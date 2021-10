Programación Sábado 30 de Octubre

00.00

Después del Concierto

01.00

Trasnoche Jazz

Eddie Gomez

Missing moments

Crossing memories

Samara Joy

If you never fall in love with me

It only happens once

Everything happens to me

Ibrahim Maalouf

If you wanna be a woman

Unfaithful

Oscar Alemán

De buen humor

Tengo ritmo

La banda de Alejandro

Kendra Shank

All of you

The shining sea

02.00

La Trasnoche de La 96.7

Seré curioso (Pablo Milrud)

03.00

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº53 en mi menor, Hob.XVI:34

Alfred Brendel, piano

Capel Bond

Concierto Nº5 en sol menor, de Seis conciertos a siete partes

The Parley of Instruments Baroque Orchestra / Roy Goodman

Eugène Ysaÿe

Sonata para violín solo en la menor, op.27, Nº2

Lydia Mordkovitch, violín

Charles Koechlin

Cuatro piezas para flauta y piano de El álbum de Lilian, op.149

Fenwick Smith, flauta

Martin Amlin, piano

William Byrd

Fair Britain isle

Tessa Bonner, soprano

Rose Consort of viols

Robert Schumann

Tres fantasías para clarinete y piano, op.73 (versión para chelo y piano)

Arto Noras, chelo

Juhani Lagerspetz, piano

John Corigliano

Elegía

Orquesta Sinfónica de St. Louis / Leonard Slatkin

Antonin Dvorák

Serenata para cuerdas en Mi mayor, op.22

Orquesta de Cámara Orpheus

Sergei Prokofiev

Sonata para piano Nº7 en Si bemol mayor, op.83

Martha Argerich, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº8 en Re mayor, K.48

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Saverio Mercadante

Concierto para flauta y orquesta Nº1 en Mi mayor, op.49

James Galway, flauta

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Ernest Bloch

Dos interludios de la ópera Macbeth

Orquesta Filarmónica Real / Dalia Atlas

Bedrich Smetana

Trío en sol menor, op.15

Trío Joachim

Johann Sebastian Bach

Concierto Brandenburgués Nº6 en Si bemol mayor, BWV 1051

Orquesta de Cámara de Berlín / Peter Wohlert

Frédéric Chopin

Nocturno para piano Nº20 en do sostenido menor, op.post

Maria João Pires, piano

Gustav Holst

“Marcha”, de la Suite de Moorside

London Brass Virtuosi / David Honeyball.

07.00

Momentos Musicales

Luigi Boccherini

Allegro moderato del Concierto para chelo y orquesta Nº9 en Si mayor, G.482

David Geringas, chelo

Orquesta de Cámara de Padua y del Veneto / Bruno Ciurana

Léo Delibes

Danza de « Lakmé »

Orquesta Sinfónica de la Radio Televisión de Luxemburgo / Louis de Froment

Joseph Haydn

Divertimento para sexteto de vientos en Fa mayor, Hob.II:15

Péter Pongrácz, Bertalan Hock, oboes

András Medveczky, Deszö Mesterházy, cornos

Tibor Fülemile, András Nagy, fagotes

Antonio Vivaldi

Concierto para fagot y orquesta en Do mayor, R.467

Peter Whelan, fagot

La Serenísima / Adrian Chandler

Giacomo Puccini

Preludio sinfónico en La mayor

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Riccardo Chailly

Frédéric Chopin

-Vals para piano Nº2 en La bemol mayor, op.34, Nº1

- Vals para piano Nº5 en La bemol mayor, op.42

- Vals para piano Nº16 en La bemol mayor

Nikita Magaloff, piano

08.00

Desde Aquí (Guillermo Zalcman)

09.00

Según pasan los temas (Pablo Kohan)

11.00

Clásicos Desatados (Jessica Fainsod)

12.00

Camarín de las Musas (Gabriel Senanes)

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris)

18.00

Cuatro Cuerdas (Pablo Saraví)

19.00

Juegos de Cartas (Sandra de la Fuente & Laura Novoa)

20.00

Feria de antigüedades (Susana Antón)

21.00

Divertimento de sábado de la noche (Nicolás Pichersky)

23.00

Final de Juego (Adán Rowies)