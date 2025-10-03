PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

03/10/2025

Programación Sábado 4 de Octubre

00.00
Trasnoche Jazz

Don Grolnick
Spot that man
Heart of darkness

Shola-Adisa Farrar
What a night
Fall in love
I have a dream

Bojan Z
Ashes to ashes
Eric LeLann Quartet
Life on Mars
Delta Saxophone Quartet
Heroes

The Three Sounds
I let a song go out of my heart
When I fall in love

Dodo Green
Not one tear
Jazz in my soul
You don’t know me

01.00
La Trasnoche Clásica

Johannes Brahms
Cuarteto Nº2 en la menor, op.51, Nº2
Cuarteto Melos

Tomaso Albinoni
Concierto para oboe y orquesta en Si bemol mayor, op.7, Nº3
Anthony Robson, oboe
Collegium Musicum 90 / Simon Standage

Béla Bartók
Sonata para piano, Sz.80
Max Levinson, piano

Luis de Milán
Tiento para vihulea Nº1
Christopher Wilson, vihuela

Carl Maria von Weber
Sonata para flauta y piano en Fa mayor, op.10, Nº5
Aurèle Nicolet, flauta;
Bruno Canino, piano

Igor Stravinsky
Danzas concertantes para orquesta de cámara
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Alexander Gibson

Ludwig van Beethoven
Sonata para violín y piano Nº4 en la menor, op.23
Gidon Kremer, violín;
Martha Argerich

William Byrd
Pavana para seis violas
Gallarda
Rose Consort of viols

Robert Schumann
Sinfonía Nº3 en Mi bemol mayor, op.97, "Renana"
Orquesta New Philharmonia / Eliahu Inbal

Wolfgang Amadeus Mozart
Exsultate, jubilate, K.165
Cecilia Bartoli, mezzosoprano
Orquesta de Cámara de Viena / György Fischer

Vincent D'Indy
Trío para clarinete, chelo y piano, op.29
Pascal Moraguès, clarinete;
Christophe Coin, chelo;
Patrick Cohen, piano

Francisco Tárrega
Gran jota aragonesa
Daniel Küper, guitarra

Heinrich Franz von Biber
Mensa Sonora. Partita Nº6 en sol menor
Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Heinrich Baermann
Adagio para clarinete y orquesta en Re bemol mayor
Emma Johnson, clarinete
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Charles Groves

Eric Coates
Suite Londres
Orquesta de Conciertos de la BBC / Adrian Boult

Frédéric Chopin
Sonata para piano Nº3 en si menor, op.58
Vladimir Ashkenazy, piano

Olivier Messiaen
Tema y variaciones para violín y piano
Trond Saeverud, violín;
Einar Röttingen, piano

Felix Mendelssohn
Sinfonía Nº1 en do menor, op.11
Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado

George Enescu
Suite para piano Nº2 en Re mayor, op.10
Aurora Ienei, piano

07.00
Momentos Musicales

Alexander Glazunov
Marcha nupcial, op.21
Orquesta Sinfónica de Moscú / Igor Golovschin

Johann Sebastian Bach
Suite inglesa Nº3 en sol menor, BWV 808
Glenn Gould, piano

Dmitri Shostakovich
Fragmentos de la música incidental de “El Rey Lear”, op.58ª
Nina Romanova, mezzosoprano
Orquesta de Cámara de Leningrado / Eduard Serov

Wolfgang Amadeus Mozart
Cuarteto con oboe en Fa mayor, K.370
Ingo Goritzki, oboe
Miembros del Cuarteto de Berna

08.00

Edvard Grieg
Peer Gynt, suite para orquesta Nº2, op.55. Arreglo para piano
Eva Knardahl, piano

Giuseppe Tartini
Concierto para violín y orquesta en si menor, D.125
Nadja Zwlener, violín
The English Concert / Harry Bicket

Manuel de Falla
Fragmentos del ballet El sombrero de tres picos
Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Lorin Maazel

09.00

Joseph Haydn
Cuarteto para cuerdas en Mi bemol mayor, op.20, N°1
Cuarteto Chiaroscuro

Giuseppe Verdi
Música de ballet de la ópera Don Carlos
Orquesta Nacional de la Ópera de Monte Carlo / Antonio de Almeida

Leopold Godowsky
Danzas antiguas para piano a cuatro manos
Joseph Banowetz y Alton Chan, piano

10.00

Frédéric Chopin
Concierto para piano y orquesta Nº2 en fa menor, op.21
Jan Lisiecki, piano
Sinfonia Varsovia / Howard Shelley

Antonio Caldara
Sinfonía en Do mayor
Ensamble La Serenissima / Adrian Chandler

11.00

Gabriel Fauré
Sonata para violín y piano Nº1 en La mayor, op.13
Shlomo Mintz, violín
Yefim Bronfman, piano

Dmitri Shostakovich
Suite de ballet Nº1 (arreglos de Levon Atovmian)
Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Agostino Steffani (1654 - 1728)
Sperate in Deo
Nuria Rial, soprano
Yetzabel Arias Fernandez, soprano
Salvo Vitale, bajo
Coro de la Radio-Televisión Suizo-Italiana
I Barocchisti / Diego Fasolis

12.00

Johannes Brahms
Doble concierto para violín, chelo y orquesta en la menor, op.102
Renaud Capuçon, violín
Gautier Capuçon, chelo
Orquesta Juvenil Gustav Mahler / Myung_Whun Chung

Nicolai Miaskovsky (1881-1950)
Sonata para piano Nº5 en Si bemol mayor, op.64, Nº1
Murray McLachlan, piano

13.00
Una Hora, un Artista

Hoy: Emmanuel Ceysson

14.00
Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard)

19.00
Música para Bailar

Pierre Phalèse
Pavana sobre la batalla, Gallarda sobre la batalla y Primera branle de la guerra
Currende Consort / Erik van Nevel

Anónimo
Paradetas
Ensamble Chatham Baroque

Heitor Villa-Lobos
“Danza de los indios”, de La selva de Amazonas
Coro y Orquesta Sinfónica del Estado de San Pablo
John Neschling

Karol Szynanowski
Mazurka, op.50, N°16
Krystian Zimmerman, piano

Mikis Theodorakis
“Final”, de la Suite Zorba
Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

Christoph Willibald Gluck
“Danza de los espíritus bienaventurados”, de la ópera Orfeo y Eurídice
Les Musiciens du Louvre / Marc Minkowski

Leo Brouwer
Danza característica
Roberto Aussel., guitarra

Ferry Muhr
Csárdás N°2
I Salonisti

Luigi Boccherini
“Minuetto”, del Sexteto para cuerdas en Si bemol mayor, op.23, N°2
Ensamble 415

Carl Nielsen
“Danza china”, de la Suite Aladino
Orquesta Sinfónica de San Francisco / Herbert Blomstedt

Xavier Montsalvatge
Habanera
Narciso Yepes, guitarra

Leoš Janáček
“Las sierras”, de Danzas laquianas
Orquesta Filarmónica de Brno / František Jílek

Camille Saint-Saëns
“Final”, de El carnaval de los animales
Martha Argerich y Nelson Freire, piano
Gidon Kremer e Isabelle van Keulen, violín
Tabea Zimmermann, viola
Mischa Maisky, chelo
Georg Hörtnagel, contrabajo
Irena Grafenauer, flauta
Eduard Brunner, clarinete
Markus Steckeler, xilofón

20.00
Momentos Musicales