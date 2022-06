Programación Sábado 4 de Junio

00.00

Después del Concierto

01.00

Trasnoche Jazz

Benny Golson

Play a little one

Take the “A” train

Silje Nergaard

It’s gonna rain

Jaded childhood dreams

Cocco Bello

Ellipsis Quintet

Avoid the void

Comfort zone

Larry Coryell

All blues

Ernie Andrews

Big city

Don’t be afraid of love

Work song

02.00

La Trasnoche de La 96.7

Seré curioso (Pablo Milrud)

03.00

Jean-Féry Rebel

Sonata para violín y continuo Nº8 en re menor

Andrew Manze, violín;

Jaap der Linden, viola da gamba;

Richard Eggar, clave

Maurice Ravel

Sonata para violín y piano Nº2 en Sol mayor

Shlomo Mintz, violín;

Yefim Bronfman, piano

Robert Schumann

Carnaval de Viena, op.26

Murray Perahia, piano

Antonio Salieri

Veintiséis variaciones sobre la folia de España

Philharmonia Orchestra / Pietro Spada

César Franck

Trío Nº1 en Fa sostenido mayor, op.1, Nº1, M.1

Mariana Sirbu, violín;

Mihai Dancila, chelo;

Mihail Sarbu, piano

Erik Satie

Deportes y divertimentos

Angela Brownridge, piano

Antonin Dvorák

Danzas eslavas para orquesta, op.46

Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Bernard Haitink

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para flauta y orquesta Nº1 en Sol mayor, K.313

James Galway, flauta

Orquesta de cuerdas del Festival de Lucerna / Rudolf Baumgartner

George Frideric Handel (atribuida)

Gracias sean dadas a ti, Señor

Jessye Norman, soprano;

Geoffrey Parsons, piano

Gabriel Fauré

Balada para piano y orquesta en Fa sostenido mayor, op.19

Malcolm Binns, piano

Orquesta Sinfónica de la BBC del Norte / Raymond Leppard

Piotr Ilich Chaikovsky

Serenata para cuerdas en Re mayor, op.48

Orquesta Estatal de Hungría / Gyula Németh

07.00

Momentos Musicales

Camille Saint-Saëns

Bacanal, de Sansón y Dalila "

Orquesta Sinfónica de la Radio de la República Checa / Stephen Gunzenhauser

Wolfgang Amadeus Mozart

Adagio para violín y orquesta en Mi mayor, K.261

Isabelle Faust, violín

Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

Franz Schubert

Impromptu para piano Nº3 en Sol bemol mayor, D.899

Alfred Brendel, piano

Capel Bond

Concierto Nº6 en Si bemol mayor, de Seis conciertos a siete partes

The Parley of Instruments Baroque Orchestra / Roy Goodman

Ottorino Respighi

Italiana y Aria de corte de la Suite Nº3, de Arias y danzas antiguas para laúd. Transcripción libre para orquesta

Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

Niels Gade

Movimiento para trío en Si bemol mayor

Tre Musici

Johann Christian Bach

Primer movimiento (Allegro spirituoso) del Concierto para fagot y orquesta en Si bemol mayor

Gábor Janota, fagot

Orquesta de Cámara Franz Liszt / György Lehel

Henryk Wieniawski

Polonesa brillante para violín y piano en Re mayor, op.4

Maurice Asno, violín

Ian Brown, piano

Antonin Dvorák

Moderato y Tempo di valse de la Serenata para cuerdas en Mi mayor, op.22

Capella Istropolitana / Jaroslav Krechek

François Couperin

Selección de La apoteosis de Lully

Ensamble Música Ad Rhenum / Jed Wentz

Franz Berwald

Primer movimiento )Adagio- Allegro molto) del Septeto en Si bemol mayor

Consortium Classicum

Heinrich Franz von Biber

Partita IV de Harmonia Artificioso-Ariosa

The Rare Fruits Council

Nicolò Paganini

Tercer movimiento (Rondo) del Concierto para violín y orquesta Nº4 en re menor

Gidon Kremer, violín

Orquesta Filarmónica de Viena / Riccardo Muti

09.00

Latinoamericana Académica (Ariel Campero)

10.00

Desde Aquí (Asociación Argentina de Compositores)

11.00

Clásicos Desatados (Jessica Fainsod)

12.00

Camarín de las Musas (Gabriel Senanes)

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris)

18.00

Cuatro Cuerdas (Pablo Saraví)

19.00

Juegos de Cartas (Sandra de la Fuente & Laura Novoa)

20.00

Complemento musical

21.00

Divertimento de sábado de la noche (Nicolás Pichersky)

23.00

Final de Juego (Adán Rowies)