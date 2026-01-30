Programación Sábado 31 de Enero

00.00
La Trasnoche Clásica
Franz Liszt
Tres sonetos de Petrarca, S.158
Alfred Brendel, piano
Max Reger
Sonata para clarinete y piano en fa sostenido menor, op.49, Nº2
Nikolaus Friedrich, clarinete
Thomas Palm, piano
Henry Purcell
Suite de la semi-ópera The Prophetess or The Histoy of Dioclesian, Z.627
Le Concert des Nations / Jordi Savall
Antonin Dvorák
Sonata para violín y piano en Fa mayor, op.57
Josef Suk, violín
Alfred Holecek, piano
John Dowland
Awake sweet love thou art returned, All ye whom love or fortune hath betrayed y Sleep wayward thoughts, del Primer libro de canciones
Rogers Covey-Crump, tenor
Jakob Lindberg, laúd
Hugo Alfvén
Rapsodia sueca Nº1, op.19, "Midsommarvaka" (Vigilia estival)
Orquesta Sinfónica de Gotenburgo / Neeme Järvi
Alessandro Scarlatti
“Caro sposo, prole amata” aria del oratorio Il primo omicidio
Dorotea Röschmann, soprano
Academia de Música Antigua / René Jacobs
Wolfgang Amadeus Mozart
Rondo para piano Nº3 en la menor, K.511
Mitsuko Uchida, piano
Johann Christian Fischer
Concierto para trompeta y orquesta en Do mayor (arreglo y edición de Adam Carse)
Maurice André, trompeta
Orquesta de Cámara de Württemberg / Jörg Faerber
Igor Stravinsky
Concierto para orquesta de cámara en Mi bemol, "Dumbarton Oaks"
Orquesta de Cámara Orfeo
Cecile Chaminade
Automne, op.35, Nº2
Eric Parkin, piano
Ludwig van Beethoven
Trío Nº6 en Mi bemol mayor op.70, Nº2
Isaac Stern, violín
Leonard Rose, chelo
Eugene Istomin, piano
Benedetto Marcello
Sonata para flauta dulce y continuo Nº3 en sol menor
René Clemencic, flauta dulce
Gabriel Fauré
Impromptu para piano Nº3 en La bemol mayor, op.34
Pascal Rogé, piano
Nicolò Paganini
Concierto para violín y orquesta Nº4 en re menor
Gidon Kremer, violín
Orquesta Filarmónica de Viena / Riccardo Muti
Enrique Granados
Danza triste para piano, op.5, Nº10 (arr. para guitarra de E. Fernández)
Eduardo Fernández, guitarra
Franz Schubert
Cuatro impromptus para piano, op.142, D.935
Alfred Brendel, piano
Maurice Ravel
Valses nobles y sentimentales para orquesta
Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa
Joan Cabanilles
Tiento Nº23 por A la mi re
Hespèrion XX / Jordi Savall
Carl Czerny
Gran sonata en fa menor, op.178
Duo Tal & Groethusen
Darius Milhaud
La apoteosis de Molière. Suite orquesta con clave basada sobre temas de Baptiste Anet, op.286
The New London Orchestra / Ronald Corp
Francesco Antonio Bonporti
Concertino para violín y continuo en Si bemol mayor, op.12, Nº7
Luigi Mangiocavallo, violín;
Claudio Ronco, chelo;
Marco Mencoboni, clave
Saverio Mercadante
Concierto para flauta y orquesta Nº1 en Mi mayor, op.49
James Galway, flauta
I Solisti Veneti / Claudio Scimone
Carlos Guastavino
Diez cantos populares para piano (Nº1, Nº2, Nº3 y Nº4)
Luis Ascot, piano
Charles Gounod
Sinfonía Nº1 en Re mayor
Orquesta Sinfónica de Islandia / Yan Pascal Tortelier
07.00
Momentos Musicales
Alexander Glazunov
Vals de concierto Nº2, en Fa mayor, op.51
Orquesta Sinfónica de Bamberg / Neeme Järvi
Robert Schumann
Canciones del amanecer, op.133
Jean-Efflam Bavouzet, piano
Georg Friedrich Handel
Concerto a due cori en Si bemol mayor, Catálogo Handel 332
The English Concert / Trevor Pinnock
Jacques Ibert
Escalas
Orquesta de la Suisse Romande / Neeme Järvi
08.00
Louis Spohr
Sonata para violín y arpa en do menor
Helga Storck, arpa
Kurt Guntnes, violín
Vincent D'Indy
Fantasía sobre una antigua ronda francesa, op.99
Michael Schäfer, piano
Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para violín y orquesta Nº5 en La mayor, K.219, "Turco"
Gidon Kremer, violín
Orquesta Filarmónica de Viena / Nikolaus Harnoncourt
09.00
Emil Nikolaus von Reznicek
Sinfonía Nro.5, “Sinfonía de danza”
Orquesta Sinfónica de Berna / Frank Beermann
Mauro Giuliani
Gran dúo concertante para flauta y guitarra en La mayor, op.52
Paul Meisen, flauta
Reinbert Evers, guitarra
10.00
Ludwig van Beethoven
Cuarteto Nº11 en fa menor, op.95, "Serioso"
Cuarteto Juilliard
John Marsh (compositor y escritor ingles, 1752-1828)
Sinfonía Nº2 en Si bemol mayor, “La cacería”
London Mozart Players / Matthias Bamert
Bohuslav Martinú
Fantasía y Toccata para piano
Radoslav Kvapil, piano
11.00
Aram Jachaturián
Concierto para chelo y orquesta
Raphael Wallfisch, chelo
Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson
François Couperin
“Ven, esposa de Cristo”, motete a Santa Susana
Sandrine Piau y Caroline Pelon, sopranos
Jean-Paul Fouchécourt, contratenor
Jérôme Correas, bajo-barítono
Orquesta “Les Talents Lyriques” / Christophe Rousset
12.00
Franz Liszt
Rapsodia húngara para piano Nº2 en do sostenido menor
Michelle Campanella, piano
Heitor Villa-Lobos
Quinteto para flauta, arpa y trío de cuerdas
Grupo Instrumental de Paris
Charles Gounod
Sinfonía Nº1 en Re mayor
Orquesta de Cámara de Saint Paul / Christopher Hogwood
13.00
Una Hora, un Artista
Hoy: Bernarda Fink
14.00
Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard)
19.00
Momentos Musicales
Franz Schubert
Trío Nº1 en Si bemol mayor, op.99, D.898
Hansheinz Schneeberger, violin
Thomas Demenga, chelo
Jörg Ewald Dähler, piano
Georg Philipp Telemann
El misterio divino es de una infantil grandeza
Dorothee Mields, soprano
Britta Schwarz, contralto
Wilfried Jochens, tenor
Dirk Schmidt, bajo
Coro de Camara de Magdeburg
Orquesta de camara Telemann de Michaelstein / Ludger Remy
20.00
Carl Nielsen
Suite Aladino, FS 89
Coro y Orquesta Sinfónica de San Francisco / Herbert Blomstedt
Georg Friedrich Haendel
Sonata en si menor para flauta y bajo continuo op 1 no. 9
Peter-Lukas Graf, flauta
Manfred Sax, fagot
Jörg Ewald (évald) Dähler (déler), clave
Edvard Grieg
Piezas líricas, op.12 (Libro Nº1)
Eva Knardahl, piano
21.00
Jean Sibelius
Concierto para violín y orquesta en re menor, op.47
Maxim Vengerov, violín
Orquesta Sinfónica de Chicago / Daniel Barenboim
Giuseppe Verdi
Cuarteto en mi menor
Cuarteto Vermeer
22.00
Felix Mendelssohn
Seis piezas infantil, op.72
Martin Jones, piano
Arnold Bax
Concierto para chelo y orquesta
Raphael Wallfisch, chelo
Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson
Wolfgang Amadeus Mozart
Selección de canciones
Barbara Hendricks, soprano
Maria João Pires, piano
23.00
Bela Bartók
Divertimento para cuerdas Sz.113
Orquesta de Cámara Franz Liszt / Janos Rolla
Antonio Vivaldi
Concierto para dos trompetas, cuerdas y bajo continuo en Do mayor, RV537
The English Concert / Trevor Pinnock
Claude Debussy
Selección de piezas para piano
Gordon Fergus-Thompson, piano