de los indios”, de La selva de Amazonas
Coro y Orquesta Sinfónica del Estado de San Pablo
John Neschling
Karol Szynanowski
Mazurka, op.50, N°16
Krystian Zimmerman, piano
Mikis Theodorakis
“Final”, de la Suite Zorba
Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons
Christoph Willibald Gluck
“Danza de los espíritus bienaventurados”, de la ópera Orfeo y Eurídice
Les Musiciens du Louvre / Marc Minkowski
Leo Brouwer
Danza característica
Roberto Aussel., guitarra
Ferry Muhr
Csárdás N°2
I Salonisti
Luigi Boccherini
“Minuetto”, del Sexteto para cuerdas en Si bemol mayor, op.23, N°2
Ensamble 415
Carl Nielsen
“Danza china”, de la Suite Aladino
Orquesta Sinfónica de San Francisco / Herbert Blomstedt
Xavier Montsalvatge
Habanera
Narciso Yepes, guitarra
Leoš Janáček
“Las sierras”, de Danzas laquianas
Orquesta Filarmónica de Brno / František Jílek
Camille Saint-Saëns
“Final”, de El carnaval de los animales
Martha Argerich y Nelson Freire, piano
Gidon Kremer e Isabelle van Keulen, violín
Tabea Zimmermann, viola
Mischa Maisky, chelo
Georg Hörtnagel, contrabajo
Irena Grafenauer, flauta
Eduard Brunner, clarinete
Markus Steckeler, xilofón
20.00
Momentos Musicales