Programación Sábado 31 de Mayo

00.00

Trasnoche Jazz

Pete McGuinness Jazz Orchestra

The sly fox

The dark hours

David Linx

Real men cry

You’ll always be tomorrow

Chorinho para um novo dia

Trummor & Orgel

Metropolis

Slippery

Archie Shepp y Horace Parlan

Goin’ home

Nobody knows the troubles I’ve seen

Ingrid Lucía and the Flying Neutrinos

The passion song

I’d rather be in New Orleans

To me you're beautiful

01.00

La Trasnoche Clásica

Franz Liszt

Rapsodia húngara para piano Nº12 en do sostenido menor, S.244, Nº12

Evgeny Kissin, piano

Johann Sebastian Bach

Sonata para viola de gamba y clave Nº2 en Re mayor, BWV 1028

Yo-Yo Ma, violonchelo

Kenneth Cooper, clave

Piotr Ilich Chaikovsky

Sinfonía Nº4 en fa menor, op.36

Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

Nicolai Miaskovsky

Cuarteto Nº3 en re menor, op.33, Nº3

Cuarteto Taneyev de Leningrado

Marin Marais

Couplets de Folies

Jordi Savall, viola da gamba

Rolf Lislevand, tiorba

Michael Behringer, clave

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº53 en mi menor, Hob.XVI:34

Alfred Brendel, piano

Maurice Ravel

Valses nobles y sentimentales para orquesta

Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

Antonin Dvorák

Concierto para chelo y orquesta en si menor, op.104

Truls Mörk, chelo

Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

Felix Mendelssohn

Cuarteto Nº6 en fa menor, op.80

Cuarteto Melos

Luigi Boccherini

Sinfonía en re menor, op.37, Nº3, G.517

Cantilena / Adrian Shepherd

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para violín y orquesta Nº4 en Re mayor, K.218

Gidon Kremer, violín

Wiener Philharmoniker / Nikolaus Harnoncourt

Max Reger

Variaciones y fuga sobre un tema de Mozart, op.132

Orquesta Filarmónica de Berlín / Karl Böhm

Sébastien de Brossard

Retribue servuo tuo

Le Mercure Galant / Olivier Schneebeli

Les Pages de la Chapelle de Versailles y Les Chantres de la Chapelle de Versailles

Claude Debussy

Pour le piano, L.95

Philippe Entremont, piano

Luigi Cherubini

Cuarteto Nº3 en Re mayor

Cuarteto David

07.00

Momentos Musicales

Mijail Glinka

Obertura de Ruslán y Ludmila

Orquesta Sinfónica de Bulgaria / Ivan Velmos

Johann Sebastian Bach

Concierto para violín, cuerdas y bajo continuo en Mi mayor, BWV 1042

Giuliano Carmignola, violín

Concerto Köln

Robert Schumann

Cinco piezas en estilo popular para chelo y piano, op.102

Gautier Capuçon, chelo

Frank Braley, piano

Claude Debussy

El rincón de los niños

Peter Schmalfuss, piano

08.00

Leonard Bernstein

Danzas sinfónicas de “West Side Story”

Orquesta Sinfónica de Houston / Andrés Orozco-Estrada

Jan Ladislav Dussek (compositor bohemio: 1760 – 1812)

Sonata para piano a cuatro manos en Do mayor, op.32

Adrienne Soós e Ivo Haag, piano

Pietro Antonio Locatelli

Sonata para flauta y bajo continuo en Fa mayor, op.2, Nº8

Jed Wentz, flauta

Musica ad Rhenum

09.00

Sergei Prokofiev

Suite del ballet La flor de piedra, op.118

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Joseph Haydn

Concierto para trompeta y orquesta en Mi bemol mayor

Wynton Marsalis, trompeta

National Philharmonic Orchestra / Raymond Leppard

Darius Milhaud

Scaramouche, suite para dos pianos op.165b

Stephen Coombs y Artur Pizarro, dúo de pianos

10.00

Max Bruch

Concierto para violín y orquesta Nº1 en sol menor, op.26

Ray Chen, violín

Orquesta Filarmónica de Londres / Robert Trevino

George Gershwin

Un americano en París

Orquesta Sinfónica de San Francisco / Seiji Ozawa

Marin Marais

Sonata a la Maresiana para viola y bajo continuo

Ensamble Le Spectre de la Rose

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº41 en Do mayor, K.551, "Júpiter"

Orquesta del Festival de Budapest / Iván Fischer

Enrique Granados

Escenas románticas para piano

Daniel Ligorio, piano

12.00

Ludwig van Beethoven

Concierto para piano y orquesta Nº4 en Sol mayor, op.58

Vladimir Ashkenazy, piano

Orquesta de Cleveland / Vladimir Ashkenazy

Ernö Dohnányi

Serenata para trío de cuerdas en Do mayor, op.10

The Nash Ensemble

13.00

Una Hora, un Artista

Hoy: Jonas Kaufmann

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard)

19.00

Música para Bailar

Georg Philip Telemann

“Loure”, de la Suite en mi menor, de la colección Tafelmusik

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Antonio Bibalo

Danza balcánica N°2, de Cuatro danzas balcánicas, para piano

Anders Brunsvik, piano

Edward Elgar

“Minué y Trio”, de la Música para vientos N°5

Ensamble Athena

Francisco Mignone

Congada (versión para piano)

Marcel Worms, piano

Arthur Bliss

“Sarabanda de Pan”, de Pastoral, para mezzosoprano, flauta, timbales y coro

David Haslan, flauta

Northern Sinfonia / Richard Hickox

Andrea Falconieri

Corrente La mota

Michèle Délavérité, clave

Alphons Diepenbrock

“Danza de las ninfas”, de la suite de concierto de la música incidental para Marsyas

Orquesta de la Residencia Real de La Haya / Hans Vonk

Erwin Schulhoff

“Tango”, N°5 de Cinco estudios de jazz, para piano

Kathryn Stott, piano

Frédéric Chopin / Roy Douglas

Gran vals brillante, de Las sílfides

Orquesta Filarmónica de Rotterdam / David Zinman

Luigi Boccherini

“Minué”, del Sexteto para cuerdas en Mi bemol mayor, op.23, N°1

Ensamble 415

Jules Massenet

“Aragonesa”, de la música de ballet de la ópera El cid

Orquesta de Filadelfia / Eugene Ormandy

Alfredo Casella

“Siciliana”, de Once piezas infantiles, para piano

Sandro Ivo Bartoli, piano

Aaron Copland

“Danza de Jalisco”, de Tres bosquejos latinoamericanos

Orquesta de Cámara Orpheus

Ludwig van Beethoven

“Alla danza tedesca”, del Cuarteto N°13 en Si bemol mayor, op.130

Cuarteto Emerson

Emmanuel Chabrier

Aire de ballet

Alain Planès, piano

Piotr Ilich Chaikovsky

Coda del Pas de six, del tercer acto del ballet El lago de los cisnes, op.20

Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

20.00

Momentos Musicales