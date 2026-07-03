Programación Sábado 4 de Julio

00.00
Trasnoche Jazz
Terell Stafford
Between two worlds
Mi a mía
Melanie Scholtz
Pitter patter
Hypnotized
Back in love
Trilok Gurtu
Peace is not peaceful
Folded arms
Cedar Walton y Ron Carter
My funny valentine
Telephone
Syndee Winters
The rules of the road
Stormy weather
Just one of those things
01.00
La Trasnoche Clásica
Camille Saint-Saëns
Sonata para oboe y piano en Re mayor, op.166
Olivier Doise, oboe;
Alexandre Tharaud, piano
Béla Bartók
Para niños, vol.1
Zoltán Kocsis, piano
Piotr Ilich Chaikovsky
Variaciones sobre un tema rococó para chelo y orquesta, op.33
Mstislav Rostropovich, chelo
Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa
Francesco Geminiani
Concerto grosso en sol menor, op.3, Nº2, H.74
The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood
Joao Pernambuco
Choro
Leo Brouwer
Música incidental campesina
Leo Brouwer - Víctor Pellegrini, dúo de guitarras
Claude Debussy
Tres baladas de François Villon, L.119
Udo Reinemann, barítono;
Theodor Paraskivesko, piano
Ludwig van Beethoven
Trío Nº2 en Sol mayor, op.1, Nº2
Trío Beaux Arts
Bedrich Smetana
Polca de la ópera La novia vendida
Orquesta del Festival de Londres / Alfred Scholtz
Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para piano y orquesta Nº27 en Si bemol mayor, K.595
Maria João Pires, piano
Orquesta de Cámara de Lausana / Armin Jordan
Robert Schumann
Canción de la noche, op.96, Nº1
Arribo y partida, op.90, Nº3
Paul Eswood, contratenor;
Nicholas McGegan, piano
Johann Sebastian Bach
Suite para chelo Nº2 en re menor, BWV 1008
Lynn Harrell, chelo
Max Reger
Cuatro poemas sinfónicos sobre pinturas de Arnold Böcklin, op.128
Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Neeme Järvi
Domenico Scarlatti
Sonata en si menor, K.377 (arreglo para guitarra)
Gergely Sárközy, guitarra
Gabriel Fauré
Quinteto con piano Nº1 en do menor, op.89
Maureen Jones, piano
Quinteto Fauré de Roma
Guillaume Dumanoir
Suite del ballet de Estocolmo
Les Concerts des Nations / Jordi Savall
Saverio Mercadante
Concierto para flauta y orquesta Nº2 en mi menor, op.57
Jean-Pierre Rampal, flauta
I Solisti Veneti / Claudio Scimone
Johannes Brahms
Sonata para viola y piano Nº1 en fa menor, op.120, Nº1
Lars Anders Tomter, viola;
Leif Ove Andsnes, piano
Franz Liszt
Prometeo, poema sinfónico Nº5, S.99
Orquesta Sinfónica de Budapest / Árpád Joó
George Enescu
Suite para piano Nº3, op.18, "Piezas impromptu"
Aurora Ienei, piano
Richard Heuberger
Vals de la opereta El baile de la ópera
Orquesta Sinfónica de Viena / Robert Stolz
07.00
Momentos Musicales
Alexander Glazunov
Vals de concierto Nº2, en Fa mayor, op.51
Orquesta Sinfónica de Bamberg / Neeme Järvi
Robert Schumann
Canciones del amanecer, op.133
Jean-Efflam Bavouzet, piano
Georg Friedrich Handel
Concerto a due cori en Si bemol mayor, Catálogo Handel 332
The English Concert / Trevor Pinnock
Jacques Ibert
Escalas
Orquesta de la Suisse Romande / Neeme Järvi
08.00
Louis Spohr
Sonata para violín y arpa en do menor
Helga Storck, arpa
Kurt Guntnes, violín
Vincent D'Indy
Fantasía sobre una antigua ronda francesa, op.99
Michael Schäfer, piano
Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para violín y orquesta Nº5 en La mayor, K.219, "Turco"
Gidon Kremer, violín
Orquesta Filarmónica de Viena / Nikolaus Harnoncourt
09.00
Emil Nikolaus von Reznicek
Sinfonía Nro.5, “Sinfonía de danza”
Orquesta Sinfónica de Berna / Frank Beermann
Mauro Giuliani
Gran dúo concertante para flauta y guitarra en La mayor, op.52
Paul Meisen, flauta
Reinbert Evers, guitarra
10.00
Ludwig van Beethoven
Cuarteto Nº11 en fa menor, op.95, "Serioso"
Cuarteto Juilliard
John Marsh (compositor y escritor ingles, 1752-1828)
Sinfonía Nº2 en Si bemol mayor, “La cacería”
London Mozart Players / Matthias Bamert
Bohuslav Martinú
Fantasía y Toccata para piano
Radoslav Kvapil, piano
11.00
Va pensiero (Claudio Zin)
12.00
Momentos Musicales
Franz Liszt
Rapsodia húngara para piano Nº2 en do sostenido menor
Michelle Campanella, piano
Heitor Villa-Lobos
Quinteto para flauta, arpa y trío de cuerdas
Grupo Instrumental de Paris
Charles Gounod
Sinfonía Nº1 en Re mayor
Orquesta de Cámara de Saint Paul / Christopher Hogwood
13.00
Una Hora, un Artista
Hoy: Vivica Genaux
14.00
Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard)
19.00
Música para Bailar
Anónimo italiano (s.XIV)
Tres fuentes, estampida
Ensamble Unicorn de Viena
Agostino Steffani
“Minué” y “Gavota”, de la ópera La soberbia de Alejandro
I Barocchisti / Diego Fasolis
Jorge Cardoso
Milonga, para guitarra
David Russell, guitarra
Frédéric Chopin
Tarantela, op.43
Georges Cziffra, piano
Anónimo
Cinco danzas del manuscrito Anna Keczer Szirmay
Collegium Musicum de Budapest
David Popper
Mazurca en sol menor, op.11, para chelo y piano
Miklós Perényi, chelo
Zoltán Kocsis, piano
Oscar Lorenzo Fernández
“Batuque”, de Una epifanía pastoral
Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein
Edward Elgar
“Giga”, de Cuatro danzas para vientos
Ensamble Athena
Aram Jachaturián
“Vals”, de la Suite Mascarada
Orquesta Filarmónica de Armenia / Loris Tjeknavorian
Antonio Lauro
Joropo
Gerald García, guitarra
Adolph Adam
“Galop”, del primer acto de Giselle
Orquesta de la Ópera Real Covent Garden / Richard Bonynge
Ludwig van Beethoven
Seis danzas alemanas, WoO 42
Béla Bánfalvi, violín
Sándor Falvai, piano
Anónimo judeo-italiano (s.XVI)
Pass’e mezzo a la boloñesa
Ensamble Lucidarium
Manuel de Falla
“Danza española N°1”, del segundo acto de la ópera La vida breve
Coro de la Fundación Príncipe de Asturias
Orquesta Sinfónica de Asturias / Maximiano Valdés
20.00
Momentos Musicales