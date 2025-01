Programación Sábado 4 de Enero

00.00

Trasnoche Jazz

Funk Off

The certain doubt

A breath of fresh air

Yin and yang

Hilary Kole

The best thing for you

Sophisticated lady

It’s you or no one

Bohemian Voodoo

Adria blue

Ancient sun

Wynton y Ellis Marsalis

The very thought of you

Where or when

Sarah Vaughan

I’ll build a stairway to paradise

The man I love

Let’s call the whole thing off

01.00

La Trasnoche Clásica

Franz Liszt

Paráfrasis para piano sobre El molinero y el arroyo de Schubert, S.565, Nº2

Paráfrasis para piano sobre “Para cantar sobre el agua de Schubert”, Searle.558, Nº2

Yevgeny Kissin, piano

Alexander Borodin

Sinfonía Nº2 en si menor

Orquesta Sinfónica de la Radio Eslovaca de Bratislava / Stepehn Gunzenhauser

Ástor Piazzolla

Tres tangos para bandoneón y orquesta

Ástor Piazzolla, bandoneón

Orchestra of St. Luke's / Lalo Schifrin

Wilhelm Stenhammar

Sinfonía Nº2 en sol menor, op.34

Orquesta Sinfónica de Gotenburgo / Neeme Järvi

Samuel Barber

Sonata para chelo y piano en do menor, op.6

Roger Drinkal, chelo

Dian Baker, piano

Felix Mendelssohn

Concierto Nº1 en sol menor, op.25

Andras Schiff, piano

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Charles Dutoit

Johann Christian Bach

Sinfonía concertante en La mayor, para violín, chelo y orquesta

Eleonora Turovsky, violín

Yuli Turovsky, chelo

I Musici de Montreal / Yuli Turovsky

Ernest Bloch

Infantiles. Diez piezas para chicos (Enfantines)

István Kassi, piano

Ludwig van Beethoven

Diez variaciones para trío sobre "Ich bin der Schneider Kakadu" de Wenzel Müller, op.21a

Pinchas Zuckerman, violín

Jacqueline Du Pré, chelo

Daniel Barenboim, piano

Richard Strauss

Sonatina para 16 instrumentos de viento Nº1 en Fa mayor

Miembros de la Orquesta Filarmónica de Viena / André Previn

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº53 en mi menor, Hob.XVI:34

Alfred Brendel, piano

07.00

Momentos Musicales

Alexander Glazunov

Balada en Fa mayor, op.78

Orquesta Sinfónica de la Radio de la Unión Soviética / Odisseiy Dimitriedi

Christoph Willibald Gluck

Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor

Peter Lukas Graf, flauta

Camerata Zürich / Räto Tschupp

Franz Schubert

Sonata en Mi bemol mayor, D.157

Radu Lupu, piano

Albert Roussel

Rapsodia flamenca, op.56

Orquesta Filarmónica Estatal de Renania Palatinado / Pierre Stoll

08.00



Georg Frideric Handel

Arias del Acto I de la ópera “Amadigi di Gaula”

Nathalie Stutzmann, contralto (en el rol de Amadigi)

Les Musiciens du Louvre / Marc Minkowski

Amanda Maier

Concierto para violín y orquesta en re menor

Gregory Maytan, violín

Orquesta Sinfónica de Helsingborg / Andreas Stoehr

Joseph Haydn

Trío en Mi mayor, Hob.16, Nº28

Trío Beaux Arts

09.00



Arthur Honeggger

Preludio, arieta y fugueta sobre el nombre de Bach, para orquesta de cuerdas

Sinfonietta de Bournemouth / Tamas Vasary

Ludwig van Beethoven

Cuarteto Nº9 en Do mayor, "Razumovsky Nº3"

Cuarteto Emerson

Francesco Geminiani

Concerto grosso en re menor Nº6

La Petite Bande / Sigiswald Kuijken

10.00

Frédéric Chopin

Sonata para chelo y piano en sol menor, op.65

Sol Gabetta, chelo

Bertrand Chamayou, piano

Ottorino Respighi

Belfagor, obertura de concierto

Orquesta Filarmónica de la BBC / Edward Downes

Scott Joplin

Solace. Una serenata mejicana

Joshua Rifkin, piano

11.00

Arnold Bax

Concierto para chelo y orquesta

Raphael Wallfisch, chelo

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson

Johann Friedrich Fasch

Cuarteto para dos oboes, fagot y contínuo en re menor

Camerata Köln

Erik Satie

Preludios del hijo de las estrellas

Aldo Ciccolini, piano

13.00

Una Hora, un Artista

Hoy: Barbara Hannigan

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard)

19.00

Música para Bailar

Bedřich Smetana

“Polca”, de La novia vendida

Orquesta Sinfónica de Praga / Jiří Bělohlávek

Maurice Ravel

“Forlana”, de Le tombeau de Couperin

Bertrand Chamayou, piano

Igor Stravinsky

“Danza rusa”, del ballet Petrushka

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Pierre Boulez

Camille Saint-Saëns

“Danzas de las sacerdotisas de Dagón”, de la ópera Sansón y Dalila

Orquesta de París / Daniel Barenboim

Anónimo italiano (s.XIV)

Comienzo de alegría, estampida

Ensamble Unicorn de Viena

John Adams

“Judah to Ocean”, del Libro de presuntas danzas de John

Cuarteto Kronos

Josef Strauss

Sin preocupaciones, op.271, polca rápida

Orquesta Filarmónica de Viena / Herbert von Karajan

Grabado en vivo durante el Concierto de Año Nuevo de 1987

Héctor Berlioz

“Fiesta en casa de los Capuleto”, de la sinfonía dramática Romeo y Julieta, op.17

Orquesta Filarmónica de Viena / Colin Davis

Julián Aguirre

Huella, op.49, para piano

Alfredo Corral, piano

Mikail Ippolitov-Ivanov

“Lezghinka”, de Bosquejos caucásicos. Suite N°2, op.43, "Iveria"

Orquesta Filarmónica de Armenia / Loris Tjeknavorian

Edvard Grieg

Slat, op.72, N°14

Einar Steen Nøkleberg, piano

Wolfgang AmdeusMozart

“Minué” del Cuarteto en La mayor para flauta y cuerdas, K.298

Carol Wincenc, flauta

Cuarteto Emerson

Manuel de Falla

“Danza N°2”, de la ópera La vida breve

Orquesta Sinfónica de Chicago / Fritz Reiner

20.00

Momentos Musicales