PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

03/07/2026

Programación Sábado 4 de Julio

00.00
Trasnoche Jazz

Terell Stafford
Between two worlds
Mi a mía

Melanie Scholtz
Pitter patter
Hypnotized
Back in love

Trilok Gurtu
Peace is not peaceful
Folded arms

Cedar Walton y Ron Carter
My funny valentine
Telephone

Syndee Winters
The rules of the road
Stormy weather
Just one of those things

01.00
La Trasnoche Clásica

Camille Saint-Saëns
Sonata para oboe y piano en Re mayor, op.166
Olivier Doise, oboe;
Alexandre Tharaud, piano

Béla Bartók
Para niños, vol.1
Zoltán Kocsis, piano

Piotr Ilich Chaikovsky
Variaciones sobre un tema rococó para chelo y orquesta, op.33
Mstislav Rostropovich, chelo
Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

Francesco Geminiani
Concerto grosso en sol menor, op.3, Nº2, H.74
The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Joao Pernambuco
Choro
Leo Brouwer
Música incidental campesina
Leo Brouwer - Víctor Pellegrini, dúo de guitarras

Claude Debussy
Tres baladas de François Villon, L.119
Udo Reinemann, barítono;
Theodor Paraskivesko, piano

Ludwig van Beethoven
Trío Nº2 en Sol mayor, op.1, Nº2
Trío Beaux Arts

Bedrich Smetana
Polca de la ópera La novia vendida
Orquesta del Festival de Londres / Alfred Scholtz

Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para piano y orquesta Nº27 en Si bemol mayor, K.595
Maria João Pires, piano
Orquesta de Cámara de Lausana / Armin Jordan

Robert Schumann
Canción de la noche, op.96, Nº1
Arribo y partida, op.90, Nº3
Paul Eswood, contratenor;
Nicholas McGegan, piano

Johann Sebastian Bach
Suite para chelo Nº2 en re menor, BWV 1008
Lynn Harrell, chelo

Max Reger
Cuatro poemas sinfónicos sobre pinturas de Arnold Böcklin, op.128
Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Neeme Järvi

Domenico Scarlatti
Sonata en si menor, K.377 (arreglo para guitarra)
Gergely Sárközy, guitarra

Gabriel Fauré
Quinteto con piano Nº1 en do menor, op.89
Maureen Jones, piano
Quinteto Fauré de Roma

Guillaume Dumanoir
Suite del ballet de Estocolmo
Les Concerts des Nations / Jordi Savall

Saverio Mercadante
Concierto para flauta y orquesta Nº2 en mi menor, op.57
Jean-Pierre Rampal, flauta
I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Johannes Brahms
Sonata para viola y piano Nº1 en fa menor, op.120, Nº1
Lars Anders Tomter, viola;
Leif Ove Andsnes, piano

Franz Liszt
Prometeo, poema sinfónico Nº5, S.99
Orquesta Sinfónica de Budapest / Árpád Joó

George Enescu
Suite para piano Nº3, op.18, "Piezas impromptu"
Aurora Ienei, piano

Richard Heuberger
Vals de la opereta El baile de la ópera
Orquesta Sinfónica de Viena / Robert Stolz

07.00
Momentos Musicales

Alexander Glazunov
Vals de concierto Nº2, en Fa mayor, op.51
Orquesta Sinfónica de Bamberg / Neeme Järvi

Robert Schumann
Canciones del amanecer, op.133
Jean-Efflam Bavouzet, piano

Georg Friedrich Handel
Concerto a due cori en Si bemol mayor, Catálogo Handel 332
The English Concert / Trevor Pinnock

Jacques Ibert
Escalas
Orquesta de la Suisse Romande / Neeme Järvi

08.00

Louis Spohr
Sonata para violín y arpa en do menor
Helga Storck, arpa
Kurt Guntnes, violín

Vincent D'Indy
Fantasía sobre una antigua ronda francesa, op.99
Michael Schäfer, piano

Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para violín y orquesta Nº5 en La mayor, K.219, "Turco"
Gidon Kremer, violín
Orquesta Filarmónica de Viena / Nikolaus Harnoncourt

09.00

Emil Nikolaus von Reznicek
Sinfonía Nro.5, “Sinfonía de danza”
Orquesta Sinfónica de Berna / Frank Beermann

Mauro Giuliani
Gran dúo concertante para flauta y guitarra en La mayor, op.52
Paul Meisen, flauta
Reinbert Evers, guitarra

10.00

Ludwig van Beethoven
Cuarteto Nº11 en fa menor, op.95, "Serioso"
Cuarteto Juilliard

John Marsh (compositor y escritor ingles, 1752-1828)
Sinfonía Nº2 en Si bemol mayor, “La cacería”
London Mozart Players / Matthias Bamert

Bohuslav Martinú
Fantasía y Toccata para piano
Radoslav Kvapil, piano

11.00
Va pensiero (Claudio Zin)

12.00
Momentos Musicales

Franz Liszt
Rapsodia húngara para piano Nº2 en do sostenido menor
Michelle Campanella, piano

Heitor Villa-Lobos
Quinteto para flauta, arpa y trío de cuerdas
Grupo Instrumental de Paris

Charles Gounod
Sinfonía Nº1 en Re mayor
Orquesta de Cámara de Saint Paul / Christopher Hogwood

13.00
Una Hora, un Artista

Hoy: Vivica Genaux

14.00
Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard)

19.00
Música para Bailar

Anónimo italiano (s.XIV)
Tres fuentes, estampida
Ensamble Unicorn de Viena

Agostino Steffani
“Minué” y “Gavota”, de la ópera La soberbia de Alejandro
I Barocchisti / Diego Fasolis

Jorge Cardoso
Milonga, para guitarra
David Russell, guitarra

Frédéric Chopin
Tarantela, op.43
Georges Cziffra, piano

Anónimo
Cinco danzas del manuscrito Anna Keczer Szirmay
Collegium Musicum de Budapest

David Popper
Mazurca en sol menor, op.11, para chelo y piano
Miklós Perényi, chelo
Zoltán Kocsis, piano

Oscar Lorenzo Fernández
“Batuque”, de Una epifanía pastoral
Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

Edward Elgar
“Giga”, de Cuatro danzas para vientos
Ensamble Athena

Aram Jachaturián
“Vals”, de la Suite Mascarada
Orquesta Filarmónica de Armenia / Loris Tjeknavorian

Antonio Lauro
Joropo
Gerald García, guitarra

Adolph Adam
“Galop”, del primer acto de Giselle
Orquesta de la Ópera Real Covent Garden / Richard Bonynge

Ludwig van Beethoven
Seis danzas alemanas, WoO 42
Béla Bánfalvi, violín
Sándor Falvai, piano

Anónimo judeo-italiano (s.XVI)
Pass’e mezzo a la boloñesa
Ensamble Lucidarium

Manuel de Falla
“Danza española N°1”, del segundo acto de la ópera La vida breve
Coro de la Fundación Príncipe de Asturias
Orquesta Sinfónica de Asturias / Maximiano Valdés

20.00
Momentos Musicales